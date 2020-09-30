«Был бы стабильнее и безопаснее»: Горбачёв рассказал, что стало бы с миром при сохранении СССР

Как бы выглядел мир, если бы союз был сохранен - история не знает сослагательного наклонения. Но, я думаю, мир был бы лучше. Он был бы стабильнее, безопаснее, справедливее

И главное – мы довели процесс перемен до того рубежа, когда обратить его вспять стало невозможно. Поэтому провалился путч в августе 1991 года. Хотя ущерб от него огромный: это был удар по президенту и по Союзу. А потом радикалы и сепаратисты добили Союз, не думая о последствиях

Сегодняшний мир был бы гораздо стабильнее, безопаснее и справедливее, если бы Советский Союз удалось сохранить. Об этом в интервью британскому изданию The Times сообщил экс-президент СССР Михаил Горбачев.- рассказал Горбачев.При этом он подчеркнул, что развал Советского Союза не был "конечным результатом" перестройки, никто, включая его самого, "этого не хотел".Рассказывая о своем президентстве Горбачев признал ошибки. По его мнению, в процессе перестройки слишком поздно началось реформирование партии, децентрализация СССР, были проведены "недостаточно смелые" экономические реформы. Однако были и положительные результаты проведенной политики, среди которых Горбачев назвал: прекращение холодной войны, договор о ядерном разоружении, новые свободы, полученные гражданами страны, в том числе и свободный выезд за рубеж и т.д.Развал же Советского Союза, по убеждению Горбачева, произошел по вине радикалов и сепаратистов.- добавил экс-президент СССР.