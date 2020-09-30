Военное обозрение
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Белоруссия ввела ответные санкции против Латвии, Литвы и Эстонии

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Белоруссия ввела ответные санкции против Латвии, Литвы и Эстонии

Белоруссия ввела ответные санкции против стран Балтики. Как заявили в белорусском МИД, ограничительные меры введены в ответ на санкции, введенные Литвой, латвией и Эстонией против Белоруссии.


В Минске составили собственные санкционные списки по всем трем странам Прибалтики, в которые вошли примерно по 100 чиновников их каждой из стран. Решение ввести ответные меры было принято во вторник, 29 сентября.

(...) как и обещали, мы также вводим в действие ответные симметричные ограничительные меры по каждой из этих стран. Мы говорили, что это нисходящая спираль, запущенная с подачи отдельных литовских руководителей. Будем отвечать и далее, но никогда не будем инициировать подобные шаги

- говорится в сообщении МИД Белоруссии.

Напомним, что все три страны Балтики ввели санкции против Белоруссии 31 августа. Под пятилетний запрет на въезд в Латвию, Литву и Эстонию попали около 30 официальных лиц Белоруссии, включая президента страны Александра Лукашенко. 25 сентября санкционный список Прибалтики был расширен до 100 белорусских чиновников.

Отметим, что Польша намерена ввести собственные санкции против Белоруссии, не дожидаясь решения Евросоюза.

39 комментариев
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  1. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 10:27 Новый
    +11
    " ответ на санкции, введенные Литвой, латвией и Эстонией против Белоруссии."
    Так чего мелочиться.
    Всех чухонцев можно было с маленькой буквы обозначить . wink
    1. Охотовед 2
      Охотовед 2 Сегодня, 10:35 Новый
      +2
      Как говорили многие аналитики, введение Трибалтами санкций против Белоруссии - выстрел в собственную ногу. Лукашенко ( понимая его характер) Максимально усложнит жизнь Прибалтике.
      Ну и Хорошо , Белорусские товары пойдут через наши Порты!
      1. Абзац Эпитафьевич Ы.
        Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 11:25 Новый
        0
        Цитата: Охотовед 2
        Как говорили многие аналитики, введение Трибалтами санкций против Белоруссии - выстрел в собственную ногу.

        Ну, по большому счёту - санкции вредят и объекту, и субъекту. Белорусскому Калию и нефтехиму абсолютно невыгоден отказ от Клайпеды и переориентирование на питерские порты даже с учётом скидок РЖД - они успешно отклоняли "заманчивые предложения", потому что умеют считать. Так же и литовцам не в жилу уход клиентов. Калий несёт золотые яйца бюджету РБ, надо бы с ним поаккуратнее, наверное. Горлопанить - это одно, а бабло в бюджет - это другое. Кто будет покрывать издержки?
        1. хрыч
          хрыч Сегодня, 11:31 Новый
          +1
          Цитата: Абзац Эпитафьевич Ы.
          Кто будет покрывать издержки?

          Тут даже не это, а еще теневой сектор, ибо Батька легализовывал санкционные товары... Короче всё, бурундучки, шпротами не отделаетесь! wassat
          1. Владимир_6
            Владимир_6 Сегодня, 13:01 Новый
            +1
            Цитата: хрыч
            Короче всё, бурундучки, шпротами не отделаетесь!

            Им уже не чем отделываться. Шпротам Латвии пришёл "закрытс". laughing
        2. Храмов
          Храмов Сегодня, 11:31 Новый
          +3
          Цитата: Абзац Эпитафьевич Ы.
          Белорусскому Калию и нефтехиму абсолютно невыгоден отказ от Клайпеды

          Белорускому Калию абсолютно похеру Клайпеда со всеми её жителями.
          Белорусскому калию важна доля рынка.
          Все остальное как сейчас модно говорить - волатильно.
          Говоря русским языком - изменчиво.

          Был путь через Клайпеду станет через Воронеж.

          Главное доля на мировом рынке.
          А с этим трибалты сделать ни чего не могут.
          Так что нас.рали они ( трибалты) в собственные штаны.
      2. cniza
        cniza Сегодня, 11:34 Новый
        0
        Это больше смахивает на выстрел в голову...
  2. Венд
    Венд Сегодня, 10:28 Новый
    +3
    Ну так и надо. На санкционные действия надо отвечать, хуже будет только западу.
  3. 1_2
    1_2 Сегодня, 10:36 Новый
    -7
    Запад не вводит санкции против Лукашенко и его семейки значит он остается их агентом, а весь этот цирк санкций Запад устроил, чтобы убедить Кремль что Лукашенко не агент Запада( после слов Лукашенко "НАТО нам поможет"), и тогда Кремль продолжит отваливать миллиарды и содержать украину2, Лукашенко главный враг интеграции и объединения русского народа РБ и РФ, и несмотря на получение очередного кредита не идет на интеграцию и даже не разрешает размещать росс базу ВКС, представьте союзники США отказывают амерам размещать базы, но при этом требуют от них миллиарды баксов..
    1. Собеседник
      Собеседник Сегодня, 10:40 Новый
      +7
      Во Дворце Независимости принимают с визитом губернатора РФ - шестого за последние 9 дней
      1. 1_2
        1_2 Сегодня, 11:18 Новый
        -6
        а чего не принимать тех кого Путин прислал покупать себе в убыток товары РБ( купили на 700млн)? я считаю это унижением росс губернаторов, Путин их посылает как салабонов к деду, который говорил" войны не наши", "НАТО нам поможет" " Русский мир это глупость"
        1. Собеседник
          Собеседник Сегодня, 11:58 Новый
          +1
          я считаю это унижением росс губернаторов

          По этому и не быть губернатором Вам. Не гибки умом.
        2. Собеседник
          Собеседник Сегодня, 12:56 Новый
          0
          Кстати вот Вам еще. Ну... что бы день хмурней был...
          болтовня болтовней, но тем не менее, какая то информация...

          "Вопрос отмены роуминга между Россией и Беларусью обещают решить быстро
          Белорусские и российские операторы электросвязи успешно завершают тестирование каналов.
          Минсвязи договорилось с российскими коллегами обсудить эту тему 29 сентября.
          Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота ожидает, что принципиально этот вопрос будет решен к 1 октября. Технически процесс отмены роуминга займет еще какое-то время."
        3. Владимир_6
          Владимир_6 Сегодня, 13:24 Новый
          0
          Цитата: 1_2
          Путин их посылает как салабонов к деду, который говорил" войны не наши", "НАТО нам поможет" " Русский мир это глупость"

          И что, теперь обиду затаить? Это удел детей в песочнице. Не в бирюльки играем. Союзное Государство строим.
      2. Paranoid50
        Paranoid50 Сегодня, 12:40 Новый
        0
        Цитата: Собеседник
        губернатора РФ - шестого за последние 9 дней

        Наш Беглов уже побывал.
        1. Собеседник
          Собеседник Сегодня, 12:53 Новый
          +1
          Наш Беглов уже побывал.

          Да так и надо.
          Есть дружественная страна. Всех губернаторов поочереди туда... Всех до единого. Наводить свои связи. Через пол года на ковер.... Какие контракты и взаимодействие.
          Кажется это называется управление страной.
          Кстати это не обязательно должно инициироваться Президентом.
    2. cniza
      cniza Сегодня, 11:33 Новый
      0
      Цитата: 1_2
      Лукашенко главный враг интеграции и объединения русского народа РБ и РФ, .


      "Кто нам мешает , тот нам и поможет..."
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:41 Новый
    +5
    Ежики.... Это не только закуска, но и предмет, который можно подложить на стул оппоненту...
    1. Охотовед 2
      Охотовед 2 Сегодня, 10:51 Новый
      +3
      Цитата: Mouse
      Ежики.... Это не только закуска, но и предмет, который можно подложить на стул оппоненту...

      Точно! Особенно если он противотанковый! hi
      1. cniza
        cniza Сегодня, 11:31 Новый
        +2
        Угу , тогда стул придется подкладывать...
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:48 Новый
    +2
    санкционные списки по всем трем странам Прибалтики, в которые вошли примерно по 100 чиновников их каждой из стран
    Чиновников в списки это конечно "больно" ударит по Прибалтике. А как же белорусский транзит через порты в частности Литвы? А как по поводу Украины, которая тоже не признала Лукашенко президентом и продаже ей бензина (соляры)?
    К нашей власти тоже много вопросов по поводу санкций в отношении Европы.
  6. prior
    prior Сегодня, 10:51 Новый
    0
    "...санкции, введенные Литвой, латвией и Эстонией против Белоруссии."

    "Заброшенные прибалтийские хутора" надувают щёки....
    Ну, даже не улыбнуло.
    1. cniza
      cniza Сегодня, 11:30 Новый
      +1
      Когда до них дойдет обратный ветер , им будет совсем не весело.
  7. g1washntwn
    g1washntwn Сегодня, 11:08 Новый
    +2
    Прибалтика все-равно "победит"! На Белорусию можно наложить 9,4 млн. санкций, а на все страны Прибалтики только 6 (если перепись населения не врет). laughing
    1. cniza
      cniza Сегодня, 11:29 Новый
      +1
      Ну если так то да , а при участии Польши , уже будет другой перевес. lol
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:19 Новый
    +1
    Ну и шо? Развлекаются верхние ... это всё пф-е.
    Денюшку и прочее пока не трогают. Значит, разговор пока ни о чём!
    1. cniza
      cniza Сегодня, 11:27 Новый
      +1
      Видимо это будет потом в случае дальнейшей напряженности.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:32 Новый
        +1
        Так то там о другом сейчас думать должны ... ну да ладно, их дела.
        1. cniza
          cniza Сегодня, 11:36 Новый
          +1
          А если честно говоря , уже достали эти трибалты своей возней и "запахом"...
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 11:39 Новый
            +1
            Мал клоп, но вонюСий, страсть как.
            1. cniza
              cniza Сегодня, 11:49 Новый
              +1
              Не то слово , их три да ещё Польша смердит...
              1. rocket757
                rocket757 Сегодня, 12:30 Новый
                +1
                Ха, галантерейщик ещё и зубы решил выставить на показ ... пока есть, что показывать (как он считает???).
                1. cniza
                  cniza Сегодня, 12:37 Новый
                  0
                  Польша мнит себя повелителем восточной Европы , но по моему она кончит , как и в прошлые разы...
                  1. rocket757
                    rocket757 Сегодня, 12:40 Новый
                    +1
                    Цитата: cniza
                    Польша мнит себя повелителем восточной Европы , но по моему она кончит , как и в прошлые разы...

                    Как бы к кардиналу по крылышко пристроилась ... в очередной раз. А итог ... скорее всего будет опять и снова, ТОТ ЖЕ!
                    1. cniza
                      cniza Сегодня, 13:14 Новый
                      +1
                      Историю периодически забывают , а когда вспоминают бывает поздно...
  9. cniza
    cniza Сегодня, 11:26 Новый
    +1
    В Минске составили собственные санкционные списки по всем трем странам Прибалтики, в которые вошли примерно по 100 чиновников их каждой из стран.


    Надеюсь включая их Президентов?
  10. Skarpzd
    Skarpzd Сегодня, 11:41 Новый
    0
    лучше поздно чем никогда. Лукашенко наносит ответный удар. что ж - МОЛОДЕЦ
  11. askort154
    askort154 Сегодня, 11:47 Новый
    0
    Под пятилетний запрет на въезд в Латвию, Литву и Эстонию попали около 30 официальных лиц Белоруссии, включая президента страны Александра Лукашенко.

    Что-то я не припомню официальных поездок Лукашенко в эти, так сказать, страны.
  12. Aitvaras
    Aitvaras Сегодня, 12:43 Новый
    0
    Справедливость воссторжествовала и карающая рука ,не дрогнув решительно наказала президента Литвы .Теперь он с тоской и завистью будет смотреть на Восток, в сторону Беларуссии ,целых пять лет он не сможет посетить Город Герой Минск.Ознакомитса там с суровым и прекрасным обелиском воинской славы во время ВОВ . Попути насладитса видом бескрайних и цветущих картофельных полей.Это бесжалостный удар судьбы и страшна его участь.