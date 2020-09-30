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Историк: Мы смотрим на нашу историю глазами иностранцев

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Одно из излюбленных направлений деятельности историков, которые не готовы принимать расхожую на сегодняшний день историографию, связано с поиском свидетельств или доказательств того, что нашу историю переврали. У одних доводы достаточно интересные, у других – больше получается представить домыслы в качестве доводов.


Одним из исследователей самих подходов к исторической науке являлся доктор исторических наук Александр Пыжиков. По его мнению, на сегодняшний день ситуация сложилась таким образом, что мы смотрим на нашу историю глазами иностранцев – тех иностранных лиц, которые служили при дворе и, как сейчас говорят, презентовали своё видение русской истории.

На канале «День» вышел материал, в котором представлены рассуждения Александра Пыжиков по поводу исторической науки. Он отмечает, что многие русские историки 19-го столетия со своими трудами к настоящему моменту либо забыты, либо их труды не находят должного распространения в научной среде.

Историк рассказывает о так называемых этнографических экспедициях, которые в XVIII-XIX веках устраивались русским самодержцами для выявления национального и конфессионального состава тех или иных губерний Российской империи.

7 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:02 Новый
    +3
    Ладно, перевирали .... тем более подлинных летописей не шибко много сохранилось!
    Так теперь и недалёкую историю коверкать взялись .... беда!
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 15:28 Новый
      -3
      Цитата: rocket757
      Ладно, перевирали .... тем более подлинных летописей не шибко много сохранилось!
      Подлинные летописи систематически изымались и уничтожались. При Петре 1, Екатерине 2, Александре 1, которые предписывали, допустить исследователей и выдать потребное, с обязательством все вернуть, что естественно не было выполнено. Старались изъять позитив относительно Рюриковичей из монастырских летописей, да и старообрядческие труды.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 16:56 Новый
        -1
        Цитата: Mavrikiy
        Подлинные летописи систематически изымались и уничтожались. При Петре 1, Екатерине 2, Александре 1,

        Каковы ваши факты, что так утверждать
        При Петре, много чего изымалось, но что б документальные труды, летописи жгли, где вы такое прочитали?
        Хранилось всё, даже иконы не правильные запечатывали и на хранение.
        На Руси не было такой традиции, государственной политики, уничтожать подлинники ... в отличии от "просвещенный" гейропы!
        Самые, самые, отличившиеся, большевики, и то документы сохраняли, хотя со многими монументальными, историческими строениями обходились круто ...
    2. Венд
      Венд Сегодня, 15:32 Новый
      -1
      Норманизм до сих пор искоренить не можем, а ведь уже все тезисы норманизма опровергли, но продолжаю некоторые историки долбит как дятлы laughing
  2. апро
    апро Сегодня, 15:08 Новый
    +1
    Правда это то что выгодно на данный момент конкретно индивидуму.системе...в том числе и история одна из разновидностей.всё из за бабла...из за влияния на мозги.
  3. prior
    prior Сегодня, 15:31 Новый
    0
    "Мы смотрим на нашу историю глазами иностранцев"

    Этих хулиганов давно пора зрения лишить.
  4. 1536
    1536 Сегодня, 16:10 Новый
    +1
    Вот уж нет. Если бы мы смотрели на нашу историю глазами иностранцев, то давным-давно ликвидировали бы все недостатки и не занимались бы глупостями сегодня, крепили бы основы государства, а народ не искал бы постоянно цели преломления своим силам. Всё дело в том, что русская, затем советская, а теперь и российская историография рассматривает российскую историю, как некую ленту времени, на которой в разные ее отрезки происходили какие-то исторические события. Естественно, что они (историки) смотрят на эту ленту с пониманием и свысока. Однако, эта лента причудливо извивается, некоторые ее участки нахлестываются друг на друга, завязываются в узлы или истираются и понять, порой, невозможно, а где и когда все это началось и к чему привело. Потому многие историки, и почитатели истории у нас воспринимают события 100-летней давности как будто они произошли вчера и поздно вечером, и прямо в их квартире или на даче. А уж то, что было 1000 лет назад вообще происходило с ними самими, и они точно знают, как это было, но, разумеется, не так как кто-то написал про это. Похоже на разговор в пивной да в тёплой компании, да со знаменитым русским напитком, именуемым на Западе "Ёрш".
    Западная историография рассматривает историю по-другому, а именно, как ось пирамиды, основание которой -- дела давно минувших дней, но основа всего и вся. А далее на эту ось, наслаиваются, формируются, одеваются другие кольца, дополняя и наращивая друг друга. Потому на Западе знают, выбей основу такой пирамидки и вся конструкция осядет, если не сломает ось и не развалится. Оно им это надо? Здесь и кроется "единство" Запада, его монолитные основы и слабые звенья, его устремление любой ценой устоять и нарастить следующее колечко, чтобы карабкаться вверх.