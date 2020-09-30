Дебаты со словами «клоун» и «заткнись» между Трампом и Байденом посмотрели около 100 млн американцев

Заткнись!

Это неправда. Он выдаёт желаемое за действительное. Он сам обещал снизить цены на лекарства, показать план улучшения медицинской системы, но ничего этого мы так и не дождались.

При этом я за эти годы сделал в разы больше, чем вы вместе с Обамой за свои сроки.

В США состоялся первый тур дебатов между кандидатами в президенты страны – Дональдом Трампом и Джозефом Байденом. Дебаты, как и прогнозировали эксперты, выдались горячими. Не прошло и нескольких минут, не было высказано и нескольких фраз, как кандидаты перешли на личности.В пылу дебатов дошло до того, что Байден попытался прервать Трампа словомМодератору дебатов Крису Уоллесу пришлось взывать кандидатов к этике и предлагать «сбавить обороты».По словам Трампа, он вообще не понимает, с какой целью Байден идёт на выборы. Действующий президент США заявил, что во время президентства Обамы «они с Байденом провалили всё, включая реформу здравоохранения».Байден:Джо Байден обвинил Трампа в том, что он провалил кампанию по борьбе с коронавирусом, так как на сегодняшний день в США умерли от этой болезни более 210 тысяч человек. В ответ на это Трамп заявил, что Байден "готовится превратить США в гетто, окончательно закрыв страну и ограничив свободу".В ходе дебатов Трамп обвинил своих оппонентов в том, что ему существенную часть президентского срока «мешали работать, затеяв нелепую процедуру импичмента».Трамп:В целом дебаты были посвящены множеству тем, включая акции протестов в городах США и выступления темнокожих американцев против произвола полиции. Однако вместо конструктивной дискуссии они больше напоминали нецивилизованное шоу, в котором оппоненты опускаются до того, что откровенно обзывают друг друга. Доходило до использования и такого слова как «клоун».За первым туром дебатов в США следили около 100 млн зрителей.