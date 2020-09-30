Больше 200 суток в открытом море: в США заявили о рекорде своего эсминца

Семь месяцев на Ближнем Востоке

Тяжёлое испытание для экипажа

Пандемия - пандемией, а служебные обязанности надо исполнять исправно

Эскадренный миноносец ВМС США USS Stout поставил мировой рекорд по длительности непрерывного пребывания в море, как заявили в США. Корабль находился в плавании более 200 суток, а именно 208 дней. Но причина столь длительного пребывания в море не связана с учебными или боевыми задачами.Почти семь месяцев эсминец USS Stout провел в районе Северной Африки и Ближнего Востока, где оперирует 5-й флот Военно-морских сил США. Он патрулировал районы пролива Баб-эль-Мандеб и Ормузского пролива, выполняя свои функции в составе авианосной группы USS Dwight D. Eisenhower.Однако подлинной причиной столь длительного плавания корабля стала пандемия коронавируса. Из-за ограничительных мероприятий был запрещен заход кораблей в порты, в результате чего многие надводные суда ВМС США оказались в море без возможности пришвартоваться к берегу. Например, USS Dwight D. Eisenhower и USS San Jacinto провели в море по 207 дней.Длительное время находился в море и авианосец USS Theodore Roosevelt, на борту которого была зафиксирована вспышка опасного заболевания. Именно пример этого авианосца заставил командование ВМС США усилить санитарно-эпидемиологический контроль над своими кораблями.Напомним, что эсминец USS Stout типа «Арли Бёрк» был спущен на воду в 1992 году и введен в состав ВМС США в 1994 году. Он носит свое имя в честь контр-адмирала Джеральда Ф. Стаута (1903—1987), легендарного американского командира, в годы Второй мировой войны потопившего пять японских кораблей в районе острова Бугенвиль. По штатному расписанию экипаж эсминца насчитывает 337 человек, в том числе 23 офицера.По словам начальника Управления военно-морских операций ВМС США адмирала Майкла Гилдея, длительное пребывание в море стало серьёзным испытанием как для самих кораблей с технической точки зрения, поскольку они были лишены должного уровня обслуживания, так и для личного состава экипажей.На протяжении многих месяцев офицеры и матросы американских военных кораблей были разлучены со своими семьями, лишены отпусков, при этом долгое время не было понятно, сколь долго продлятся ограничения. Естественно, это оказывало очень негативное влияние на общее морально-психологическое состояние членов экипажей кораблей.Личный состав был измотан длительным пребыванием в походах. Как подчеркнул адмирал Гилдей, для того, чтобы хоть как-то облегчить положение моряков, на кораблях были введены дополнительные выходные для большинства членов экипажа, за исключением вахтенных команд. Тем не менее, моряки показали себя очень достойно, каких-либо серьезных случаев нарушения дисциплины на корабле зафиксировано не было.Командующий Центральным командованием ВМС США вице-адмирал Сэмюэл Папаро подчеркнул, что флот очень гордится достижениями экипажа USS Stout, поскольку, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, корабль решал важные задачи в интересах обеспечения свободы судоходства на Ближнем Востоке.Пандемия коронавируса действительно стала очень сложной проблемой для американских Военно-морских сил. После плачевного опыта с пандемией в США стали раздаваться голоса о необходимости сокращения сроков пребывания кораблей в открытом море, поскольку в этом, по мнению критиков, якобы нет никакой необходимости. Как считают же сами американские военные, длительное пребывание в море свидетельствует о мужестве экипажей, верности своему воинскому долгу.