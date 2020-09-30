Военное обозрение
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«Был бы стабильнее и безопаснее»: Горбачёв рассказал, что стало бы с миром при сохранении СССР

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«Был бы стабильнее и безопаснее»: Горбачёв рассказал, что стало бы с миром при сохранении СССР

Сегодняшний мир был бы гораздо стабильнее, безопаснее и справедливее, если бы Советский Союз удалось сохранить. Об этом в интервью британскому изданию The Times сообщил экс-президент СССР Михаил Горбачев.


Как бы выглядел мир, если бы союз был сохранен - история не знает сослагательного наклонения. Но, я думаю, мир был бы лучше. Он был бы стабильнее, безопаснее, справедливее

- рассказал Горбачев.

При этом он подчеркнул, что развал Советского Союза не был "конечным результатом" перестройки, никто, включая его самого, "этого не хотел".

Рассказывая о своем президентстве Горбачев признал ошибки. По его мнению, в процессе перестройки слишком поздно началось реформирование партии, децентрализация СССР, были проведены "недостаточно смелые" экономические реформы. Однако были и положительные результаты проведенной политики, среди которых Горбачев назвал: прекращение холодной войны, договор о ядерном разоружении, новые свободы, полученные гражданами страны, в том числе и свободный выезд за рубеж и т.д.

Развал же Советского Союза, по убеждению Горбачева, произошел по вине радикалов и сепаратистов.

И главное – мы довели процесс перемен до того рубежа, когда обратить его вспять стало невозможно. Поэтому провалился путч в августе 1991 года. Хотя ущерб от него огромный: это был удар по президенту и по Союзу. А потом радикалы и сепаратисты добили Союз, не думая о последствиях

- добавил экс-президент СССР.
56 комментариев
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  1. Ivan Tixiy
    Ivan Tixiy Сегодня, 10:44 Новый
    +22
    Так хочется его повесить ....дабы прекратить этот словесный понос
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 10:48 Новый
      +17
      «Был бы стабильнее и безопаснее»: Горбачёв рассказал, что стало бы с миром при сохранении СССР
      сыволочь и маразь...гореть тебе в АДУ . angry
    2. Svarog
      Svarog Сегодня, 10:50 Новый
      +17
      Развал же Советского Союза, по убеждению Горбачева, произошел по вине радикалов и сепаратистов.

      Развал произошел по вине самого Горбачева , хоть бы покаялся перед смертью.. Но нет, сложно признать себя в глупости, мягкотелости и в предательстве.. Голубь мира блин..
      1. Венд
        Венд Сегодня, 10:57 Новый
        +6
        Цитата: Svarog
        Развал же Советского Союза, по убеждению Горбачева, произошел по вине радикалов и сепаратистов.

        Развал произошел по вине самого Горбачева , хоть бы покаялся перед смертью.. Но нет, сложно признать себя в глупости, мягкотелости и в предательстве.. Голубь мира блин..

        Видать до него стало доходить, что он натворил, но еще надеется отвести от себя вину. Нет не удастся.
        1. 1_2
          1_2 Сегодня, 11:31 Новый
          -1
          да Горби мерзавец, но не надо забывать что развал СССР начал сионист Андропов!
        2. Роман13579
          Роман13579 Сегодня, 11:54 Новый
          0
          надеется отвести от себя вину. Нет не удастся.

          А что у него не удастся?? Он скоро помрёт.. ему уже всё равно..
      2. Обычный
        Обычный Сегодня, 11:02 Новый
        +15
        Нет там никакой глупости и мягкотелости. Там как раз есть корыстный и холодный расчет, лицемерие и предательство народа!
    3. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 10:54 Новый
      +10
      Цитата: Ivan Tixiy
      Так хочется его повесить ....дабы прекратить этот словесный понос

      Опять вылез? Вот только Армения с Азербайджаном , по его словам, "на поклон ходили" -
      Научи нас, дорогой наш Михаил Сергеевич, как нам, глупеньким, войну прекратить и Карабах поделить?...
      И ОПЯТЬ?!?!????

      Как мне представляется, дело не в том, что ему есть, что сказать. Или, по крайней мере, хочется что-то ртом пропукать. А дело в том, что интервью The Times с президентом СССР, думаю, неплохо оплачивается. По крайней мере, американские отставные президенты не стесняются на этом неплохие деньги делать - лекция Б.Клинтона (интересно, что нового он может рассказать студентам Гарварда на лекции по экономике?) в университете стОит больше, чем его годовая зарплата в президентские времена.
      Вот в "прибавочке" к пенсии к 30 сребреникам и состоит всё дело...
      1. Кузнец 55
        Кузнец 55 Сегодня, 11:08 Новый
        +4
        Что то он в последнее время активным стал , какое то время о нем не слыхать было .
        То к нему с Кавказа обращаются за советом, то он сам Трампу советы дает .
        Наверное без него не обойтись в мировой политике .
    4. Гиперион
      Гиперион Сегодня, 11:05 Новый
      +5
      Цитата: Ivan Tixiy
      Так хочется его повесить

      А потом воскресить... И повторить...
    5. aleksejkabanets
      aleksejkabanets Сегодня, 11:16 Новый
      +6
      Цитата: Ivan Tixiy
      Так хочется его повесить ....дабы прекратить этот словесный понос

      Да в том, что мир был бы стабильней и безопасней, трудно с ним не согласиться. Однако повесить его конечно хочется. Как власова, судить, потом повесить, предателей необходимо судить, а не нобелевские премии давать.
    6. zadorin1974
      zadorin1974 Сегодня, 11:17 Новый
      +3
      Приветствую Иван.Как соберешся-напиши-честное слово!!!!!!человек двадцать со мной придут помогать.Только не за шею-ЗА НОГИ ЭТУ СВОЛОЧЬ!!!!!!!
    7. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 11:31 Новый
      +2
      Как там говаривал Станиславский? НЕ ВЕРЮ!
      А почему не верю? Да потому, что вчступает этот господин (уже не товарищ) перед "респектабельной" британской газетой The Times, дает интервью за гонорар. Он ИМ рассказывает, а не НАМ! И о судьбах мира печется, и о справедливости говорит. И сквозит в его словах, что все он делал правильно, но вот не выслушали его, гениального, да и наоборот сделали fool

      А вот если бы он на НАШЕМ ТВ вышел, да публично бы раскаялся, да признал все свои ошибки, да прощение у народа попросил... То я бы сказал, что совесть проснулась, сильный был бы поступок. А так....
      Опять все про то же: бабло и самооправдание! НЕ ВЕРЮ!
      1. Полимер
        Полимер Сегодня, 12:06 Новый
        0
        Цитата: RealPilot
        публично бы раскаялся, да признал все свои ошибки

        Это не ошибки - это преступления. Потому раскаяние может смягчить наказание, но не отменить его. Так что раскаяние - только в суде.
  2. U-Gin78
    U-Gin78 Сегодня, 10:44 Новый
    +13
    Да как язык-то у Иуды поворачивается!?
  3. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 10:45 Новый
    +3
    Неужели больше в мире новостей военных и даже невоенных нет, кроме этого...
  4. Рагнар лодброк
    Рагнар лодброк Сегодня, 10:47 Новый
    +20
    я думаю, мир был бы лучше. Он был бы стабильнее, безопаснее, справедливее

    Так зачем ты тогда предал и разрушил СССР,иуда?
  5. Skarpzd
    Skarpzd Сегодня, 10:47 Новый
    +9
    да здохнет он наконец то когда нить????
    1. Vol4ara
      Vol4ara Сегодня, 10:50 Новый
      +3
      Цитата: Skarpzd
      да здохнет он наконец то когда нить????

      С языка сняли
    2. zadorin1974
      zadorin1974 Сегодня, 11:19 Новый
      +3
      Его по ходу Евгений даже Черт к себе в Ад брать не желает-вот и воняет от неприкаяности сволочь!!!
      1. Skarpzd
        Skarpzd Сегодня, 11:35 Новый
        +2
        наверное черти боятся что он и в аду перестройку с гласностью устроит.... плюрализм млин пятнистый.
  6. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 10:50 Новый
    +12
    А что же ты тогда не отдал приказ арестовать Ельцина, Кравчука и Шушкевича? А молча расписался под распадом СССР, видимо очень хотелось нобелевскую премию получить.
    1. hydrox
      hydrox Сегодня, 11:03 Новый
      +2
      Самое время этому козлу на Красной площади самосожжение учинить - чище воздух стал бы без него ...
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 11:18 Новый
      +5
      Цитата: Федор Соколов
      А что же ты тогда не отдал приказ арестовать Ельцина, Кравчука и Шушкевича? А молча расписался под распадом СССР

      Некогда было - за Раисой Максимовной по европейским гипермаркетам корзинки таскал
      Цитата: Федор Соколов
      видимо очень хотелось нобелевскую премию получить.

      А это - чтобы было на что по гипермаркетам ходить. Всё-таки почти лям американских денег. А то 200 тысяч от президента Южной Кореи быстро, наверное, закончились. С аппетитами Раисы Максимовны это быстро. Жену-то нужно на что-то содержать. Не зря в стране тогда шутили
      У нас в стране три Райкиных - Райкин-отец, Райкин-сын и Райкин муж.
  7. vitvit123
    vitvit123 Сегодня, 10:52 Новый
    +2
    Даже слов нет что то написать .....
  8. Skarpzd
    Skarpzd Сегодня, 10:53 Новый
    +2
    Цитата: Vol4ara
    Цитата: Skarpzd
    да здохнет он наконец то когда нить????

    С языка сняли

    на данный момент это наверное единственный человек (если можно так сказать) которому я персонально желаю смерти долгой и лютой. предательхуже любого врага многократно.
  9. пищак
    пищак Сегодня, 10:54 Новый
    +3
    Выступливый резонёр Мишка Меченый уж не раздражал бы "речами( даже самим своим видом)" и не томил бы ожиданием всех нас, долготерпцев, своих бывших соотечественников-пусть удавился бы сам, что ли, раз российская Юстиция к этому "вечноживому" Иуде так милосердствует?! winked
    Господи, Прости за, "навеянные" этим "чудом", невольные дурные мысли!
  10. prior
    prior Сегодня, 10:54 Новый
    +12
    Администрация ВО.
    Такими статьями Вы провоцируете читателей на грубое нарушение правил сайта.
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 11:00 Новый
      +5
      Вот тут я с вами согласен как никогда!!!!! hi
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 11:24 Новый
      +2
      Цитата: prior
      Администрация ВО.
      Такими статьями Вы провоцируете читателей на грубое нарушение правил сайта.

      Может быть, коллективно обратиться к Администрации сайта, чтобы в избранных, редких, вот таких, как этот, случаях, Правила сайта становились бы не такими жёсткими. Пометочку специальную ставить, спойлеры или ещё чего... А то прямо не высказать всех "слов благодарности и признательности" Михаилу Сергеичу за его предательство - забанят на год...
  11. Кот_Кузя
    Кот_Кузя Сегодня, 10:56 Новый
    +11
    Иуда трусливая. Ничтожный слабовольный человечишка. Когда эта тройка подписала в Беловежской Пуще договор о признании СССР несуществующим, Горбачев ОБЯЗАН был дать приказ арестовать эту троицу и судить за госизмену с последующим неизбежным вынесением смертного приговора. А этот трус трусливо согласился с этим и добровольно признал этот договор и снял с себя полномочия президента СССР. Это все равно как если бы сейчас губернаторы Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана, трех крупнейших регионов России, встретились бы и подписали договор о прекращении существования РФ и о ее распаде по границам регионов. Что бы сейчас с такими изменниками бы сделали? Конечно, сразу бы их арестовали и посадили бы на пожизненное заключение. А в 1985 г даже американцы представить себе не могли, что уже через 6 лет СССР перестанет существовать, такое не мог предложить никто даже в своих самых смелых мечтах. А ведь такой бредовый сценарий стал возможен именно благодаря такому слабаку и трусу как Горбачев. Если сейчас президентом России станет такой же трус и предатель как Горбачев, то лет через 5 развал России по регионам вполне может и произойти, благодаря усилиям предателей во власти, поднявшим голову при таком слабом президенте и откровенной предательской политике.
  12. Alien From
    Alien From Сегодня, 10:58 Новый
    +4
    Поздно меченый заквакал! Нет слов про этого.......!!!!!! am
  13. Обычный
    Обычный Сегодня, 11:00 Новый
    +8
    Никогда твое имя не будет упомянуто и связано с добром. Ты обрек себя на огромное количество проклятий. Гори в аду!
  14. tatra
    tatra Сегодня, 11:00 Новый
    +7
    Горбачев дал свободу не честным ,умным ,талантливым ,патриотам ,а преступникам ,включая сепаратистов .
    1. Paranoid50
      Paranoid50 Сегодня, 12:50 Новый
      +1
      Цитата: tatra
      дал свободу не честным ,умным ,талантливым ,патриотам ,а преступникам ,включая сепаратистов .

      И врагам коммунистов? wink
  15. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 11:01 Новый
    +4
    «Был бы стабильнее и безопаснее»: Горбачёв рассказал, что стало бы с миром при сохранении СССР

    Да ты че? Не может быть! Вот прям озарение снизошло на этого .... гражданина.
  16. Yusufjon Nuritdinov
    Yusufjon Nuritdinov Сегодня, 11:05 Новый
    +3
    Во истине иуда!
  17. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 11:06 Новый
    +2
    Союз по сути испоганили и до него но он ничего не пытался сделать для сохрагения так что его вина неоспорима.
  18. Van 16
    Van 16 Сегодня, 11:07 Новый
    +4
    " опять скрипит потертое седло .."
  19. Alex.E.T.
    Alex.E.T. Сегодня, 11:08 Новый
    +5
    Ледорубом надо бы его, ледорубом.
    Сегодняшняя власть, хм, тоже вызывала бы меньше вопросов, если бы, хотя бы толерантненько - на словах, осудила, а лучше конечно реально, всю эту гоп кампанию.
  20. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:15 Новый
    +4
    Уверен в одном на 100%, что мир был бы чище не будь таких горбачевых...
  21. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:20 Новый
    +2
    Не, даже не обсуждается ... этому коз з з такому плешивому, помолчать бы ....... пи пи пи
  22. Александр Семченко
    Александр Семченко Сегодня, 11:22 Новый
    +1
    Этого негодяя еще в люльке надо было придушить
  23. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 11:22 Новый
    +1
    «Был бы стабильнее и безопаснее»: Горбачёв рассказал, что стало бы с миром при сохранении СССР
    belay После ослабления СССР, он был обречен. fool
    А потом радикалы и сепаратисты добили Союз, не думая о последствиях
    Забыл бедный fool националистов, фашистов и далее по списку.... Развалил СССР, не бестолочь Ельцин, а Фашингтонгский обком "добро" давал и деньги. fool
  24. Goldmitro
    Goldmitro Сегодня, 11:31 Новый
    +3
    Рассказывая о своем президентстве Горбачев признал ошибки. По его мнению, в процессе перестройки слишком поздно началось реформирование партии,...

    Этот нобелевскй иуда, пытаясь себя как-то оправдать, до сих пор не осознал чудовищность того, что он натворил своим новым мЫшлением! Ему надо было бы признать, что он - малограмотная посредственность волей случая, а может быть и не только ..., оказалась у власти, которой он абсолютно не соответствовал - не по Сеньке шапка, как сказал Громыко, и покаяться за то, что он наворотил!
  25. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 11:36 Новый
    +2
    Горбачёв рассказал...
    молчал бы? гнидa
  26. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 11:41 Новый
    +1
    Если бы Союз выстоял, то меченого повесили бы на первом фонарном столбе в прямой трансляции на ТВ.
  27. leks
    leks Сегодня, 11:47 Новый
    -3
    Можно сколько угодно его ругать и ненавидеть, но союз этим не вернуть!
    Если смотреть правде в глаза, то получается, что там вся партийная верхушка начала расшатывать ситуацию пытаясь урвать себе побольше.
    По факту, реформы в союзе надо было начинать, еще во времена Брежнева.
    1. tatra
      tatra Сегодня, 12:05 Новый
      -2
      Да мы уже более 30 лет ,начиная с Перестройки ,наблюдаем "реформы " критиканов СССР .
      1. leks
        leks Сегодня, 12:09 Новый
        0
        О враг коммунистов объявился. Спой пожалуйста песенку про врагов коммунистов.
        1. Paranoid50
          Paranoid50 Сегодня, 12:51 Новый
          +1
          Цитата: leks
          песенку про врагов коммунистов.

          Я тоже заказал - пока ждём. yes laughing
  28. Роман13579
    Роман13579 Сегодня, 11:50 Новый
    +3
    положительные результаты проведенной политики, среди которых Горбачев назвал: прекращение холодной войны, договор о ядерном разоружении, новые свободы, полученные гражданами страны, в том числе и свободный выезд за рубеж и т.д.


    Опрос в Москве проведен 20 апреля-3 мая 2018 года по репрезентативной выборке населения города среди 512 человек в возрасте 18 лет и старше. Исследование проводилось на улице методом личного интервью в формате CAPI (на планшетах). Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных опроса не превышает 6,6%.

    Около трети россиян и две трети москвичей бывали за границей. При этом действующий иностранный паспорт есть у четверти граждан страны и около 56% жителей столицы. Открытую визу для въезда в другую страну в своих паспортах имеют уже гораздо меньшее число людей: 9% и 20% соответственно.


    Две трети россиян как не имели возможности поехать за рубеж, так и не обрели этой возможности даже за 30 лет!!

    А всяких Машек Захаровых, или дочек Пескова в расчёт даже брать не стоит..
  29. Artunis
    Artunis Сегодня, 12:19 Новый
    0
    Гуано не тонет.
  30. Кушка
    Кушка Сегодня, 12:33 Новый
    +1
    Цитата: Гиперион
    Цитата: Ivan Tixiy
    Так хочется его повесить

    А потом воскресить... И повторить...

    Оооочень удобно. Сидели себе на печке 270 млн. чел,
    пришел Карабас, запихнул всех в мешок, как тряпичных кукл
    и сдал в макулатурный ларек дяди Сема. (ГДР, ПНР и т.д. туда же)
    Вот cvолочь,а!
  31. baza1
    baza1 Сегодня, 13:03 Новый
    0
    Сколько можно транслировать этого ушлёпка?
  32. Сибирский цирюльник
    Сибирский цирюльник Сегодня, 13:16 Новый
    0
    Что- то,кроме отборной брани,на мой скудный ум,ничего не приходит.
    Это же каким упырём нужно быть,чтобы осуждать содеянное своими руками как-бы со " стороны"
    Уму непостижимо!!!!