ВМС США раскрывают отчет расследования гибели USS Thresher (SSN-593)

USS Thresher (SSN-593) перед спуском на воду, 9 июля 1960 г.
10 апреля 1963 г. американская атомная подлодка USS Thresher (SSN-593), накануне вышедшая на испытания после ремонта, затонула во время тестового погружения. В тот же день командование ВМС США собрало следственную комиссию, которой предстояло определить все обстоятельства трагедии. Основные данные и выводы комиссии были опубликованы в прошлом, но публикация полного отчета началась только сейчас.
Следствием установлено…
Комиссия провела опрос лиц, имевших отношение к разработке, строительству и эксплуатации погибшей подлодки. Кроме того, изучили проект и технологические процессы. В 1963-64 гг. удалось найти и изучить обломки подлодки и собрать массу важного материала. На основании всех доступных данных комиссия сделала выводы.
Подлодка в море, 24 июля 1961 г.
Комиссия определила, что на глубине более 270 м (целью погружения было 300 м) из-за производственного брака произошел разрыв одного из водяных трубопроводов высокого давления. Распылившаяся вода попала на электроприборы, что привело к срабатыванию аварийной защиты реактора. Кроме того, из-за неудачного стечения факторов подлодка не смогла использовать сжатый воздух для продувки балластных цистерн и экстренного всплытия.
Потеряв ход и возможность всплытия, USS Thresher (SSN-593) продолжила набирать воду и погружаться. На глубине более 700 м произошло разрушение прочного корпуса, повлекшее гибель 129 членов экипажа. Подлодка развалилась на шесть частей, опустившихся на дно в районе с поперечником 300 м. Во время погружения подлодки судно сопровождения USS Skylark (ARS-20) приняло несколько коротких сообщений.
Вопросы секретности
В дальнейшем общественности сообщили основные обстоятельства трагедии и причины гибели подводников. Тем не менее, полный отчет следственной комиссии оставался секретным в течение нескольких десятилетий. Более 1700 листов с протоколами допросов, экспертизами, схемами и диаграммами оставались недоступными общественности.
В 1998 г. командование ВМС приняло решение о раскрытии данных о гибели USS Thresher (SSN-593), произошедшей 35 лет назад. Процесс рассекречивания затянулся, и к 2012 г. через необходимые процедуры прошло только 75% отчета. После этого командование решило приостановить работы. Впрочем, публикацию документов не исключили – но по правилам Закона о свободе информации.
В апреле прошлого года отставной капитан Джеймс Брайант, в прошлом командир одной из лодок типа «Трэшер», подал запрос о публикации отчета. Он просил ускорить работы, чтобы документ был доступен к сентябрю – к открытию мемориала подводникам на Арлингтонском кладбище. В течение нескольких следующих месяцев продолжались бюрократические процедуры, по результатам которых отчет комиссии так и остался закрытым для общественности. Памятник открыли, не имея полных данных о гибели подводников.
Получив отказ, Дж. Брайант в июле обратился в окружной суд округа Колумбия. В феврале 2020 г. судья Тревор Н. Макфадден вынес решение. Он обязал ВМС завершить процедуры рассекречивания отчета и запустить его публикацию. Ежемесячно следовало раскрывать по 300 страниц отчета; первую часть потребовали выпустить до конца апреля. Таким образом, к концу осени общественность могла бы полностью ознакомиться с документами следствия.
В мае 2020 г. стало известно, что работы по отчету временно приостановлены в связи с пандемией COVID-19. В связи с введением карантинных мер ВМС мог продолжать только оперативную деятельность, тогда как прочие мероприятия временно отменялись. В середине июля сообщили о возобновлении работ. 23 сентября, после нескольких десятилетий ожидания, была опубликована первая часть отчета.
Открытые данные
Первый файл, размещенный в открытом доступе, включает 300 листов. В ходе подготовки к публикации документ получил соответствующие пометки. Кроме того, из него убрали персональные данные опрошенных лиц и часть иной информации.
Одна из поврежденных частей корпуса
Опубликованные 300 листов подобраны не по порядку. Они включают перечень документов, входящих в отчет, список материалов и вещественных доказательств, а также документы о формировании, составе и т.д. следственной комиссии. При этом разделы с фактами, версиями и выводами в оригинале находятся в самом конце отчета – но их вставили в начало.
Таким образом, уже сейчас можно ознакомиться со списком из 166 фактов, описывающих последний поход подлодки. В нем отражены основные организационные вопросы, перечислены экипаж и гражданские специалисты, ход испытаний, а также сведения о проекте, строительстве и эксплуатации подлодки. Затем следуют 55 пунктов с версиями и выводами. По результатам этой части отчета выдаются рекомендации для военно-морских сил и судостроительной промышленности, направленные на исключение новых подобных катастроф.
Разрушенный нос легкого корпуса с агрегатами ГАС
Большая часть опубликованных материалов – записи допросов свидетелей. В ходе следствия опросили почти 180 человек, это участники проектирования и строительства, бывшие члены экипажа USS Thresher (SSN-593) и моряки с USS Skylark. В первые 300 листов вошла лишь малая часть протоколов, чуть более 20.
Будущие публикации
Суд обязал ВМС ежемесячно публиковать по 300 листов из отчета комиссии. Это означает, что весь документ объемом более 1700 страниц будет разделен на шесть частей. Изначально планировалось опубликовать весь отчет в этом году, но после известных событий его удастся завершить только следующей весной. Впрочем, общественность и историки уже прождали почти 60 лет, и несколько лишних месяцев уже ни на что не влияют.
Участок одного из трубопроводов, поврежденный при затоплении лодки
Как следует из опубликованного оглавления, большую часть будущих публикаций будут занимать именно допросы свидетелей. Они могут представлять интерес для исследователей или участников тех событий, но их публикацию придется подождать.
Новые подробности
Следует отметить, что основные версии катастрофы и общие выводы комиссии были известны и ранее. Публикуемый отчет следствия лишь раскрывает этот вопрос более подробно, а также дополняет выводы комиссии массой первичной информации, значительная часть которой пока была закрытой. Новые подробности могут представлять определенный интерес в контексте истории, а также строительства и развития американского подводного флота.
Таким образом, через 57 лет после гибели подлодки USS Thresher (SSN-593) и после двух десятилетий бюрократических проволочек общественность США получает возможность ознакомиться со всеми материалами расследования. В ближайшее время, до конца октября, ВМС США должны опубликовать вторую часть отчета, а затем будут поступят новые данные. Они покажут, с какими проблемами сталкивался американский атомный подводный флот на ранних стадиях строительства, к чему они приводили и как с ними в итоге справились.
Первая часть доклада:
https://www.secnav.navy.mil/foia/readingroom/HotTopics/THRESHER%20RELEASE/THRESHER%20pg%201-300.pdf