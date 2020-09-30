Пять компонентов, которыми ВМФ США победит любого врага

Кайл Мизоками. «Национал Интерест» и куча других изданий. Один из самых трезвомыслящих аналитиков Соединенных Штатов на сегодняшний день и прекрасный специалист размышляет на тему того, как все сегодня обстоит в ВМФ США.
Five Ways the U.S. Navy Will Beat Any Enemy at War
Мизоками считает, что флот США находится на пороге технической революции. И со временем авианосцы просто обязаны будут уступить свое место скажем так, менее затратным кораблям, вооруженным всеми этими лазерами, рейлганами и прочей научной и не очень фантастикой.
Да, понятно, что авианосцы и десантные корабли никуда не денутся, поскольку это краеугольный камень всей морской стратегии США. Но, кроме них, есть и другие, не менее смертоносные корабли, так что на удивление ясна мысль Мизоками, что этот список лет через 10 может выглядеть совершенно иначе.
Эсминец класса «Арли Берк»
Если авианосцы – это кулаки флота, то эсминцы «Арли Берк» — это его скелет. 62 корабля – это сложнодостижимый результат для других стран. А корабль хорош и почти без слабых мест.
Сердце боевых систем эсминца — радиолокационная система «Иджис», которая способна работать по любым воздушным целям. «Иджис» может работать в групповом режиме, выстраивая оборону группы кораблей, может осуществлять перехват целей на значительном удалении, используя данные самолетов ДРЛО Е-2 «Хокай».
Зенитные ракеты «Си Спэрроу» в качестве оружия ближнего радиуса действия, ракеты SM-2 и SM-6 большого радиуса действия и некоторые корабли могут запускать противоракеты SM-3, которые являются средством противодействия баллистическим ракетам.
Противолодочное оборудование для обнаружения мало того что одно из лучших в мире (БИУС AN/SQQ-89 с внутрикорпусной ГАС AN/SQS-53 и буксируемой ГАС AN/SQR-19), так еще имеет большой потенциал для дальнейших модернизаций. Боевая часть представлена шестью противолодочными торпедами МК.46. Для поиска подводных лодок на дальних рубежах используются вертолеты MH-60R.
Артиллерийское вооружение классическое. 127-мм орудие, способное поражать как надводные и береговые цели, так и воздушные. Два артиллерийских комплекса «Вулкан-Фаланкс», состоящие из двух шестиствольных 20-мм систем, которые могут вести огонь по вертолетам, БПЛА и всему, что прорвется через ракетный заслон.
К дополнительным средствам можно отнести и четыре пулемета калибром 12,7 мм, которые начали устанавливать на всех эсминцах после нападения смертника на ЭМ «Коул» в 1999 году. Крупнокалиберный пулемет запросто может расковырять и надувную лодку, и деревянную.
Все красиво? Не совсем.
Как корабль, способный вести бой с другими кораблями, «Арли Берк», увы, не очень. На эсминцах первых серий еще имеются ПКР «Гарпун», но это довольно старая ракета, от которой требовать чего-то такого просто нельзя. Да и восемь ракет – это немного по современным меркам.
Вообще-то, отсутствие противокорабельного вооружения было на момент появления «Берков» вполне оправданным, потому что не было на море у американских эсминцев соперников на тот момент.
На вооружении каждого эсминца типа «Арли Бёрк» находится до 56 крылатых ракет BGM-109 «Tomahawk Block 3». Но есть и минус, причем приличный: особенность УВП «Мark 41» заключается в том, что крановое оборудование кораблей не позволяет загружать ракеты типа «Томагавк» и перспективные тактические баллистические ракеты NTACMS (корабельного варианта мобильной тактической БР MGM-140 ATACMS) с борта судов снабжения, по этой причине комплектация УВП Мark 41 ракетами этих типов может осуществляться только в пунктах базирования кораблей ВМС США.
«Арли Берк», скорее всего, войдут в историю американского флота как корабль, выпущенный самой большой серией. Почти 40 лет в производстве – это весьма впечатляет.
Следующий компонент ударной пятерки.
ЕА-18G, палубный самолет РЭБ
Разработан на базе F/A-18F «Супер Хорнет», который показал себя более чем удачным самолетом. «Гроулер» — это в первую очередь самолет РЭБ, который тем не менее запросто может отоварить противника обычным оружием в стиле истребителя. Более чем агрессивный самолет.
Разница между «Гроулером» и «Супер Хорнетом» не очень и большая: была убрана встроенная пушка М61 и на ее место помещена система помех связи AN/ALQ-227, а радиолокационные модули помех AN/ALQ-99 разместились на стандартных узлах подвески, рядом с ракетами.
Получился весьма многофункциональный самолет. «Гроулер» может вести подавление систем ПВО противника как в сопровождении РЭБ-беспилотников так и самостоятельно. Может глушить связь и вражеские радары на земле. Может атаковать радары с помощью специальных противорадиолокационных ракет HARM. Может ставить помехи находящимся в воздухе самолетам противника.
Ну и совершенно как предок F/A-18F, у которого с боевой маневренностью полный порядок, «Гроулер» может использовать свои ракеты «воздух-воздух» AMRAAM. Тем более что его основное средство наведения – все тот же многорежимный радар APG-79 AESA с нашлемной системой слежения за воздушным боем.
Да, «Гроулеров» не так много, всего 115 штук, и какое-то количество будет построено сверх этой цифры, но самолет весьма интересный именно своей многоплановостью применения.
Многоцелевая атомная подводная лодка типа «Вирджиния»
Одна из самых успешных оружейных программ периода после окончания «холодной войны». Ударная подводная лодка класса «Вирджиния» сочетает в себе передовую атомную субмарину и доступную программу судостроения. Планируется построить не менее 33 единиц.
12 вертикальных пусковых труб для ракет «Томагавк» и четыре 533-мм торпедных аппарата, способных запускать самонаводящиеся торпеды Mk 48 ADCAP, мины и запускаемые из торпедных аппаратов беспилотные подводные аппараты – вполне достойный набор для ударной подводной лодки.
Подводные лодки «Вирджиния» также являются полезными платформами наблюдения. Каждая лодка имеет обширный гидроакустический комплекс, комплекс обнаружения сигналов противника. Разведданные могут передаваться с помощью высокоскоростных спутниковых систем передачи данных.
Но главное – класс «Вирджиния» является очень успешным с точки зрения затрат. Предшествовавший этому проект «Сивулф» был финансовой катастрофой: планировалось построить 29 подводных лодок, но первые три корабля стоили в среднем 4,4 миллиарда долларов каждый, и планы по дальнейшему строительству «Сивулфов» были прекращены.
Каждая «Вирджиния» обходится американцам чуть меньше чем в 2 миллиарда долларов.
Подводная лодка с крылатыми ракетами класса «Огайо»
Четыре подводные лодки с управляемыми ракетами (SSGNs) класса «Огайо» («Огайо», «Мичиган», «Флорида» и «Джорджия») — это четыре самых хорошо вооруженных корабля в мире. Каждый из них оснащен 154 крылатыми ракетами и может нести до четырех взводов «морских котиков».
Первоначально построены как подводные лодки с баллистическими ракетами. Каждая подводная лодка несла 24 баллистические ракеты подводного базирования D-5 «Трайдент» с ядерными боеголовками. По условиям договора СНВ-2 у США осталось четыре лишних корпуса подводных лодок под вооружение баллистическими ракетами. Вместо того чтобы списать их, ВМС США заплатили 4 миллиарда долларов, чтобы переоборудовать их для размещения крылатых ракет «Томагавк» с обычным вооружением.
Двадцать две ракетные шахты «Трайдент» были переоборудованы для размещения в каждой по семь ракет «Томагавк». В результате получилась подводная ракетная платформа, способная стрелять 154 ракетами «Томагавк», значительно усилившая мощь американского флота.
Точный боекомплект каждой подводной лодки засекречен, но, по некоторым данным, состоит из смеси ракет «Томагавк» Block III и «Томагавк» Block IV.
«Томагавк» Block III/C имеет одну 1000-фунтовую обычную боеголовку и дальность действия 1000 миль. Блок III/D имеет полезную нагрузку в 166 кассетных бомб и дальность полета 800 миль. Каждая ракета имеет несколько методов навигации и может ориентироваться на цель с помощью инерциальной навигационной системы, сопоставления контуров местности и GPS.
Tomahawk Block IV/E имеют возможность оперативного перенацеливания в соответствии с получаемыми разведданными.
Оставшиеся две пусковые установки «Трайдент» были переоборудованы для использования «морскими котиками» и оснащены шлюзовыми камерами для выхода из лодки в подводном положении. Каждый из SSG класса «Огайо» может нести 66 коммандос SEAL, а также погрузить комбинацию из двух миниатюрных подводных лодок.
Подводные лодки «Огайо» впервые были применены 19 марта 2011 года во время операции "Рассвет Одиссеи" в Ливии. В будущем подводные лодки с крылатыми ракетами могут быть использованы в качестве кораблей-носителей для беспилотных подводных аппаратов.
Десантные транспорты-доки типа «Остин»
Может показаться странным, что стареющий транспортный док-амфибия находится в этом списке. На самом деле эти корабли списываются для дальнейшей утилизации, но основное транспортное средство морских пехотинцев для высадки теперь может получить вторую жизнь.
В качестве плавучей платформы, вооруженной лазерным оружием.
Лазерная система предназначена для поражения беспилотных летательных аппаратов, тихоходных вертолетов и быстроходных патрульных кораблей. В видео, опубликованном военно-морским флотом на YouTube, лазер взрывает противотанковую ракету РПГ-7, выжигает двигатель небольшой лодки и сбивает небольшой беспилотный летательный аппарат. Процесс, по-видимому, занимает долю секунды.
Военно-морской флот США утверждает, что в соответствии с Женевской конвенцией лазер не будет использоваться для поражения отдельных людей. Однако можно с уверенностью сказать, что детонация взрывных устройств, топлива или причинение катастрофических повреждений транспортному средству может иметь смертельные последствия для экипажа.
Нет никаких подробностей о дальности действия законов или о том, сколько выстрелов он может произвести в бою. Лазерный луч не виден невооруженным глазом.
Посчитано, что «выстрел» лазерной пушки стоит всего 69 центов за выстрел, причем, по-видимому, одного выстрела хватит, чтобы вывести из строя небольшую лодку. Ракета «Гриффин», которую военно-морской флот США также рассматривал как средство борьбы с малоразмерными целями, стоит 99 000 долларов каждая. RAM, система точечной обороны, стоит более 250 000 долларов за ракету.
В ближайшие два года ВМС США планируют провести испытания более мощных систем — мощностью от 100 до 150 киловатт.
Что тут можно добавить? Только то, что Мизоками под конец сорвался. Вряд ли сегодня кто-то поставит под сомнение эффективность флота США, в котором 62 «Арли Берка» и 70 атомных субмарин играют далеко не последнюю роль. Особенно пока авианосцы торчат в ремонтах.
Но вот с пятым пунктом, то есть с «боевыми» лазерами, – перебор. Впрочем, если так удобно американцам, – не вопрос. Лазер, равно как и некоторые научно-фантастические проекты с другого конца земного шара (типа ядерной непонятки в верхних слоях атмосферы), – это просто способ напугать и своих, и чужих. Свои бюджет разрешат раздуть, чужие какую-нибудь глупость совершат.
Старый и проверенный еще с времен СОИ прием. Однако если это может поднять боевой дух и уверенность граждан США с своей защищенности, никто не против. Тем более что подводные лодки и эсминцы у них действительно хорошие.