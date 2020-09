В США заявили о потере истребителя F-35B в результате неудачной дозаправки в воздухе

Лётчики воздушного топливозаправщика травм не получили. Сейчас выясняются причины происшествия. Также осуществляется поиск F-35B, в том числе с использованием военных вертолётов. Будем публиковать информацию по мере поступления.

UPDATE: Military officials confirm a fighter crashed near Salton City during air-to-air refueling, causing another military aircraft to make an emergency landing in Thermal. @JakeKESQ will have the latest tonight at 10 and 11 p.m.



