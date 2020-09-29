Пашинян: На недавних учениях Азербайджан и Турция отрабатывали варианты силовой операции

На канале «Россия 1» вышло онлайн интервью с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Интервью вышло в эфире программы «60 минут». При этом Пашинян был выведен в прямой эфир после президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Пашинян возлагает всю ответственность за новую эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе на Азербайджан. При этом премьер-министр Армении обвинил Азербайджан в начале боевых действий при поддержке Турции. Пашинян напомнил о недавних военных учениях Азербайджана и Турции, где, как считает армянский премьер, отрабатывались варианты силовой операции. Напомним, что несколькими минутами ранее Алиев заявил, что Турция не является стороной конфликта.
Никол Пашинян в интервью сказал о том, что международное сообщество должно повлиять на власти Азербайджана с той целью, чтобы азербайджанская сторона прекратила ведение боевых действий.
По словам Пашиняна, он готов к переговорам, но для этого «огонь должна прекратить сначала азербайджанская сторона», а также переговоры должны быть таковы, чтобы отражали интересы всех сторон противостояния.
Никол Пашинян в ходе своего заявления обвинил Турцию в эскалации конфликта. При этом Пашинян отметил, что данные о сбитом Су-25 турецким истребителем F-16 являются достоверными:
Это свершившийся факт