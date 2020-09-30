Минпромторг сообщил о срыве поставок иностранных комплектующих для гражданских самолётов

Наши иностранные партнёры, которые поставляют готовые системы для наших самолётов, кто-то гласно, кто-то негласно проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут

Ряд иностранных поставщиков комплектующих для российских гражданских самолетов почти одновременно отказались от сотрудничества с Россией. Об этом рассказал директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Василий Шпак.Выступая перед журналистами на форуме "Микроэлектроника-2020" Шпак заявил, что ряд иностранных компаний отказался продолжать поставки готовых систем для строительства российских гражданских самолетов. При этом он не стал уточнять, какие системы больше не будут поставляться и для каких самолетов.- добавил он.По его словам, таким образом на Западе пытаются остановить российское гражданское самолетостроение. Поставки прекращаются даже без объявления санкций. Шпак не исключает, что дальнейшие ограничения коснуться поставок микроэлектроники.