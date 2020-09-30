Минобороны скорректировало госзаказ по итогам операции в Сирии

Министерство обороны приняло решение о закупке дополнительной партии бомбардировщиков, истребителей и ударных вертолетов, показавших хорошие результаты в Сирии. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Глава военного ведомства заявил, что по результатам применения российских вооружений в Сирии было принято решение о корректировке государственного заказа. Всего, по словам министра обороны, в Сирии прошли испытания 360 образцов российского вооружения и техники, уже принятых на вооружение или только подготавливаемых к принятию.
Результаты апробации послужили основой для существенной корректировки государственного оборонного заказа. Так, спланированы дополнительные закупки самолётов Су-34 и Су-30СМ, вертолётов Ми-28Н и Ка-52, а также авиационных средств поражения, показавших наилучшую эффективность применения
- сообщил Шойгу.
Также по итогам применения в Сирии было выявлено около 2 тысяч замечаний и недостатков вооружения и техники, по которым были приняты решения об исправлении или отказе в принятии на вооружение. Благодаря этому вся техника и оружие, находящаяся в составе российской группировки в Сирии, приведена в соответствие к предъявляемым требованиям.
Напомним, что военная операция российской армии в Сирии началась ровно пять лет назад - 30 сентября 2015 года.