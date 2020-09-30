Неожиданная ожидаемая война

Почему война не стала неожиданностью

Будут воевать до полной победы?

Продолжение следует

О целях войны

Войны никогда не заканчиваются миром. Войны заканчиваются победой или поражением. Что бы ни говорили нам политики, это аксиома. Все остальное, о чем договариваются дипломаты и руководители после победы, это всего лишь производные от действий военных. Победители диктуют свои условия нового миропорядка, проигравшие соглашаются на условия победителей.Азербайджан и Армения сегодня находятся в состоянии войны. Это уже не конфликт, это реальная война с использованием всех имеющихся сил и средств. Более того, использование тяжелого вооружения указывает на то, что это война на уничтожение военного потенциала противника на достаточно серьезный период. Об этом же можно сделать вывод и на основании мобилизации человеческих ресурсов обеих стран.Сегодня слишком многие делают вид, что не знали о готовящейся войне, что война — это будто бы нечто неожиданное, чего никто не хотел. И армяне, и азербайджанцы говорят о приверженности к миру, о каких-то переговорах, о жалости к погибшим. Ах как плохо поступили наши противники! Так неожиданно напали и убили невинных стариков и детей…Кто-то не знал, что армяне не выполняют условий соглашений по освобождению семи районов Азербайджана? Заметьте, не районов Карабаха, а районов другой страны. Кто-то не знал о позициях сторон в переговорах? О «или по-нашему, или никак»? Давайте не будем обманывать сами себя. За последние два года особенно бескомпромиссной стала позиция Армении. Спасибо второму в мире по величине посольству одной заокеанской державы.Смотришь такие выступления и диву даешься способности мимикрировать некоторых политиков. Ведь с момента выступлений руководителей враждебных государств на 75-й сессии ООН прошли считаные дни. И пока не забыто то, о чем говорили Алиев и Пашинян.Никто не готовился к войне? Все ожидали продолжения переговоров? А как же видеокадры ударов по противнику? Ведь обе стороны опубликовали победные реляции об успехах своих подразделений. Для более или менее грамотного в военном отношении человека после просмотра этих ударов становится вполне понятно, что обе стороны прекрасно подготовили свои позиции и создали приличную военную инфраструктуру.Более того, судя по видео с поля боя, линия соприкосновения прекрасно оборудована в инженерном отношении. Попадание в бронетехнику ПТС или подрыв ПТ мин многие вполне могут отличить. Активное же использование БПЛА и средств противодействия беспилотникам говорит о знании не только сил и средств противника, но и готовности к отражению атак именно этими средствами.Мне часто задают простой с точки зрения обывателя вопрос: сколько может продлиться война между Арменией и Азербайджаном?Ответить на этот простой вопрос и можно, и нельзя. Можно потому, что государства достаточно небольшие, ресурсы имеют ограниченные. Нельзя потому, что все будет зависеть от множества факторов, таких, как интенсивность военных действий, боевой дух армии, возможность увеличения снабжения войск боеприпасами и другими ресурсами и т.д.Если исходить из возможностей сторон, то надо сказать, что армянская армия сможет вести боевые действия максимум две недели. По крайней мере, если судить о данных из открытых источников. Азербайджанская армия в этом отношении находится в гораздо более выгодных условиях. Особенно если учитывать заявления Турции о помощи и возможности поставок практически без ограничений.Понимание этого факта есть у обеих сторон. Следовательно, тактика ведения войны будет различной. Армянская сторона сделает все, чтобы победить в короткие сроки или, если военной победы не будет, перевести войну в очередной раунд переговоров. Баку же после освобождения оккупированных Арменией территорий, которые сегодня и составляют «пояс безопасности НКР», будет вести войну на полное истощение противника.Как видите, в обоих случаях речь не идет о самом Карабахе. Армяне при всех разговорах о любви к народу Карабаха юридически не сделали ни одного шага для включения области в свой состав. Азербайджанцы, понимая, что после этнической чистки Карабаха шансов на присоединение области к их стране почти не осталось, тоже не особо рвутся брать республику под свой контроль. Хотя и всячески доказывают факт того, что юридически это область принадлежит Азербайджану.Война, которая сегодня уносит жизни армянских и азербайджанских военных, мирных жителей, детей, стариков, не нужна никому. Армянский и азербайджанский народы не хотят войны. Многие говорят, что война нужна политикам. Мне кажется, Баку и Ереван тоже против войны. Именно руководство стран. По крайней мере, выступления Алиева и Пашиняна по российскому телевидению в программе «60 минут» имели именно такой подтекст.С другой стороны, войну, точнее, воинов, готовили оба государства. Многие из нас, живущих в российских городах, уже видели уроки ненависти в действии. Видели и в Интернете. Лично я многократно сталкивался с соответствующими проявлениями в комментариях к своим материалам.Ура-патриотизм, национализм, ненависть в Армении и Азербайджане, как мне думается, стали нормой. Сюда же стоит добавить и попытки религиозной пропаганды в обеих странах. Смотришь сейчас кадры из трансляций из Баку и Еревана и понимаешь, что это далеко не игра. Толпы добровольцев у военкоматов, женщины в пунктах сдачи крови, всеобщее возбуждение и жажда победы. А сейчас к этому добавятся ещё и слезы по погибшим, похороны…Вы не задумывались о множестве материалов об участии турецкой армии в войне на стороне Азербайджана? Сообщения идут сплошным потоком. Сирийские боевики, нанятые турками, спецназ Турции, F-16 турецких ВВС, сбивший армянский Су-25… И это в то время, когда возможности разведки ведущих армий мира позволяют получать разведданные в режиме реального времени.Да ещё и постоянные заявления турецкого президента о поддержке Баку в деле освобождения захваченных территорий. Эрдоган — один из мировых лидеров, который, так же как и Владимир Путин, слов на ветер не бросает. Это приходится признать. А если добавить к этому его восточную несдержанность и желание быть первым во всем, получается, что заставить его действовать грубо довольно просто.Россия сейчас на перепутье. Между военно-политическим сотрудничеством с Арменией и экономическим сотрудничеством с Азербайджаном. Поддержим одну из сторон — потеряем другую. Ввяжемся в войну — получим турецкую ответку.Какое решение примет российский президент, я не знаю. Идеально было бы заставить обе стороны прекратить воевать и выполнить предыдущее решение контактной группы по Карабаху. Нагорный Карабах существует много веков. Люди там живут много веков. Так ли важно, кому он принадлежит юридически? Жили армяне и азербайджанцы долгие десятилетия в мире и согласии при Советском Союзе. Что сейчас вдруг изменилось?Поэтому продолжение действительно следует…