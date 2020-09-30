Военное обозрение
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На Украине получены первые данные с бортовых самописцев упавшего Ан-26

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Украинскими следователями получены первые данные с обнаруженных ранее «чёрных ящиков» транспортного самолёта Ан-26. Речь идёт о самолёте, который потерпел авиакатастрофу при заходе на посадку в Харьковской области. Изучаются данные самописцев, отражающие технические параметры полёта.


Напомним, что тогда погибли 26 человек, большинство из которых – курсанты Национального университета воздушных сил ВСУ им.Кожедуба. Из всех находившихся на борту уцелеть удалось только одному.

В сообщениях украинских источников говорится о том, что вся работа по расшифровке данных бортовых самописцев будет проведена до конца текущей недели. Обращает на себя внимание следующее заявление представителя следственной группы:

Бортовые самописцы очень старые, но данные на них сохранились в удовлетворительном состоянии.

Далее говорится, что по делу о падении самолёта ВС ВСУ в районе города Чугуев допрошены около 40 человека, включая как военнослужащих, так и очевидцев случившегося.

На данный момент рассматривается несколько версий, приоритетной из которых является версия о выходе из строя двигателей самолёта. Напомним, что ранее в украинской прессе появились данные о том, что двигатели Ан-26 проходили последний капитальный ремонт около 30 лет назад, причём сам Ан-26 эксплуатировался очень интенсивно. Только в последний день он успел совершить шесть вылетов.

Сообщается, что также рассматривается версия об ошибке экипажа и руководства полётами.
27 комментариев

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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 07:06 Новый
    +1
    Как только находятся "чёрные ящики", так у журналюг сразу пропадает творческий пыл...
    1. сибиралт
      сибиралт Сегодня, 07:20 Новый
      -3
      Странно, что у этой рухляди самописцы еще не заржавели?
    2. vkl.47
      vkl.47 Сегодня, 08:22 Новый
      +1
      30 лет назад проходил капремонт.это просто дичь какая то.это ведро просто стояло под открытым небом всё это время.и все всё знали.и никто ответственности не понесёт.максимум уволят.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:07 Новый
    +2
    Удивительно, что не рассматриваются версии с диверсантами, бомбами и прочими "подарками" из России или Донецка.
    1. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 07:09 Новый
      +2
      Цитата: Егоза
      Удивительно, что не рассматриваются версии с диверсантами, бомбами и прочими "подарками" из России или Донецка.

      Ага!
      Щаз!
      Уже на полный ход будируется упоротыми тема, что виновата во всем - угадайте с трех раз кто?
      Конечно же Россия!
      1. антивирус
        антивирус Сегодня, 08:13 Новый
        0
        всегда --кто плохо спал винит в том кровать.

        ну иногда еще подушку
      2. rotkiv04
        rotkiv04 Сегодня, 08:38 Новый
        +1
        А кто же еще, почему 30 лет не ремонтировала летак свинорылым
    2. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 07:27 Новый
      +2
      Цитата: Егоза
      Удивительно, что не рассматриваются версии с диверсантами, бомбами и прочими "подарками" из России или Донецка.


      Вы многое упустили...

  3. askort154
    askort154 Сегодня, 07:10 Новый
    +5
    Взять на борт тренировочного самолёта 21-го курсанта ?! Полное безумие, ответственных за тренировку.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:13 Новый
      +2
      Цитата: askort154
      Взять на борт тренировочного самолёта 21-го курсанта ?! Полное безумие, ответственных за тренировку.

      Да еще и ребят с разных курсов! Со 2го и 4го! Экономия ресурсов!!!
      1. Комментарий был удален.
    2. bober1982
      bober1982 Сегодня, 07:26 Новый
      +3
      Цитата: askort154
      Взять на борт тренировочного самолёта 21-го курсанта ?!

      Да,не совсем понятно,упавший самолет - Ан-26Ш,он предназначен для обучения курсантов-штурманов,видимо переделали в транспортник или,просто обычная перевозка личного состава производилась.Не понятно и,каким образом можно выполнить такое количество полетов за день.В таких случаях отсутствует какой-либо контроль и подготовка,начинается расхлябанность.
    3. Avior
      Avior Сегодня, 07:36 Новый
      +2
      Это было обучение курсантов .навигация и связь.
      1. bober1982
        bober1982 Сегодня, 07:40 Новый
        +1
        Цитата: Avior
        Это было обучение курсантов .навигация и связь.

        Стандартная группа при обучении курсантов(штурманов) на Ан-26Ш - от 8 до 10 обучаемых,куда же на обучение сажать более 20 человек.
        1. Avior
          Avior Сегодня, 07:44 Новый
          +2
          Не знаю, знаю, что отрабатывали навыки навигации и связи с землёй.
          Видимо, как то разместили.
        2. Avis
          Avis Сегодня, 07:59 Новый
          +2
          Цитата: bober1982
          на Ан-26Ш - от 8 до 10 обучаемых,куда же на обучение сажать более 20 человек.

          У каждого учебного пульта по два сиденья.
          1. bober1982
            bober1982 Сегодня, 08:38 Новый
            0
            Цитата: Avis
            У каждого учебного пульта по два сиденья.

            Не учебные пульты,а учебные рабочие места,их с десяток.
            1. Avior
              Avior Сегодня, 08:47 Новый
              0
              учебных рабочих мест 10, но они двухместные, так что вмещались, получается
              Ан-26Ш предназначался для обучения курсантов-штурманов От базового варианта эта версия отличалась, прежде всего, целевым оборудованием, размещенным в грузовой кабине вместо десантно-транспортного. Там находились 10 рабочих мест для курсантов и одно - для инструктора. Каждое рабочее место включало столик и двухместное сиденье, а также пульт с приборным и радиооборудованием.

              http://www.airwar.ru/enc/other/an26sh.html
              1. bober1982
                bober1982 Сегодня, 08:53 Новый
                0
                Цитата: Avior
                учебных рабочих мест 10, но они двухместные, так что вмещались, получается

                Да дело не в этом,кто же спорит,что не вмещались.Вопрос,зачем столько курсантов брать на борт,если для обучения (как об этом сообщалось),то это полный.....
                Получается,была обычная перевозка.
                1. Avior
                  Avior Сегодня, 08:59 Новый
                  0
                  нет, читал, что именно учебный.
                  Скорее всего экономия, недешево так вывозить в век компьютеров и прочих тренажеров, похоже, соптимизировали. Когда Ан26Ш делали, таких тренажеров, как современные , просто не было еще.
                  Но и тогда явно предусмотрели на 2 человек- один учится, второй следит, потом меняются.
                  1. bober1982
                    bober1982 Сегодня, 09:11 Новый
                    0
                    Цитата: Avior
                    Но и тогда явно предусмотрели на 2 человек- один учится, второй следит, потом меняются.

                    Не совсем так.
                    Невозможно обучить в одном полете такое количество курсантов,это фикция.
                    Соглашусь,что наши побратимы бывшие,чересчур увлеклись оптимизацией.
  4. nnm
    nnm Сегодня, 07:11 Новый
    +4
    Бортовые самописцы очень старые, но данные на них сохранились в удовлетворительном состоянии.

    Made in USSR!
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 07:28 Новый
      +4
      Цитата: nnm
      Бортовые самописцы очень старые, но данные на них сохранились в удовлетворительном состоянии.

      Made in USSR!

      Недочёт... Не до конца декоммунизировали...
  5. Qwertyarion
    Qwertyarion Сегодня, 07:43 Новый
    +3
    . двигатели Ан-26 проходили последний капитальный ремонт около 30 лет назад

    Летали на древней развалюхе.
    Есть ещё один момент в ремонте древней техники при отсутствии нормального финансирования это когда с мёртвой машины снимаются запчасти для ремонта работающей машины без учёта остаточного ресурса снятой запчасти.
    Потом какой нибудь болт на ходу и отваливается.
    1. Avior
      Avior Сегодня, 08:11 Новый
      -1
      Наверное, нужно подождать выяснения причин аварии.
      Самолёт периодически проверяли на остаточный ресурс на заводах изготовителях- и по планеру, и по двигателю
  6. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 07:44 Новый
    +1
    Не в коня корм, бандерлогам это не поможет. Страну угробили, а тут какой-то самолет. Завтра же все забудут.
  7. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 08:01 Новый
    +1
    Из всех систем этого корыта похоже работали только самописцы.
  8. Кот_Кузя
    Кот_Кузя Сегодня, 08:43 Новый
    0
    Шумерам давно пора на телегах ездить. Самолёты для их кастрюлеголовых организмов слишком сложная техника. Вышиванка, гопак, сало, самогон и мова - вот что для них самое то!