Военное обозрение
Войти Регистрация

Эсминец ВМС США USS Ross провёл совместные учения с польским фрегатом на Балтике

4

Эскадренный миноносец с управляемым ракетным оружием (УРО) противоракетной обороны (ПРО) Соединенных Штатов USS Ross, который относится к классу Arleigh Burke, участвовал в совместных маневрах в Балтийском море с фрегатом ВМС Польши General Kazimierz Pulalski. Учения проходили 20 сентября.


Корабли провели серию маневренных учений, отработали воздушную и надводную тактику, а также потренировались в передаче данных для улучшения оперативной совместимости.

Аналогичные учебные сценарии американский эсминец Ross проходил и с другими своими союзниками на Балтике, в том числе и на недавних учениях с ВМС Литвы и Латвии. Силы Шестого флота США часто проводят такие маневры среди стран-партнеров, чтобы обеспечить готовность союзников к интеграции.

USS Ross – один из четырех эскадренных миноносцев ВМС США, базирующихся в испанском порту Рота. Он является частью системы противоракетной обороны НАТО. У него на вооружении находится информационно-управляющая система Aegis, пусковые установки для крылатых ракет «Томагавк», зенитных ракет RIM-156 SM-2 или противолодочных ракет RUM-139 VL-ASROC, а также разнообразное пулеметно-пушечное вооружение.

Фрегат ORP Generał Kazimierz Pułaski до своего перевода в состав ВМС Польши был частью американского военного флота и назывался USS Clarc.
Использованы фотографии:
Фейсбук/USS Ross
4 комментария
Объявление

Сайту «Военное обозрение» требуются авторы в новостной отдел. Требования к соискателям: грамотность, ответственность, работоспособность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение быстро анализировать текст и проверять факты, писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Обращаться: smirnovvad@gmail.com

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.

Уже зарегистрированы? Войти

  1. moreman78
    moreman78 Сегодня, 13:07 Новый
    +1
    К полякам приплыли негры и негритянки в голубых касках?
  2. bober1982
    bober1982 Сегодня, 13:07 Новый
    +1
    Отработали воздушную и надводную тактику....... (из данной новости)
    Именно при этой отработке завалился очередной F-35 ?
    По всем новостям проходит,здесь молчание,оперативность очень слабая.
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 13:11 Новый
    +1
    А в подарок - по хорошей и доброй wink торпеде обоим посудинам.
  4. Serg65
    Serg65 Сегодня, 13:17 Новый
    0
    На фото две крайние девушки за веревку взялись исключительно для фотосессии?