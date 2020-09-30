В США заявили о потере истребителя F-35B в результате неудачной дозаправки в воздухе

Лётчики воздушного топливозаправщика травм не получили. Сейчас выясняются причины происшествия. Также осуществляется поиск F-35B, в том числе с использованием военных вертолётов. Будем публиковать информацию по мере поступления.

UPDATE: Military officials confirm a fighter crashed near Salton City during air-to-air refueling, causing another military aircraft to make an emergency landing in Thermal. @JakeKESQ will have the latest tonight at 10 and 11 p.m.



Details: https://t.co/zUdzCumC68 pic.twitter.com/NLiQkdhbrz — KESQ News Channel 3 (@KESQ) September 30, 2020

Из США приходят сообщения о падении военного самолёта. По последним данным, инцидент произошёл в районе Солтон-Си.При этом на данный момент информация противоречивая. Известно о том, что истребитель пятого поколения F-35B пополнял запасы топлива в воздухе с помощью авиационного топливозаправщика KC-130J. В какой-то момент, как сообщает пресс-служба авиабазы, произошла нештатная ситуация, которая привела к тому, что пилот потерял управление истребителем.По последним сведениям, лётчику пришлось совершать катапультирование после неудачной дозаправки F-35B, а сам самолёт был потерян.Через некоторое время катапультировавшийся пилот был обнаружен и доставлен в госпиталь. Заявлено, что его жизнь находится вне опасности.При этом отмечается, что воздушный танкер смог благополучно вернуться на авиабазу в районе аэродрома Термал. По другим данным, огромный самолёт пришлось сажать в поле.Из сообщения пресс-службы Naval Air Facility El Centro:Через некоторое время появились кадры, на которых, как заявлено, место падения истребителя: