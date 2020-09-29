Военное обозрение
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Пашинян: На недавних учениях Азербайджан и Турция отрабатывали варианты силовой операции

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На канале «Россия 1» вышло онлайн интервью с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Интервью вышло в эфире программы «60 минут». При этом Пашинян был выведен в прямой эфир после президента Азербайджана Ильхама Алиева.


Пашинян возлагает всю ответственность за новую эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе на Азербайджан. При этом премьер-министр Армении обвинил Азербайджан в начале боевых действий при поддержке Турции. Пашинян напомнил о недавних военных учениях Азербайджана и Турции, где, как считает армянский премьер, отрабатывались варианты силовой операции. Напомним, что несколькими минутами ранее Алиев заявил, что Турция не является стороной конфликта.

Никол Пашинян в интервью сказал о том, что международное сообщество должно повлиять на власти Азербайджана с той целью, чтобы азербайджанская сторона прекратила ведение боевых действий.

По словам Пашиняна, он готов к переговорам, но для этого «огонь должна прекратить сначала азербайджанская сторона», а также переговоры должны быть таковы, чтобы отражали интересы всех сторон противостояния.

Никол Пашинян в ходе своего заявления обвинил Турцию в эскалации конфликта. При этом Пашинян отметил, что данные о сбитом Су-25 турецким истребителем F-16 являются достоверными:

Это свершившийся факт
40 комментариев
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  1. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 19:23 Новый
    +8
    Николя не знает как затащить Россию в очередную войну. Уже и самолёты сбиваются, а ОДКБ не реагирует.
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 19:29 Новый
      +11
      России нужно ждать. И не вмешиваться в конфликт.

      Пусть они там что хотят, то и делают.
      1. 1976AG
        1976AG Сегодня, 19:58 Новый
        +9
        ГШ и без разных заявлений знает что там происходит. Вот на эти данные руководство и ориентируется.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 19:33 Новый
      +9
      Цитата: 7,62х54
      Николя не знает как затащить Россию в очередную войну. Уже и самолёты сбиваются, а ОДКБ не реагирует.

      Пашинян, как "капитан-очевидность" рассказывает то, что всем и так известно - На военных учениях всегда отрабатывают силовые действия.
      Что касается втягивания Росси и ОДКБ в войну в Нагорном Карабахе (или Арцахе), то этот вариант сейчас полностью исключён, т.к. даже Армения не признала его независимость и он формально входит в состав Азербайджана.
      Следовательно это гражданская война внутри Азербайджана и у России и у ОДКБ нет основания втягиваться в неё.
      1. 7,62х54
        7,62х54 Сегодня, 19:36 Новый
        +1
        Самолёт якобы сбили над территорией Армении
        1. кредо
          кредо Сегодня, 19:49 Новый
          +3
          Цитата: 7,62х54
          Самолёт якобы сбили над территорией Армении

          Ключевое слова в Вашем предложение - якобы. Надо дождаться более точной информации.
    3. Маз
      Маз Сегодня, 20:22 Новый
      0
      Два сапога - пара, что пашинян что алиев, а у холопов чубы трещат
      1. Наблюдатель2014
        Наблюдатель2014 Сегодня, 22:05 Новый
        0
        Цитата: Маз
        Два сапога - пара, что пашинян что алиев, а у холопов чубы трещат

        Иду на "вы". lol А ну объясните после ваших всех комментариев явно за армян последних дней этот ваш комментарий? Ну и как его понимать.Маз:Не на ту тему поставили?Лошадь?Или поняли что нифига не поняли в происходящем?Вот вам три варианта ответа.Можете цифру вместо ответа поставить.
    4. ВячеSeymour
      ВячеSeymour Сегодня, 22:27 Новый
      0
      Уже и самолёты сбиваются,

      Дай Бог доживём ...- пройдёт месяцок, обновятся карты гугуль , посмотрим на аэродром в Гюмри- да перещитаем на стоянках Су25тые...
      А потом прямиком в Виккипедрию ,- да сравним с наличием ...-А то ведь и не смешно совсем :- погибшие солдаты поименно и с годом рождения десятками, списками выкладываются , а штучный товар , элита - пилот ,- ну прям Мистер Х какой-то , ну или бомж безродный ...
      а ОДКБ не реагирует

      Видать не лохи сидять !
  2. 23424636
    23424636 Сегодня, 19:26 Новый
    0
    Обратись к старой мумии Соросу .который тебя поставил в Армении .пусть накажет турок . Сорос конечно тут же отзовется....и прекроет Босфор косяком таранки...
    1. 7,62х54
      7,62х54 Сегодня, 20:15 Новый
      +1
      Лучше обращаться к Канье Уэсту. Всё таки диаспора одна.
  3. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 19:26 Новый
    +10
    Николе сейчас сильно нужно, чтобы Россия влезла в конфликт с ногами на стороне Армении.
    Самое большое по численности персонала в мире посольство США, которое и привело его к власти, пускай на фронт идет воевать.
  4. Avior
    Avior Сегодня, 19:27 Новый
    0
    Азербайджан говорит, что сбили су-25 они и над Азербайджаном.
    Армения- что сбили турки над Арменией
    Если правы армяне, это косвенно затрагивает проблему эффективности российской авиации в Армении, получается, писали, что она прикрывает территорию Армении?
    1. albert
      albert Сегодня, 20:10 Новый
      +1
      А турки говорят, что вообще никого не сбивали.И кому верить?
      1. Avior
        Avior Сегодня, 20:15 Новый
        0
        Тому, кто правду сказал, конечно.
        Подождем, это все равно всплывет
  5. Tank Hard
    Tank Hard Сегодня, 19:31 Новый
    +4
    Вывод, пока реальных доказательств нет, но подождём..
  6. Павел Патрашов
    Павел Патрашов Сегодня, 19:32 Новый
    0
    воевать...., это не фельетоны писать....,
  7. Борис Афиногенов
    Борис Афиногенов Сегодня, 19:33 Новый
    +3
    Никогда не понимал - зачем Беларуси или Армении кидать выпады в сторону России, если это единственное государство, которая может за тебя впрягтись или крепкий союз с которой выступает в качестве "сдерживания".

    Вот есть у Азербайджана Турция, у Армении - никого. Заокеанские друзья, блин)

    Вот зачем что-то там говорить против ОДКБ, если сейчас на него только и остается надеяться?
  8. Чарик
    Чарик Сегодня, 19:33 Новый
    0
    так это и была отработка по Армении-надеюсь Кавказ 2020-отработка в обратку
    1. Nychego
      Nychego Сегодня, 21:57 Новый
      +1
      Цитата: Чарик
      надеюсь Кавказ 2020-отработка в обратку

      Пока, похоже, политическое решение даже не близко к принятию.
      Иран хотя бы и демонстративно, но что-то подтягивает к границам с Азербайджаном, а от нас лишь пресс-секретарь мямлит про мир.
  9. Комментарий был удален.
  10. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 19:38 Новый
    -1
    Пашинян: На недавних учениях Азербайджан и Турция отрабатывали варианты силовой операции
    А ты зная об этом что сделал? На многовекторность надеялся.Или Россию на понял взять к обязательствам с ОДКБ? Прекрасно помню летние визги отдельных экземпляров из Армении про обязательства в ОДКБ. Это и вся была подготовка?Стратег однако я смотрю.
    1. fn34440
      fn34440 Сегодня, 19:50 Новый
      -1
      Бог не фраер, он всё видит. Пердогана ещё ждёт судьба Каддафи.
      1. Tank Hard
        Tank Hard Сегодня, 20:01 Новый
        0
        Цитата: fn34440
        Пердогана ещё ждёт судьба Каддафи.

        Ваши слова, да богу в уши. hi
      2. синдикалист
        синдикалист Сегодня, 20:46 Новый
        +2
        Цитата: fn34440
        Пердогана ещё ждёт судьба Каддафи

        Его судьба над всеми маячит. И над Эрдоганом, и над Алиевым с Пашиняном, и над Путиным
  11. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 19:49 Новый
    0
    так там есть турки или нет ???????
    1. iouris
      iouris Сегодня, 19:53 Новый
      0
      Два государства - один народ (Эрдоган). Если Алиев согласен, то таки да.
  12. ALSur
    ALSur Сегодня, 19:58 Новый
    0
    Цитата: Avior
    Азербайджан говорит, что сбили су-25 они и над Азербайджаном.
    Армения- что сбили турки над Арменией
    Если правы армяне, это косвенно затрагивает проблему эффективности российской авиации в Армении, получается, писали, что она прикрывает территорию Армении?

    Действие происходит вблизи границы, не будет же России посылать самолëты баражировать вдоль границы, на расстоянии одного, трëх километров, что бы потом разбирать кто прав, кто виноват, как с СУ-24 на границе с Турцией. Произойдëт полномасштабное вторжение на территорию Армении, тогда Россия не позволит состояться угрозе суверинетету Армении.
    1. Avior
      Avior Сегодня, 20:18 Новый
      +1
      Там вся территория Армении недалеко от границ. Не очень она большая.
      Полномасштабное вторжение в Армению не нужно ни туркам, ни азербайджанцам.
  13. genisis
    genisis Сегодня, 20:00 Новый
    -1
    Договор о коллективной безопасности.

    Статья 4

    Если одно из государств – участников подвергнется агрессии (вооруженному нападению, угрожающему безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету), то это будет рассматриваться государствами – участниками как агрессия (вооруженное нападение, угрожающее безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету) на все государства – участники настоящего Договора.

    В случае совершения агрессии (вооруженного нападения, угрожающего безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету) на любое из государств – участников все остальные государства – участники по просьбе этого государства – участника незамедлительно предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а также окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами в порядке осуществления права на коллективную оборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.
    Когда и если Армения обратится в ОДКБ с просьбой о помощи, РФ при принятии решения о вступлении в эту заварушку, будет исходить из данных объективного контроля. Комментирующие на ВО забывают о совместной ПВО у РФ и Армении, а так же о погрануправлении ФСБ РФ «Армения», снимающем информацию о действиях Турции напрямую.
    Задайте себе вопрос, как получилось, что Армия Обороны Ар*цаха оказалась на просто готова к нападению Азербайджана, но и имела высокую плотность артиллерийского огня на главных направлениях выдвижения ББМ ВС Азербайджана, а так же, управляемые минные поля как раз на этих маршрутах?
    По моим данным, эта развединформация была предоставлена СНБ Армении по линии ФСБ РФ.
    1. Tank Hard
      Tank Hard Сегодня, 20:03 Новый
      +5
      Пока доказательств нападения на Армению-нет. request
      1. genisis
        genisis Сегодня, 20:18 Новый
        -1
        Доказательства обывателю будут представлены, когда будет обнародована просьба Армении о помощи в рамках ст.4 ДОКБ. Тогда Владимир Владимирович выступит с обращением, в котором приведёт вам доказательства. До тех пор информация будет поступать в ГШ МО РФ, анализироваться и поступать Верховному.
        1. Tank Hard
          Tank Hard Сегодня, 20:41 Новый
          +3
          Цитата: genisis
          Доказательства обывателю будут представлены, когда будет обнародована просьба Армении о помощи в рамках ст.4 ДОКБ. Тогда Владимир Владимирович выступит с обращением, в котором приведёт вам доказательства. До тех пор информация будет поступать в ГШ МО РФ, анализироваться и поступать Верховному.

          Ну, вот и посмотрим.
  14. parusnik
    parusnik Сегодня, 20:07 Новый
    -1
    Сто лет назад, была подобная война,причины были все те же.Пашинян, хитрый малый,решил вовлечь в конфликт побольше государств, пользуясь тем , что Армения член ОДКБ.Защищайте меня.Не защитит, удар по авторитету ОДКБ.
    1. 7,62х54
      7,62х54 Сегодня, 20:27 Новый
      +3
      Как то Россия вписалась из за убитого эрцгерцога. В итоге получила 4 года изматывающей войны, 9 млн. человек общих потерь, революцию и гражданскую с интервенцией.
      А сегодня хочется повторить слова Г. Трумэна про помощь России или Германии во Второй мировой, но только уже в адрес воюющих республик.
  15. andreykolesov123
    andreykolesov123 Сегодня, 21:03 Новый
    +1


    мобилизация
  16. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 21:04 Новый
    0
    На недавних учениях Азербайджан и Турция отрабатывали варианты силовой операции
    соросу пожалуйся
  17. Окорок
    Окорок Сегодня, 21:13 Новый
    -1
    а ты то куда смотрел,никола?
    ах да тебе было некогда,ты разводил соросятину и мутил против россии...
    что посеешь,то и пожнешь...
    никола посеял ветер, теперь пусть пожинает бурю...
  18. VictorM
    VictorM Сегодня, 21:18 Новый
    +1
    Цитата: Avior
    Азербайджан говорит, что сбили су-25 они и над Азербайджаном.
    Армения- что сбили турки над Арменией
    Если правы армяне, это косвенно затрагивает проблему эффективности российской авиации в Армении, получается, писали, что она прикрывает территорию Армении?
    Что-то новенькое...
    Где это такое говорит Азербайджан? Вот Вам ссылка на "говорит Азербайджан" https://mod.gov.az/ru/novosti-791/
    И где "Азербайджан говорит, что сбили су-25 они и над Азербайджаном"?
    Последняя конкретика только об уничтожении Спартака Кочаряна командира инженерного полка, самое свежее брабанная дробь и видео работы азербайджанской артиллерии. На запросы нескольких азербайджанских СМИ пресс служба МО Азербайджана дала ответ что информация армянской стороны не соответствует действительности.

    Можете объяснить цель с которой Вы лично и конкретно лжете?

    С Пашиняном все ясно, он выполняя заказ своих хозяев просчитался, Россия в эту авантюру особо сильно не лезет, на ревности к Турции ее не купили, и постепенно с нашего "героя и пламенного революционера" слетает листва и глазам является обычная продажная шавка в результате действий которой в Армении будут хоронить не одну сотню, а то и тысячу пацанов 2000 - 2001 годов рождения. Не говоря о том, что в Нагорном Карабахе не останется ни одного армянина, ни военного, ни гражданского, давайте смотреть правде в глаза, армянское население не останется само, оно уже начало бежать в Ханкенди, и бежит дальше, хоть власти и пытаются задержать гражданских, закрывая дороги и сделав живым щитом, а это значит и беженцы. Ну не нужно это сирийскому или ливанскому армянину, они оттуда еле ноги унесли.
    Так вот а почему Вы лжете непонятно, тоже соровский птенец и боитесь, что когда та же Россия выложит всю инфу по итогам, чтобы армянское население поняло кто есть предатель и не было почвы для антироссийских настроений которые пытаются культивировать соросята-поросята? Всех продажных шавок армяне растерзают как им откроют глаза, азербайджанцам не поверят, россияне дадут инфу и доказательства предательства.
  19. Moskovit
    Moskovit Сегодня, 21:24 Новый
    +2
    Своей гнилой позицей официальной власти и барским отношением армянской диаспоры к русским, армянская сторона добилась только одного - россияне с равнодушием смотрят на эту войну. И у кого не спроси, говорят одно: пусть эти ...... друг друга поубивают. Соберутся и уедут все туда.
    А ведь раньше симпатии были на стороне армян. Христиане и все такое.
  20. maktub
    maktub Сегодня, 21:50 Новый
    0
    Кто знает, стороны войска уже развернули?