Состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации в Закавказье

Состоялось внеочередное совещание Совета безопасности ООН. Оно было посвящено ситуации в Нагорном Карабахе.Рассмотрев вопрос очередной эскалации конфликта в Закавказье, представители Совбеза ООН, как отмечено, поддержали призыв генерального секретаря организации Антониу Гуттериша немедленно прекратить боевые действия и без какого-либо промедления сесть за стол переговоров.Сообщается и о том, что в Совбезе допустили проведение отдельной встречи, на которой бы присутствовали представители конфликтующих сторон – Армении и Азербайджана.Отмечено, что страны, входящие в Совет безопасности ООН, единогласно осудили ведение боевых действий на Южном Кавказе.При этом стоит добавить, что фактически единственной «внешней» страной, поддерживающей активное ведение боёв, на данный момент является Турция. Напомним, что всё последнее время турецкие власти заявляют о готовности поддержать Баку не только в моральном, но и в военном плане. При этом турки отрицают, что это они накануне сбили самолёт Су-25 ВВС Армении.Тем временем, боевые действия в Закавказье продолжаются. Эти боевые действия – ещё и прямой вызов Совбез ООН, способный показать его реальную способность (или неспособность) останавливать вспыхивающие вооружённые конфликты.