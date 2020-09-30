«Новый меч Барбароссы»: аналогом российской ПКР «Оникс» Турция хочет вернуть флоту военную мощь

Вчера мы владели мечом Барбароссы, сегодня мы будем сражаться ATMACA. Помня о величайшей морской победе в истории Турции, мы переносим прошлое в будущее, мы сегодня готовы к новым победам, как и вчера! Поздравляем с 482-й годовщиной Победы на море при Превезе и днем ВМС Турции

Ракета обеспечивает коррекцию курса на среднем участке траектории полёта [подобно, к примеру, «Томагавку»], а ее система наведения защищена от помех, что ставит её на один уровень с новейшими европейскими и американскими противокорабельными ракетами. Другими её аналогами являются индийский «Брамос» и русский П-800 «Оникс»/«Яхонт»

Компания Roketsan в настоящее время находится на завершающей стадии испытаний первой турецкой противокорабельной ракеты Atmaca. Как заявляется, она станет основой для возрождения османского господства на морских просторах.29 сентября указанный разработчик сообщил об успешном проведении испытаний ПКР, в ходе которых был осуществлён запуск ракеты, оснащенной инерциальным навигационным блоком, работающим независимо от GPS. Оборудование, отвечающее за управление пуском ракеты, было разработано турецкой компанией ASELSAN, система управления огнем – исследовательским центром ArMerKom при ВМС. Сообщается, что Atmaca обладает стойкостью к воздействию средств радиоэлектронного подавления.- говорится в сообщении Roketsan, гарантирующей возрождение военной мощи.Разработка Atmaca велась с 2009 года. Как поясняют в компании, в настоящее время идёт подготовка к испытанию ПКР с боеголовкой, после чего начнётся её серийный выпуск. Ракета способна поражать неподвижные и движущиеся цели. Она имеет дальность полета до 250 км, траектория полёта проходит на низкой высоте. ПКР способна поражать цель как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости, делая «горку» при сближении.- отмечает издание Defense World.