Ядерная лотерея. Германия решает, где захоронить свой «мирный атом»

Германия прекрасно подходит для хранения высокорадиоактивных отходов благодаря своим геологическим условиям.

В Германии после многолетней подготовки начат конкретный процесс окончательного избавления от последствий длительного и интенсивного использования атомной энергетики. Судя по тем коллизиям и дебатам, которыми он сопровождается, путь этой страны к безъядерному будущему будет столь же тернистым, сколь и долгим.Немецкой Федеральной компанией по захоронению радиоактивных отходов (BGE) опубликован отчет, в котором указаны потенциальные места для возведения постоянного хранилища высокоактивных радиоактивных отходов, скопившихся на тамошних АЭС за 62 года. На сегодня речь идет прежде всего о 1900 громадных контейнерах, содержащих в себе 27 000 кубических метров отработанных стержней реакторов и тому подобных вещей, составляющих лишь 5% от всех ядерных отходов Германии, но несущих в себе 99% их радиоактивности.Напомню, окончательное решение о поэтапном полном отказе от атомной энергетики до 2022 года было принято немецким правительством 9 лет назад, после ядерной катастрофы на Фукусиме. Сейчас большинство из имеющихся в стране АЭС уже остановлены, а доля вырабатываемой на них электроэнергии составляет всего 11,3%. Казалось бы, развязка близка, однако открытым по сей день остается вопрос о том, где должны найти последнее пристанище зловещие отходы деятельности этой отрасли. Согласно задекларированным правительством планам, место для главного ядерного могильника страны должно быть окончательно определено к 2031 году, а в 2050 году должна начаться его эксплуатация.Надо сказать, что данная тема является для Германии достаточно болезненной. У всех свеж в памяти пример Горлебена, небольшого поселения в Нижней Саксонии с населением 650 жителей, где в расположенной неподалеку бывшей соляной шахте в 1977 году попытались разместить хранилище ядерных отходов. Местные жители нисколько не прониклись необходимостью подобного соседства, и, несмотря на собственную малочисленность, развернули столь мощный протест, что местечко в скором времени превратилось в центр антиядерного движения для всей Германии. Полиции осточертело бороться с приковывавшими себя к железнодорожным рельсам активистам, и власти, уставшие от демонстраций, сдались.Решение о размещении в Горлебене ядерного могильника было официально признано «сопряженным с административными недостатками и непрозрачным планированием». Для того чтобы в будущем избежать такого рода эксцессов, немецкое правительство в 2013 году представило закон о поиске и выборе хранилища ядерных отходов. После этого по всем правилам была создана комиссия экспертов, которая в 2016 году разработала план того, как следует проводить этот самый поиск.Один из основных аспектов данного плана заключался в принципе «чистой карты»: каждый регион Германии рассматривается в качестве потенциально подходящего места для хранения. Шансы у всех в этой малоприятной лотерее равны. Ну разве что скандалистов из Горлебена из нее исключили априори от греха подальше, заявив, что тамошняя шахта все-таки «не соответствует критериям».Согласно упоминавшемуся выше отчету BGE, возможными местами для постройки хранилища радиоактивных отходов, которое прослужит хоть миллион лет, являются 90 территорий, занимающих более 54% территории Германии. Генеральный директор этой организации Стефан Штудт на пресс-конференции весьма оптимистично поведал:Впрочем, энтузиазм герра Штудта разделяют далеко не все его соотечественники в 16 федеральных землях, которым предстоит участвовать в «ядерной лотерее».Так, представители правительства Баварии уже сделали заявление о том, что «Бавария не является подходящим местом для последнего ядерного хранилища». И предложили «получше присмотреться» к многострадальному Горлебену… С критикой «написанного за закрытыми дверями отчета» также выступили активисты организации BUND («Друзья Земли Германии»), считающие, что мнение общественности при его составлении «было учтено недостаточно».Весьма скептически высказался насчет перспектив будущего окончательного выбора и Йохен Стей, представитель антиядерной неправительственной организации Аusgestrahlt, напомнивший, что «сегодня более половины всех ветряных парков выходят из строя из-за протестов граждан», а когда речь зайдет о высокорадиоактивных отходах, масштабы протестов могут быть совершенно непредсказуемыми.Как бы то ни было, федеральный министр окружающей среды Свенья Шульце выразила уверенность в том, что «нельзя позволять политическим мотивам каким-либо образом влиять на поиск постоянного хранилища, отступая при этом от строго научного подхода». Аналогичное мнение высказал и глава BGE, считающий, что «политики обязаны поддерживать закон, с которым они согласились, и не делать замечаний, которые подрывают доверие населения к процедуре». Звучит правильно, но как дело обернется в реальности?Процедура, которая стартует на нынешнем этапе проекта (начиная с октября 2020 года) еще более масштабна, чем все, что ей предшествовало. Первоначальный отчет будет подвергнут тщательному анализу «граждан и заинтересованных сторон» на нескольких так называемых региональных конференциях. По итогам BGE будет подготовлен следующий отчет, за которым последует… дальнейшее изучение. В деле также будут принимать живейшее участие федеральный парламент (бундестаг) и представители штатов (бундесрат), без одобрения которых никакое строительство не начнется. Всего на эти процедуры отводится целое десятилетие, но хватит ли даже такого срока с учетом важности и остроты вопроса?Как бы то ни было, у Германии все-таки есть шанс стать первым государством, создавшим постоянный и вечный некрополь для мирного атома. На сегодня, несмотря на десятилетия эксплуатации АЭС по всему миру, официально на планете не существует ни единого такого места.