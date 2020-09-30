Пресса Турции: Эрдоган пытается ограничить влияние России, но это может обернуться против него самого

Хотя Москва и Анкара поддерживают партнерские отношения во многих областях, между странами есть серьезные разногласия относительно Сирии и Ливии. Но теперь геополитические игры, куда, помимо России и Турции, вовлечены также другие глобальные и региональные игроки, начинают перемещаться на Кавказ.Об этом пишет Юсуф Караташ в статье, опубликованной турецким изданием Evrensel.Автор задает вопрос, почему проблема Нагорного Карабаха, которая существует как минимум более трех десятилетий, обострилась именно сегодня? Он считает, что в большой степени к этому причастен турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, который, провоцируя Баку на активные военные действия, пытается таким способом оказать давление на Россию. Но Караташ предполагает, что эти замыслы Анкары могут привести к обратным результатам, которые не порадуют Турцию.Сегодня на Ближнем Востоке и в Северной Африке происходит передел между США, Россией и другими крупными игроками. Ситуация там сложилась такая, что никто никаких существенных шагов там предпринять не может. Поэтому фронт решили перенести на Кавказ.Турция под видом поддержки Баку начала нагнетать напряженность в регионе, который ранее был частью СССР. На это Москва просто не может не отреагировать. Таким образом, Эрдоган пытается отвлечь Россию от других регионов и ограничить ее влияние.Но автор считает, что этот замысел турецкого лидера может обернуться против него самого. И в результате свое влияние придется ограничить не Москве, а Анкаре.А для решения карабахской проблемы Юсуф Караташ предлагает собственный вариант. Он считает, что нужно вывести из региона участников конфликта и дать жителям Нагорного Карабаха самостоятельно определить свой статус.