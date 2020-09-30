Военное обозрение
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«Раньше мы их таскали в рюкзаке»: укладка мин в ВДВ бундесвера

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«Раньше мы их таскали в рюкзаке»: укладка мин в ВДВ бундесвера

На фоне роста внешней угрозы немецкое командование стало придавать большее значение техническому оснащению своих войск. Не остались в стороне и сапёры.


Минобороны ФРГ стало уделять повышенное внимание отработке навыков и совершенствованию техники минирования. Благодаря этому служба немецких сапёров значительно облегчилась: теперь не приходится таскать на себе десятки килограммов средств заграждения.

С тех пор как оборона страны и Альянса снова вышла на первый план, значение противотанковых мин также возрастает. Они помогают задержать продвижение противника

- пишет военное ведомство ФРГ.

В ВДВ бундесвера отсутствуют сапёры как таковые, так как их функции выполняют многопрофильные инженеры (Pioniererkunder).

Не всегда речь идет об установке минного заграждения. Завтра я могу определять грузоподъемность моста или глубину брода

- отмечает главный сержант Томас Гербер.

Как пояснил командир взвода, обер-лейтенант Себастьян Хейман, нехватка авиатранспорта не позволяла до недавнего времени использовать машины:

Для нас это означало: каждый в подразделении по установке [мин] получает три мины по девять килограммов каждая. Их нужно было таскать в рюкзаке, что мы и делали.

Теперь же в распоряжении десантников имеется специализированная машина «Мангуст-2» (Mungo 2), на которой перевозится 180 мин. Их укладка по-прежнему производится вручную. Бундесвер использует противотанковые мины (типа DM-22, DM-31 AT, MELLS и др.) для установки тактических заграждений. Противопехотные не применяются в связи с запретом, наложенным Оттавской конвенцией.


Mungo 2
Использованы фотографии:
Минобороны ФРГ
9 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 11:03 Новый
    0
    Интересно.
    Пока не откроешь статью полностью, текст статьи начинается.
    "На фоне роста внешней угрозы, немецкое командование..."
    Но по открытии статьи этой фразы уже нет.
    Так какую угрозу ощущает немецкое командование?
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 11:08 Новый
      0
      Цитата: Livonetc
      Так какую угрозу ощущает немецкое командование?

      Советскую...
      1. Инсургент
        Инсургент Сегодня, 11:24 Новый
        +1
        Теперь же в распоряжении десантников имеется специализированная машина «Мангуст-2» (Mungo 2), на которой перевозится 180 мин.


        А ведь этот "Mungo 2",это не что иное,как до боли известный нам ещё со времён СССР многофункциональный грузовичок - платформа "Мультикар", производства ГДР, не мало потрудившийся в коммунальных хозяйствах городов и посёлков СССР.

        Завод,как видите,пережил объединение Германий и автомобильчик ,облачённый в китель бундесвера служит...

        1. Simfy
          Simfy Сегодня, 12:41 Новый
          0
          Цитата: Инсургент
          Теперь же в распоряжении десантников имеется специализированная машина «Мангуст-2» (Mungo 2), на которой перевозится 180 мин.


          А ведь этот "Mungo 2",это не что иное,как до боли известный нам ещё со времён СССР многофункциональный грузовичок - платформа "Мультикар", производства ГДР, не мало потрудившийся в коммунальных хозяйствах городов и посёлков СССР.

          Завод,как видите,пережил объединение Германий и автомобильчик ,облачённый в китель бундесвера служит...


          в дополнение : По состоянию на 2017 год Multicar входит в состав компании <<Hako>> и производит три семейства моделей компактных и манёвренных машин — М27, Fumo и Tremo с габаритной шириной от 1,32 до 1,62 м, предназначенных для обслуживания промышленных производств, коммунального, садово-паркового и сельского хозяйств, строительных, дорожных, высотных работ и много другого. Полный список сменных элементов для Multicar насчитывает в общей сложности более 100 позиций. Также на базе грузовика концерном Krauss-Maffei выпускается броневик Mungo. Все модификации выпускаются исключительно под заказ
  3. g1washntwn
    g1washntwn Сегодня, 11:14 Новый
    0
    У американцев против русских танков у Ла-Манша было только одно решение - ядерные фугасы, закопанные под всей Европой. Вот те точно в рюкзаке не утащишь.
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 11:34 Новый
      +1
      Цитата: g1washntwn
      У американцев против русских танков у Ла-Манша было только одно решение - ядерные фугасы, закопанные под всей Европой. Вот те точно в рюкзаке не утащишь.

      Не ручаюсь,что правда,но ходила байка,что в Бундестаге ФРГ в своё время всерьёз обсуждался вопрос об укладке под важными автомагистралями трубопроводов,в случае необходимости заполняемых жидким ВВ с последующим подрывом с целью предотвратить продвижение "танковых армад русских".

      Говорят,что все аргументы "За" разбились об слова прожжёного деда-депутата прошедшего Сталинград и плен : " Вы закопаете деньги в землю, искорёжите инфраструктуру, А РУССКИЕ ТАНКИ ВСЁ РАВНО В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК БУДУТ У ЛА-МАНША..."
      1. Blue Fox
        Blue Fox Сегодня, 12:17 Новый
        0
        Цитата: Инсургент
        Не ручаюсь,что правда,но ходила байка,

        Тоже слышал нечто подобное, но в более практичной форме. Если делать что-то типа минных галерей под автомагистралями ( потому что при строительстве стратегических мостов и так устраиваются минные колодцы и ниши для возможности их быстрого и наиболее эффективного вывода из строя ), то необходимо будет предусматривать и такие вещи как естественная или принудительная вентиляция ( чтобы не скапливались взрывоопасные газы и т.д. при утечке от близлежащего газопровода, канализации или природных источников ), защитные ограждения (от детишек, вандалов и животных) и т.д. Что приведет и к удорожанию и к явной демаскировке.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:23 Новый
    0
    так то у нас всё более механизировано!
    Но, не везде и не всегда техника пройдёт, это факт!
  5. Blue Fox
    Blue Fox Сегодня, 12:26 Новый
    0
    Что касается машинки, то даже если она допилена под возможность авиадесантирования (хотя интересно, с запасом мин или порожняком) , смущает клиренс видимый на фото. Но фото, есть фото, наверняка всё не так однозначно :)