Военное обозрение
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Пресса Турции: Эрдоган пытается ограничить влияние России, но это может обернуться против него самого

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Хотя Москва и Анкара поддерживают партнерские отношения во многих областях, между странами есть серьезные разногласия относительно Сирии и Ливии. Но теперь геополитические игры, куда, помимо России и Турции, вовлечены также другие глобальные и региональные игроки, начинают перемещаться на Кавказ.


Об этом пишет Юсуф Караташ в статье, опубликованной турецким изданием Evrensel.

Автор задает вопрос, почему проблема Нагорного Карабаха, которая существует как минимум более трех десятилетий, обострилась именно сегодня? Он считает, что в большой степени к этому причастен турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, который, провоцируя Баку на активные военные действия, пытается таким способом оказать давление на Россию. Но Караташ предполагает, что эти замыслы Анкары могут привести к обратным результатам, которые не порадуют Турцию.

Сегодня на Ближнем Востоке и в Северной Африке происходит передел между США, Россией и другими крупными игроками. Ситуация там сложилась такая, что никто никаких существенных шагов там предпринять не может. Поэтому фронт решили перенести на Кавказ.

Турция под видом поддержки Баку начала нагнетать напряженность в регионе, который ранее был частью СССР. На это Москва просто не может не отреагировать. Таким образом, Эрдоган пытается отвлечь Россию от других регионов и ограничить ее влияние.

Но автор считает, что этот замысел турецкого лидера может обернуться против него самого. И в результате свое влияние придется ограничить не Москве, а Анкаре.

А для решения карабахской проблемы Юсуф Караташ предлагает собственный вариант. Он считает, что нужно вывести из региона участников конфликта и дать жителям Нагорного Карабаха самостоятельно определить свой статус.
Использованы фотографии:
Фейсбук/президент Турции
29 комментариев
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  1. U-Gin78
    U-Gin78 Сегодня, 10:26 Новый
    +2
    Забыл Ататюрк 2015 год! - гораздо раньше Лукашенко и Пашиняна блудного попугая исполнял перед Вовкой!
    1. Охотовед 2
      Охотовед 2 Сегодня, 10:42 Новый
      +8
      Эрдогану до Ататюрка - как накарачках вокруг Земли! Некорректное у вас сравнение.
      Ататюрк - строил Светское, Независимое Государство. Что решил построить Эрдоган - думаю он и сам не понимает!
      1. U-Gin78
        U-Gin78 Сегодня, 10:43 Новый
        +2
        Имелись ввиду его хотелки
        1. Охотовед 2
          Охотовед 2 Сегодня, 10:44 Новый
          +1
          Цитата: U-Gin78
          Имелись ввиду его хотелки

          Ну тут желания явно не совпадают с возможностями! laughing
          1. Дедкастарый
            Дедкастарый Сегодня, 10:51 Новый
            +1
            хитрая,лицемерная бестия...
            1. Охотовед 2
              Охотовед 2 Сегодня, 10:53 Новый
              0
              Цитата: Дедкастарый
              хитрая,лицемерная бестия...

              Точно! На Отца Нации - Точно не тянет!
              1. Дедкастарый
                Дедкастарый Сегодня, 10:54 Новый
                0
                Цитата: Охотовед 2
                Цитата: Дедкастарый
                хитрая,лицемерная бестия...

                Точно! На Отца Нации - Точно не тянет!

                никак !
                1. Alex777
                  Alex777 Сегодня, 13:04 Новый
                  0
                  Я вот одного понять на могу: 12 июля Пашиняна нападать тоже Эрдоган заставил? Или кто-то другой разжигал тему?
  2. никто111никто
    никто111никто Сегодня, 10:28 Новый
    0
    ну и зачем этому марионетке эрдогану оказывать "давление" на Россию? в честь кого или чего он будет сам давить на соседнее государство; а потому что его принуждают к этому вот это вернее; сами турки тупо лезть на рожен с Россией никогда не будут им уже не раз пендели от нас попадали и они давно поумнели-однако совершив глупость войдя в состав нато и теперь им деватся некуда что им прикажут то они иделают
    1. dsk
      dsk Сегодня, 11:37 Новый
      0
      Цитата: никто111никто
      однако совершив глупость войдя в состав нато и теперь им деватся некуда что им прикажут то они иделают

      Совершенно верно - за всё время существования только Франции удалось временно и только частично выскакивать из натовской мышеловки.
      Весь генералитет Турции учился в Штатах.
      Военное обозрение/ Новости/Вчера, 16:28

      Глава СВР обвинил ЦРУ в поощрении протестов в Белоруссии и заявил о готовящейся резонансной провокации.

      - цэрэушники bully не только в Белоруссии действуют.
  3. Хорон
    Хорон Сегодня, 10:31 Новый
    +7
    Караташ предлагает собственный вариант. Он считает, что нужно вывести из региона участников конфликта и дать жителям Нагорного Карабаха самостоятельно определить свой статус.

    Возможно это самое мудрое предложение, но из Карабаха в своё время были изгнаны азербайджанцы проживавшие там, а соответственно не могут высказать своё мнение по этому поводу. request
  4. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 10:32 Новый
    0
    Россия например поддерживает Сирию.
    Почему бы Турции не поддерживать Азербайджан.
    Тем более, что действительно близкие по происхождению народы.
    Россия тоже поддерживает Азербайджан и его территориальную целостность.
    Но другими методами.
    1. Правдаруб
      Правдаруб Сегодня, 10:39 Новый
      +3
      Ничего общего у азеров с турками нету .... азербайджанецы это бывшие персы , то есть иранцы. Хоть бы поверхностно тему изучайте чтоб не позориться ( сорри если грубо сказал)
      1. Livonetc
        Livonetc Сегодня, 10:45 Новый
        +3
        Как раз этот вопрос рассматривал.
        Это не один народ, но близкородственный.
        Это не чистокровные нации, а смеси.
        И турки и азербайджанцы имеют и разнородных и схожих предков (древние народности).
        А язык у них более схож чем, к примеру, русский и украинский.
        1. советник 2 уровня
          советник 2 уровня Сегодня, 11:42 Новый
          0
          Георгий, вообще-то они и те, и те бывшая Персия.. а корни у них,общие, в основном от сельджуков.. Персы исторически как раз дальше от них, там помимо сельджуков, большинство населения из других народов были..
  5. Al_lexx
    Al_lexx Сегодня, 10:35 Новый
    +2
    Он считает, что нужно вывести из региона участников конфликта и дать жителям Нагорного Карабаха самостоятельно определить свой статус.

    Пардон, это как? Если из НК уйдут армянские войска, азербайджанцы просто выдавят армян оттуда(в лучшем случае. а могут и просто тихо перерезать).
    Я конечно не политик, но по моему скромному мнению, давно надо сделать территориальный размен и решить эту проблему раз и навсегда.
  6. финиш
    финиш Сегодня, 10:37 Новый
    +1
    На редкость трезвый взгляд для турка.
  7. codetalker
    codetalker Сегодня, 10:46 Новый
    0
    Эрдогана разводят как дурочка. Влез во все возможные конфликты. Вот скоро получит обострение в Сирии, в Ливии, в отношениях с Грецией и ЕС и тд и тд.
    А проблему НК можно решить только в духе русского мира в союзничестве с Россией. Так что никуда они не денутся. Не может формат национальных государств на бывшей территории империи обеспечить мирное развитие народов.
  8. paul3390
    paul3390 Сегодня, 10:50 Новый
    +2
    Эрдоган загоняет Турцию в опасную ситуацию. Ибо перелаялся не только со всеми соседями, но и наступил на мозоли многим великим и региональным державам.. А вот друзья-то - у османов есть? Или только враги Великой Турции? Штаны не порвёт, так широко шагая? По рту ли кусок отрезает? Ибо что-что - а Великая Турция от можа до можа никому в мире на фиг не нужна. Более того - очень многие костьми лягут - а не допустят возрождения Османской империи.. А ведь ресурсы Турции, что военные, что экономические - по большому счёту довольно малы.. Так что..
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:03 Новый
    +1
    замыслы Анкары могут привести к обратным результатам, которые не порадуют Турцию.
    Честно говоря очень хотелось бы, чтобы так и случилось. Слишком много проблем стал создавать Эрдоган России и не только ей. Сегодня Сша и части Европы на руку то, что он вытворяет в Сирии, Ливии, сегодня в Карабахе руками Азербайджана поэтому на него не давят, не пытаются вразумить. А, что будет завтра посмотрим.
  10. никто111никто
    никто111никто Сегодня, 11:03 Новый
    -1
    даже на этом фото мы видим обреченного человека-ну само собой не будеш гнать турок на войну мы тебя как Каддафи повесим
  11. Эррр
    Эррр Сегодня, 11:21 Новый
    +1
    Юсуф Караташ:
    Почему проблема Нагорного Карабаха, которая существует как минимум более трех десятилетий, обострилась именно сегодня?
    Действительно, почему именно сегодня. Особливо учитывая, что проблеме-то этой уже без 44 лет миллениум. Всё это началось в очень далёком 1064 году с завоевания сельджуками столицы Великой Армении города Ани...
    Ну, а то, что Юсуф Караташ предлагает дать возможность жителям Нагорного Карабаха самоопределиться, звучит исключительно мудро. good
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:26 Новый
    0
    Пресса Турции: Эрдоган пытается ограничить влияние России, но это может обернуться против него самого

    Так то это было б ПРАВИЛЬНО! Только кто это сделать сможет???
  13. iouris
    iouris Сегодня, 11:43 Новый
    +1
    Тут нам подбрасывают. Эрдоган имеет план и он его думает. План наступательный, а потому шансы на реализацию высокие. США и ЕС играют свою игру, но Эрдоган им нужен. Если план долгоиграющий, то Эрдоган нужен на долгий срок и ресурсы дадут.
  14. Полимер
    Полимер Сегодня, 11:49 Новый
    0
    Он считает, что нужно вывести из региона участников конфликта и дать жителям Нагорного Карабаха самостоятельно определить свой статус.

    Так они уже давно определились. Есть проблемы с международным признанием, поэтому де-юре это всё ещё территория Азербайджана. У "международного сообщества" сейчас очень большие проблемы с этим: признавать, значит побуждать к новым войнам за территории; не признавать, значит замораживать конфликт и оставлять проблемы нерешенными. По умолчанию второй вариант считается лучшим, но иногда используется и первый. В зависимости от интересов главных геополитических игроков.
    Так что в развязывании данного конфликта виноваты Азербайджан и Армения, а вот в его нерешенности - то самое "международное сообщество".
    1. iouris
      iouris Сегодня, 12:11 Новый
      -3
      "Конфликт" развязала Москва при Горби. Москва при Горби решила самоликвидироваться. Быстро такая задача не решается. Нужно время. Что-то изменилось?
      1. Полимер
        Полимер Сегодня, 12:14 Новый
        0
        Цитата: iouris
        "Конфликт" развязала Москва при Горби.

        Москва могла бы задушить этот конфликт в зародыше, чего не сделала. Но развязала его не она.
        1. iouris
          iouris Сегодня, 13:22 Новый
          0
          Вы сами себе противоречите.
  15. Nychego
    Nychego Сегодня, 12:50 Новый
    0
    На это Москва просто не может не отреагировать.

    Ну да, пока звучат призывы к миру. Это что-то в духе чемберленовской политики по "умиротвроению Германии".

    Хоть бы начали накачивать войсками и вооружениями граничащие с Азердайджаном районы, как делает Иран, понимающий, что просто слова говорить это практически поощрять Эрдогана на продолжение агрессии.