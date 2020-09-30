ВМС США раскрывают отчет расследования гибели USS Thresher (SSN-593)

USS Thresher (SSN-593) перед спуском на воду, 9 июля 1960 г.

Следствием установлено…

Подлодка в море, 24 июля 1961 г.

Вопросы секретности

Открытые данные

Одна из поврежденных частей корпуса

Разрушенный нос легкого корпуса с агрегатами ГАС

Будущие публикации

Участок одного из трубопроводов, поврежденный при затоплении лодки

Новые подробности

Первая часть доклада:

https://www.secnav.navy.mil/foia/readingroom/HotTopics/THRESHER%20RELEASE/THRESHER%20pg%201-300.pdf