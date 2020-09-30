ФНПР предлагает отменить накопительную часть пенсии: суть предложения и возможные последствия

Сейчас пенсии пожилым людям платят за счет накопительной части будущих пенсий молодых россиян

Российские профсоюзы призвали руководство страны отменить накопительную часть пенсии. Но чем продиктованы подобные соображения ФНПР?В самой Федерации независимых профсоюзов России утверждают, что участие накопительного компонента в государственной системе пенсионного страхования никакой практической пользы не принесло, зато приводит к многочисленным правовым коллизиям.Как известно, еще в конце 2019 года Владимиром Путиным был подписан закон, продливший до 2022 года заморозку накопительной части пенсии. Это подразумевает, что страховые отчисления с заработных плат ныне работающих россиян полностью расходуются на выплату пенсий нынешним пенсионерам.Получается, что россияне не могут самостоятельно использовать страховые отчисления, что лишает накопительный компонент пенсии смысла существования. В этой связи ФНПР и предлагает вывести накопительный компонент из государственной системы обязательного пенсионного страхования.Кстати, год назад с подобной инициативой выступили представители думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. Только они утверждали, что негосударственные пенсионные фонды незаконно присваивают часть прибыли от инвестирования средств накопительной части пенсий россиян. Накопления предлагалось сделать добровольными, чтобы гражданин сам нес за них ответственность, но мог и не выплачивать данную часть в обязательном порядке, как в настоящее время.По сравнению с размером основной части пенсионных выплат – страховой пенсии по старости – накопительный компонент действительно невысок. Как показывают данные Пенсионного Фонда России, в 2020 году средний размер накопительной пенсии составлял 956 руб. в месяц. Также стоит отметить, что методика выплат накопительной части пенсии основывается на анализе ожидаемой продолжительности жизни пенсионеров. К 2021 г. период, в течение которого должна выплачиваться накопительная часть пенсии, составит 22 года. В ФНПР считают, что это дискредитирует саму идею накопительной пенсии: ведь большинство россиян живет на пенсии куда меньше, чем 22 года, особенно если речь идет о мужчинах.Теперь о судьбе предложения ФНПР. Во-первых, в нашей стране, как известно, профсоюзы в большей степени являются формальным институтом и не обладают значительным влиянием на законодательную политику государства. Инструментов для оказания давления на государство у профсоюзов в текущей ситуации также практически нет.Во-вторых, судьба предложения ФНПР будет всецело зависеть от того, насколько данное предложение соотносится с интересами государства в целом. Если высшее руководство страны сочтет предложение разумным, то оно будет принято к сведению и, возможно. ляжет в основу какого-либо законопроекта о реформировании пенсионной системы. Если нет, то предложение так и останется на уровне частной инициативы.Учитывая, что из накопительного компонента пенсии сейчас выплачивают часть пенсий нынешним пенсионерам, государству отменять накопительный компонент пока не выгодно. В качестве последствий это может привести к необходимости вновь менять подход к выплате и начислению для действующих пенсионеров. Ведь в любом случае это дополнительные средства, которые передаются россиянами в ПФР и оказываются в распоряжении последнего, а уже фонд может их инвестировать и направлять на любые цели. Именно последнее обстоятельство, судя по всему, и станет главным аргументом в пользу сохранения накопительного компонента пенсий. Государство вряд ли пойдет на то, чтобы отказаться от «длинных денег», тем более без особого труда собираемых с работающих российских граждан.