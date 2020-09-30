Военное обозрение
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Сорванные атаки и пробитая оборона: третий день боёв в Карабахе на видео сторон конфликта

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На Карабахском фронте продолжаются активные боевые действия. Обе стороны конфликта столкнулись с мощным противодействием, затрудняющим как развитие наступления азербайджанскими войсками, так и организацию обороны армянскими военными.


Армянская сторона заявляет о нанесении ударов по базам и бронетехнике противника и сорванных атаках противника. На втором видео демонстрируется «уничтожение всего подразделения» бронетанковых войск Азербайджана, занявшего один из населенных пунктов.




Со слов армянской стороны, ведётся успешная работа по тылу противника, которая позволяет «обрубать» цепочки снабжения его войск. В частности, показаны кадры уничтожения автоколонны с боеприпасами.

Продолжает нести потери и армянская сторона - в бронетехнике. Главным образом демонстрируются удары с воздуха, где постоянно барражируют азербайджанские ударные беспилотники. Средства воздушного контроля запечатлели уничтожение отдельных армянских машин.




Судя по кадрам, наступление азербайджанских войск сталкивается с сильным противодействием противника. На одном из видео показана сорванная пехотная атака. Как утверждается, при попытке занять одну из позиций «враг бежал с потерями».



На успешное проведение ряда атак указывают некоторые материалы. На одном из видео запечатлены засевшие в окопе армянские военные, по которым ведется интенсивная стрельба. Так как съемка оказалась в распоряжении азербайджанского ресурса, они, по всей видимости, не выжили. По словам представителей азербайджанской стороны, оборона противника пробита на нескольких участках фронта.



Бои ведутся круглосуточно, не утихая в ночное время. Интенсивную поддержку наступлению оказывает артиллерия: самоходные и буксируемые орудия, РСЗО.





Некоторых наблюдателей смутило применение минометов армянскими военными, так как при подобной эксплуатации существенно снижается темп стрельбы.

Азербайджанские военные активно применяют дроны-«камикадзе». Один из них был направлен на армянских солдат, которые при его подлёте попытались скрыться в блиндаже. Часть из БПЛА удаётся перехватить: средствами ПВО был уничтожен барражирующий боеприпас «Орбитер-1K». Оборудование и порядок его размещения на борту машины говорят о том, что огонь вёлся из ЗРК «Оса-АКМ».



Как заявляется, несет потери и авиация обеих сторон. Армянские ресурсы демонстрируют кадры поражения азербайджанского летательного аппарата. Отсутствует ясность в ситуации со сбитым армянским штурмовиком Су-25. Турция и Азербайджан категорически отрицают причастность к этому истребителей F-16.



Активно используются ПЗРК, показана успешная стрельба по беспилотнику.




Однако в целом армянская ПВО, по всей видимости, тяжело справляется с возложенными на неё задачами. Так, на одном из видео солдаты вынуждены вести огонь по воздушной цели из стрелкового оружия.



Среди армян развернулась стихийная мобилизация. Демонстрируются кадры автомобильных пробок, образовавшихся на пути в Арцах. По всей видимости, правительство страны стремится придать импульс данному движению. Так, утверждается, что сыновья армянских министров идут на фронт добровольцами. Грузинские власти перекрыли границу с Арменией, в связи с чем местные армяне заблокировали дороги, ведущие из Турции.

Армянское руководство пытается заручиться внешнеполитической поддержкой. Состоялись очередные телефонные переговоры с главой РФ Владимиром Путиным. По всей видимости, проармянскую позицию занял Иран. Турецкие СМИ заявляют о передаче вооружений Еревану. На кадрах демонстрируется переброска Тегераном войск к границе с Азербайджаном, которые способны оттянуть на себя часть сил, необходимых для развития наступления в Карабахе.
Использованы фотографии:
Твиттер/Минобороны Армении
43 комментария

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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 05:19 Новый
    +4
    Последствия самого большого предательства прошлого века!
    Хотя, в прошлом веке их было .... и все они приводили к тяжёлым, катастрофическим последствиям!!!
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 05:27 Новый
      +8
      Проще всего пенять на прошлые ошибки. Кто виноват, если люди не хотят жить мирно ?
      1. хрыч
        хрыч Сегодня, 07:12 Новый
        +1
        Цитата: 1976AG
        Кто виноват, если люди не хотят жить мирно ?

        Этой проблеме полтысячелетие, если не больше. Кадры, где орет армянин, жалкая подделка. Во-первых ролик слишком короткий. Где сиквел? Где приквел? Во-вторых послушайте фон. Там очередь ... Тофик явно в воздух стреляет. Звук реального боя не такой.
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 07:15 Новый
        +6
        Цитата: 1976AG
        Проще всего пенять на прошлые ошибки. Кто виноват, если люди не хотят жить мирно ?

        Прошлые, капитальные, ошибки исправлять ТРУДНО!
        Тем более, когда исправлять их НЕКОМУ, НЕ ХОТЯТ и НЕ МОГУТ!
        Да, малые и гордые сами, сами наворотили!!! Но снимать вину с тех, кто МОГ по дружески помочь, поправить, тоже НЕЛЬЗЯ!!!
        То что государство растеряло союзников, да просто дружественных\нейтральных соседей ОГРОМНАЯ ВИНА теперешних деятелей ... и они ПРОДОЛЖАЮТ гробить всё что должно, могло, вполне устойчиво, нормально сохранятся в нужных нашему государству рамках!!!
        Вот мы меченого карим за его дела, а пройдёт время и теперешним придётся предъявлять очень серьёзный счет за их разрушительную, непрофессиональную деятельность ... которая вполне, по разрушительному действию, соизмерима с предательством государственных интересов, наших!
    2. Alex Justice
      Alex Justice Сегодня, 07:48 Новый
      +3
      Последствия самого большого предательства прошлого века!

      1917? Разделение России на куски?
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:22 Новый
        +1
        Это была трагедия, но так же преддверие возникновения чего то нового, которое перевернуло весь прежний МИР, МИРОВОЗЗРЕНИЕ многих, многих людей во всём мире.
    3. алексеев
      алексеев Сегодня, 09:09 Новый
      0
      Цитата: rocket757
      Последствия самого большого предательства прошлого века!

      Это упрощение. Мишка Меченый и компания лишь видимая часть исторического процесса.
      Что же до обзора боевых действий по видео. Ясно, что идут бои и уничтожается боевая техника, стороны несут потери. Но решительного успеха пока нет ни у одной из сторон.
      И он вряд ли будет. Разгромить до конца друг друга они не могут, установить, так сказать, полный контроль, а не до конца воевать нет смысла: возникнет очаг нестихающей войны партизанского типа, делающей невозможной нормальную жизнь в Армении и Азербайджане.
      Так что компромисс неизбежен, а соседям и РФ в первую голову надо давить, склонять к нему. Нам и геополитически не нужно доминирования в Закавказье чьих либо ставленников, хоть турецких, хоть "соросят" и пр.
    4. Маз
      Маз Сегодня, 09:12 Новый
      0
      Если бы не израильское оружие купленное азейбарджаном на Пять Миллиардов долларов по сделке 2016 года, то айзеры давно бы откатились до самого Баку. Согласно публикациям, азербайджанцы приобрели приобрели у Израиля вооружений на 5 миллиардов долларов. Это сравнимо с годовым оборотом крупного оборонного концерна в Израиле.
      В последние два года, в рамках оборонного сотрудничества, азербайджанские транспортные самолеты прибывали на аэродром "Увда", где грузились оборудованием. Иногда это были самолеты Ил-76 министерства обороны Азербайджана, а иногда транспортные самолеты государственной авиакомпании Silk Way Airlines.
      24 сентября, до начала нынешнего раунда противостояния в Нагорном Карабахе, в Израиле совершили посадку два транспортных самолета, прибывших из Баку. Еще один прибыл утром 30 сентября, несмотря на обращение армянской стороны, потребовавшей от Израиля прекратить вооружать армию Азербайджана. Он также приземлился в "Увде", прибыв за грузом оборонного назначения.
      Таким образом Израиль, по крайней мере на практическом уровне в рамках кавказского противостояния, оказался на одной стороне с Турцией, которая оказывает всестороннюю поддержку Азербайджану.
      Стратегические преимущества, которые Израиль получает от взаимодействия с Азербайджаном, не детализируются, однако в зарубежных источниках появлялись сведения о разведывательных операциях, проводимых Израилем с территории Азербайджана против Ирана. В тех же источниках упоминалось и о военных аэродромах на территории Азербайджана, используемых израильскими ВВС.
  2. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 05:19 Новый
    -1
    Трахи-бабахи, огонь и дым.....
  3. Окорок
    Окорок Сегодня, 05:20 Новый
    -20
    чем больше перебьют друг друга тем лучше
    1. Пессимист22
      Пессимист22 Сегодня, 05:32 Новый
      -7
      Я тоже так считаю,как только они нанесут друг другу большие потери, успокоятся.Ни армян ни азербайджанцев не надо нам.
      1. alexmach
        alexmach Сегодня, 09:00 Новый
        0
        Вообще действительно было мнение, что в случае большой масштабной войны стороны просто истощат свои запасы вооружений и на этом все и закончится.
  4. Мастер
    Мастер Сегодня, 05:24 Новый
    -12
    Армяне очень "успешно" используют кадры из Сирии. В частности сорванная атака пехоты это кадры из Сирии. Также вышедший раньше материал о якобы передиюой колонне азербайджана. Оказалось армянской))
    1. Юджин-Евгений
      Юджин-Евгений Сегодня, 05:27 Новый
      +9
      Цитата: Мастер
      сорванная атака пехоты это кадры из Сирии

      Пруфы?
      1. ФенХ
        ФенХ Сегодня, 08:34 Новый
        +2
        Цитата: Юджин-Евгений
        Цитата: Мастер
        сорванная атака пехоты это кадры из Сирии

        Пруфы?

        За одно пусть пруфы на уничтожение С-300 предоставит,а то их братия уже во все фанфары раструбила hi
  5. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 05:24 Новый
    +2
    Большая игра продолжается.
  6. Дальний В
    Дальний В Сегодня, 05:27 Новый
    -15
    Объединяться им надо. Всем троим (Карабах, Армения и Азербайджан). И входить общим табором в состав России, как вчера Вольфыч ляпнул. Столицу, как в старом анекдоте, сделать в Магадане. Тогда точно всякое кровопролитие закончится.
    1. Пессимист22
      Пессимист22 Сегодня, 05:42 Новый
      +8
      Зачем они нам? Их и так миллионы в России,а их диаспоры занимаются продажей алкоголя и наркоты и другими делами, пусть лучше к себе воевать едут.
  7. urik62
    urik62 Сегодня, 05:33 Новый
    +7
    Что творят ужас, жаль людей с обоих сторон, их матерей, жён, детей, нужно прекратить как-то это. А вот это видео из окоп...
  8. сайгон
    сайгон Сегодня, 05:34 Новый
    +3
    Да не весело , причем стоит учитывать любовь обоих сторон к скажем так к созданию легенд на ровном месте , поэтому сведения о потерях надо принимать с недоверием .
    Интересный момент перекрытие границы с Арменией со стороны Грузии и вопрос а с Азербайджаном как граница ?
    Блокировка дорог на Тбилиси армянами очень интересно , вопрос где именно ? В Ахалкалаки что ли , так там до Тбилиси далече .
  9. Грац
    Грац Сегодня, 05:38 Новый
    -3
    главное войска туда не посылать, лучше несколько десятков крылатых ракет запустить по целям в аллах-бабахов
  10. 9PA
    9PA Сегодня, 05:41 Новый
    +12
    Ну что, усидели на двух стульях братья армяне (К батьке тоже относится)? Отвергали наши предложения, на запад все смотрели, ну ну. Где ваш запад, где заседание оон, твит трампа хотя бы уж? А теперь платите тройную цену за нашу защиту. Хорошо 2 падишаха играют
  11. parusnik
    parusnik Сегодня, 05:44 Новый
    0
    Миром не могут договориться, а с применением силы тем более, даже если кто-то и победит, еще более все усугубит.Амбиции:Великая Армения,Великий Азербайджан...
  12. Александр Галактионов
    Александр Галактионов Сегодня, 05:52 Новый
    +4
    Тут видно Азербайджан применяет как ударные бпла Байрактары так и бпла камикадзе , тем самым стараются вынести танки ,бмп и арту
  13. Александр Галактионов
    Александр Галактионов Сегодня, 06:07 Новый
    +4
    Для военных Карабаха видно не хватает ПВО для борьбы с бпла ,так -же окопы ,блиндажи но цели стационарные уже давно походу изучены со спутников и не видно пока накрытие позиций противника с арты и рсзо , пока не видел видео с бпла как военные Карабаха накрывают
    1. Nychego
      Nychego Сегодня, 07:36 Новый
      +7
      Из хода БД в Ливии они или вообще не извлекли полезный опыт по принципу "Где мы, а где та Ливия", или просто не успели разработать и опробовать контрмеры. Вот, теперь платят дороже только по деньгам, не считая потерь ЛС, территории и прочего значимого, типа того же уважения противником.

      Конечно, появляется у России шанс наработать за счёт армян собственный опыт противодействия фактическому господству Байрактаров в небе. Полагаю, американская и французская община армянам денег подгонит знатно, на аренду более современных комплексов ПВО с ЛС по штатному расписанию хватит.
      Только без халявы по "исполнению союзных обязательств", покуда БД не будут перенесены на территорию Армении.
  14. никто111никто
    никто111никто Сегодня, 06:26 Новый
    +5
    а если так про евреев написать-вышвырнуть всех евреев олигархов из России и переделать все их дворцы под детсадики и приюты; то че? ага "разжигание национализма"; а вот вышвырнуть и армян и азербайджанцев из России об этом писать на сайте якобы.ru можно вовсю-назвать еврея жидом нельзя а азербайджанца "азером" да нет проблем да и армян тоже гнать потому как они на базарах торгуют вот их "вина"-тут главная задача рассорить русских с армянами и азербайджанцами
  15. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:36 Новый
    +13
    Еду на работу в маршрутке,с "друзьями" армянами.Вы думаете они смотрят новости с линии фронта?Нет ,нет и нет.Играют в игры на сотовых.Раз это не их война ,то тем более не наша! hi Сочи.
  16. Мастер
    Мастер Сегодня, 06:44 Новый
    -4
    Цитата: Юджин-Евгений
    Цитата: Мастер
    сорванная атака пехоты это кадры из Сирии

    Пруфы?

    Камуфляж на колонне не тот. Армяне используют такую расцветку. Да в целом если внимательно присмотреться то можно понимать. Что эта брошенная колонна. А там 2 бронетехники очищают дорогу для продвижения. Пехота же непонятно чья азербайджан так не атакует без бронетехники. Кадр знакомый. Если найду тоже отправлю
  17. север 2
    север 2 Сегодня, 07:07 Новый
    +1
    мы наверно не знаем всех подробностей и конкретики, что прописано в Договоре Об Коллективной Безопасности. Можно предположить, что Россия в этом договоре участвует как коллективный защитник
    членов договора , если кто ни будь нападёт на территории государств ,входящих в Договор . А Азербайджан
    так ведь не напал н Армению , по сколку Нагорные Карабах де юре есть территория Азербайджана .
    Азербайджан тоже это понимает , что пока он будет воевать на территории НК , Россия в этот конфликт
    вмешиваться не будет . Но как только Азербайджан военные действия перенесёт на территорию Армении ,
    тогда обязан действовать ДОКБ. И сразу встаёт вопрос , а почему тогда только Россия должна защищать Армению ? А где армии Белоруссии ,Киргизии , Казахстана ,Таджикистана ...? Пусть покажет и докажет, если Азербайджан нападёт на Армению , что они способны выполнят ДОКБ и тогда будет ясно , придёт ли они на помощь и России , если на Россию кто ни будь нападёт . А сейчас ,пока , ни России и другим
    членам ДОКБ в НК делать нечего . Это территория Азербайджана . А вот то, что Армения за тридцать
    лет так и не признала независимость Нагорного Карабаха , это и показывает всю хитропопасть Армении ,
    что бы эта попа сидела на двух стульях . Как и Лукашенки ,между прочем .
    А почему бы армянской диаспоре жирующей в России не отправиться сейчас в окопы НК , чтобы
    не только воевать за своих же земляков ,но что бы и объяснить этому Николя Пашаняну , что если
    Армения хочет чтобы Россия её спасала , надо срочно и на всегда всей Армении с двух стульев пересаживаться на один стул в доме Российского государства... Так сказать , чтобы всё дальше было спокойно и безопасно и сыто , Армения должна переселится так же, как переселился и Крым..
  18. никто111никто
    никто111никто Сегодня, 07:10 Новый
    0
    такую же кровавую вокханалию надо и в израиле и сша разыгрывать а не только на украине и карабахе- хотя в Белоруссии номер у евреев не проехал
  19. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:12 Новый
    +2
    Растрел азербайджанской пехоты ,это страшно.Могли бы все отлеление положить.Танки без движения ,долго не живут,разве не понятно.Все стороны конфликта ,убивать умеют.Не знаю какой окрик им нужен ,чтоб остановились.
  20. Kapkan
    Kapkan Сегодня, 07:14 Новый
    +3
    Маловероятно, что это можно будет остановить. Если Турция вмешается, армяне уже не будут останавливаться я думаю. Да и азербайджанцы чуют слабость армян.
    И лично я, против, чтобы вмешивалась Россия. И армяне и грузины и азербайджанцы, променяли отношения с нами на запад. Пусть запад и занимается их проблемами. Хотя армян жалко, как никак турки геноцид все же в отношении них устраивали. И Арарат отжали. Так что...
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 08:19 Новый
      0
      Расширение влияния "султана" нам выйдет боком, ЭТО ОДНОЗНАЧНО!
      Тем более, он сам не остановится, поскольку идёт в а-банк, без оглядки на кого бы то ни было!
  21. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:17 Новый
    +1
    Военные действия идут! Будут многие жертвы среди мирного населения ... да ещё и "султан" протянул свои коготки и отыграется за свои прошлые обиды!
    Там всё очень серьёзно. По простому уже не получится ....
  22. Lesorub
    Lesorub Сегодня, 08:05 Новый
    +5
    третий день боёв в Карабахе

    На данный момент можно обозначить, что армянам крайне не хватает современных средств ПВО способных бороться с малоразмерными целями (основные потери от БПЛА ) - корректировка огня, вывод из строя бронитехники наносятся именно ими.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 08:23 Новый
      +2
      Ну так с этим у всех проблемы. Захватывать малоподвижную-малоразмерную цель даже самые современные комплексы лажали и их дорабатывали, о чем были тут многие статьи кстати.

      У Армян всякий зоопарк, который даже в идеальных условиях не факт что возьмет такую цель, а уж если ему будет прилетать с пределов дальности/за пределом, то тут и вообще никакого спроса. Поэтому от отчаяния ведут огонь в стиле дидов - лежим на насыпи и стреляем из ружья по визуально обнаруженному ЛА.

      Вообще БПЛА очень хорошо наводят хаос на коммуникациях + выбивают важные позиции + в целом наводят паники л/с, и если он не очень мотивированный (арабы) то могут встать на тапки. Тут держатся. Но залеты в блиндаж дронов, прилеты в танки и САУ духа не добавляют.
    2. Задира
      Задира Сегодня, 09:06 Новый
      +1
      Проблема в том, что в последнее время сложился стереотип - оператор БПЛА неприкасаемый, находится в безопасности и оттуда может безнаказанно гадить. Однако, если к нему прилетит оперативно-тактическая ракета (тоже, кстати издалека) модная привычка использовать ударные дроны быстро пройдет. Конечно, не в любой ситуации такой ход возможен, но в данном случае (силы сторон практически равны) он напрашивается
  23. Оператор
    Оператор Сегодня, 08:23 Новый
    +1
    ПВО как всегда никакая - не смогли отработать "гвозди", получите результат.
  24. финиш
    финиш Сегодня, 08:33 Новый
    0
    Но в целом видно что атака захлебнулась и идут позиционные бои!.
  25. Кот_Кузя
    Кот_Кузя Сегодня, 08:52 Новый
    +1
    Судя по обилию дронов-разведчиков и дронов-камикадзе, в современных войнах опять стали крайне актуальными зенитные пулеметы винтовочного калибра. Если случится крупная заварушка, то развитие электроники перевернет тактику ведения войны, как это случилось после появления пулеметов на поле боя.
  26. никто111никто
    никто111никто Сегодня, 08:54 Новый
    -1
    сразу видно как евреи рекламируют свои беспилотники ведь это их израильская выдумка в противовес росийскому пво; сделают деньги на дронах и вот и поддержка ихнему пешке эрдогану; а эрдогана и азербайджанцев евреи траванули на армян в результате неудачь турок в Идлибе; сирийская армия рядом с израилем и нетаньяху и кучка диаспоры американских евреев в бешенстве-потраченно куча денег на то чтобы "Ассад ушел" а он и ныне там; да еще и в Белорусии осечка-Александр Лукашенко накостылял црушникам
  27. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:08 Новый
    0
    После утренних слов Пашиняна,если конечно Азербайджан не перецдет ни чем границу Армении,будет почетная сдача Нагорного Карабаха.Пашинян отрабатывает назад.