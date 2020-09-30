Эсминец ВМС США USS Ross провёл совместные учения с польским фрегатом на Балтике

Эскадренный миноносец с управляемым ракетным оружием (УРО) противоракетной обороны (ПРО) Соединенных Штатов USS Ross, который относится к классу Arleigh Burke, участвовал в совместных маневрах в Балтийском море с фрегатом ВМС Польши General Kazimierz Pulalski. Учения проходили 20 сентября.
Корабли провели серию маневренных учений, отработали воздушную и надводную тактику, а также потренировались в передаче данных для улучшения оперативной совместимости.
Аналогичные учебные сценарии американский эсминец Ross проходил и с другими своими союзниками на Балтике, в том числе и на недавних учениях с ВМС Литвы и Латвии. Силы Шестого флота США часто проводят такие маневры среди стран-партнеров, чтобы обеспечить готовность союзников к интеграции.
USS Ross – один из четырех эскадренных миноносцев ВМС США, базирующихся в испанском порту Рота. Он является частью системы противоракетной обороны НАТО. У него на вооружении находится информационно-управляющая система Aegis, пусковые установки для крылатых ракет «Томагавк», зенитных ракет RIM-156 SM-2 или противолодочных ракет RUM-139 VL-ASROC, а также разнообразное пулеметно-пушечное вооружение.
Фрегат ORP Generał Kazimierz Pułaski до своего перевода в состав ВМС Польши был частью американского военного флота и назывался USS Clarc.