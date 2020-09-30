Военное обозрение
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Состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации в Закавказье

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Состоялось внеочередное совещание Совета безопасности ООН. Оно было посвящено ситуации в Нагорном Карабахе.


Рассмотрев вопрос очередной эскалации конфликта в Закавказье, представители Совбеза ООН, как отмечено, поддержали призыв генерального секретаря организации Антониу Гуттериша немедленно прекратить боевые действия и без какого-либо промедления сесть за стол переговоров.

Сообщается и о том, что в Совбезе допустили проведение отдельной встречи, на которой бы присутствовали представители конфликтующих сторон – Армении и Азербайджана.

Отмечено, что страны, входящие в Совет безопасности ООН, единогласно осудили ведение боевых действий на Южном Кавказе.

При этом стоит добавить, что фактически единственной «внешней» страной, поддерживающей активное ведение боёв, на данный момент является Турция. Напомним, что всё последнее время турецкие власти заявляют о готовности поддержать Баку не только в моральном, но и в военном плане. При этом турки отрицают, что это они накануне сбили самолёт Су-25 ВВС Армении.

Тем временем, боевые действия в Закавказье продолжаются. Эти боевые действия – ещё и прямой вызов Совбез ООН, способный показать его реальную способность (или неспособность) останавливать вспыхивающие вооружённые конфликты.
Использованы фотографии:
Фейсбук/ООН
25 комментариев

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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 06:12 Новый
    +8
    К сожалению, дальше призывов ничего не пойдет...
    На сегодня, по моему мнению, ООН не больше, чем дискуссионный клуб.
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 06:13 Новый
      +9
      Эти боевые действия – ещё и прямой вызов Совбез ООН, способный показать его реальную способность (или неспособность) останавливать вспыхивающие вооружённые конфликты.
      скорее,показать несостоятельность ООН.чего стоит эта организация,показал Пауэлл с пробиркой стирального порошка.
    2. 1976AG
      1976AG Сегодня, 06:20 Новый
      +6
      Цитата: Victor_B
      К сожалению, дальше призывов ничего не пойдет...
      На сегодня, по моему мнению, ООН не больше, чем дискуссионный клуб.

      Но вместе с тем решения Совбеза имеют законную силу и позволяют в случае чего провести "принуждение к миру".
      1. Victor_B
        Victor_B Сегодня, 06:23 Новый
        +2
        Цитата: 1976AG
        и позволяют в случае чего провести "принуждение к миру".

        Если не на это не "положат" постоянные члены СБ.
        Чем все они активно и пользуются.
        1. 1976AG
          1976AG Сегодня, 06:28 Новый
          +5
          Не все и не всегда. По этому вопросу пока разногласий нет. Трамп высказался за прекращение огня, Путин тоже. Остальные врят ли станут противиться.
    3. сибиралт
      сибиралт Сегодня, 07:02 Новый
      0
      Никакая ООН не решит карабахской проблемы. Арарат когда - то тоже был в Армении и что? А турки и курды никуда не денутся. Там ненависть к армянам генетическая, как и у европейцев к евреям. Все дело во времени взрыва этой ненависти.
      1. 1976AG
        1976AG Сегодня, 07:10 Новый
        +1
        Сами они тоже не могут ее решить. Сейчас задача удержать конфликт в пределах двух государств.
  2. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 06:12 Новый
    0
    немедленно прекратить боевые действия и без какого-либо промедления сесть за стол переговоров.
    Послушаются ?
  3. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 06:17 Новый
    +2
    Если армяне устоят, то действительно "сядут за стол переговоров". Эрдогану и Алиеву нужен любой территориальный "успех".
  4. askort154
    askort154 Сегодня, 06:21 Новый
    +1
    Единственное что может сделать ООН - ввести миротворческие силы ООН на линию разграничения. Раньше такое практиковалось и было действенно. Сегодня, в 21 веке,
    ООН стала очередным инструментом США во внешней политике.
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 06:33 Новый
      +2
      Цитата: askort154
      Единственное что может сделать ООН - ввести миротворческие силы ООН на линию разграничения. Раньше такое практиковалось и было действенно. Сегодня, в 21 веке,
      ООН стала очередным инструментом США во внешней политике.

      Это маловероятно. Для этого нужно согласие обеих сторон, а это никому из них невыгодно. Азербайджан надеется добиться успеха, а Армения в этом случае теряет коридор с НКР, так как разграничение будет проходить по установленным границам образований.
  5. parusnik
    parusnik Сегодня, 06:29 Новый
    +4
    Обе стороны закусили удила.Причем конкретно.За столько лет не смогли договориться.Поэтому не сядут. А если сядут, только в том случае, когда одна из сторон понесет большие потери.
    1. Вождь краснокожих
      Вождь краснокожих Сегодня, 06:34 Новый
      +3
      Если одна сторона понесет значительные потери, то вторая постарается всеми силами закрепить результат с максимально выгодными для себя условиями. Вплоть до полного контроля над спорными территориями и включением их в свой состав.
      1. 1976AG
        1976AG Сегодня, 06:50 Новый
        +3
        Цитата: Вождь краснокожих
        Если одна сторона понесет значительные потери, то вторая постарается всеми силами закрепить результат с максимально выгодными для себя условиями. Вплоть до полного контроля над спорными территориями и включением их в свой состав.

        И тем самым заложит очередную мину замедленного действия.
    2. Qwertyarion
      Qwertyarion Сегодня, 07:06 Новый
      0
      Цитата: parusnik
      Обе стороны закусили удила

      Армения против Турции и Азербайджана не устоит, поэтому решение вопроса мирного урегулирования конфликта ляжет на Российскую армию.
      1. 1976AG
        1976AG Сегодня, 08:22 Новый
        0
        Цитата: Qwertyarion
        Цитата: parusnik
        Обе стороны закусили удила

        Армения против Турции и Азербайджана не устоит, поэтому решение вопроса мирного урегулирования конфликта ляжет на Российскую армию.

        Российская армия мирным урегулированием не занимается.
  6. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:35 Новый
    +1
    Если ООН не введет миротворческие силы, то вряд ли остановятся. Не те народы, не тот темперамент и традиции. А вот сможет ли ООН чего добиться - большой вопрос. Данная трагедия (а войну иначе не назовешь) еще и покажет, а нужна ли ООН в ее нынешнем виде.
    1. U-Gin78
      U-Gin78 Сегодня, 06:43 Новый
      +1
      нужна ли ООН в ее нынешнем виде

      Такой хоккей нам не нужен!
      Причём во всех отношениях
  7. Qwertyarion
    Qwertyarion Сегодня, 06:58 Новый
    +1
    единственной «внешней» страной, поддерживающей активное ведение боёв, на данный момент является Турция.

    Когда комплексы С-400 продавали туркам на такой вариант развития событий видимо не рассчитывали, а зря...
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:59 Новый
    0
    Если и сядут за стол переговоров, то не из-за осуждений, просьб и увещаний Совбеза ООН. Эрдогану, который прямой участник очередного начала горячей стадии конфликта судя по всему глубоко наплевать на решения (предложения) СБ ООН. Пока что-то (на потери азербайджанской стороны ему тоже наплевать) не заставит его дать команду Азербайджану прекратить огонь, пока Россия не выступит жестко (например пригрозит введением миротворцев на линию разграничения) боевые действия не прекратятся в ближайшие дни.
  9. Avior
    Avior Сегодня, 07:00 Новый
    +1
    В этой ситуации ООН мало что может сделать.
    Миротворцев ввести не выйдет- стороны не согласятся.
    Карабах и Армения, конечно, не против ввести миротворцев по линии боевых действий, им это выгодно, только Азербайджан будет против.
    Формально Карабах- и другие земли- это признанная всеми территория Азербайджана, и ООН сложно какое то решение принять перечеркивающее это.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:27 Новый
    0
    Ненормальность происходящего видна сразу!
    А ООН, это хто? Это зачем? что она может то?
  11. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 07:38 Новый
    0
    Провели ППР, кто служил, тот знает о чем я.
  12. Пленник
    Пленник Сегодня, 07:45 Новый
    0
    Да, они уже лет 30 как прозаседались. Переливают из пустого в порожнее. Авторитета нет, возможностей нет, способность объективно оценивать ситуацию отсутствует напрочь. Попытка сохранивших разум что-то сделать, давится на корню проматрасным большинством.
  13. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 09:03 Новый
    0
    Судя по комментам, лучшие игроки у нас всегда на скамейке запасных.