«Где возьмём такие суммы»: в Польше подсчитали расходы на американских военных

Подписанные Польшей обязательства по размещению дополнительного контингента американских военных приведут к многомиллиардным тратам. При подписании документа никто не посмотрел, какие обязательства взяла на себя польская сторона. Об этом пишет Рената Ким в издании Newsweek Polska.
Автор отмечает, что когда 15 августа в Польшу прибыл глава американского Госдепа Майк Помпео и в Варшаве подписал договор об усиленном военном сотрудничестве, там говорилось в основном о том, что это позволит увеличить американский военный контингент в Польше. К уже находящимся 4,5 тысячам военных добавиться еще одна тысяча. Однако, отмечает автор, при подписании документа не обсуждалось, какие обязательства взяла на себя польская сторона. Как оказалось, к документу имеется приложение со списком того, к чему получат доступ американские военные.
Как оказалось, американские военные получат доступ к объектам и участкам более чем в 20 населенных пунктах. На территории Польши американцы делают ставку не на несколько больших военных баз, а на множество мелких. За все будет платить польская сторона, подчеркивает автор.
Согласно обязательствам, взятым на себя, Варшава оплачивает все работы по строительству, переустройству и ремонту, а также расходы на текущее обслуживание. Польша полностью оплачивает размещение и питание американских военных, клининговые услуги, воду, отопление, электричество, кондиционирование, вывоз мусора (в том числе опасных отходов) и охрану. 75% оплаты за топливо, в том числе авиационное, оплачивает Польша. Американцы могут бесплатно пользоваться железнодорожными перевозками и аэродромами. Их также освободят от навигационных и других сборов, связанных с обслуживанием воздушных судов (в том числе за посадку и стоянку).
Как отмечается, содержание американского контингента вместе с предполагаемыми инвестициями обойдется Варшаве в миллиардные суммы. При этом в стадии реализации еще два дорогих проекта: поставки ЗРК "Пэтриот" и истребителей F-35.
Если добавить к этому запланированные инвестиции, получатся миллиарды. Неизвестно, где министерство обороны возьмет такие суммы
- заявил один из польских депутатов.
Однако, это ещё не всё. Договор предполагает, что американцы могут расширить список своих требований. В случае появления каких-либо проектов Польша обязана их одобрить и обеспечить "срочные оперативные потребности вооруженных сил США". В ходе учений американские военные имеют право безвозмездно пользоваться не только госсобственностью, но и на временной основе муниципальной и даже частной. Американцам гарантируется освобождение от уплаты штрафов и иных взысканий, налагаемых польскими органами. Польша отказалась также от приоритета национальной юрисдикции в уголовных делах.