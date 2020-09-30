Сорванные атаки и пробитая оборона: третий день боёв в Карабахе на видео сторон конфликта

На Карабахском фронте продолжаются активные боевые действия. Обе стороны конфликта столкнулись с мощным противодействием, затрудняющим как развитие наступления азербайджанскими войсками, так и организацию обороны армянскими военными.
Армянская сторона заявляет о нанесении ударов по базам и бронетехнике противника и сорванных атаках противника. На втором видео демонстрируется «уничтожение всего подразделения» бронетанковых войск Азербайджана, занявшего один из населенных пунктов.
Со слов армянской стороны, ведётся успешная работа по тылу противника, которая позволяет «обрубать» цепочки снабжения его войск. В частности, показаны кадры уничтожения автоколонны с боеприпасами.
Продолжает нести потери и армянская сторона - в бронетехнике. Главным образом демонстрируются удары с воздуха, где постоянно барражируют азербайджанские ударные беспилотники. Средства воздушного контроля запечатлели уничтожение отдельных армянских машин.
Судя по кадрам, наступление азербайджанских войск сталкивается с сильным противодействием противника. На одном из видео показана сорванная пехотная атака. Как утверждается, при попытке занять одну из позиций «враг бежал с потерями».
На успешное проведение ряда атак указывают некоторые материалы. На одном из видео запечатлены засевшие в окопе армянские военные, по которым ведется интенсивная стрельба. Так как съемка оказалась в распоряжении азербайджанского ресурса, они, по всей видимости, не выжили. По словам представителей азербайджанской стороны, оборона противника пробита на нескольких участках фронта.
Бои ведутся круглосуточно, не утихая в ночное время. Интенсивную поддержку наступлению оказывает артиллерия: самоходные и буксируемые орудия, РСЗО.
Некоторых наблюдателей смутило применение минометов армянскими военными, так как при подобной эксплуатации существенно снижается темп стрельбы.
Азербайджанские военные активно применяют дроны-«камикадзе». Один из них был направлен на армянских солдат, которые при его подлёте попытались скрыться в блиндаже. Часть из БПЛА удаётся перехватить: средствами ПВО был уничтожен барражирующий боеприпас «Орбитер-1K». Оборудование и порядок его размещения на борту машины говорят о том, что огонь вёлся из ЗРК «Оса-АКМ».
Как заявляется, несет потери и авиация обеих сторон. Армянские ресурсы демонстрируют кадры поражения азербайджанского летательного аппарата. Отсутствует ясность в ситуации со сбитым армянским штурмовиком Су-25. Турция и Азербайджан категорически отрицают причастность к этому истребителей F-16.
Активно используются ПЗРК, показана успешная стрельба по беспилотнику.
Однако в целом армянская ПВО, по всей видимости, тяжело справляется с возложенными на неё задачами. Так, на одном из видео солдаты вынуждены вести огонь по воздушной цели из стрелкового оружия.
Среди армян развернулась стихийная мобилизация. Демонстрируются кадры автомобильных пробок, образовавшихся на пути в Арцах. По всей видимости, правительство страны стремится придать импульс данному движению. Так, утверждается, что сыновья армянских министров идут на фронт добровольцами. Грузинские власти перекрыли границу с Арменией, в связи с чем местные армяне заблокировали дороги, ведущие из Турции.
Армянское руководство пытается заручиться внешнеполитической поддержкой. Состоялись очередные телефонные переговоры с главой РФ Владимиром Путиным. По всей видимости, проармянскую позицию занял Иран. Турецкие СМИ заявляют о передаче вооружений Еревану. На кадрах демонстрируется переброска Тегераном войск к границе с Азербайджаном, которые способны оттянуть на себя часть сил, необходимых для развития наступления в Карабахе.