Военное обозрение
Войти Регистрация

В России закончены клинические испытания второй вакцины против коронавируса

48
В России закончены клинические испытания второй вакцины против коронавируса

В России закончены клинические испытания второй вакцины от коронавируса, разработанной специалистами Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью НТВ.


В настоящее время Минздрав приступил к регистрации вакцины "ЭпиВакКорона", процесс собираются завершить к 15 октября, накануне "Вектор" сдал все необходимые документы.

В "Векторе" сообщили, что первая фаза тестирования данного препарата для профилактики коронавирусной инфекции показала полную безопасность вакцины. Она не дает пожизненного иммунитета от COVID-19, однако защищает от заражения как минимум на полгода.

После регистрации клинические исследования новой вакцины продолжатся, результаты испытаний будут опубликованы в отечественных и зарубежных изданиях в ближайшие месяцы.

Выпуск новой вакцины будет организован на площадке "Вектора", в гражданский оборот пойдут два варианта препарата.

Отметим, что "ЭпиВакКорона" является второй российской вакциной от коронавируса после "Спутник-V" ("ГамКовидВак"), прошедшей успешное тестирование на людях.

Ранее Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований еще одной вакцины от коронавируса, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.
48 комментариев
Объявление

Сайту «Военное обозрение» требуются авторы в новостной отдел. Требования к соискателям: грамотность, ответственность, работоспособность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение быстро анализировать текст и проверять факты, писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Обращаться: smirnovvad@gmail.com

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.

Уже зарегистрированы? Войти

  1. Soho
    Soho Сегодня, 12:18 Новый
    -2
    Сейчас местная либерота накинется с воплями "коко, небыло 3го этапа, не считается!"
    1. Глядя Петрович
      Глядя Петрович Сегодня, 12:19 Новый
      +3
      Отметим, что "ЭпиВакКорона" является второй российской вакциной от коронавируса после "Спутник-V" ("ГамКовидВак"), прошедшей успешное тестирование на людях.

      Если так все успешно, то почему Путин себе не сделал до сих пор?
      1. marchcat
        marchcat Сегодня, 12:23 Новый
        +1
        Он вместо себя Соловьева заставил сделать.
      2. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 12:29 Новый
        -2

        Глядя Петрович
        Сегодня, 12:19

        -2
        Отметим, что "ЭпиВакКорона" является второй российской вакциной от коронавируса после "Спутник-V" ("ГамКовидВак"), прошедшей успешное тестирование на людях.

        Если так все успешно, то почему Путин себе не сделал до сих пор?
        И что теперь, Президент РФ ВСЁ новое должен пробовать на себе? Не кажется ли вам это абсурдом? а ваш пост пахнет трольчатиной?
      3. НасРать
        НасРать Сегодня, 12:29 Новый
        -1
        Цитата: Глядя Петрович

        Если так все успешно, то почему Путин себе не сделал до сих пор?

        Дочь отдал на откуп... wassat
      4. zadorin1974
        zadorin1974 Сегодня, 12:32 Новый
        +1
        Я,так понимаю,Петрович,что Путин вам каждый день докладывает о своих мероприятиях,раз вы так безапеляционно высказываетес?А на счет "Вектора" хочется сказать,что эти жлобы,пытаются навариться на волне эпидемии,задрав ценик на препарат в 12500 руб.При этом в интервью один из директоров фирмы это и не скрывает.На вопрос журналистов о себестоимости и рыночной стоимости он онозначно ответил,что продавать будем за столько и идите все лесом.
        1. unaha
          unaha Сегодня, 12:45 Новый
          +4
          Вы вероятно путаете вакцину с препаратом "Арепливир" и подобным, которые сомнительны по лечебным свойстам, безопасности и при этом за 12500.
          1. zadorin1974
            zadorin1974 Сегодня, 13:26 Новый
            0
            Возможно перепутал.Как раз сейчас пытаюсь найти передачу.
      5. Ка-52
        Ка-52 Сегодня, 12:33 Новый
        +2
        Если так все успешно, то почему Путин себе не сделал до сих пор?

        если память не изменяет, то у вакцины "Спутник" есть возрастные ограничения - от 18 до 65. Путину - 67. Но это просто мое предположения, истинной причины (ставил он или нет) я не знаю what Возрастные группы 65+ и 18- будут допущены к прививке вакциной после положительного результата 3-го этапа испытаний.
      6. 7,62х54
        7,62х54 Сегодня, 12:36 Новый
        0
        Какому из Путиных? Всех двойников прокалывать или только самого главного?
        1. НасРать
          НасРать Сегодня, 12:39 Новый
          +2
          Цитата: 7,62х54
          Какому из Путиных? Всех двойников прокалывать или только самого главного?

          Петра I - подменили, сейчас Володю.... ДОКОЛЕ? (вопрошает народ!) wassat
        2. Сидор Аменподестович
          Сидор Аменподестович Сегодня, 12:58 Новый
          +3
          Цитата: 7,62х54
          Какому из Путиных? Всех двойников прокалывать или только самого главного?

          Вы шутите, или действительно уверены, что у Путина есть двойники?
          1. nnm
            nnm Сегодня, 13:12 Новый
            +2
            Коллега,на Украине это крайне обожаемая тема для обсуждения в тамошней "экспертной " среде. У собеседника, видимо, передоз укросми.
      7. 7,62х54
        7,62х54 Сегодня, 12:42 Новый
        -1
        Новая вакцина вводится через клизму, разработчики не афишируют
        1. Ка-52
          Ка-52 Сегодня, 12:45 Новый
          +2
          Цитата: 7,62х54
          Новая вакцина вводится через клизму

          ну значит вы ничего нового при этом не испытаете laughing
          1. 7,62х54
            7,62х54 Сегодня, 12:46 Новый
            -2
            Находите эту процедуру приятной?
            1. Ка-52
              Ка-52 Сегодня, 12:47 Новый
              0
              Находите эту процедуру приятной?

              вам виднее
              1. 7,62х54
                7,62х54 Сегодня, 12:48 Новый
                0
                Пусть к вам в дупло заглядывает кто нибудь другой, у меня самоотвод.
      8. nnm
        nnm Сегодня, 13:04 Новый
        +1
        А он вам докладывает о том, что он сделал, а что не сделал ?
      9. Skarpzd
        Skarpzd Сегодня, 13:11 Новый
        +1
        откуда инфа? может и сделал давно.
    2. НасРать
      НасРать Сегодня, 12:26 Новый
      +11
      Цитата: Soho
      Сейчас местная либерота....


      Каждый(именно -каждый) гражданин России считает за правило обвинить во всех своих бедах, какого то либерала... Либерал ни разу не ответил, а только молча творит зло россиянам... виновника ни как не могут найти и наказать! wink
      1. unaha
        unaha Сегодня, 12:47 Новый
        +1
        Зато какой удобный вражина! Вали на него все, что хошь - он и сдачи не сдасть )
      2. Сидор Аменподестович
        Сидор Аменподестович Сегодня, 12:59 Новый
        +1
        Каждый(именно -каждый) гражданин России считает за правило обвинить во всех своих бедах, какого то либерала... Либерал ни разу не ответил, а только молча творит зло россиянам... виновника ни как не могут найти и наказать!

        Homi homini либерал est.
    3. Глаз вопиющего
      Глаз вопиющего Сегодня, 12:58 Новый
      0
      И правильно накинется.
  2. Qwertyarion
    Qwertyarion Сегодня, 12:20 Новый
    +1
    Вакцина очень нужна, люди тяжело переносят болезнь, особенно пожилые.
    1. Вояджер
      Вояджер Сегодня, 12:32 Новый
      +2
      Дилемма в том, что пожилым нельзя.
      1. НасРать
        НасРать Сегодня, 12:35 Новый
        0
        Цитата: Вояджер
        Дилемма в том, что пожилым нельзя.

        на пожилых пока не испытывали... молодым проще справится, если что то пойдет не так... вакцина то новая...
        1. Вояджер
          Вояджер Сегодня, 12:38 Новый
          -2
          Я об этом и говорю, пока закончатся дополнительные испытания для пожилых, пройдет еще много времени, поэтому расслабляться нельзя и даже если молодые сейчас будут прививаться, никто не отменял санобработки и соблюдение правил.

          Цитата: НасРать
          молодым проще справится, если что то пойдет не так... вакцина то новая...

          Не сомневаюсь в нашей вакцине, тем не менее вопрос это скользкий. Молодыми тоже не стоит рисковать, не зная точно, какие последствия могут ждать в далёкой перспективе после вакцинации.
      2. Сидор Аменподестович
        Сидор Аменподестович Сегодня, 13:02 Новый
        +1
        Дилемма в том, что пожилым нельзя.

        МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Россияне старше 60 лет смогут принять участие в пострегистрационных испытаниях вакцины от коронавируса "Спутник V", подтвердил ТАСС в среду помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов. Верхнее ограничение по возрасту добровольцев протоколом исследования не установлено.

        И "дилемма" - это полемический инструмент, необходимость выбора одного варианта из двух "либо одно, либо другое".
        Вы, вероятно, перепутали со словом "проблема".
      3. Qwertyarion
        Qwertyarion Сегодня, 13:21 Новый
        0
        Это решаемо если молодёжь будет привита.
        Цепочка передачи вируса прервется и пожилые не заболеют
    2. Удав КАА
      Удав КАА Сегодня, 12:51 Новый
      +1
      Цитата: Qwertyarion
      Вакцина очень нужна, люди тяжело переносят болезнь, особенно пожилые.

      Правильно Путин сказал: нужно больше разъяснять народу -- кому что подойдет из набора вакцин. К 65 годам практически все подходят с дефицитом здоровья и ослабленным иммунитетом. Сахарный диабет, почки, печень, сердце, ОРВИ и прочая хрень как правило у каждого второго... Вот и нужно провести дифференциацию по противопоказаниям, чтобы диабетикам не вкололи то,что предназначалось для сердешников! А детки -- это вообще отдельная тема! Это -- наше будущее, и его нужно оберегать особо !
      А то, что в первую очередь нужно провакцинировать "бойцов передней лини фронта" (медиков, учителей, силовиков и пр.), по роду деятельности вынужденных общаться с народом, так вообще без сомнений, -- очень правильно и справедливо, на мой взгляд.
      Вот только очень не хотелось бы, чтобы к людям 65+ относились как к отработанному материалу...Мозги и опыт сегодня в большом дефиците, поэтому им, как всем категориям граждан, нужна своя "партия" в этом симфоническом оркестре.
      ИМХО.
      1. Комментарий был удален.
      2. Роман13579
        Роман13579 Сегодня, 13:22 Новый
        0
        Путин сказал: нужно больше разъяснять народу -- кому что подойдет из набора вакцин. К 65 годам практически все подходят с дефицитом здоровья и ослабленным иммунитетом.


        Владимир Путин напомнил, что средняя продолжительность жизни мужчин - 65,5 лет, если повысить пенсионный возраст до 65 лет, получится, по словам президента: «Отработал - в деревянный макинтош и поехал» «Это невозможно», - заключил он.


        Это тот же Путин, или другой??)
        Сколько можно ссылаться на всяких болтунов..
  3. Runoway
    Runoway Сегодня, 12:34 Новый
    0
    Очередной понт нашего президента! Щас начнём раздовать направо и на лево, нуждающимся русским, как кашпировским, вся энергия вакцины (как дешевый газ, электроэнергия, гумпомощь и прощенные долги) будет передаваться только через экран телевизора
    1. Ка-52
      Ка-52 Сегодня, 12:43 Новый
      0
      Очередной понт нашего президента! Щас начнём раздовать направо и на лево

      вообще-то вакцину ждут миллионы граждан. И только у балаболов интернетовских она почему то превратилась в "очередной понт". Сегодня слушал по дороге по радио в машине интервью Александра Леонидовича Гинцбурга, академика и руководителя той самой НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Он сказал вполне логично - если вы сомневаетесь нужна или нет эта вакцина, то проще всего спросить у тех, кто пережил ковид в реанимациях. А так же у родственников тех, кто не пережил.
      1. НасРать
        НасРать Сегодня, 12:46 Новый
        0
        Runoway (Runoway) не за...., не против вакцины.... он против Путина! Вот такой борец с режимом! Причем, по его посту понятно - он хочет прививаться, но ему Путин не дает её...
      2. Runoway
        Runoway Сегодня, 12:49 Новый
        0
        И будут ждать миллионы! Только сначала всем в мире поможет, а потом уже в дальние уголки нашей необъятной Родины. Против вакцины ничего не имею и ее эффективность под сомнение не ставлю.
        Мне приоритеты правительства не нравятся
        1. НасРать
          НасРать Сегодня, 12:53 Новый
          0
          Борцун, готов бороться с тенью...

          "Первые партии вакцины мы направили в регионы, они поступили во все 85 субъектов. Это тестовые поставки, поскольку новая логистическая цепочка — препарат хранится при низких минусовых температурах для того, чтобы отработать эту логистическую цепь и обучить персонал, подготовить системы хранения. Эти действия уже совершены",
          Читайте больше на https://www.pravda.ru/news/health/1535589-vakcina/
          1. Runoway
            Runoway Сегодня, 13:04 Новый
            +1
            Читайте больше на

            Да да да, у нам и экономика растёт и врачи получают повышенную зп, много сказок.
            1. НасРать
              НасРать Сегодня, 13:08 Новый
              0
              Цитата: Runoway
              Читайте больше на

              Да да да, у нам и экономика растёт и врачи получают повышенную зп, много сказок.

              Борцун весь в борьбе...
              А предложат Вам прививаться - будите прививаться , лично Вы? Или отвергнете как понт от нашего президента?
        2. Ка-52
          Ка-52 Сегодня, 12:54 Новый
          0
          Только сначала всем в мире поможет, а потом уже в дальние уголки нашей необъятной Родины.

          может у вас есть данные, что вакцина начала поставлять в другие страны? Я официальных заявлений про это не видел. Неофициальных впрочем тоже
          1. Роман13579
            Роман13579 Сегодня, 13:25 Новый
            0
            может у вас есть данные,

            Есть..
            Первую партию вакцины "Спутник V" поставили в Белоруссию
            14:04 28.09.2020
      3. for
        for Сегодня, 12:56 Новый
        +2
        Цитата: Ка-52
        вообще-то вакцину ждут миллионы граждан.

        Грудной ребёнок тоже ждет титьку, а дают пустышку.
        1. Ка-52
          Ка-52 Сегодня, 12:59 Новый
          0
          Грудной ребёнок тоже ждет титьку, а дают пустышку.

          и что хотите этим сказать в контексте данного обсуждения?
        2. НасРать
          НасРать Сегодня, 13:00 Новый
          0
          Цитата: for

          Грудной ребёнок тоже ждет титьку, а дают пустышку.

          Тяжелое у Вас детство было...как еще выжили? Пустышкой насыщались.... ужас какой
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:49 Новый
    0
    Поживем, увидим.
    Поживем, надеюсь ... увидим, наверняка.
  5. Глаз вопиющего
    Глаз вопиющего Сегодня, 13:00 Новый
    0
    закончены клинические испытания

    После регистрации клинические исследования новой вакцины продолжатся,


    Закончены испытания, но продолжатся исследования? Клоунада.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 13:19 Новый
      0
      Закончили только первый этап.
      Потом второй этап.
      Потом третий этап.
      И только после этого в случае успеха всех этапов в массы
  6. stalkerwalker
    stalkerwalker Сегодня, 13:25 Новый
    0
    Цитата: Удав КАА
    Цитата: Qwertyarion
    Вакцина очень нужна, люди тяжело переносят болезнь, особенно пожилые.

    Правильно Путин сказал: нужно больше разъяснять народу -- кому что подойдет из набора вакцин. К 65 годам практически все подходят с дефицитом здоровья и ослабленным иммунитетом.

    Я по возвращению провакцинируюсь, несмотря на свой, временами пугающий меня, возраст.
    И родню провакцинирую, чтобы спокойно наблюдать за скопищами бессмертных ковид-диссидентов : в магазинах, в подъездах и лифтах, в поездах и самолётах.