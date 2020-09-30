Военное обозрение
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Минобороны скорректировало госзаказ по итогам операции в Сирии

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Минобороны скорректировало госзаказ по итогам операции в Сирии

Министерство обороны приняло решение о закупке дополнительной партии бомбардировщиков, истребителей и ударных вертолетов, показавших хорошие результаты в Сирии. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.


Глава военного ведомства заявил, что по результатам применения российских вооружений в Сирии было принято решение о корректировке государственного заказа. Всего, по словам министра обороны, в Сирии прошли испытания 360 образцов российского вооружения и техники, уже принятых на вооружение или только подготавливаемых к принятию.

Результаты апробации послужили основой для существенной корректировки государственного оборонного заказа. Так, спланированы дополнительные закупки самолётов Су-34 и Су-30СМ, вертолётов Ми-28Н и Ка-52, а также авиационных средств поражения, показавших наилучшую эффективность применения

- сообщил Шойгу.

Также по итогам применения в Сирии было выявлено около 2 тысяч замечаний и недостатков вооружения и техники, по которым были приняты решения об исправлении или отказе в принятии на вооружение. Благодаря этому вся техника и оружие, находящаяся в составе российской группировки в Сирии, приведена в соответствие к предъявляемым требованиям.

Напомним, что военная операция российской армии в Сирии началась ровно пять лет назад - 30 сентября 2015 года.
24 комментария
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  1. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 11:53 Новый
    +5
    "в Сирии прошли испытания 360 образцов российского вооружения и техники"
    "выявлено около 2 тысяч замечаний и недостатков вооружения и техники, по которым были приняты решения об исправлении или отказе в принятии на вооружение. "
    "Министерство обороны приняло решение о закупке дополнительной партии бомбардировщиков, истребителей и ударных вертолетов, показавших хорошие результаты в Сирии"
    Хороший результат.
  2. кредо
    кредо Сегодня, 11:56 Новый
    +2
    Надеюсь, что кроме техники и вооружений, в Сирии обходит "обкатку" и обмундирование.
  3. iouris
    iouris Сегодня, 11:59 Новый
    -24
    Денег нет, но вы держитесь!
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 12:21 Новый
      +1
      есть другая поговорка-"наще дело телячье, обделся и стой тут же"
      1. Удав КАА
        Удав КАА Сегодня, 12:59 Новый
        -1
        Цитата: антивирус
        есть другая поговорка-"наще дело телячье, обделся и стой тут же"

        Блин! А у нас она по-другому звучала: "Ваше дело телячье -- мычать и головой качать!" (Потому как телята, в основном, головой качают вверх-вниз -- как знак "ОДОБРЯМС!") yes
    2. Одесский грек
      Одесский грек Сегодня, 12:53 Новый
      0
      А подпрыгнуть и крикнуть СУГС не забыл?))
  4. Тузик
    Тузик Сегодня, 12:00 Новый
    +5
    были приняты решения об исправлении или отказе в принятии на вооружение
    интересно, что забраковали?
    1. МОЯ МЫСЛЬ
      МОЯ МЫСЛЬ Сегодня, 12:17 Новый
      +3
      ну робот Федор))не прошел(уран с друзьями), за вертолеты и панцирь крепко взялись по модернизации
    2. g1washntwn
      g1washntwn Сегодня, 12:41 Новый
      +1
      Цитата: стиш
      У султана был гарем
      Тот, где Михримах с Хюрем
      Только вот одна беда -
      Он не видел никогда
      Разом всех
      А лишь по списку
      Отдых нужен и nunucкe
      :)

      Отправили на доработку. Тот же Ми-28 дорабатывали и... много чего еще. К тому же текущая геополитическая ситуация вокруг тоже свою роль сыграла.
  5. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 12:06 Новый
    +13
    Большой налет самолетов и вертолетов требуется компенсировать вводом в строй новых, это правильно и разумно.

    Желаю удачи нашим смелым парням в Сирии! Уже пять лет они там, защищают нас здесь.

    Сколько они бармалеев закопали в песок! А особенно тех, что из СНГ и с Кавказа... И те ур-о-ды больше никогда не придут взрывать русские города. Их ускоренными темпами отправили к Аллаху.
    Разбили ИГИЛ, который был иррегулярной армией США...

    МОЛОДЦЫ!!!
  6. dragy52rus
    dragy52rus Сегодня, 12:25 Новый
    +1
    выявлено около 2 тысяч замечаний и недостатков вооружения и техники, по которым были приняты решения об исправлении или отказе в принятии на вооружение.
    [

    почитать бы этот список.
  7. А. Привалов
    А. Привалов Сегодня, 12:25 Новый
    -6
    Прекрасная новость к пятилетию трижды свёрнутой и столько же раз завершённой военной операции России в Сирии!
    С нетерпением ждём подведения итогов к полуюбилею.
    А пока, вспомним славные итоги трёхлетней давности:


    Текстовая версия на сайте ТАСС:
    https://tass.ru/armiya-i-opk/5479447
    1. Вояджер
      Вояджер Сегодня, 12:34 Новый
      +2
      Не напомните, кто и когда трижды сворачивал и завершал операцию?
      1. Paranoid50
        Paranoid50 Сегодня, 12:44 Новый
        +6
        Цитата: Вояджер
        кто и когда трижды сворачивал и завершал операцию?

        Да это израильский побегунчик набрасывает - не от великого ума. У них вся тусовка примерно такого же пошиба: недалёкие, но настырные. laughing
        1. a.s.zzz888
          a.s.zzz888 Сегодня, 13:03 Новый
          +2

          Paranoid50 (Александр)
          Сегодня, 12:44

          +3
          Цитата: Вояджер
          кто и когда трижды сворачивал и завершал операцию?

          Да это израильский побегунчик набрасывает - не от великого ума. У них вся тусовка примерно такого же пошиба: недалёкие, но настырные. laughing
          У него сегодня норма - вылить пять вёдер помоев на РФ, и заработать очередные подачки. Всё что о России переворачивает, и нагло врёт.
      2. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 13:01 Новый
        +2

        Вояджер (Андрей)
        Сегодня, 12:34

        0
        Не напомните, кто и когда трижды сворачивал и завершал операцию?
        Он не напомнит, он ТУПО врёт, делает вброс и смывается. Отработка методички за шекеля.
    2. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 12:36 Новый
      +2

      А. Привалов (Александр Привалов)
      Сегодня, 12:25
      НОВЫЙ
      -1
      Прекрасная новость к пятилетию трижды свёрнутой и столько же раз завершённой военной операции России в Сирии!
      Кем свернутой? Лично приваловым wassat или ещё кем то ? tongue
      С нетерпением ждём подведения итогов к полуюбилею.
      А чего это от всех решил попостить? laughing
      Ну, и как всегда без ведра помоев на РФ не вмоготу?
    3. Одесский грек
      Одесский грек Сегодня, 12:56 Новый
      +1
      Ну, для полноты понимания, приложите тут сведения как НатА во главе с США "доблестно" разгромила ИГИЛ, бомбя войска Асада))) Или вера не позволяет критику на Босса наводить?)
  8. strannik1985
    strannik1985 Сегодня, 12:28 Новый
    +1
    Интересно, когда дойдет до систем обнаружения приборов оптической разведки, только для обычной пехоты, а не только спецов? Ещё советские ПАПВ, Луч-1М, современные "Саня", "Антиснайпер" и т.д. В плане борьбы с наблюдателями, снайперами, операторами тяжёлого вооружения штука весьма полезная.
    1. Hagen
      Hagen Сегодня, 12:54 Новый
      0
      Цитата: strannik1985
      Интересно, когда дойдет до систем обнаружения приборов оптической разведки, только для обычной пехоты, а не только спецов?

      Не далее как 2 сентября на ВО представляли прибор от Швабе. Почитайте.
  9. Андрей Красноярский
    Андрей Красноярский Сегодня, 12:31 Новый
    0
    Все-таки война позволяет реально оценить возможности боевой техники и снаряжения. Обкатка на полигоне - хорошо, но полигон не даст объективной картины, поскольку там все же иные условия. Например, по тебе не стреляют в ответ.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:42 Новый
    -1
    Министерство обороны приняло решение о закупке дополнительной партии бомбардировщиков, истребителей и ударных вертолетов, показавших хорошие результаты в Сирии.

    А у нас ЧТО ТО, не хорошо показало себя в Сирии???
  11. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 13:11 Новый
    +1
    Результаты апробации послужили основой для существенной корректировки государственного оборонного заказа. Так, спланированы дополнительные закупки самолётов Су-34 и Су-30СМ

    Су-34 и Су-30СМ как раз там погоду не сделали, основную работу делали старички Су-24 и Су-25
  12. Nychego
    Nychego Сегодня, 13:25 Новый
    0
    Так, спланированы дополнительные закупки самолётов Су-34 и Су-30СМ, вертолётов Ми-28Н и Ка-52, а также авиационных средств поражения, показавших наилучшую эффективность применения
    - сообщил Шойгу.

    А что, Россия ещё где-то рассчитывает найти почти безответных бородачей, которых можно смело втаптывать и разносить?
    Сейчас, похоже, даже в региональных конфликтах нужен годный истребитель БПЛА, про который даже не слышно. Это весьма технологичная должна быть платформа: зоркая, высотная, управляемая далеко и надёжно, более скоростная и маневренная, нежели ударники и разведчики.