Военное обозрение
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Дебаты со словами «клоун» и «заткнись» между Трампом и Байденом посмотрели около 100 млн американцев

81

В США состоялся первый тур дебатов между кандидатами в президенты страны – Дональдом Трампом и Джозефом Байденом. Дебаты, как и прогнозировали эксперты, выдались горячими. Не прошло и нескольких минут, не было высказано и нескольких фраз, как кандидаты перешли на личности.


В пылу дебатов дошло до того, что Байден попытался прервать Трампа словом

Заткнись!

Модератору дебатов Крису Уоллесу пришлось взывать кандидатов к этике и предлагать «сбавить обороты».

По словам Трампа, он вообще не понимает, с какой целью Байден идёт на выборы. Действующий президент США заявил, что во время президентства Обамы «они с Байденом провалили всё, включая реформу здравоохранения».

Байден:

Это неправда. Он выдаёт желаемое за действительное. Он сам обещал снизить цены на лекарства, показать план улучшения медицинской системы, но ничего этого мы так и не дождались.

Джо Байден обвинил Трампа в том, что он провалил кампанию по борьбе с коронавирусом, так как на сегодняшний день в США умерли от этой болезни более 210 тысяч человек. В ответ на это Трамп заявил, что Байден "готовится превратить США в гетто, окончательно закрыв страну и ограничив свободу".

В ходе дебатов Трамп обвинил своих оппонентов в том, что ему существенную часть президентского срока «мешали работать, затеяв нелепую процедуру импичмента».

Трамп:

При этом я за эти годы сделал в разы больше, чем вы вместе с Обамой за свои сроки.

В целом дебаты были посвящены множеству тем, включая акции протестов в городах США и выступления темнокожих американцев против произвола полиции. Однако вместо конструктивной дискуссии они больше напоминали нецивилизованное шоу, в котором оппоненты опускаются до того, что откровенно обзывают друг друга. Доходило до использования и такого слова как «клоун».



За первым туром дебатов в США следили около 100 млн зрителей.
81 комментарий

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  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 06:40 Новый
    +2
    Милые бранятся, только тешатся. Иначе ни как не назовёшь.
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 06:49 Новый
      +26
      Жирика не было? Жалко... Он бы провел мастер-класс.
      1. хрыч
        хрыч Сегодня, 07:26 Новый
        +3
        Так-то перед этими дебатами развязали войну на Кавказе. Расчет, что американцам не до этого. Пашинян побегал, побегал по западным клеркам и что? Ладно бакинцы воевать не умеют, а если бы противник был грамотней? Уже и Карабах бы пал и Ереван был в осаде. Пример с Грузией. Если бы наши войска сами не остановились в нескольких десятках км от Тифлиса? И ведь РФ не применила всю свою мощь, количество военных и техники было в пользу грузин. Надеюсь соросята уйдут с Армении или не будет Армении. Байден на психостимуляторах... т.к. не уснул wassat Хилари тоже была на этой дряни, поэтому ее переклинивало. С Трампом сражается в очередной раз Экстези wassat
      2. Пленник
        Пленник Сегодня, 07:33 Новый
        +1
        laughing Сдается мне, окажись он там решил бы, что предела совершенству нет и ему ещё учиться и учится американскому "мастерству" ведения дискуссий.
      3. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 07:56 Новый
        +3
        Цитата: Ilya-spb
        Жирика не было? Жалко... Он бы провел мастер-класс.

        Да и Трамп не хуже Жирика справляется, тоже парень мастер класс.
        1. mikh-korsakov
          mikh-korsakov Сегодня, 08:10 Новый
          +3
          Н-да. Демократия на марше. Хотя в принципе ничего удивительного. Видали. Два старика во дворе поссорились из-за партии в шахматы. Напор с обеих сторон соответствует. Однако, и интеллектуальное содержание тоже. Прав был великий Ленин, который мечтал, чтобы каждая кухарка могла управлять государством. В данном случае не кухарка, а каждый старый... У кухарки же претензии поскромнее - она хочет управлять не огромной страной, а маленькой Белоруссией. И вот её уже возят в гостиницу к заезжему французу. Бессовестная.
          1. Горный стрелок
            Горный стрелок Сегодня, 08:35 Новый
            0
            Цитата: mikh-korsakov
            Демократия на марше. Хотя в принципе ничего удивительного. Видали. Два старика во дворе поссорились из-за партии в шахматы. Напор с обеих сторон соответствует.

            Однако у этих на шахматной доске десяток авианосцев и термоядерное оружие! Мир в труху...поссорившись.
    2. Alex Justice
      Alex Justice Сегодня, 06:50 Новый
      -11
      Здорово. В России бы такие дебаты!
      1. nnm
        nnm Сегодня, 06:52 Новый
        +9
        Да смотрите сколько хотите ! Например, дебаты Жириновского и Собчак!)))) То ещё зрелище. Я до этого не видел как один из кандидатов в президенты плачет. И как понимаете, это не Жириновский слезу пустил )))
        1. Zhan
          Zhan Сегодня, 07:38 Новый
          0
          Цитата: nnm
          Жириновский слезу пустил )))

          hi laughing
          Это хорошо, что он её ещё не отшлёпал по пятой точке... smile
          У нас Владимир Вольфович мужик горячий... smile
        2. aleksejkabanets
          aleksejkabanets Сегодня, 08:20 Новый
          0
          Цитата: nnm
          Например, дебаты Жириновского и Собчак!))))

          Я бы лучше дебаты с участием Путина посмотрел.
          1. nnm
            nnm Сегодня, 08:20 Новый
            0
            С кем, например?)))
            1. aleksejkabanets
              aleksejkabanets Сегодня, 08:28 Новый
              0
              Цитата: nnm
              С кем, например?

              По Вашему не с кем? Начиная от Зюганова и заканчивая Навальным или Удальцовым. Кто будет кандидатом в президенты, с тем и пусть проводит, а то он в дебатах, я и не помню когда участвовал.
              1. nnm
                nnm Сегодня, 08:35 Новый
                +2
                Зюганов бы говорил дежурные фразы и стоял по стойке смирно. Навальный нес бы полную чушь заученными словами, в итоге получил бы в ответ заранее подготовленные факты о своих преступлениях и заткнулся бы, Удальцов - просто какой то дешевый популист. Вам, похоже, просто больше хочется именно шоу с поливанием друг друга соком, визгом и драками, а не нормальных дебатов. Потому как это было бы скучно - одни цифры.
                1. aleksejkabanets
                  aleksejkabanets Сегодня, 08:43 Новый
                  -1
                  Цитата: nnm
                  Навальный нес бы

                  Цитата: nnm
                  Зюганов бы

                  Цитата: nnm
                  Удальцов - просто какой то дешевый популист.

                  За первых двух Вы решили, что они будут говорить, третий недостоин.
                  Цитата: nnm
                  Вам, похоже, просто больше хочется именно шоу с поливанием друг друга соком, визгом и драками, а не нормальных дебатов.

                  https://www.youtube.com/watch?v=KnBGnQZzIcM Вот подобные дебаты я хотел бы видеть, сегодня это эталон тактичности и цивилизованного диалога.
                  1. nnm
                    nnm Сегодня, 08:52 Новый
                    0
                    Ну вы и сравнили!!! Дебаты профессуры по историческим вопросам и цирк в исполнении политиков с низкой социальной ответственностью!
                    В политике выживают такие, как Жириновский, а не такие как Юлин. К моему огромному сожалению.
              2. HUNTERDON
                HUNTERDON Сегодня, 08:45 Новый
                +2
                и правильно сделал, не хватало еще с клоунами Навальным и Удальцовым дебаты проводить.
                1. aleksejkabanets
                  aleksejkabanets Сегодня, 08:48 Новый
                  -1
                  Цитата: HUNTERDON
                  и правильно сделал, не хватало еще с клоунами Навальным и Удальцовым дебаты проводить.

                  Дебаты проводить следует с другими кандидатами в президенты, вне зависимости от личностей. Или все недостойны с Путиным разговаривать? Неудобные вопросы могут задать?
      2. Victor_B
        Victor_B Сегодня, 07:04 Новый
        +5
        Весь вечер на арене!
        Рыжий клоун - Трамп и белый клоун - Байден!
      3. Пленник
        Пленник Сегодня, 07:37 Новый
        +3
        Довалить образование, загнать под плинтус осколки культуры, запустить без ограничений во власть денежные мешки и ПЖАЛУСТА. Будут и у нас такие дебаты.
      4. mikh-korsakov
        mikh-korsakov Сегодня, 08:11 Новый
        +1
        Такие дебаты? Сходите на Жириновского.
    3. Дальний В
      Дальний В Сегодня, 06:51 Новый
      +4
      Дедушки старые, им все равно)))
    4. сибиралт
      сибиралт Сегодня, 07:18 Новый
      +5
      Да какие они милые? Комедия начнется, когда никто из проигравших не признает выборы легитимными. Все еще впереди. lol
    5. vkl.47
      vkl.47 Сегодня, 08:25 Новый
      0
      Ты дур@к!нет ты дур@к....весь диалог на дебатах.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:45 Новый
    +23
    Кто нибудь смотрел в оригинале?Поделитесь впечатлениями!Хотя для нас оба хороши.Я за Трампа,у него баба красивая! hi drinks laughing
    1. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 08:13 Новый
      +1
      Андрей! Баба красивая?! Не дождётесь! Вы за Трампа, а я вот за "Зенит".
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 08:52 Новый
        0
        Ни разу за Зенит,Сочи чемпион,Ротенберги вперед. hi drinks good
  3. Грац
    Грац Сегодня, 06:45 Новый
    +7
    Желаю чтобы эти два престарелых чудика вдвоем развалили бы США, разорвав страну на выборах и после них
  4. Равик
    Равик Сегодня, 06:45 Новый
    +6
    К этой паре "святых" добавить Жириновского и Ток шоу будет знатное.
    1. ФенХ
      ФенХ Сегодня, 07:04 Новый
      +2
      Цитата: Равик
      К этой паре "святых" добавить Жириновского и Ток шоу будет знатное.

      Особенно если он их обоих агентами Путина назовет и членами ЕР
      1. mikh-korsakov
        mikh-korsakov Сегодня, 08:17 Новый
        +1
        Соревнование между агентами Путина. Вспомнил сцену из классиков, когда Балаганов и Паниковский ссорились из-за гири. "Вы жалкая и ничтожная личность!"
        1. ФенХ
          ФенХ Сегодня, 08:21 Новый
          0
          Цитата: mikh-korsakov
          Соревнование между агентами Путина. Вспомнил сцену из классиков, когда Балаганов и Паниковский ссорились из-за гири. "Вы жалкая и ничтожная личность!"

          Пилите Шура,она золотая laughing
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:46 Новый
    +4
    Дебаты со словами «клоун» и «заткнись» между Трампом и Байденом
    Весело живут ребятки преклонного возраста. В стране полный раздрай, маячит возможность гражданской войны, а они пикируются на дебатах, которые с увлечением смотрит треть страны. При этом Сша умудряются засветиться везде где назревают беспорядки и на правах сильного диктуют свои условия существования. И все же интересно чем это все закончится для американцев?
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:02 Новый
      +2
      Цитата: rotmistr60
      В стране полный раздрай, маячит возможность гражданской войны, а они пикируются на дебатах, которые с увлечением смотрит треть страны.

      И не только смотрит, а еще и поп-корн активно жует. А после окончания передачи, выходит на улицы и начинает "голосовать" руками, ногами, палками, оружием....
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 07:06 Новый
        0
        Вы правы. Поэтому создается впечатление, что американцы живут внутри шоу, которое не прекращается ни на минуту. Это и парадная сторона Америки, и участие в развязанных ими войнах с прямой картинкой по ТВ, предвыборная суета сует... и т.д., и т.п.
  6. nnm
    nnm Сегодня, 06:46 Новый
    +2
    В общем, кто бы не победил, проигравшие будут всеми силами мешать его работе и далее дестабилизировать ситуацию внутри США . БЛМ это будет, зелёные, импичмент, очередные расследования, мексиканцы - не важно . Главное, что хваленая система американского управления фактически идёт в разнос в угоду двум группам и точек соприкосновения после таких дебатов у демократов и республиканцев все меньше и меньше. Точнее, похожа, одна их любимая и осталась - Россия - наш враг, давайте объединяться против нее и Китая.
    Так что кто бы не победил - нам ни легче , ни проще не станет. США в отношении России продолжат свою прежнюю политику с наращиванием давления.
    1. Alex Justice
      Alex Justice Сегодня, 06:52 Новый
      +1
      По мне, так все отлично. Одна партия контролирует другую, что существенно понижает коррупцию.
      1. nnm
        nnm Сегодня, 06:55 Новый
        +3
        Ну....возможно, политическую коррупцию это действительно снижает, но с коррупцией в экономике там полный порядок. Про цены на закупки НАСА и авиации, думаю, можно и не напоминать.
        Да и на политическом поле - посмотрите последний из примеров со смертью и назначением нового судьи верховного суда. По сути - коррупция в чистом виде.
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 06:58 Новый
        +10
        У них не коррупция,а лоббирование,официально узаконеный способ заноса дипломатов долларов.Только налоги надо заплатить.На Трампа поставили нефтяники и газовики! hi
        1. nnm
          nnm Сегодня, 06:59 Новый
          +5
          И, думается, ВПК. А в США это точно очень властная группа.
          1. Дедкастарый
            Дедкастарый Сегодня, 07:03 Новый
            -2
            по крайней мере,какая-никакая оппозиция.
            1. nnm
              nnm Сегодня, 07:09 Новый
              +5
              Ну до Трампа там эта оппозиция была примерно такой же как Справедливая Россия для Единой России . Два брата близнеца, которые особо палки друг другу не втыкали, а сменяли друг друга при явных ошибках в действиях предшественников. А сейчас не понятно что лучше. Например, как демократы просто из принципа блокировали голосование по увеличению лимита госдолга на гос.управление, когда госучреждения попросту закрывались. Когда 2/3 срока ты только и делаешь, что доказываешь, что не агент кремля и оставшуюся 1/3 срока сам гоняешь байдена по делу о коррупции. Когда постоянно всю твою команду просто трясет от этой политической турбулентности.
              1. Дедкастарый
                Дедкастарый Сегодня, 07:12 Новый
                +1
                Цитата: nnm
                Ну до Трампа там эта оппозиция была примерно такой же как Справедливая Россия для Единой России .

                не скажите..."слоны" и "ослы" таки отличаются.
                1. nnm
                  nnm Сегодня, 07:15 Новый
                  +4
                  Как в том анекдоте об отличии мужчины и женщины - с одной стороны мы одинаковые, а вот с другой - такие разные!))))
                  Различия, конечно есть, но, думаю, они все больше и больше объясняются не разницей в подходах на политическом или экономическом поле, а особенностями электората на которую партии нацелены. Именно по этому Байден не рассказывает о каких то глобальных различиях в подходах к экономике, а банально ползает на коленях у гроба убитого негра.
        2. mikh-korsakov
          mikh-korsakov Сегодня, 08:20 Новый
          0
          Ага, не коррупция, а лоббирование. Вспомнил Раневскую. "Фаина - нет такого слова ж.па." "Как странно слова нет, а ж.па есть!" А ёщё аналогия с легализацией публичных домов. "Только налоги надо заплатить"
      3. mark2
        mark2 Сегодня, 08:08 Новый
        +1
        По мне, так все отлично. Одна партия контролирует другую, что существенно понижает коррупцию

        В том то и дело, что это одна и та же партия. Только фракции разные. Их представители учатся одному и тому же в одних и тех же университетах и колледжах.
        Партия эта отстаивает интересы капитала. За каждым из сенаторской фракцией стоят интересы крупного капитала. Для того чтобы протолкнуть законопроект при равном количестве сторонников и противников, сенаторы "договариваются", т.е. попросту подкупают. Но делают это в рамках закона о лоббировании. Что то же коррупция, но узаконенная.
  7. Комментарий был удален.
  8. Radikal
    Radikal Сегодня, 06:55 Новый
    -2
    Дебаты со словами «клоун» и «заткнись» между Трампом и Байденом посмотрели около 100 млн американцев
    Нам это очень важно? winked
    1. Deniska999
      Deniska999 Сегодня, 07:01 Новый
      +5
      От результатов выборов зависит российская политика, как внешняя, так и внутренняя.
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 07:10 Новый
        0
        Цитата: Deniska999
        От результатов выборов зависит российская политика, как внешняя, так и внутренняя.

        А уж как на Украине от этого зависят....и политика, и политики, и прочие "достойные граждане" (если по Н.В. Гоголю)
    2. Пиджак в запасе
      Пиджак в запасе Сегодня, 07:04 Новый
      +3
      Нам важно.
      Нравится нам или нет, но США сейчас крупнейшая экономика мира, сильнейшая армия, контроль над большинством СМИ, над интернетом, над мировой финансовой системой....
      Если там "чихнут", весь мир "закашляется"
  9. askort154
    askort154 Сегодня, 07:00 Новый
    +6
    Когда-то США критиковали СССР за возрастной состав Политбюро и правительства .
    Сегодня в США от 320 миллионов населения, выставлены два кандидата - одному 74 года, втором 77 лет ! Деградируют США , то больную женщину выставят, то клоунов-маразматиков. Представляю, чтобы творилось в Западных СМИ, если бы такое происходило в России.
    1. cniza
      cniza Сегодня, 08:59 Новый
      0
      Идут путем СССР и кончат тем же...
  10. Гл.Инженер
    Гл.Инженер Сегодня, 07:05 Новый
    +7
    И эти люди нас учат жить?!
  11. Alex66
    Alex66 Сегодня, 07:07 Новый
    +2
    При всех недостатках кандидатов, все таки не плохо, что они друг друга критикуют. Наш президент побаивается дебатов. Надо их сделать обязательными. Посмотрел бы Платошкина с Путиным.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 07:20 Новый
      +3
      Это по вашему критика? Критика должна быть конструктивной- а это балаган ради голосов, не более...
      На примере- на "ВО" чтобы набрать плюсики достаточно задвинуть формулу "Долой олигархов! Нам нужны авианосцы! Чинуши проворовались! ЖКХ валится! Все отобрать!Налоги дерут! " , ну еще чего нибудь...
      И вам обеспечены плюсики, много...
      При этом такие лозунговальщики- не предлагают Н-И-Ч-Е-Г-О реального и выполнимого....
      1. Alex66
        Alex66 Сегодня, 07:39 Новый
        +1
        Ну уж какая критика есть, издержки капитализма без шоу ни как. Ну а что теперь беречь нежную психику действующего президента или как на горячей линии только удобные вопросы подбирать?
      2. Deck
        Deck Сегодня, 07:59 Новый
        -1
        Это по вашему критика? Критика должна быть конструктивной- а это балаган ради голосов, не более..


        В нашей стране конструктивная критика только из уст Путина. У остальных "балаган", "дешевый пиар", "популизм" и вообще неконструктивно. Все политические конкуренты сразу объявляются чьими нибудь агентами и ликвидируются ( в переностом смысле конечно ))
  12. Mouse
    Mouse Сегодня, 07:09 Новый
    +2
    водичкой друг друга не поливали? тогда незачет! wassat
    1. cniza
      cniza Сегодня, 08:58 Новый
      +1
      Это ещё впереди... hi
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 09:02 Новый
        0
        hi
        Козыри в рукаве попридержали? wink
  13. Radikal
    Radikal Сегодня, 07:13 Новый
    -1
    Цитата: Deniska999
    От результатов выборов зависит российская политика, как внешняя, так и внутренняя.

    Да что вы говорите?! Надо же! И как, с позволения сказать эта "российская политика" (а она вообще существует?) может зависеть от борьбы этих клоунов?
    Типа - продолжать вкладывать российские деньги в американские "фантики" или нет? Или что-то ещё? Может Байден, оказавшись в Овальном кабинете резко "залюбит" РФ, Эрдогану скажет - нишкни , не лезь в Азербайджан и Сирию! Вы как себе представляете все эти вопросы? sad
  14. ssergey1978
    ssergey1978 Сегодня, 07:14 Новый
    -5
    трамп самый смешной и некчемный президент США. Более комичного персонажа трудно представить. Клоун это про него.
    1. lucul
      lucul Сегодня, 07:33 Новый
      +2
      трамп самый смешной и некчемный президент США. Более комичного персонажа трудно представить. Клоун это про него.

      Трамп второй президент в Америке (после Кеннеди ),который не пляшет под дудку Ротшильдов .
      1. ssergey1978
        ssergey1978 Сегодня, 08:35 Новый
        0
        А хотите сказать он пляшет сам по Себе? Трамп это недоразумение, факт.
  15. Radikal
    Radikal Сегодня, 07:16 Новый
    0
    Цитата: Пиджак в запасе
    Нам важно.
    Нравится нам или нет, но США сейчас крупнейшая экономика мира, сильнейшая армия, контроль над большинством СМИ, над интернетом, над мировой финансовой системой....
    Если там "чихнут", весь мир "закашляется"

    И...? Нам что, или как мы должны себя вести по вашему разумению? sad
  16. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:25 Новый
    0
    Начался финальный этап шоу под названием "американские выборы"!
    Если б не серьёзность ситуации, можно было б по ржать ... а так, не до смеха, очень многим.
    1. cniza
      cniza Сегодня, 08:57 Новый
      0
      В этот раз будет очень необычно и предсказать что будет практически невозможно.
      Приветствую! hi
  17. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 07:41 Новый
    0
    Да ладно, прямо испереживались за лексику, все в стиле Голливуда, полосатым не привыкать.
  18. imobile2008
    imobile2008 Сегодня, 07:59 Новый
    -3
    А нашему клоуну никто не скажет заткнись, ибо наш трус и знает что его заткнут!
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 08:42 Новый
      +1
      imobile2008 (Игорь)
      Сегодня, 07:59
      -2
      А нашему клоуну никто не скажет заткнись, ибо наш трус и знает что его заткнут!
      вашего клоуна точно заткнут. laughing
  19. Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 08:28 Новый
    0
    А итог? Кто победил в первом туре дебатов, по результатам зрительского голосования?
    1. cniza
      cniza Сегодня, 08:56 Новый
      0
      Последние данные 60% за Байдена...
  20. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 08:30 Новый
    0
    Распетушились старички
  21. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:36 Новый
    0
    Однако вместо конструктивной дискуссии они больше напоминали нецивилизованное шоу, в котором оппоненты опускаются до того, что откровенно обзывают друг друга.
    Может им было дать по Кольту, и по одному патрону. bully
    1. g1washntwn
      g1washntwn Сегодня, 08:46 Новый
      0
      Цитата: a.s.zzz888
      Может им было дать по Колтьту, и по одному патрону.

      Надувные клоунские молотки. Нужен сериал, а с пистолетами шоу будет недолгим и одноразовым.
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 08:48 Новый
        0

        g1washntwn (Жора Вашингтонов)
        Сегодня, 08:46

        0
        Цитата: a.s.zzz888
        Может им было дать по Колтьту, и по одному патрону.

        Надувные клоунские молотки. Нужен сериал, а с пистолетами шоу будет недолгим и одноразовым.
        Потому и говорю "по одному патрону," потому как заколебали весь мир своими шоу выборами.
  22. GUSAR
    GUSAR Сегодня, 08:39 Новый
    0
    Прямо как помойные ток-шоу на нашем ТВ
  23. maktub
    maktub Сегодня, 08:49 Новый
    0
    Трамп "мочил" Байдена компроматом,а тот отбивался лозунгами
  24. cniza
    cniza Сегодня, 08:55 Новый
    0
    Однако вместо конструктивной дискуссии они больше напоминали нецивилизованное шоу, в котором оппоненты опускаются до того, что откровенно обзывают друг друга. Доходило до использования и такого слова как «клоун».


    Старт дан , скоро и не такое услышим и увидим.
  25. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:58 Новый
    0
    Интересно посмотреть анализ ,после дебатов,кто победил? Байден без суфлера и говорить не может,часто ошибается.А Трампу сказать нечего.
  26. FreeDIM
    FreeDIM Сегодня, 09:04 Новый
    0
    Кто бы догадался на таких дебатах подсунуть потенциальным президентам листочки с тестами на IQ.. чтоб без советников и шпаргалок... Подозреваю, что "в клеточки" не смогут оба.. причём Байден по причине "не знал как снять с ручки колпачёк"...