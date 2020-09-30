Военное обозрение
Войти Регистрация

ФНПР предлагает отменить накопительную часть пенсии: суть предложения и возможные последствия

36

Российские профсоюзы призвали руководство страны отменить накопительную часть пенсии. Но чем продиктованы подобные соображения ФНПР?


В самой Федерации независимых профсоюзов России утверждают, что участие накопительного компонента в государственной системе пенсионного страхования никакой практической пользы не принесло, зато приводит к многочисленным правовым коллизиям.

Как известно, еще в конце 2019 года Владимиром Путиным был подписан закон, продливший до 2022 года заморозку накопительной части пенсии. Это подразумевает, что страховые отчисления с заработных плат ныне работающих россиян полностью расходуются на выплату пенсий нынешним пенсионерам.

Получается, что россияне не могут самостоятельно использовать страховые отчисления, что лишает накопительный компонент пенсии смысла существования. В этой связи ФНПР и предлагает вывести накопительный компонент из государственной системы обязательного пенсионного страхования.

Кстати, год назад с подобной инициативой выступили представители думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. Только они утверждали, что негосударственные пенсионные фонды незаконно присваивают часть прибыли от инвестирования средств накопительной части пенсий россиян. Накопления предлагалось сделать добровольными, чтобы гражданин сам нес за них ответственность, но мог и не выплачивать данную часть в обязательном порядке, как в настоящее время.

По сравнению с размером основной части пенсионных выплат – страховой пенсии по старости – накопительный компонент действительно невысок. Как показывают данные Пенсионного Фонда России, в 2020 году средний размер накопительной пенсии составлял 956 руб. в месяц. Также стоит отметить, что методика выплат накопительной части пенсии основывается на анализе ожидаемой продолжительности жизни пенсионеров. К 2021 г. период, в течение которого должна выплачиваться накопительная часть пенсии, составит 22 года. В ФНПР считают, что это дискредитирует саму идею накопительной пенсии: ведь большинство россиян живет на пенсии куда меньше, чем 22 года, особенно если речь идет о мужчинах.


Сейчас пенсии пожилым людям платят за счет накопительной части будущих пенсий молодых россиян


Теперь о судьбе предложения ФНПР. Во-первых, в нашей стране, как известно, профсоюзы в большей степени являются формальным институтом и не обладают значительным влиянием на законодательную политику государства. Инструментов для оказания давления на государство у профсоюзов в текущей ситуации также практически нет.

Во-вторых, судьба предложения ФНПР будет всецело зависеть от того, насколько данное предложение соотносится с интересами государства в целом. Если высшее руководство страны сочтет предложение разумным, то оно будет принято к сведению и, возможно. ляжет в основу какого-либо законопроекта о реформировании пенсионной системы. Если нет, то предложение так и останется на уровне частной инициативы.

Учитывая, что из накопительного компонента пенсии сейчас выплачивают часть пенсий нынешним пенсионерам, государству отменять накопительный компонент пока не выгодно. В качестве последствий это может привести к необходимости вновь менять подход к выплате и начислению для действующих пенсионеров. Ведь в любом случае это дополнительные средства, которые передаются россиянами в ПФР и оказываются в распоряжении последнего, а уже фонд может их инвестировать и направлять на любые цели. Именно последнее обстоятельство, судя по всему, и станет главным аргументом в пользу сохранения накопительного компонента пенсий. Государство вряд ли пойдет на то, чтобы отказаться от «длинных денег», тем более без особого труда собираемых с работающих российских граждан.
Автор:
Использованы фотографии:
Твиттер/Пенсионный фонд по Рязанской области
36 комментариев
Объявление

Сайту «Военное обозрение» требуются авторы в новостной отдел. Требования к соискателям: грамотность, ответственность, работоспособность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение быстро анализировать текст и проверять факты, писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Обращаться: smirnovvad@gmail.com

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.

Уже зарегистрированы? Войти

  1. prior
    prior Сегодня, 11:13 Новый
    +14
    Начисление пенсий в России - это простое математическое жульничество.
    1. Svarog
      Svarog Сегодня, 11:16 Новый
      +12
      Учитывая, что из накопительного компонента пенсии сейчас выплачивают часть пенсий нынешним пенсионерам, государству отменять накопительный компонент пока не выгодно

      Какая выгода может тут быть..люди давно заработали свою пенсию, а государство ищет выгоду с пенсионеров. Нафиг этот пенсионный фонт со всей вороватой структурой, государство напрямую должно платить людям и вернуть прежний выход на пенсию.. Гады..
      1. Рагнар лодброк
        Рагнар лодброк Сегодня, 11:30 Новый
        +14
        Цитата: Svarog
        Нафиг этот пенсионный фонд со всей вороватой структурой

        ПФР давно ассоциируется с кормушкой для чиновников за народный счет.
        Экономист Михаил Делягин заявил, что в Россию очередной экономический кризис придет уже весной 2021 года, что в свою очередь повлечет за собой изменения в пенсионной системе. Эксперт уверен, что это будет очередная афера, и реформа 2018 года была лишь первым шагом к глобальной перестройке.
        Делягин считает, что речь будет идти не обязательно о повышении пенсионного возраста. Возможно, это будет введение дополнительных особенностей в процесс накопления и выплаты.
        «Нужно ликвидировать Пенсионный фонд как центр воровства, — последнее нам доказала Счётная палата. Но даже если мы абстрагируемся от кудринского исследования, то Пенсионный фонд — это абсолютно бессмысленная бюрократическая надстройка»

        https://readovka.ru/news/62587
        1. ANB
          ANB Сегодня, 12:05 Новый
          +4
          . ПФР давно ассоциируется с кормушкой для чиновников за народный счет.

          Не просто давно, а с момента его возникновения. Организация его началась с покупки особняков, их евро ремонтов и закупки самой крутой по тем временам техники.
      2. Pilat2009
        Pilat2009 Сегодня, 11:43 Новый
        +6
        Цитата: Svarog
        Учитывая, что из накопительного компонента пенсии сейчас выплачивают часть пенсий нынешним пенсионерам, государству отменять накопительный компонент пока не выгодно

        Какая выгода может тут быть..люди давно заработали свою пенсию, а государство ищет выгоду с пенсионеров. Нафиг этот пенсионный фонт со всей вороватой структурой, государство напрямую должно платить людям и вернуть прежний выход на пенсию.. Гады..

        В Сингапуре нет никакого пенсионного фонда а пенсионные накопления хранятся на банковском счёте.на них начисляются проценты и деньги работают.у нас государство просто изымает эти деньги,нарушая закон
        1. Hagen
          Hagen Сегодня, 13:18 Новый
          -1
          Цитата: Pilat2009
          В Сингапуре нет никакого пенсионного фонда а пенсионные накопления хранятся на банковском счёте.на них начисляются проценты и деньги работают.у нас государство просто изымает эти деньги,нарушая закон

          ".....На пенсию сингапурцы выходят в 62-65 лет, но при средней продолжительности жизни в 82-83 года получается вполне не плохо. Возраст дожития составляет около 23 лет. Ставка пенсионных взносов повыше, чем в России, но не намного. Всего отчисляется 36% - 16% платит работник и 20% - работодатель...." Вы лично, получив зарплату, что-нибудь из нее отчисляли в ПФР? Думаю, вряд ли... И что, вернее сколько, у вас из вашей зарплаты изъяло государство? Вы немного вникните в систему организации накоплений на пенсионных счетах. Как это у "них" и как это у нас... С нарушением закона, такой же вопрос - какой закон государством нарушен? Подскажите, завтра же подам заявление в суд. laughing
      3. Бородач
        Бородач Сегодня, 11:53 Новый
        +7
        ФНПР решил попиарится, Мишка Шмаков хочет поднабрать очков. И ФНПР и Пенсионный фонд России надо разогнать к чертовой бабушке. Толку от них никакого нет, кормушка для дармоедов.
    2. dzvero
      dzvero Сегодня, 11:29 Новый
      +4
      Начисление пенсий ... - это простое математическое жульничество.

      Не так уж и простое. Скорее сродни того, как распределить 28 танков в 7 рот по 13 машин в каждую:
    3. oleg123219307
      oleg123219307 Сегодня, 11:37 Новый
      +8
      Допустим человек в среднем получает зарплату в 35 тысяч. Сегодня ситуация довольно обычная. Пенсионных отчислений он платит 6%. Пусть он работает с 18 и до 65. Итого 47 лет. За это время он заработает - 47*12*35000 = 19740000р Отчислений с них он заплатит - 19740000*0.06 = 1184400р. Пусть этот человек доживает в среднем до 75 лет. Это 10 лет выплаты пенсии. Итого 1184400/10 = 118400р/год или 9870р/месяц. Так примерно и платят, даже побольше. Не вижу где мошенничество. Вот то что у нас тем кто ни дня не проработал платят за счет других социальные пенсии это да, это проблема. Равно как и то, что некоторые "уважаемые люди" всю жизнь до кровавых мозолей надрывающиеся в мягких кожаных креслах в красивых кабинетах рисуют себе миллиардные зарплаты и пенсии. Но все это капля в море по сравнению с простым фактом. Чтобы платить пенсию в 35 тысяч всем, надо чтоб средний доход стал 120-150 тысяч в месяц. А это достижимо только общим развитием экономики. Отнять и поделить не сработает. Всех богатств наших олигархов хватит на год - два и все. Борьба с коррупцией в общем тоже. Разворовывают 5-7% в среднем. Тоже огромные деньги, но чтоб обеспечить реально достойную жизнь надо общий объем ВВП повысить в 4 раза при том же населении. Запад потому побогаче и живет что там это соотношение как раз повыше. Но эта задача комплексная, и откуда взять столько спроса на наши товары на давно поделенном глобальном рынке я не знаю. Сегодня мы там по сути гости, продающие ресурсы и еду по сути за спасибо и бумажки. Никто нам не позволяет и не позволит занять существенную долю технологически значимых рынков, которые могли бы дать работу и доход всей стране. Не знаю почему наше правительство поддерживает этот статус кво, ибо как по мне перспектив у нас сейчас мало. Мой ответ - реорганизация страны в империю, ориентированную на замкнутую внутреннюю экономику и экспансионистский захват внешних рынков, как экономическими так и военно политическими методами, но я отдаю себе отчет в том, что подход этот однобокий и не без глобальных недостатков. Так что простые решения к сожалению не всегда работают...
      1. Hagen
        Hagen Сегодня, 13:25 Новый
        0
        Цитата: oleg123219307
        Сегодня ситуация довольно обычная. Пенсионных отчислений он платит 6%.

        Это вы откуда такую цифру взяли?
        Цитата: oleg123219307
        Пусть этот человек доживает в среднем до 75 лет. Это 10 лет выплаты пенсии. Итого 1184400/10 = 118400р/год или 9870р/месяц.

        Законом определен срок дожития в 258 месяцев в 2020 году. А потому все остальные ваши выкладки далеки от реальности.
  2. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 11:15 Новый
    +5
    Как им эти народные деньги покоя-то не дают... Все ищут способы, как бы взять, но не возвращать... Тяжелая у них задача.. Молоко им нужно за вредность давать.
  3. Лесовик
    Лесовик Сегодня, 11:18 Новый
    0
    Я - за отмену. Главным образом из-за того, что инфляция всё равно помножит на ноль все накопления. Я предлагаю кроме обычной пенсии делать существенные доплаты пенсионерам в зависимости от количества рождённых и достигших совершеннолетия детей. Это будет справедливо. С той точки зрения, что сейчас человек не имеющий детей часто имеет преимущества в строительстве карьеры, а соответственно и более высокую зарплату, которую тратят на себя "любимого", а пенсия у него получится больше, чем у многодетных работяг. Это не правильно. С одинокого по факту государству один убыток, а дети будут строить государство, когда родители уйдут на пенсию.
    Может сумбурно написал, но, полагаю, все поймут, что я хотел сказать.
    1. Svarog
      Svarog Сегодня, 11:24 Новый
      +1
      Я предлагаю кроме обычной пенсии делать существенные доплаты пенсионерам в зависимости от количества рождённых и достигших совершеннолетия детей. Это будет справедливо.

      Все понятно написано и справедливо.. У кого больше детей, должна быть и пенсия больше. Тем же детям помогать все равно нужно , но и плюсом люди смогли вырастить деток в это непростое время, тем самым внеся свою лепту в демографию, а дети платя налоги.
    2. dauria
      dauria Сегодня, 11:42 Новый
      +2
      Может сумбурно написал, но, полагаю, все поймут, что я хотел сказать.

      Что хотели сказать - понятно. Как реализовать -нет . Бьются над этим во всех развитых странах. И получают табор арабов или негров, живущих на детские пособия.
      Ваша модель будет работоспособной только при "советской системе" -к тунеядцу через 3 месяца приходит участковый и объясняет перспективы "химии". Никаких предпринимателей, все наёмные и пашут на государство. Имущество больше зарплаты - пиши объяснительные . Было уже . Как и налог на бездетность. Кончилось Потаниными и Абрамовичами.
      1. Лесовик
        Лесовик Сегодня, 11:46 Новый
        -1
        Цитата: dauria
        Ваша модель будет работоспособной только при "советской системе" -к тунеядцу через 3 месяца приходит участковый и объясняет перспективы "химии".

        А ведь это реальный выход. Нет детей - налог на бездетность. Есть ребёнок, но ты безработный - перспектива "химии". Жёстко. Но работать на благо государства должны все. Без исключений.
    3. Rubi0
      Rubi0 Сегодня, 12:05 Новый
      +1
      Один любящий себя воспитал и выучил 1 ребенка конструктора, второй наклепал 5 уголовников которых кормит государство и даже на лесоповал не может загнать чтоб отработать миску супа, как вы будете распределять? не надо изобретать велосипед и распределять деньги, если человек бухает и не откладывает себе на старость то это его выбор жить здесь и сейчас полной жизнью спуская всю зарплату и он скорее всего знает что умрет до 60, а кто-то откладывает под подушку и хочет в 90 ездить по миру это выбор каждого не нужно всех тянуть.
      1. Лесовик
        Лесовик Сегодня, 12:12 Новый
        +1
        Цитата: Rubi0
        как вы будете распределять?

        Так как выше и написал - один ребёнок сумма пенсии одна, пятеро детей - сумма значительно выше. Ибо конструктора воспитать невозможно, воспитать можно только человека. А конструктора нужно выучить. И это делает государство. А государство в первую очередь богато не ресурсами, а людьми. А по поводу уголовников:
        Королёв был осуждён Военной Коллегией Верховного Суда СССР 27 сентября 1938 года, обвинение: ст. 58-7, 11. Приговор: 10 лет ИТЛ, 5 лет поражения в правах. 10.06.1940 года срок сокращён до 8 лет ИТЛ (Севжелдорлаг), освобождён в 1944 году.
        1. Rubi0
          Rubi0 Сегодня, 13:15 Новый
          0
          а если вы самовлюбленный нарцисс или не приведи господь вообще гей, то что тогда отнять у вас все и отдать многодетным ? что за совок вы предлагает?
          1. Лесовик
            Лесовик Сегодня, 13:20 Новый
            0
            Цитата: Rubi0
            то что тогда отнять у вас все и отдать многодетным ?

            Где у меня хоть слово про "отнять"? И, если уж на то пошло, то почему чьи-то дети в будущем должны обеспечивать пенсию "самовлюблённому нарциссу или, не приведи господь, вообще гею"?
    4. Кронос
      Кронос Сегодня, 12:33 Новый
      -1
      Бездетный ничем не хуже детного .
  4. paul3390
    paul3390 Сегодня, 11:19 Новый
    +3
    Да уж отменили бы вообще пенсии, и успокоились.. А заодно и остальные завоевания социализма - бесплатную медицину, образование и тд.. Всё ведь и так к тому и идёт под руководством обожаемого президента.. С каждым годом его правления - становится только хуже. И это не удивительно - заставить буржуев делиться можно только силой. А он - как раз ставленник крупной буржуазии, и действует - исключительно в её интересах.. Так что если наши дети будут жить примерно в начале 19-го века - это им ещё сильно повезёт. Судя по происходящему - вполне можно и до неофеодализма провалиться.. А можно - вернуть наконец Советскую власть. Как единственный вариант выживания страны и народа в этом мире..
    1. Svarog
      Svarog Сегодня, 11:25 Новый
      +2
      Цитата: paul3390
      Да уж отменили бы вообще пенсии, и успокоились..

      Тогда упокоятся..а не успокоятся.. Люди конечно у нас терпеливые, но котел закипает..
      1. Rubi0
        Rubi0 Сегодня, 11:59 Новый
        -6
        Если вы за 30 лет капитализма не сделали никаких накоплений и инвестиций в будущее, то кто ж вам доктор. Подгорает от того что слабо развит фондовый рынок и нет доверенных фондов и брокеров которые делали хотя бы пару процентов в год, а не от пенсий и прочих пережитков социализма.
    2. Галеон
      Галеон Сегодня, 11:28 Новый
      +4
      Вы можете в личной порядке отказаться от своей пенсии, но прошу вас не отказываться за меня от моей. Часть моего труда я им дарить не собираюсь, их и так неплохо кормят.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 11:31 Новый
        -1
        Можно подумать - вас кто-то будет спрашивать.. Много вашим мнением интересовались за последние 20 лет?
        1. AlexVas44
          AlexVas44 Сегодня, 11:50 Новый
          +5
          Цитата: paul3390
          Много вашим мнением интересовались за последние 20 лет?

          Мне одному кажется, что это далеко не 20 лет, а намного больше, вся прожитая жизнь(у каждого, конечно, в своём исчислении) ?
  5. ASAD
    ASAD Сегодня, 11:23 Новый
    +6
    Профсоюзы являются формальным институтом!! Бесполезным Рудиментом они являются!
    1. Van 16
      Van 16 Сегодня, 12:24 Новый
      +1
      Иногда бывают исключения. Насколько знаю, на Форде, во Всеволожске, был довольно серьезный профсоюз. А так Вы правы, в подавляющем большинстве это абсолютно никчемная организация. Давно уже вышел и ни капли не жалею
  6. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 11:24 Новый
    +4
    Нет ну это кунсткамера какая то. Терешкова предложила обнулить сроки, эти упыри - отменить накопления. Когда же там понос мозга закончится.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:24 Новый
    +3
    участие накопительного компонента в государственной системе пенсионного страхования никакой практической пользы не принесло, зато приводит к многочисленным правовым коллизиям.

    Ха, не хотят называть вещи своими именами ... так то это называется ГРАБЁЖ СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ!
  8. Галеон
    Галеон Сегодня, 11:25 Новый
    +2
    Мы хорошо знаем, что законодательные инициативы от малозначащих ( чуть не написал "актеров") субьектов могут быть либо самостоятельной инициативой "ни о чем", и тогда о ней пишут лишь бы о чем-то написать, либо власть запускает так особо гнусные штучки для людей, вроде пенсионной реформы или инициативы обнуления, которую Валентина Николаевна объяснила корреспонденту такими словами: "Люди, люди! Простые люди об этом просили просто. Просили!"
    Поэтому когда я слышу об инициативе наверх "простых людей", будь это превозвестник грядущих перемен или просто на болоте кто-то квакнул, становится как-то нехорошо.
  9. Alien From
    Alien From Сегодня, 11:29 Новый
    +1
    На фото, похоже на пулю......пенсию хотят выдавать вместе с одним патроном....вот и думайте пенсионеры.....обрыгли уже эти заигрования с пенсиями.... am
  10. iouris
    iouris Сегодня, 11:58 Новый
    -1
    В конце концов будут отменены пенсионеры.
  11. rusich
    rusich Сегодня, 12:14 Новый
    +2
    Помоги государству, сдохни до пенсии
    1. Van 16
      Van 16 Сегодня, 12:26 Новый
      0
      Не дождутся! hi
  12. Hagen
    Hagen Сегодня, 13:07 Новый
    -1
    Государство вряд ли пойдет на то, чтобы отказаться от «длинных денег», тем более без особого труда собираемых с работающих российских граждан.

    Вопрос к автору. Сколько "длинных денег" вы лично сами по своей воле заплатили в ПФР? Приведите хотя бы один достоверный случай перечисления денег работающими гражданами России средств в ПФР. Насколько мне известно, все, что собирает ПФР без участия наемных работников перечисляется работодателем. Согласно закона право на собственные взносы в ПФР у граждан есть, но они добровольные, и честно говоря, я не знаю ни одного, кто бы сам в ПФР что-то перечислял. В НПФ - сколько угодно, но это совсем другое.