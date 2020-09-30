В России закончены клинические испытания второй вакцины против коронавируса

В России закончены клинические испытания второй вакцины от коронавируса, разработанной специалистами Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью НТВ.В настоящее время Минздрав приступил к регистрации вакцины "ЭпиВакКорона", процесс собираются завершить к 15 октября, накануне "Вектор" сдал все необходимые документы.В "Векторе" сообщили, что первая фаза тестирования данного препарата для профилактики коронавирусной инфекции показала полную безопасность вакцины. Она не дает пожизненного иммунитета от COVID-19, однако защищает от заражения как минимум на полгода.После регистрации клинические исследования новой вакцины продолжатся, результаты испытаний будут опубликованы в отечественных и зарубежных изданиях в ближайшие месяцы.Выпуск новой вакцины будет организован на площадке "Вектора", в гражданский оборот пойдут два варианта препарата.Отметим, что "ЭпиВакКорона" является второй российской вакциной от коронавируса после "Спутник-V" ("ГамКовидВак"), прошедшей успешное тестирование на людях.Ранее Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований еще одной вакцины от коронавируса, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.