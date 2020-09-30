Военное обозрение
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«Новый меч Барбароссы»: аналогом российской ПКР «Оникс» Турция хочет вернуть флоту военную мощь

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Компания Roketsan в настоящее время находится на завершающей стадии испытаний первой турецкой противокорабельной ракеты Atmaca. Как заявляется, она станет основой для возрождения османского господства на морских просторах.


29 сентября указанный разработчик сообщил об успешном проведении испытаний ПКР, в ходе которых был осуществлён запуск ракеты, оснащенной инерциальным навигационным блоком, работающим независимо от GPS. Оборудование, отвечающее за управление пуском ракеты, было разработано турецкой компанией ASELSAN, система управления огнем – исследовательским центром ArMerKom при ВМС. Сообщается, что Atmaca обладает стойкостью к воздействию средств радиоэлектронного подавления.

Вчера мы владели мечом Барбароссы, сегодня мы будем сражаться ATMACA. Помня о величайшей морской победе в истории Турции, мы переносим прошлое в будущее, мы сегодня готовы к новым победам, как и вчера! Поздравляем с 482-й годовщиной Победы на море при Превезе и днем ВМС Турции

- говорится в сообщении Roketsan, гарантирующей возрождение военной мощи.

Разработка Atmaca велась с 2009 года. Как поясняют в компании, в настоящее время идёт подготовка к испытанию ПКР с боеголовкой, после чего начнётся её серийный выпуск. Ракета способна поражать неподвижные и движущиеся цели. Она имеет дальность полета до 250 км, траектория полёта проходит на низкой высоте. ПКР способна поражать цель как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости, делая «горку» при сближении.

Ракета обеспечивает коррекцию курса на среднем участке траектории полёта [подобно, к примеру, «Томагавку»], а ее система наведения защищена от помех, что ставит её на один уровень с новейшими европейскими и американскими противокорабельными ракетами. Другими её аналогами являются индийский «Брамос» и русский П-800 «Оникс»/«Яхонт»

- отмечает издание Defense World.

Использованы фотографии:
сайт компании Roketsan
17 комментариев

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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 07:13 Новый
    0
    Главное, чтобы не против России не нашлось бы применения...
    Ну, нашим морякам придется считаться.
    1. хрыч
      хрыч Сегодня, 08:42 Новый
      +1
      Цитата: Victor_B
      Ну, нашим морякам придется считаться.

      (С грузинским акцентом) Пригласите товарища Курчатова, там кое с кем надо посчитаться...
      Замахнулись на сравнение с Ониксом, на Уран то не тянет.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:23 Новый
    +6
    Как заявляется, она станет основой для возрождения османского господства на морских просторах.

    "султан" не скрывает своих планов!
    Главное, он уже действует, наплевав на всех и вся!
    Мирового, да даже регионального господства ему не видать, но крови он попортив многим!
    Человек решительный, амбициозный, смелый .... короче, либо грудь в крестах, либо голова в кустах!
    Зря наши с ним в поддавки играют! На востоке такое, это проигрышный вариант!!!
    1. Ка-52
      Ка-52 Сегодня, 07:30 Новый
      +1
      Зря наши с ним в поддавки играют!

      а вы сами ЧТО бы предложили? Стереть Турцию в ядерном пожаре, как обычно чуть что предлагают всякие ура-патриоты? Начать бомбить Стамбул? Перекрыть Босфор всякими МДМ и УДМ? Ваше личное мнение как ограничить попытки экспансии Турции в регионе? Именно мнение, а не риторика wink
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 07:40 Новый
        +1
        Цитата: Ка-52
        как обычно чуть что предлагают всякие ура-патриоты?

        У меня шо, "клеймо ура-патриота"?
        Цитата: Ка-52
        а вы сами ЧТО бы предложили?

        Думать, просчитывать свои действия ТЩАТЕЛЬНЕЕ! Для создания разумного плана действия, всегда надо приглашать КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, НАСТОЯЩИХ ЭКСПЕРТОВ и готовить КАДРЫ, по этому ВАЖНОМУ направлению!!!
        Последствия от действий недоучек, всегда самые тяжёлые, которые специалисты могут исправить с трудом ...
        1. Ryusey
          Ryusey Сегодня, 07:45 Новый
          +4
          Это очень похоже на слова цыганки прорицательницы: " вас ждут неприятности, но вы с ними справитесь..."))
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 08:09 Новый
            +1
            Цитата: Ryusey
            Это очень похоже на слова цыганки прорицательницы: " вас ждут неприятности, но вы с ними справитесь..."))

            Если тщательнее готовится, можно справится почти со всеми проблемами ... а с которыми справится НЕ МОЖНО, можно обойти стороной.
      2. Ros 56
        Ros 56 Сегодня, 07:48 Новый
        +2
        а вы сами ЧТО бы предложили?

        Кац не предлагает сдаться, Кац предлагает в случае чего, Авангард. bully
      3. сайгон
        сайгон Сегодня, 09:09 Новый
        0
        Ну на кой зверства можно проще -денюжку курдам , выходить на не довольных султано подобному им денехку и проблемы обеспечены .
        Главное создавать трудности и смотреть что выйдет
    2. zadorin1974
      zadorin1974 Сегодня, 07:46 Новый
      +6
      Доброго Виктор.Мир уничтожат не те,кто творит ЗЛО,а те,кто спокойно смотрят на это.Султан просто вершина айсберга.Если бы небыло поддержки электората(не просто населения,а финансовой верхушки)вся его говорильня была пустым звуком.На данный момент даже аниматоры на курортах начинают хвост поднимать(при том не только перед нами,русскими,но и перед европейцами).
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:16 Новый
        0
        Приветствую Алексей soldier
        Цитата: zadorin1974
        Мир уничтожат не те,кто творит ЗЛО,а те,кто спокойно смотрят на это

        Да, равнодушие уже доводило человечество до страшных бед ... хотя, прямая заинтересованность, приносит бед не меньше!
        Цитата: zadorin1974
        Если бы небыло поддержки электората

        Ну так его электорат, это тоже бывшие имперцы!!! "султан" подвесил "сладкую, желанную, морковку" ... за ней пойдут очень многие!
        Старо как мир, ему даже изобретать ничего не приходится!
        Опыт предыдущих поколений, проверенный временем, штука надёжная, капитальная!!!
        Хотя, тот же опыт должен подсказать, что маршрут может оказаться весьма трагичным!!! но об этом сейчас предпочитают не напоминать!
        1. zadorin1974
          zadorin1974 Сегодня, 08:53 Новый
          +1
          Главный подстрекатель и преобретатель выгоды от туоецких войн-Англия.Все поползновения турков спонсировала и напровляла только она.Сейчас нагличания молчит в тряпочку(даже очень странно!!!!).Молодой французкий петух расшоперивает крылья,но и не более.Будем посмотреть(как раньше говорили в Одессе).А на счет былых трагедий(70 лет мелких стычек не в счет,так,тренировки)видимо память заветрило.
  3. Алекс2048
    Алекс2048 Сегодня, 08:10 Новый
    +1
    Она имеет дальность полета до 250 км,

    А не маловато?
    1. Пиджак в запасе
      Пиджак в запасе Сегодня, 08:47 Новый
      0
      Цитата: Алекс2048
      не маловато?

      Для маленькой лужи Черного моря вполне достаточно. Да и для Средиземного - лужи чуть побольше, тоже хватит.
      Тем более с носителями проблем нет, всегда есть возмодность выдвинуть пусковую на нужную точку.
  4. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 08:44 Новый
    +1
    Барбаросса был пиратом и грабителем. Османские потомки продолжают его кровавые дела и гордятся этим.
  5. Вихорь
    Вихорь Сегодня, 08:58 Новый
    0
    Чем достойней противник и его вооружение, тем больше требование к нашим оружейникам не расслабляться и изрядно пошевелить извилинами. Для того, что бы создать, что-нибудь такое этакое, чего ещё не было и долго ни у кого не будет.
  6. nikvic46
    nikvic46 Сегодня, 09:11 Новый
    0
    Хотеть,не значит мочь.Не вижу успехов Турции ни на сирийском направлении,ни в Ливии, ни даже у Кипра.Да и в самой Турции у Эрдогана положение весьма шаткое.Конечно телодвижение этой страны вызывет внимание наших военных.Я на это полагаюсь.