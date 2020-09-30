На Украине получены первые данные с бортовых самописцев упавшего Ан-26

Бортовые самописцы очень старые, но данные на них сохранились в удовлетворительном состоянии.

Украинскими следователями получены первые данные с обнаруженных ранее «чёрных ящиков» транспортного самолёта Ан-26. Речь идёт о самолёте, который потерпел авиакатастрофу при заходе на посадку в Харьковской области. Изучаются данные самописцев, отражающие технические параметры полёта.Напомним, что тогда погибли 26 человек, большинство из которых – курсанты Национального университета воздушных сил ВСУ им.Кожедуба. Из всех находившихся на борту уцелеть удалось только одному.В сообщениях украинских источников говорится о том, что вся работа по расшифровке данных бортовых самописцев будет проведена до конца текущей недели. Обращает на себя внимание следующее заявление представителя следственной группы:Далее говорится, что по делу о падении самолёта ВС ВСУ в районе города Чугуев допрошены около 40 человека, включая как военнослужащих, так и очевидцев случившегося.На данный момент рассматривается несколько версий, приоритетной из которых является версия о выходе из строя двигателей самолёта. Напомним, что ранее в украинской прессе появились данные о том, что двигатели Ан-26 проходили последний капитальный ремонт около 30 лет назад, причём сам Ан-26 эксплуатировался очень интенсивно. Только в последний день он успел совершить шесть вылетов.Сообщается, что также рассматривается версия об ошибке экипажа и руководства полётами.