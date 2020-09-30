Военное обозрение
Войти Регистрация

Азербайджан заявил о больших потерях армянской армии в Карабахе

68
Азербайджан заявил о больших потерях армянской армии в Карабахе

Бои в зоне карабахского конфликта продолжаются, армянская сторона понесла огромные потери. Об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана, распространенном в среду утром.


Всего, начиная с 27 сентября, по данным азербайджанских военных, в зоне конфликта армянская сторона потеряла убитыми и ранеными до 2,3 тысячи военнослужащих. Также сообщается об уничтожении большого количества военной техники.

С 27 сентября потери ВС Армении в боях против Азербайджана составляют до 2300 убитыми и ранеными, до 130 танков и другой тяжелой техники, более 200 артиллерийских и прочих установок, до 25 средств ПВО

- говорится в сообщении.

В азербайджанском военном ведомстве также заявляют об уничтожении шести командных пунктов противника, пяти складов с боеприпасами, до 50 противотанковых средств, 55 единиц автотехники. О потерях со своей стороны Азербайджан не сообщает.

Кроме того, заявляется о выведении из строя ЗРС С-300, размещенной на территории Шушакянд Ходжавендского района. В Сети уже появилось видео якобы уничтожения ЗРС под названием: "за мгновение до уничтожения". Ранее в ведомстве заявляли, что армянские С-300, прикрывавшие воздушное пространство Еревана, сняли с боевого дежурства и направили в сторону Нагорного Карабаха.


На утро 30 сентября бои продолжаются, предпринятая контратака армянской стороны с целью вернуть утраченные позиции на Магадизском направлении отбита, заявили в Минобороны Азербайджана.

В свою очередь Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило, что в боях в Карабахе с армянской стороны всего погибли 81 человек, ранения получили 120 военнослужащих.

Минобороны Армении сообщает, что на утро среды по всей линии соприкосновения продолжаются артиллерийские бои, имеются потери с обеих сторон. Ночью были сбиты два беспилотника азербайджанской армии.

По всему фронту в Арцахе (непризнанная Нагорно-Карабахская республика) в настоящее время идут артиллерийские бои. ПВО армии обороны Арцаха ночью уничтожила в небе над Степанакертом два беспилотника противника

- сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
68 комментариев
Объявление

Сайту «Военное обозрение» требуются авторы в новостной отдел. Требования к соискателям: грамотность, ответственность, работоспособность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение быстро анализировать текст и проверять факты, писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Обращаться: smirnovvad@gmail.com

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.

Уже зарегистрированы? Войти

  1. Охотовед 2
    Охотовед 2 Сегодня, 09:39 Новый
    +16
    Если почитать инфо ресурсы обеих сторон, То и Армяне и Азербайджанцы уже давно победили друг друга! Да, пресса - действительно четвёртая ветвь власти!
    1. oleg123219307
      oleg123219307 Сегодня, 09:48 Новый
      +28
      Главное нам туда не влезать. Одно то что все наши "мирные" и "дерьмократичные" либералы вдруг всем скопом затявкали что мы обязаны спасти армению (а де юре как бы правы то не армяне, и что то те же либералы в аналогичной ситуации не призывают спасать Донбасс) уже само по себе должно настораживать. А с учетом личности руководителя Армении, и проводимых в последние годы ярких антироссийских реформ, вот вообще не исключаю, что все это очередная американская провокация с целью столкнуть нас лбами с Турцией в преддверии американских выборов. И нафига оно нам надо если задуматься?
      1. НасРать
        НасРать Сегодня, 10:06 Новый
        +4
        Цитата: oleg123219307
        А с учетом личности руководителя Армении, и проводимых в последние годы ярких антироссийских реформ, вот вообще не исключаю, что все это очередная американская провокация с целью столкнуть нас лбами с Турцией

        Вчера писал о том же - заминусили....Сегодня у комрадов просветление, схлынули эмоции и начинают думать - сужу по вашему комменту ушедшему в плюс..... laughing

        Интересно посмотреть статистику по сообщениям о нарушениях по обстрелам и провокациям на границах НГ - до вступления Пашиняна на должность и после вступления в должность.....
      2. Гиперион
        Гиперион Сегодня, 10:52 Новый
        +4
        Цитата: oleg123219307
        это очередная американская провокация с целью столкнуть нас лбами с Турцией в преддверии американских выборов. И нафига оно нам надо если задуматься?

        Нафиг не надо. У армян есть сильные диаспоры по всему миру. В том числе в дружественных Армении США. Тем более, что армяне уже почти разгромили азербайджанскую армию. Ну не будут же они врать...

        Такими темпами, армяне скоро Баку через неделю "возьмут", а через две - Анкару.
        Еще немного, еще чуть чуть. Последний бой он трудный самый...
    2. Krasnodar
      Krasnodar Сегодня, 09:49 Новый
      +2
      Цитата: Охотовед 2
      Если почитать инфо ресурсы обеих сторон, То и Армяне и Азербайджанцы уже давно победили друг друга! Да, пресса - действительно четвёртая ветвь власти!

      Главное, чтобы все это прекратилось поскорее. Приветствую! hi
      1. Охотовед 2
        Охотовед 2 Сегодня, 09:53 Новый
        +2
        Приветствую Альберт hi Что-то мне подсказывает, что при таком «информационном» накале - это всё Надолго!
        1. Krasnodar
          Krasnodar Сегодня, 09:57 Новый
          -2
          Вполне возможно, к сожалению. Жаль людей по обе стороны конфликта.
        2. Анатоль Клим
          Анатоль Клим Сегодня, 10:28 Новый
          0
          Цитата: Охотовед 2
          при таком «информационном» накале - это всё Надолго!

          Если вовремя не остановить, то очень надолго.

          Десятки тысяч армян, проживающих в России, намерены отправиться добровольцами в Нагорный Карабах, где сейчас происходит военное столкновение между Азербайджаном и Арменией. Об этом Znak.com заявил президент Союза армян РФ Ара Абрамян.
          «Очень много обращаются, добровольцами хотят туда ехать, помочь хотят. Мы им говорим: „Спокойно, ждем! Тех, кто есть в Армении сейчас, достаточно, пока в поддержке не нуждаются“. Десятки тысяч [армян в России] видят, что силы неравны, ведь [на стороне Азербайджана] воюет Турция! Если международное сообщество, ООН не остановят войну, то о чем идет речь? Придется идти воевать, я тоже пойду и буду воевать! А что ждать? Что [турки] новый геноцид устроят? Для Азербайджана Карабах — территория, для Армении — это родина, а никто свою родину не отдаст», — сказал Абрамян в разговоре со Znak.com. При этом он подчеркнул, что сейчас есть две важнейшие задачи: «первая — остановить войну, вторая — остановить распространение провокаций внутри России».
          «Азербайджан и Турция ведут себя как террористы, надо всему миру об этом рассказать! Весь мир знает, что мы правы. [То, что происходит в Карабахе] — полномасштабная катастрофа!» — уверен Ара Абрамян.
          Добавим, сегодня председатель азербайджанской общины Москвы Шамиль Тагиев заявил, что обратится в правоохранительные органы с просьбой проверить заявление Ары Абрамяна о добровольцах, готовых отправиться в Карабах. «Мы видим, что армянская диаспора в лице Союза армян России не готова соблюсти законодательство России и начинает набирать наемников для отправки на оккупированную территорию Азербайджана. Граждане России не могут быть привлечены к боевым действиям за пределами России. К сожалению, Союз армян России занимается этим открыто», — сказал Тагиев «Открытым медиа».https://www.znak.com/2020-09-28/glava_soyuza_armyan_desyatki_tysyach_armyan_iz_rf_namereny_otpravitsya_dobrovolcami_v_karabah
          1. хрыч
            хрыч Сегодня, 10:47 Новый
            +3
            Ми готовы ехать, ааа не надо, ну и хорошо wassat Тут прохиндеи дорстроевцы деньги мешками, лексусы через пару месяцев меняют, но не могли скинуться на системы РЭБ для Карабаха. Забить коммуникацию БПЛА нечем.
          2. alexmach
            alexmach Сегодня, 10:54 Новый
            0
            Десятки тысяч армян, проживающих в России, намерены отправиться добровольцами в Нагорный Карабах

            Ага, вот только границы то сейчас закрыты.. Только через Каспий и Иран если что.
            1. Анатоль Клим
              Анатоль Клим Сегодня, 11:18 Новый
              0
              Цитата: alexmach
              границы то сейчас закрыты..

              У меня сосед внизу армянин, также как и я немолод уже. Вчера я утром вышел на работу, он стоит возле подъезда, покурили, поговорили, он говорит, вот иду сейчас в наш армянский центр, там деньги собирают для Карабаха, сказали для беженцев.
              Так что денег они соберут на войну, армянская диаспора в России довольна богата, по ручейку с каждого города получится полноводная река, а как сказал один маршал, для войны нужны три вещи - деньги, деньги и ещё раз деньги.
              Кстати думаю, что азербайджанская диаспора будет действовать аналогично. Так что денежные потоки из России будут идти, способы переправить найдут.
              1. alexmach
                alexmach Сегодня, 11:57 Новый
                0
                Деньги это одно с ними должно быть проще, а вот добровольцы - совсем другое.
                1. Анатоль Клим
                  Анатоль Клим Сегодня, 12:14 Новый
                  +1
                  Цитата: alexmach
                  Деньги это одно с ними должно быть проще, а вот добровольцы - совсем другое.

                  Добровольцы по определению идут воевать не за деньги, хотя их тоже надо вооружить, кормить, обмундировать, лечить...а война удовольствие дорогое, деньги почему-то быстро заканчиваются, без денег и от добровольцев толку не будет.
      2. финиш
        финиш Сегодня, 10:32 Новый
        +2
        Сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашот отправится в Нагорный Карабах в рамках мобилизационных мероприятий. А где сын Алиева?
        1. хрыч
          хрыч Сегодня, 10:43 Новый
          +6
          Цитата: финиш
          А где сын Алиева?

          Как где? Кищ-мищ кушает wassat
    3. хрыч
      хрыч Сегодня, 09:49 Новый
      +12
      Уравняем новость, а то необъективно в сторону АР wassat Ранее представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что за три дня боев противник потерял 790 человек, из них 180 - на карвачарском направлении, где были ожесточенные бои. У противника порядка 1900 раненых.
      Армянские ВС из противотанковых средств за отчетный период поразили 137 танков и других видов азербайджанской бронетехники, 72 беспилотника, 7 вертолетов и 1 самолет.
      А теперь вернемся к азпропаганде:
      Последняя сводка: армяне попытались вернуть утраченные позиции в направлении Мадагиза. Враг отброшен. Как и накануне все позиции сохранены.
      Читаем между строк. Т.е. полный разгром армян, но они таки контратакуют wassat Как так?
      1. genisis
        genisis Сегодня, 11:05 Новый
        +2
        Не менее интересно звучит формулировка «погибло до 2300» военнослужащих противника. До 2300 это сколько? 75? 111? 289? 2299?
        Так же и с танками. До 130 это сколько? 1, 3, 8, 55?
        Интересно, сколько у Армии обороны было всего танков на начало атаки Азербайджана?
        Армяне опубликовали поименный список погибших.
        Азербайджан молчит. То ли цифры могут ошарашить обывателя, то ли «потерьнет» а ля Тымчук.
    4. Злой543
      Злой543 Сегодня, 09:55 Новый
      +5
      Поделить на 10 или на 20 fellow
  2. Кот_Кузя
    Кот_Кузя Сегодня, 09:39 Новый
    +9
    Нигде так не врут, как во время войны

    Первой жертвой любой войны становится правда

    130 уничтоженных армянских танков wassat . Полагаю, что во всей армянской армии не найдется столько боеспособных танков. Нужно все эти цифры поделить на десять.
    1. yehat2
      yehat2 Сегодня, 09:58 Новый
      0
      так они садовые танки мочили. Может и не врут... request
  3. gurzuf
    gurzuf Сегодня, 09:40 Новый
    +5
    Все это очень печально ....
  4. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 09:41 Новый
    +1
    Интересно про потери каждая сторона говорит.
  5. Pashhenko Nikolay
    Pashhenko Nikolay Сегодня, 09:44 Новый
    -13
    Продав Турции с400 не приходится удивляться повреждения с300. Они его изучили со всех сторон. И особенно поиск дыр в обороне беспилотниками. Что мы ещё готовы продать врагам для изучения? Армату? Т57?
  6. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 09:50 Новый
    -3
    Не завидное положение у Армянской армии, вряд ли долго не продержится. Успели бы эвакуировать мирных с Карабаха, иначе им верная смерть.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 09:55 Новый
      +3
      С чего бы? Вы верите в эти сказки про потери?
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 10:02 Новый
        +1
        Вы верите в эти сказки про потери?
        Азербайджанским не верю, как и армянским. Сторонним более менее. Вы сомневаетесь что АА несет большие потери и что положение у них не очень?
        1. Nastia Makarova
          Nastia Makarova Сегодня, 10:13 Новый
          +3
          Обе стороны несут большие потери, особенно в технике, но пока не видно что какая то сторона выигрывает
          1. Trapp1st
            Trapp1st Сегодня, 10:23 Новый
            +2
            но пока не видно что какая то сторона выигрывает
            Азербайджан по объективным причинам может поддерживать интенсивный характер боев в отличии от АА.
            1. Nastia Makarova
              Nastia Makarova Сегодня, 10:26 Новый
              -3
              С помощью поставок оружия из России то Армения тоже
              1. Trapp1st
                Trapp1st Сегодня, 10:27 Новый
                +3
                С помощью поставок оружия из России то Армения тоже
                Поздно пить боржоми.
                1. Nastia Makarova
                  Nastia Makarova Сегодня, 10:31 Новый
                  0
                  Не пейте, несколько транспортников из России прилетели в Армению
              2. Skarpzd
                Skarpzd Сегодня, 10:39 Новый
                0
                на карту посмотрите. найдите оптимальный путь для поставок в Армению. сообщите об этом военным. а то у них только через Иран возможность есть. пока есть.
                1. Trapp1st
                  Trapp1st Сегодня, 10:55 Новый
                  0
                  на карту посмотрите.
                  Шапка мешает.
                2. Nastia Makarova
                  Nastia Makarova Сегодня, 11:03 Новый
                  +1
                  Через Иран уже доставили
                  1. Skarpzd
                    Skarpzd Сегодня, 11:14 Новый
                    +1
                    лично я вот слабое представление имею сколько нужно материально технического обеспечения хотя бы одному полку при ведении интенсивного боя (наступательного или оборонительного). сомневаюсь о наличии оборонной промышленности в Армении в достаточном для этого объеме. ну и теперь прикидываем цену поставок по воздуху через Иран. боюсь у нас ВТА не хватит
          2. Vol4ara
            Vol4ara Сегодня, 11:02 Новый
            0
            Цитата: Nastia Makarova
            Обе стороны несут большие потери, особенно в технике, но пока не видно что какая то сторона выигрывает

            Небо за кем? Выиграет тот чья авиация будет господствовать. Как там с авиацией у армян?
            1. Nastia Makarova
              Nastia Makarova Сегодня, 11:07 Новый
              -1
              Паритет в авиации, а вот по беспилотникам огромный перевес у азеров
              1. Skarpzd
                Skarpzd Сегодня, 11:16 Новый
                +1
                ваш вывод - беспилотники это не авиация?
  7. nnm
    nnm Сегодня, 09:53 Новый
    +3
    С 27 сентября потери ВС Армении в боях против Азербайджана составляют до 2300 убитыми и ранеными, до 130 танков и другой тяжелой техники, более 200 артиллерийских и прочих установок, до 25 средств ПВО

    Ох. не зря в военной статистике действует правило трех - свои заявленные потери умножай на три, а потери противника - дели на три.
    1. fn34440
      fn34440 Сегодня, 09:56 Новый
      -4
      «Министерство обороны Азербайджана сообщило об уничтожении третьего мотострелкового полка "Мартуни" ВС Армении. "В результате ударов азербайджанской армии уничтожен третий мотострелковый полк "Мартуни" вооруженных сил Армении, расположенный на территории оккупированного Ходжавендского района, заявил руководитель пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы. В результате полк, понесший большие потери в живой силе и технике, полностью уничтожен. "Командование вражеской армии обратилось ко всем за помощью в предоставлении транспортных средств для вывоза убитых и раненых солдат", - добавил Даргяхлы», - об этом сообщает российское информационное издание «Интерфакс».

      Известно о том, что Армения действительно несла очень серьёзные потери в живой силе в течение последних трёх суток, причём, именно 3-й мотострелковый полк «Мартуни» принимал основное участие в противостоянии с силами противника, что хоть и косвенно, но подтверждает эти данные.
      1. nnm
        nnm Сегодня, 09:59 Новый
        +3
        Да понятно, что с такой интенсивностью боев потери огромны с обеих сторон. Вопрос то именно в достоверности данных.
      2. Nastia Makarova
        Nastia Makarova Сегодня, 10:17 Новый
        +2
        130 танков уничтожили хотя в Армении всего 320
        1. fn34440
          fn34440 Сегодня, 10:20 Новый
          -2
          "130 танков уничтожили хотя в Армении всего 320"
          Подайте иск в суд на Интефакс,за недостоверность сведений.
          Встречный иск,за клевету,от Интерфакса ,Вас разорит.
          1. Nastia Makarova
            Nastia Makarova Сегодня, 10:22 Новый
            +1
            Вы что верите в 130 танков?
            1. donavi49
              donavi49 Сегодня, 10:31 Новый
              +5
              Ну это же война - а тут врут все и всегда. Иначе никак.

              Вот например свежие ТВ2 оказались - Харопами, которые камикадзе и не факт что их сбили, они в любом случае обломки будут оставлять.



              Это вот такие машинки.



              И судя по всему - свежие подвозят активно
              Судя по мониторинговому сайту Flightradar24, утром в среду, 30 сентября, в Израиль прибывает тяжелый военно-транспортный самолет "Ил-76ТД" (ZP4611 /AZQ4611, Silk Way Airlines). Этот факт отмечают несколько блогеров, специализирующихся на теме авиации.
        2. Кот_Кузя
          Кот_Кузя Сегодня, 10:45 Новый
          +2
          Цитата: Nastia Makarova
          130 танков уничтожили хотя в Армении всего 320

          Из этих 320 в наличии дай Бог если боеспособными были хотя бы 130 танков.
          1. Nastia Makarova
            Nastia Makarova Сегодня, 11:05 Новый
            +1
            Ну да, там около 60 т55 ещё, значит Армения осталась без танков
  8. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 09:54 Новый
    +2
    Заявление, расчитанное на внутреннюю аудиторию.
    Косвенно подтверждает отсутствие серьезных успехов.
    Завязла азербайджанская армия в глубоко эшелонированной обороне.
    Ждали таких действий и подготовились серьезно.
    1. nnm
      nnm Сегодня, 10:00 Новый
      +8
      Эх, карту бы с динамикой оперативной обстановки посмотреть....
      1. Горный стрелок
        Горный стрелок Сегодня, 10:55 Новый
        0
        Цитата: nnm
        Эх, карту бы с динамикой оперативной обстановки посмотреть

        Вот вот... Да кто ж покажет... Думаю, и через несколько лет правды не узнать...
      2. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 11:39 Новый
        0
        не много, но для картины происходящего сгодится.
  9. Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 09:55 Новый
    0
    Ясно пока одно, завтра , послезавтра бои не закончатся.
  10. никто111никто
    никто111никто Сегодня, 10:04 Новый
    -12
    "главное нам туда не влезать"-усиленно вдалбливают нам господа евреи; ибо тогда нас столкнут с турцией "забывая" при этом что нас уже давно столкнули еще в Идлибе и карабах это ответ евреев на то что Россия дала хороший пендель израильской пешке эрдогану и Сирийская армия осталась вполне боеспособной у границ с израилем а нетаньяхо остался с носом ибо "Ассад должен уйти" не прохляло
    1. 9PA
      9PA Сегодня, 10:12 Новый
      -3
      Все ползут к Путину на коленях, да только испейте сполна сначала чашу унижения.
    2. fn34440
      fn34440 Сегодня, 10:17 Новый
      +3
      """""главное нам туда не влезать"-усиленно вдалбливают нам господа евреи;"""""" Опять евреи? А в 1915-резня,тоже евреи резали армян,как кур? А может англичане и прочие нагло-саксы???,до сих пор считающие Турцию своей подопечной колонией,и считающие все варианты,чтобы нагадить России со всех сторон.
      Мировозрение безграмотного попа Гапона ,не украшает современного российского патриота,коим,большинство из нас себя считает.
      1. никто111никто
        никто111никто Сегодня, 10:54 Новый
        +1
        в 1915 да бритты старались но им советская власть по мозгам дала и на многие десятилетия мир в том же карабахе установился и перестали люди гибнуть поняв что они все же не животные подопытные- ну а теперь вы на смену им пришли и ваша хитрая и вероломная еврейская диаспора в сша; теперь вы евреи хотите миром рулить и всех превратить в послушных баранов
  11. maktub
    maktub Сегодня, 10:27 Новый
    0
    Пашинян заявил,что в случае необходимости воспользуется ресурсами 102 базы
    1. rotkiv04
      rotkiv04 Сегодня, 10:35 Новый
      +3
      Главное чтобы у него пукан не лопнул, когда решит воспользоваться
      1. maktub
        maktub Сегодня, 10:50 Новый
        +1
        Дык Вова наверное разрешил,не зря Пашинян каждый день наяривает
  12. Цой
    Цой Сегодня, 10:31 Новый
    +5
    Армяне еще про Ан-2 и 7 сбитых вертолев говорили, а также 72 (!) сбитых беспилотника.

    Такими темпами через месяц разговор пойдет об уничтожении 3 линкоров, 5 дивизий и нейтрализации Звезды смерти на орбите над Ереваном.
  13. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 10:33 Новый
    +1
    Ха-ха, узнаю лиц кавказской национальности, так сказать гордых горцев, как обычно после недели перестрелок каждый по три раза уничтожит армию противника. Вояки вы ые, ваше место на базаре клиентов обвешивать
  14. Skarpzd
    Skarpzd Сегодня, 10:44 Новый
    0
    Цитата: nnm
    С 27 сентября потери ВС Армении в боях против Азербайджана составляют до 2300 убитыми и ранеными, до 130 танков и другой тяжелой техники, более 200 артиллерийских и прочих установок, до 25 средств ПВО

    Ох. не зря в военной статистике действует правило трех - свои заявленные потери умножай на три, а потери противника - дели на три.

    но брешут от всей души. переплюнут и рыбаков и охотников вместе взятых.
    1. Vol4ara
      Vol4ara Сегодня, 11:08 Новый
      +1
      Цитата: Skarpzd
      Цитата: nnm
      С 27 сентября потери ВС Армении в боях против Азербайджана составляют до 2300 убитыми и ранеными, до 130 танков и другой тяжелой техники, более 200 артиллерийских и прочих установок, до 25 средств ПВО

      Ох. не зря в военной статистике действует правило трех - свои заявленные потери умножай на три, а потери противника - дели на три.

      но брешут от всей души. переплюнут и рыбаков и охотников вместе взятых.

      Так на любой войне
  15. Комментарий был удален.
  16. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 11:35 Новый
    0
    Есть один метод подсчета которий позволяет сделать вьиводи о потерях.
    Вражеские потери обично исчисляют на основе своих умножая по две или три.
    К примеру 2300 тисяч вражеских потерь означает, что свои потери не менее 700-800.
  17. donavi49
    donavi49 Сегодня, 12:27 Новый
    +1
    Су-25 действительно в минус. Погиб майор Валерий Данелин.



    Ну и БПЛА работают по окопаной технике.
    1. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 13:01 Новый
      0
      Да они такими темпами всю технику Армении в течении двух недель уничтожат.
      1. donavi49
        donavi49 Сегодня, 13:05 Новый
        0
        Вот еще арту накрыли. Д30 и Д20. Пегову надо осторожнее, он вчера снимал Д20.
    2. Skarpzd
      Skarpzd Сегодня, 13:01 Новый
      0
      русский летчик с гражданством Армении? очень и очень плохо все это.