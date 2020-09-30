Азербайджан заявил о больших потерях армянской армии в Карабахе

Бои в зоне карабахского конфликта продолжаются, армянская сторона понесла огромные потери. Об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана, распространенном в среду утром.
Всего, начиная с 27 сентября, по данным азербайджанских военных, в зоне конфликта армянская сторона потеряла убитыми и ранеными до 2,3 тысячи военнослужащих. Также сообщается об уничтожении большого количества военной техники.
С 27 сентября потери ВС Армении в боях против Азербайджана составляют до 2300 убитыми и ранеными, до 130 танков и другой тяжелой техники, более 200 артиллерийских и прочих установок, до 25 средств ПВО
- говорится в сообщении.
В азербайджанском военном ведомстве также заявляют об уничтожении шести командных пунктов противника, пяти складов с боеприпасами, до 50 противотанковых средств, 55 единиц автотехники. О потерях со своей стороны Азербайджан не сообщает.
Кроме того, заявляется о выведении из строя ЗРС С-300, размещенной на территории Шушакянд Ходжавендского района. В Сети уже появилось видео якобы уничтожения ЗРС под названием: "за мгновение до уничтожения". Ранее в ведомстве заявляли, что армянские С-300, прикрывавшие воздушное пространство Еревана, сняли с боевого дежурства и направили в сторону Нагорного Карабаха.
На утро 30 сентября бои продолжаются, предпринятая контратака армянской стороны с целью вернуть утраченные позиции на Магадизском направлении отбита, заявили в Минобороны Азербайджана.
В свою очередь Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило, что в боях в Карабахе с армянской стороны всего погибли 81 человек, ранения получили 120 военнослужащих.
Минобороны Армении сообщает, что на утро среды по всей линии соприкосновения продолжаются артиллерийские бои, имеются потери с обеих сторон. Ночью были сбиты два беспилотника азербайджанской армии.
По всему фронту в Арцахе (непризнанная Нагорно-Карабахская республика) в настоящее время идут артиллерийские бои. ПВО армии обороны Арцаха ночью уничтожила в небе над Степанакертом два беспилотника противника
- сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.