Историк: Мы смотрим на нашу историю глазами иностранцев

Одно из излюбленных направлений деятельности историков, которые не готовы принимать расхожую на сегодняшний день историографию, связано с поиском свидетельств или доказательств того, что нашу историю переврали. У одних доводы достаточно интересные, у других – больше получается представить домыслы в качестве доводов.
Одним из исследователей самих подходов к исторической науке являлся доктор исторических наук Александр Пыжиков. По его мнению, на сегодняшний день ситуация сложилась таким образом, что мы смотрим на нашу историю глазами иностранцев – тех иностранных лиц, которые служили при дворе и, как сейчас говорят, презентовали своё видение русской истории.
На канале «День» вышел материал, в котором представлены рассуждения Александра Пыжиков по поводу исторической науки. Он отмечает, что многие русские историки 19-го столетия со своими трудами к настоящему моменту либо забыты, либо их труды не находят должного распространения в научной среде.
Историк рассказывает о так называемых этнографических экспедициях, которые в XVIII-XIX веках устраивались русским самодержцами для выявления национального и конфессионального состава тех или иных губерний Российской империи.