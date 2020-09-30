«Раньше мы их таскали в рюкзаке»: укладка мин в ВДВ бундесвера

С тех пор как оборона страны и Альянса снова вышла на первый план, значение противотанковых мин также возрастает. Они помогают задержать продвижение противника

Не всегда речь идет об установке минного заграждения. Завтра я могу определять грузоподъемность моста или глубину брода

Для нас это означало: каждый в подразделении по установке [мин] получает три мины по девять килограммов каждая. Их нужно было таскать в рюкзаке, что мы и делали.

Mungo 2

На фоне роста внешней угрозы немецкое командование стало придавать большее значение техническому оснащению своих войск. Не остались в стороне и сапёры.Минобороны ФРГ стало уделять повышенное внимание отработке навыков и совершенствованию техники минирования. Благодаря этому служба немецких сапёров значительно облегчилась: теперь не приходится таскать на себе десятки килограммов средств заграждения.- пишет военное ведомство ФРГ.В ВДВ бундесвера отсутствуют сапёры как таковые, так как их функции выполняют многопрофильные инженеры (Pioniererkunder).- отмечает главный сержант Томас Гербер.Как пояснил командир взвода, обер-лейтенант Себастьян Хейман, нехватка авиатранспорта не позволяла до недавнего времени использовать машины:Теперь же в распоряжении десантников имеется специализированная машина «Мангуст-2» (Mungo 2), на которой перевозится 180 мин. Их укладка по-прежнему производится вручную. Бундесвер использует противотанковые мины (типа DM-22, DM-31 AT, MELLS и др.) для установки тактических заграждений. Противопехотные не применяются в связи с запретом, наложенным Оттавской конвенцией.