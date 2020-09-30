Военное обозрение
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Минпромторг сообщил о срыве поставок иностранных комплектующих для гражданских самолётов

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Минпромторг сообщил о срыве поставок иностранных комплектующих для гражданских самолётов

Ряд иностранных поставщиков комплектующих для российских гражданских самолетов почти одновременно отказались от сотрудничества с Россией. Об этом рассказал директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Василий Шпак.


Выступая перед журналистами на форуме "Микроэлектроника-2020" Шпак заявил, что ряд иностранных компаний отказался продолжать поставки готовых систем для строительства российских гражданских самолетов. При этом он не стал уточнять, какие системы больше не будут поставляться и для каких самолетов.

Наши иностранные партнёры, которые поставляют готовые системы для наших самолётов, кто-то гласно, кто-то негласно проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут

- добавил он.

По его словам, таким образом на Западе пытаются остановить российское гражданское самолетостроение. Поставки прекращаются даже без объявления санкций. Шпак не исключает, что дальнейшие ограничения коснуться поставок микроэлектроники.
96 комментариев
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  1. Лесовик
    Лесовик Сегодня, 11:24 Новый
    +9
    По его словам, таким образом на Западе пытаются остановить российское гражданское самолетостроение. Поставки прекращаются даже без объявления санкций.
    Значит есть, что останавливать. Видят будущих конкурентов. Ну что ж - надеюсь мы сумеем организовать необходимые производства своими силами.
    1. 1_2
      1_2 Сегодня, 11:28 Новый
      +10
      это было ясно с самого начала, что Запад это враждебная для РФ субстанция, но либерасты все равно тупо гнут свою линию на закупку барахла Запада, и тем самым гробят росс производство, и никто за срыв сроков выхода мс21 и проблем с движками суперджета не ответил
      1. Сидор Аменподестович
        Сидор Аменподестович Сегодня, 11:32 Новый
        +9
        Цитата: 1_2
        это было ясно с самого начала, что Запад это враждебная для РФ субстанция,

        Это было ясно всегда. Всю историю существования России.
      2. aleksejkabanets
        aleksejkabanets Сегодня, 11:59 Новый
        -4
        Цитата: 1_2
        но либерасты все равно тупо гнут свою линию на закупку барахла Запада,

        Не "закупку барахла Запада", а развитие взаимовыгодных отношений с "партнерами", так кажется глава государства говорит.
        Цитата: 1_2
        и тем самым гробят росс производство, и никто за срыв сроков выхода мс21 и проблем с движками суперджета не ответил

        А за какие срывы сроков у нас вообще отвечают? За срывы сроков выполнения работ отвечали при "кровавом тиране Сталине", тогда и промышленность развивалась.
      3. Бородач
        Бородач Сегодня, 12:00 Новый
        +1
        Цитата: 1_2
        это было ясно с самого начала, что Запад это враждебная для РФ субстанция, но либерасты все равно тупо гнут свою линию на закупку барахла Запада, и тем самым гробят росс производство, и никто за срыв сроков выхода мс21 и проблем с движками суперджета не ответил

        РФ в состоянии достойно ответить, наложив эмбарго на поставку титановых комплектующих для Боинга и других Эйрбасов, но наших либеротных бизнесменов жаба задавит, а политической воли нет.
        1. Дедкастарый
          Дедкастарый Сегодня, 12:41 Новый
          +4
          Цитата: Бородач
          РФ в состоянии достойно ответить, наложив эмбарго на поставку титановых комплектующих для Боинга и других Эйрбасов, но наших либеротных бизнесменов жаба задавит, а политической воли нет.

          а ы в курсе, что титан почти не наш ? не ? тему изучите.САМАРА, 30 сентября 2020, 09:16 — REGNUM Арбитраж
          Самарской области 21 марта 2021 года планирует приступить к рассмотрению иска Федеральной антимонопольной службы РФ, в рамках которого оспаривается контроль над «Арконик СМЗ» и «Алти Фордж» — крупнейшими предприятиями по производству алюминиевых полуфабрикатов в России.

          Титан потянул ко дну «ВСМПО-Ависма»

          Корпорация «ВСМПО-Ависма», поставляющая ключевые узлы для мировой авиакосмической промышленности, оказалась на грани остановки не только из-за эпидемии коронавируса. Её давно тянули на дно растущий корпоративный долг, необоснованные расходы и серые схемы работы с персоналом. Бенефициаром предприятия оказался не «Ростех», а частное лицо.

          https://www.forbes.ru/kompanii/tyazhelaya-promyshlennost/239263-zavhoz-iz-drezdena-kak-chemezov-vzyal-pod-kontrol-i-privat
      4. халпат
        халпат Сегодня, 12:22 Новый
        -2
        Цитата: 1_2
        это было ясно с самого начала, что Запад это враждебная для РФ субстанция, но либерасты все равно тупо гнут свою линию на закупку барахла Запада, и тем самым гробят росс производство, и никто за срыв сроков выхода мс21 и проблем с движками суперджета не ответил

        А какая была лафа!! Мистрали заказывали, внедорожники Ивеко запланировали. Комиссионные получали в полный рост.
        Собирались курсантов посылать в америку. К чему свои военные училища?
        И приватизировать-приватизировать(воровать-воровать).
        Медведев, Сердюков, Кудрин, Чубайс. Все на белых конях. Тыгыдым тыгыдым.

        Господь отвёл!!
        1. pereselenec
          pereselenec Сегодня, 12:50 Новый
          -1
          Цитата: халпат
          Медведев, Сердюков, Кудрин, Чубайс. Все на белых конях. Тыгыдым тыгыдым.
          Господь отвёл!!


          Слава Богу, Путин вовремя раскусил подлые планы Медведевф, Сердюковф, Кудринф и Чубайса и перестал назначать их.
      5. iouris
        iouris Сегодня, 13:13 Новый
        0
        Цитата: 1_2
        Запад это враждебная для РФ субстанция

        СССР пустили на комплектующие для Запада.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 11:29 Новый
      +13
      Цитата: Лесовик
      Значит есть, что останавливать. Видят будущих конкурентов. Ну что ж - надеюсь мы сумеем организовать необходимые производства своими силами.

      А тут одно из двух - либо самим производить ВСЁ, до последнего винтика и плевать слюнями на всех "партнёров", либо позакрывать все авиазаводы и спокойно себе покупать вторсырьё под видом "Боингов". Второе в 90-е пробовали. Может, первое попробовать?
      1. aleksejkabanets
        aleksejkabanets Сегодня, 12:00 Новый
        +2
        Цитата: Zoldat_A
        Может, первое попробовать?

        Давно пора.
      2. Skarpzd
        Skarpzd Сегодня, 12:40 Новый
        +2
        да не пробовать, делать надо. давно надо. позавчера еще.не трассу для формулы 1 в сочах, а завод по производству микроэлектроники. и не один.
      3. Вадим237
        Вадим237 Сегодня, 13:06 Новый
        0
        Побочный эффект производства всего в конечном итоге выльется в удорожание конечной продукции минимум вдвое.
    3. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 11:33 Новый
      +3
      Боинг и Айрбас....или покупают клиента или тормозят его. МС-21 нацелился в самую популярную нишу. Эмбрайр и Бомбардье сейчас так или иначе ведут переговоры о продаже Боиегу и Айрбасу. Это началось сразу после того, как они полезли в эту нишу.
    4. SSR
      SSR Сегодня, 11:34 Новый
      +3
      Цитата: Лесовик
      По его словам, таким образом на Западе пытаются остановить российское гражданское самолетостроение. Поставки прекращаются даже без объявления санкций.
      Значит есть, что останавливать. Видят будущих конкурентов. Ну что ж - надеюсь мы сумеем организовать необходимые производства своими силами.

      Импортозамещение и смена поставщиков идут полным ходом.
      1. Балу
        Балу Сегодня, 11:59 Новый
        -1
        Цитата: SSR
        Цитата: Лесовик
        По его словам, таким образом на Западе пытаются остановить российское гражданское самолетостроение. Поставки прекращаются даже без объявления санкций.
        Значит есть, что останавливать. Видят будущих конкурентов. Ну что ж - надеюсь мы сумеем организовать необходимые производства своими силами.

        Импортозамещение и смена поставщиков идут полным ходом.

        Ожидаемо и предсказуемо. sad Риторический вопрос-кто виноват и что делать? sad И второй: никогда такого нге было(?) и вот опять. belay
      2. Zaurbek
        Zaurbek Сегодня, 12:46 Новый
        +2
        Там при замене систем, нужна сертификация......а это сдвигает сроки сертификации самолета.
    5. Венд
      Венд Сегодня, 11:37 Новый
      +2
      Цитата: Лесовик
      По его словам, таким образом на Западе пытаются остановить российское гражданское самолетостроение. Поставки прекращаются даже без объявления санкций.
      Значит есть, что останавливать. Видят будущих конкурентов. Ну что ж - надеюсь мы сумеем организовать необходимые производства своими силами.

      Да это было предсказуемо. Запад всегда думает только о своей прибыли, для этого готов пустить в ход все от цветной революции до открытого саботажа.
      1. Starover_Z
        Starover_Z Сегодня, 12:02 Новый
        +1
        Цитата: Венд
        Да это было предсказуемо. Запад всегда думает только о своей прибыли, для этого готов пустить в ход все от цветной революции до открытого саботажа.

        Вот-вот. Будем собирать полностью из своего - откажут в сертификации самолётов и за границу продавать не сможем и летать туда на своих нам могут запретить , а свой рынок много не возьмёт. Нужно восстанавливать старые авиалинии, аэропорты, оборудование закупать-изготавливать, персонал обучать. Денег много понадобиться, а вот доходов меньше. Разве что в ответ перестать заключать договора на закупку заграничных бортов. Если на это правительство решится.
      2. Astra55
        Astra55 Сегодня, 12:37 Новый
        -1
        Запад всегда думает только о своей прибыли

        Сколько можно эту ахинею писать.
        О какой прибыли он думает? Запад думает, как Россию удушить и плевать на прибыль.
        Статья озаглавлена - "Запад отказывается продавать", значит отказывается от денег в пользу политики. Отказывается от дешевого газа в пользу политики. Отказывается поставлять турбины в пользу политики. Отказывается зайти в Крым своими компаниями в пользу политики.
        Какая уж тут прибыль. Прибыль отодвинута на задний план. Так что всем известное утверждение, что "капиталл пойдет на все ради 300%..." как-то не актуально. Не идет он на "всё".
        1. Роман13579
          Роман13579 Сегодня, 12:54 Новый
          +2
          отказывается от денег в пользу политики. Отказывается от дешевого газа в пользу политики. Отказывается поставлять турбины в пользу политики. Отказывается зайти в Крым своими компаниями в пользу политики.
          Какая уж тут прибыль. Прибыль отодвинута на задний план


          А политику запад будет на хлеб намазывать??)
          Или просто чтобы себя потешить быть может??
          Политика сама по себе никому была бы не интересна.. если бы ею не делались деньги!!
          Именно ради денег и прибыли вся эта политика и происходит!! Просто надо чуть пошире смотреть..
    6. NEOZ
      NEOZ Сегодня, 12:48 Новый
      +2
      Цитата: Лесовик
      Ну что ж - надеюсь мы сумеем организовать необходимые производства своими силами.

      только в кооперации...с КНР.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 11:24 Новый
    +5
    Минпромторг сообщил о срыве поставок иностранных комплектующих для гражданских самолётов
    Ой! Ну кто бы мог ожидать такое от "партнеров"? А если не ожидали, то fool
  3. 1_2
    1_2 Сегодня, 11:25 Новый
    +7
    ну так подавайте в суд и требуйте неустойку!
  4. ioan-e
    ioan-e Сегодня, 11:25 Новый
    +10
    А будут ли по этому поводу судебные иски? Ну так чтобы хоть лицо не потерять? И на сколько это сдвинет вправо сроки при производстве самолетов? И еще интересно, "наши" либерасты и креаклы как-нибудь отреагируют на эту ситуацию с точки зрения свободы торговли?
  5. НЕКСУС
    НЕКСУС Сегодня, 11:25 Новый
    +9
    Ряд иностранных поставщиков комплектующих для российских гражданских самолетов почти одновременно отказались от сотрудничества с Россией.

    И снова как-то неожиданно?Как с силовыми установками для наших фрегатов? Может хватит на эти грабли вновь и вновь наступать,а заблаговременно создавать производства своего?
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 11:31 Новый
      +8
      Цитата: НЕКСУС
      И снова как-то неожидано?

      Сейчас вот зима ещё придёт "совершенно неожиданно".... Что за мир? Одни "нежданчики"...
      1. НЕКСУС
        НЕКСУС Сегодня, 11:35 Новый
        +3
        Цитата: Zoldat_A
        Сейчас вот зима ещё придёт "совершенно неожиданно"

        Зима каждый год приходит неожиданно,как впрочем и лето с пожарами,и наводнениями.
        Вот вам для подумать...очень большая проблема у нас это чиновники,которые в большинстве своем нихрена не делают.
        1. aleksejkabanets
          aleksejkabanets Сегодня, 12:09 Новый
          +1
          Цитата: НЕКСУС
          очень большая проблема у нас это чиновники,которые в большинстве своем нихрена не делают.

          Лучше бы они ничего не делали. А то то, что они делают в 30-е годы попало бы под статью "вредительство".
          1. Svarog
            Svarog Сегодня, 13:22 Новый
            0
            Цитата: aleksejkabanets
            учше бы они ничего не делали. А то то, что они делают в 30-е годы попало бы под статью "вредительство".

            Вот уже точно подмечено.. good Хотя бы не вредили..
    2. x.andvlad
      x.andvlad Сегодня, 11:35 Новый
      0
      Вот он - очередной "жареный петух"! Когда шевелиться начнем?
      Как то не сразу до нас доходит, что Запад нам не партнеры.
      1. НЕКСУС
        НЕКСУС Сегодня, 11:37 Новый
        +2
        Цитата: x.andvlad
        Вот он - очередной "жареный петух"!

        А у нас целый зверинец таких вот явлений...жаренный петух,полярная лисица...
      2. Роман13579
        Роман13579 Сегодня, 12:55 Новый
        0
        А ведь предупреждали нас давно уже.. что времени на раскачку нет..))
      3. Вадим237
        Вадим237 Сегодня, 13:09 Новый
        0
        Китаю тоже воздух в плане микроэлектроники перекрывать начали.
    3. Qwertyarion
      Qwertyarion Сегодня, 11:42 Новый
      -2
      Цитата: НЕКСУС
      создавать производства своего?

      Что там самолёты, Вы попробуйте в современной бытовой технике найти хоть одну микросхему с надписью "сделано в России".
      Как-то несколько лет назад видел репортаж о том как (вродебы в Киргизии) торжественно открывали завод по производству повозок на конной тяге, было смешно. Так и с производством аналогов импорта может получится, что только уровень повозок сможем освоить.
    4. NEOZ
      NEOZ Сегодня, 12:49 Новый
      0
      Цитата: НЕКСУС
      а заблаговременно создавать производства своего?

      нет компетенций.....
  6. Alien From
    Alien From Сегодня, 11:26 Новый
    +6
    Пресловутое импортозамещение в силе am
    1. SSR
      SSR Сегодня, 11:37 Новый
      -1
      Цитата: Alien From
      Пресловутое импортозамещение в силе am

      Просто надо масштабнее понимать это слово. Двигатель импортный, разобрали изучили создали опытный образец, протестировали а потом надо запустить ещё в серию.
      1. Вадим237
        Вадим237 Сегодня, 13:12 Новый
        0
        Двигатели уже сами делаем начиная от легковых заканчивая судовыми дизелями двигатель и АКПП для Ауруса и двигатель Д500 для кораблей как пример своего.
  7. Svarog
    Svarog Сегодня, 11:26 Новый
    +4
    Ряд иностранных поставщиков комплектующих для российских гражданских самолетов почти одновременно отказались от сотрудничества с Россией.

    Импортозамещение что не работает? Уже как 6 лет назад ура все дружно прокричали..
    1. Rubi0
      Rubi0 Сегодня, 11:29 Новый
      +2
      так к этому все и идет чтоб РФ тратилась на импортозамещение всего и вся, что просто очень дорого и не всегда конкурентно бо банальной причине что нельзя быть во всем лучшим тем более с таким маленьким рынком сбыта в 160 млн
    2. Лесовик
      Лесовик Сегодня, 11:36 Новый
      +3
      Цитата: Svarog
      Импортозамещение что не работает? Уже как 6 лет назад ура все дружно прокричали..

      Вы ж прекрасно понимаете, что "по-щучьему веленью" тут "не прокатит" и одномоментно, и даже за шесть лет заместить ВЕСЬ импорт невозможно. На это потребуются долгие годы. Если, конечно, нет желания устроить, пусть временный, но тотальный дефицит всего и вся. Потому импортозамещение будет происходить ступенчато. И подобных сообщений мы услышим ещё много.
      P.S. Не много не в тему, но только что увидел:
      С 1 января 2022 года будет запрещён вывоз из России необработанной или грубо обработанной древесины. Такое поручение правительству дал президент Владимир Путин.

      «Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород».
      1. Svarog
        Svarog Сегодня, 13:21 Новый
        -1
        На это потребуются долгие годы.

        Несомненно.. с таким руководством страны, даже века мало будет...
    3. NEOZ
      NEOZ Сегодня, 12:51 Новый
      0
      Цитата: Svarog
      Уже как 6 лет назад ура все дружно прокричали..

      предлагаете спеть гимн?
  8. Rubi0
    Rubi0 Сегодня, 11:26 Новый
    +5
    Затаскать их по судам чтоб или выбить компенсации или скомпрометировать их суд
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 11:30 Новый
      +1
      Цитата: Rubi0
      Затаскать их по судам чтоб или выбить компенсации...

      Из денег самолеты не построишь, увы.
      1. g1washntwn
        g1washntwn Сегодня, 12:08 Новый
        0
        Цитата: Piramidon
        Из денег самолеты не построишь, увы.

        Деньги нужно вернуть чтобы купить у других пока своё осваиваем.
    2. donavi49
      donavi49 Сегодня, 11:33 Новый
      0
      По каким судам? Города Воронеж и Иркутск? Во всех других судах еще присудят компенсаций заплатить западным партнерам.
      1. g1washntwn
        g1washntwn Сегодня, 12:06 Новый
        +3
        Нарушение условий Договора одно из самых выигрываемых дел в арбитраже. Это не закулисные обещания американцев не расширять НАТО, это - документально оформленные коммерческие отношения. Не отвертятся даже прикрываясь ковидом.
  9. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 11:26 Новый
    0
    Минпромторг сообщил о срыве поставок иностранных комплектующих для гражданских самолётов

    Сегодня, 11:20

    Даже не удивляет.
    Конкурентов в капиталистическом мире принято уничтожать.
  10. Алексей 2020
    Алексей 2020 Сегодня, 11:29 Новый
    +3
    Сами лезли в кооперацию. Вот и огребайте. Вместо того, что бы самим разрабатывать и производить, надеемся всё на "партнеров и друзей". Нет у нас ни партнеров, ни друзей. Это мир дерьмократии и капитализма. Основной принцип которого-нагадь ближнему своему и возрадуйся, иначе ближний нагадит тебе и возрадуется!(И не забудь снять с него последнюю рубаху и надругаться)
  11. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 11:29 Новый
    -1
    Интересно, сколько лет ещё будут дэффективные менеджеры переводить стрелки на партнёров?
    1. Karabin
      Karabin Сегодня, 12:36 Новый
      +2
      Цитата: 7,62х54
      Интересно, сколько лет ещё будут дэффективные менеджеры переводить стрелки

      Судя по успешному обнулению еще долго. Если песец раньше не подкрадется.
    2. NEOZ
      NEOZ Сегодня, 12:52 Новый
      +1
      Цитата: 7,62х54
      Интересно,

      как бы поступили вы?
  12. апро
    апро Сегодня, 11:29 Новый
    -4
    По его словам, таким образом на Западе пытаются остановить российское гражданское самолетостроение. 

    Странные заявления...рынок же решает.ценник подняли сами прибегут.или что то не так работает?
    А по части что запад хочет...тут видимо и в россии многие хотят что бы гражданское авиастроение загнулось.своими решениями этого и добиваються.
    1. 7,62х54
      7,62х54 Сегодня, 12:39 Новый
      +1
      Вы до сих пор верите в невидимую руку рыночной экономики?
      1. апро
        апро Сегодня, 12:59 Новый
        +1
        Конечно верю.в домовых тоже верю.в русалок.в честых бизнесменов и госчиновников...в адекватность их не верю...
    2. NEOZ
      NEOZ Сегодня, 12:54 Новый
      0
      Цитата: апро
      тут видимо и в россии

      почему не с большой буквы?
      дух украинства не позволяет?
      1. апро
        апро Сегодня, 13:00 Новый
        0
        Цитата: NEOZ
        почему не с большой буквы?
        дух украинства не позволяет?

        Советское прошлое...
        1. NEOZ
          NEOZ Сегодня, 13:14 Новый
          0
          Цитата: апро
          Советское прошлое...

          у многих украинцев советское прошлое...
          1. апро
            апро Сегодня, 13:16 Новый
            0
            Цитата: NEOZ
            у многих украинцев советское прошлое.

            Они как и русские от него отказались...
  13. svp67
    svp67 Сегодня, 11:32 Новый
    0
    кто-то гласно, кто-то негласно проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут
    И дальше что? В этом отношении ИСКИ по данным случаям в суды подаются или снова на уровне "пальцем погрозить"?
  14. Alex66
    Alex66 Сегодня, 11:33 Новый
    +1
    Ну вполне себе не плохое решение в духе капитализма - человек человеку волк. Ни кто не обещал решать за нас наши проблемы. Скоро и самолеты не будут продавать и обслуживать.
    1. NEOZ
      NEOZ Сегодня, 13:08 Новый
      0
      Цитата: Alex66
      Скоро и самолеты не будут продавать и обслуживать.

      они так хотели поступить с автопромом...
  15. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 11:34 Новый
    0
    Ряд иностранных поставщиков комплектующих для российских гражданских самолетов почти одновременно отказались от сотрудничества с Россией.
    Как говорил один "экономист" в начале 90-х:.."зачем нам тратиться на производство, если мы сможем купить..."А тут вон оно как обернулось, и не произвести, и не приобрести. Хотя зачем России самолёты, это ведь не зарубежные футбольные клубы, не недвижимость за рубежом, да и не самые большие яхты...
    1. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 13:21 Новый
      0
      Не нужны были бы России самолёты - их бы сейчас в России ни кто не делал и не создавал новые так же как и всё сопутствующее для них в том числе реактивные двигатели - а то что иностранные смежные предприятия отказываются поставлять комплектующие это стрельба себе в ногу в виде потери прибыли а нам плюс хороший стимул ускорить имортозамещение.
  16. Moskovit
    Moskovit Сегодня, 11:34 Новый
    -1
    Без волшебного пинка мы работать не можем!
  17. codetalker
    codetalker Сегодня, 11:35 Новый
    0
    Какая неожиданность... Западу российская авиация не нужна. Какие к черту импортные комплектующие?
  18. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:35 Новый
    0
    Ряд иностранных поставщиков комплектующих для российских гражданских самолетов почти одновременно отказались от сотрудничества с Россией.

    Какая неожиданность!!! Полосатики и их вассалы всех подомнут ... это ж было ясно уже давно.
  19. Комментарий был удален.
  20. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:37 Новый
    +1
    ни по действующим контрактам, ни по

    а вот это интэрэсно, показательно!
    может неустойки их заставить заплатить??? или для туземцев никаких правил и законов не существует в природе?
  21. Skarpzd
    Skarpzd Сегодня, 11:38 Новый
    +1
    стоп!!! а как же импортозамещение?????????
  22. iouris
    iouris Сегодня, 11:39 Новый
    -1
    Какие комплектующие? Да все!
    Зато в обществе введена цветовая дифференциация штанов.
  23. Rostislav
    Rostislav Сегодня, 11:39 Новый
    +4
    А чего хотели? Сначала своими руками, за откаты Боинга и Эрбаса, угробили свое гражданское самолётостроение, а потом будут
    просто смотреть, как Россия нвосстанавливается? Препятствовать будут, старательно.
  24. AlexSam
    AlexSam Сегодня, 11:42 Новый
    -3
    надо же, почти все прокомментировавшие по нулям сидят))) ау, местные "патриоты", что это вы вдруг языки в ... засунули? потому что это не Путин обделался, а ваши, да?))
  25. zlyk19
    zlyk19 Сегодня, 11:49 Новый
    +1
    Назовите хоть одну страну которая целиком из своих комплектующих выпускает гражданские самолеты.
    1. Timon2155
      Timon2155 Сегодня, 12:27 Новый
      0
      СССР выпускал всю оборонку, ГА и прочее, опираясь исключительно на свои ресурсы, науку, производство. Скажете, нет такой страны? Мы идем по направлению к ней-не в полном составе, но идем! Цель есть. Мы сможем делать всё сами. Сомневаетесь?
      1. Вадим237
        Вадим237 Сегодня, 13:26 Новый
        0
        И в конечном итоге почти вся гражданская продукция СССР была отсталая в технологическом дизайнерском и эксплуатационном плане в том числе и самолёты. Вы можете любой хлам производить для себя - только его мало кто покупать будет в капстранах так вообще никто за всё время существования СССР за деньги продали всего 7 гражданских самолётов остальные сотни бортов просто подарили обменяли на неравноценный бартер.
    2. Karabin
      Karabin Сегодня, 13:03 Новый
      0
      Цитата: zlyk19
      Назовите хоть одну страну которая целиком из своих комплектующих выпускает гражданские самолеты.

      Назовите поставщиков которые откажутся поставлять комплектующие для Боинга или Аэрбуса. Я думаю таких не найдется даже в РФ.
  26. Из Томска
    Из Томска Сегодня, 11:50 Новый
    0
    Как говорит наш мэр, "сволочизм какой то"))). Может быть Минпромторгу поехать всем составом на Колыму за провал программы импортозамещения, или они еще лет 50 с колен вставать будут.
  27. marchcat
    marchcat Сегодня, 11:55 Новый
    +1
    Получается, что пресловутого импортозамещения просто нет, а возможно даже и не было, как нам власть жужжала
  28. Dikson
    Dikson Сегодня, 11:58 Новый
    +3
    Надо же.. какое хамство... )))) А мы им титановые стойки. . - а то вообще летать не сможем.. А вот когда свои комплектующие изобретём и выпускать начнём , когда самолёты наконец-то строить начнём..- тогда знаете что будет? ))) А тогда наши столь любимые партнёры просто не дадут сертификаты на их международную эксплуатацию...ну или ЭКО стандарт какой выдумают новый.. или страховать их откажутся.. и останутся наши построенные самолёты на земле.. а авиакомпании продолжат закупать подержанные Боинги и Арбузы.. ))) А потом вдруг Китай перестанет нам поставлять свои одноразовые чайники и стиральные машинки... И станет нам совсем весело жить под чутким руководством ...
    1. Комментарий был удален.
  29. awesom3-lutsevich
    awesom3-lutsevich Сегодня, 12:03 Новый
    +2
    Писали что МС целиком наш а оказалось нет
  30. Пленник
    Пленник Сегодня, 12:15 Новый
    +1
    Доигрались в партнеров, ежики глобальные экономисты! Размечтались о дружбе с этими ...Они друзья пока у тебя в карманах шарят. Нечего нашим депутатам по франциям, италиям и германия шастать! Пусть едут в Северную Корею, перенимать опыт жизни в условиях блокады.
    1. iouris
      iouris Сегодня, 12:27 Новый
      0
      Цитата: Пленник
      Они друзья пока у тебя в карманах шарят.

      Они ж не сами шарят в наших карманах: для этого создана "демократическая система".
  31. teron
    teron Сегодня, 12:29 Новый
    +1
    Невидимая рука рынка в действии.
  32. Xenofont
    Xenofont Сегодня, 12:29 Новый
    -1
    Вот так раскрываются масштабы предательства наших элит! Чтоб не развивать свою электронику и приборостроение эффективно сотрудничаем за откаты с врагами нашего авиппрома. Таперича, жрите, не обляпайтесь.
  33. Виктор Прощенко
    Виктор Прощенко Сегодня, 12:31 Новый
    0
    А что раньше этого нельзя было предвидеть? Об этом ещё Глазьев писал в своих статьях 15 лет назад.
  34. pereselenec
    pereselenec Сегодня, 12:38 Новый
    0
    А как-же путинское импортозамещение?
  35. pereselenec
    pereselenec Сегодня, 12:45 Новый
    +2
    По его словам, таким образом на Западе пытаются остановить российское гражданское самолетостроение. Поставки прекращаются даже без объявления санкций. Шпак не исключает, что дальнейшие ограничения коснуться поставок микроэлектроники.


    Самое страшное, что абсолютно такая-же картина и со всеми хвалеными "Арматами", "Су-57", "Охотниками", и прочими "аналоговнетами".


    1. Роман13579
      Роман13579 Сегодня, 13:01 Новый
      0
      Самое страшное, что абсолютно такая-же картина и со всеми хвалеными "Арматами", "Су-57", "Охотниками", и прочими "аналоговнетами".


      Страна занимается по большей части торговлей.. У нас в Воронеже одни барыжнические конторы (в коей и сам тружусь).. это продавцы, и бухгалтера в основной массе.. Откуда в таких условиях возьмутся "аналоговнет"
      Нужно быть полнейшим идиoтoм чтобы верить, будто где-то в секретных застенках трудятся какие-то другие люди.. которые всё это изобретают и создают..
  36. Роман13579
    Роман13579 Сегодня, 12:48 Новый
    0
    на форуме "Микроэлектроника-2020" Шпак заявил, что ряд иностранных компаний отказался продолжать поставки готовых систем


    Форум тоже иностранный был??
    В отсутствие своей микроэлектроники, организовывать форум.. чтобы осудить иностранных поставщиков.. занятно..))
  37. Абросимов Сергей Олегович
    Абросимов Сергей Олегович Сегодня, 13:00 Новый
    +2
    ЗАПАДНЫЕ ПАРТНЕРЫ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ сотрудничества - ВЫПОЛНЕНИЯ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ КОНТРАКТАМ???
    ЧУДЕСНО!!!
    Вопрос: 1. Каким образом обеспечивались те контракты?
    2. В какие сроки и на какие суммы убытков, неустоек и штрафных санкций будут поданы иски к "западным партнерам"?
    3. Кто заключал (готовил и подписывал) те контракты и какую ответственность понесут эти лица в случае, если контракты недостаточно обеспечены?
    1. Роман13579
      Роман13579 Сегодня, 13:04 Новый
      0
      Все эти вопросы задавались уже миллионы раз и в ситуации с Алсеас, и ранее - при судах Газпрома..
      Пора уже перестать это спрашивать.. особенно про Ответственность, и кто её и куда унёс..))
  38. Оператор
    Оператор Сегодня, 13:02 Новый
    0
    Кто сорвал, тому ни одной вакцины против коронавируса.
  39. krops777
    krops777 Сегодня, 13:06 Новый
    0
    Наши иностранные партнёры,


    Сколько можно лизать неужели не надоело? Пора уже открыто говорить - враги и выставить астрономический счет чтоб неповадно было, а то как обычно сопли прожуют и за бюджетные(народные) деньги будем заниматься импортозамещением.
  40. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 13:26 Новый
    0
    Цитата: Бородач
    достойно ответить, наложив эмбарго на поставку титановых комплектующих

    Смешно.
    А давайте еще СП2 достраивать откажемся и туркам газ перекроем...
    Аааа, нет, они же и так наш газ перекрыли и трубу достраивать не велят.
    Вы думаете Боинг и Эрбас закроются без нашего титана, нет. Они потратят немного денег и немного времени и купят всё в другом месте. Есть у кого.
    А куда денет свой титан АВИСМа ?
    Правильно, некуда. Она просто закроется. И потом, даже если мы вдруг соберёмся сделать свой самолёт, делать его будет не из чего.