Белоруссия ввела ответные санкции против Латвии, Литвы и Эстонии

(...) как и обещали, мы также вводим в действие ответные симметричные ограничительные меры по каждой из этих стран. Мы говорили, что это нисходящая спираль, запущенная с подачи отдельных литовских руководителей. Будем отвечать и далее, но никогда не будем инициировать подобные шаги

Белоруссия ввела ответные санкции против стран Балтики. Как заявили в белорусском МИД, ограничительные меры введены в ответ на санкции, введенные Литвой, латвией и Эстонией против Белоруссии.В Минске составили собственные санкционные списки по всем трем странам Прибалтики, в которые вошли примерно по 100 чиновников их каждой из стран. Решение ввести ответные меры было принято во вторник, 29 сентября.- говорится в сообщении МИД Белоруссии.Напомним, что все три страны Балтики ввели санкции против Белоруссии 31 августа. Под пятилетний запрет на въезд в Латвию, Литву и Эстонию попали около 30 официальных лиц Белоруссии, включая президента страны Александра Лукашенко. 25 сентября санкционный список Прибалтики был расширен до 100 белорусских чиновников.Отметим, что Польша намерена ввести собственные санкции против Белоруссии, не дожидаясь решения Евросоюза.