Военное обозрение
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В США заявили о потере истребителя F-35B в результате неудачной дозаправки в воздухе

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Из США приходят сообщения о падении военного самолёта. По последним данным, инцидент произошёл в районе Солтон-Си.


При этом на данный момент информация противоречивая. Известно о том, что истребитель пятого поколения F-35B пополнял запасы топлива в воздухе с помощью авиационного топливозаправщика KC-130J. В какой-то момент, как сообщает пресс-служба авиабазы, произошла нештатная ситуация, которая привела к тому, что пилот потерял управление истребителем.

По последним сведениям, лётчику пришлось совершать катапультирование после неудачной дозаправки F-35B, а сам самолёт был потерян.

Через некоторое время катапультировавшийся пилот был обнаружен и доставлен в госпиталь. Заявлено, что его жизнь находится вне опасности.

При этом отмечается, что воздушный танкер смог благополучно вернуться на авиабазу в районе аэродрома Термал. По другим данным, огромный самолёт пришлось сажать в поле.

В США заявили о потере истребителя F-35B в результате неудачной дозаправки в воздухе


Из сообщения пресс-службы Naval Air Facility El Centro:

Лётчики воздушного топливозаправщика травм не получили. Сейчас выясняются причины происшествия. Также осуществляется поиск F-35B, в том числе с использованием военных вертолётов. Будем публиковать информацию по мере поступления.

Через некоторое время появились кадры, на которых, как заявлено, место падения истребителя:

22 комментария

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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:49 Новый
    +7
    Штанга или шланг Ф35 сбил? wassat good drinks
    1. loki565
      loki565 Сегодня, 08:31 Новый
      +6
      При этом отмечается, что воздушный танкер смог благополучно вернуться на авиабазу в районе аэродрома Термал

      Ну если это благополучно, то тогда норм)))
      1. APASUS
        APASUS Сегодня, 08:43 Новый
        +1
        Цитата: loki565
        При этом отмечается, что воздушный танкер смог благополучно вернуться на авиабазу в районе аэродрома Термал

        Ну если это благополучно, то тогда норм)))

        Чего это горбатого сюда прилепили ? Когда это Lockheed AC-130 Spectre стал заправщиком для F-35B
        1. Pete Mitchell
          Pete Mitchell Сегодня, 08:57 Новый
          +2
          Цитата: APASUS
          Когда это Lockheed AC-130 Spectre стал заправщиком

          Это КС-130J Harvest HAWK (Hercules Airborne Weapons Kit) и таки да: он кроме заправки может еще и Spectreом подрабатывать. Специально доя USMC
  2. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 07:52 Новый
    +2
    Товарищи полосатые, поаккуратнее, шутки с заправкой из канистр в воздухе всегда чреваты. negative
    1. g1washntwn
      g1washntwn Сегодня, 08:52 Новый
      +3
      Надо дописывать инструкции:
      4.8.12.1. Подсасывать ртом керосин для слива топлива в канистру в ходе полёта запрещается.
      smile
  3. El Dorado
    El Dorado Сегодня, 07:53 Новый
    +13
    Побольше бы таких новостей! good
    1. U-Gin78
      U-Gin78 Сегодня, 08:16 Новый
      +6
      Побольше бы таких новостей!

      Поддерживаю, но только при условии живых пилотов.
      Они же не виноваты, что родились не в САМОЙ ЛУЧШЕЙ СТРАНЕ НА СВЕТЕ))) good
      1. Роман13579
        Роман13579 Сегодня, 08:50 Новый
        -5
        А самая лучшая это та, где самая высокая инфляция в мире??
        13:58, 29 сентября 2020
        Центробанк собрался спасать рубль


        И что самое забавно.. мне кажется, ты даже не шутил..))
        1. U-Gin78
          U-Gin78 Сегодня, 09:09 Новый
          0
          мне кажется

          В таких случаях рекомендуется креститься
    2. фигвам
      фигвам Сегодня, 08:22 Новый
      +1
      Цитата: El Dorado
      Побольше бы таких новостей!

      Очередной неимеющийаналоговвмире
    3. Роман13579
      Роман13579 Сегодня, 08:58 Новый
      -4
      Побольше бы таких новостей! good


      Да полно таких новостей..
      Истребитель Су-30, разбившийся в Тверской области во вторник, по предварительным данным, был случайно сбит другим самолетом во время учений. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах региона.
      "Предварительно, причина ЧП - это случайное попадание в Су-30 снаряда во время учений. Выстрел был осуществлен другим воздушным судном", - сказал собеседник агентства.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:06 Новый
    +2
    Бывает. Человек не псИса, а аппараты, на которых летать приходится супротив закона притяжения, иногда ему подчиняются, фатально.
    С пилотом всё нормально и ладно.
  5. Jager
    Jager Сегодня, 08:17 Новый
    +4
    Летчик жив - и хорошо, а железо пусть их падает!
  6. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 08:19 Новый
    0
    Слишком много стало систем автоматизированного управления ... а они иногда сбоят ... вот и авария ... редко но бывает ...
  7. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 08:40 Новый
    +2
    Мужики, ну вы как дети. Вот вам статистика по аварийности в ВВС США. Читайте и радуйтесь.
    https://vpk.name/news/28455_f-16_na_blyudechke_harizmatichnyi_no_avariinyi.html
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:41 Новый
    0
    Ничегосибе ,чуть минус 2 не было.Ф35 случайно не стрельнул?Дурной пример заразительный. good drinks
  9. Пленник
    Пленник Сегодня, 08:43 Новый
    +2
    Когда приходят такие новости чувства двоякие. Вроде и жалко, люди ведь. Но и есть мыслЯ такая- пусть гробятся. В час Х на нас меньше пойдет.
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 09:11 Новый
      0
      Цитата: Пленник
      . В час Х на нас меньше пойдет.

      так их не три штуки было... не скажется никак.
  10. Yrec
    Yrec Сегодня, 08:43 Новый
    -1
    Интересно, МО США будет взыскивать с виновных стоимость Ф-35Б как у нас теперь практикуется?
  11. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 08:53 Новый
    +2
    Одним больше, одним меньше.
    Отряд не заметит потери бойца.
    А если где не будет хватать, закажут еще. Производителю только в радость будет. А денег напечатают скока надо, для них это вааще не проблема.
  12. дон-1500
    дон-1500 Сегодня, 09:00 Новый
    +2
    Цитата: APASUS
    Цитата: loki565
    При этом отмечается, что воздушный танкер смог благополучно вернуться на авиабазу в районе аэродрома Термал

    Ну если это благополучно, то тогда норм)))

    Чего это горбатого сюда прилепили ? Когда это Lockheed AC-130 Spectre стал заправщиком для F-35B

    Ну да. Кстати и грядки на поле подозрительная весенние.