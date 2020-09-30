Военное обозрение
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«Где возьмём такие суммы»: в Польше подсчитали расходы на американских военных

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Подписанные Польшей обязательства по размещению дополнительного контингента американских военных приведут к многомиллиардным тратам. При подписании документа никто не посмотрел, какие обязательства взяла на себя польская сторона. Об этом пишет Рената Ким в издании Newsweek Polska.


Автор отмечает, что когда 15 августа в Польшу прибыл глава американского Госдепа Майк Помпео и в Варшаве подписал договор об усиленном военном сотрудничестве, там говорилось в основном о том, что это позволит увеличить американский военный контингент в Польше. К уже находящимся 4,5 тысячам военных добавиться еще одна тысяча. Однако, отмечает автор, при подписании документа не обсуждалось, какие обязательства взяла на себя польская сторона. Как оказалось, к документу имеется приложение со списком того, к чему получат доступ американские военные.

Как оказалось, американские военные получат доступ к объектам и участкам более чем в 20 населенных пунктах. На территории Польши американцы делают ставку не на несколько больших военных баз, а на множество мелких. За все будет платить польская сторона, подчеркивает автор.

Согласно обязательствам, взятым на себя, Варшава оплачивает все работы по строительству, переустройству и ремонту, а также расходы на текущее обслуживание. Польша полностью оплачивает размещение и питание американских военных, клининговые услуги, воду, отопление, электричество, кондиционирование, вывоз мусора (в том числе опасных отходов) и охрану. 75% оплаты за топливо, в том числе авиационное, оплачивает Польша. Американцы могут бесплатно пользоваться железнодорожными перевозками и аэродромами. Их также освободят от навигационных и других сборов, связанных с обслуживанием воздушных судов (в том числе за посадку и стоянку).

Как отмечается, содержание американского контингента вместе с предполагаемыми инвестициями обойдется Варшаве в миллиардные суммы. При этом в стадии реализации еще два дорогих проекта: поставки ЗРК "Пэтриот" и истребителей F-35.

Если добавить к этому запланированные инвестиции, получатся миллиарды. Неизвестно, где министерство обороны возьмет такие суммы

- заявил один из польских депутатов.

Однако, это ещё не всё. Договор предполагает, что американцы могут расширить список своих требований. В случае появления каких-либо проектов Польша обязана их одобрить и обеспечить "срочные оперативные потребности вооруженных сил США". В ходе учений американские военные имеют право безвозмездно пользоваться не только госсобственностью, но и на временной основе муниципальной и даже частной. Американцам гарантируется освобождение от уплаты штрафов и иных взысканий, налагаемых польскими органами. Польша отказалась также от приоритета национальной юрисдикции в уголовных делах.
Использованы фотографии:
Фейсбук/армия США в Польше
10 комментариев

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  1. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Сегодня, 08:57 Новый
    +5
    Как всегда. Расходы оккупантов, понесенные в связи с оккупацией, должны компенсировать оккупированные. Ничего не меняется веками. Оккупация должна быть экономически оправдана.
    1. СРЦ П-15
      СРЦ П-15 Сегодня, 09:06 Новый
      0
      «Где возьмём такие суммы»: в Польше подсчитали расходы на американских военных

      Как где? США дадут кредит, только успевай проценты платить! Как говорится: "За ваши деньги - любой каприз!" yes
  2. Лесовик
    Лесовик Сегодня, 08:58 Новый
    +4
    [quote]Варшава оплачивает все работы[/quote]
    [quote] Польша полностью оплачивает[quote]
    [quote]В случае появления каких-либо проектов Польша обязана их одобрить и обеспечить[/quote]
    Выглядит как безоговорочная капитуляция...
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 09:06 Новый
      0
      Про выпивку и поставку девочек внесли отдельным (закрытым) списком request
      1. Лесовик
        Лесовик Сегодня, 09:10 Новый
        0
        Цитата: Uncle Lee
        внесли отдельным (закрытым) списком

        Почему "закрытым"? Вот же ясно написано:
        В случае появления каких-либо проектов Польша обязана их одобрить и обеспечить "срочные оперативные потребности вооруженных сил США".
  3. Пленник
    Пленник Сегодня, 08:59 Новый
    0
    Яблоками расплатитесь. winked
  4. Кузнец 55
    Кузнец 55 Сегодня, 09:00 Новый
    0
    А Европа на что ?
    Хотя да .... там ведь тоже лафа кончилась , пора платить по счетам .
    Сам себя своим "патриотизмом" загнали в угол .
  5. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 09:02 Новый
    +2
    Как отмечается, содержание американского контингента вместе с предполагаемыми инвестициями обойдется Варшаве в миллиардные суммы. При этом в стадии реализации еще два дорогих проекта: поставки ЗРК "Пэтриот" и истребителей F-35.
    А ещё портовую инфраструктуру для разжижения "демократического" газа. Вроде тоже подписались при том что ЕС их с довольствия снимает. А так-то нормальные считают ДО, а не ПОСЛЕ wassat
  6. Ирек
    Ирек Сегодня, 09:07 Новый
    +1
    Так платить будут простые люди , а не политики.
  7. Кот_Кузя
    Кот_Кузя Сегодня, 09:08 Новый
    +1
    Аха-ха-ха laughing ! Встречайте своих хозяев, нерабы! Русофобия должна стоить дорого, очень дорого!