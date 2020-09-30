Военное обозрение
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Корвет проекта 20380 «Алдар Цыденжапов» вышел на ходовые испытания

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Корвет проекта 20380 «Алдар Цыденжапов» вышел на ходовые испытания

Построенный для Тихоокеанского флота новейший корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" начал этап ходовых испытаний, впервые выйдя в акваторию Японского моря. Об этом сообщает Минобороны.


Согласно сообщению, корвет покинул сдаточную базу флота во Владивостоке, где ранее прошел швартовные испытания и вышел в Японское море. В ходе первого этапа экипаж корвета вместе со сдаточной командой проверят корабль на соответствие тактико-техническим характеристикам, а также на надежность и работоспособность систем и оборудования корвета в различных условиях.

Передача корвета в состав ТОФ пройдет до конца этого года.

Корвет проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" был заложен в Комсомольске-на-Амуре 22 июля 2015 года, 12 сентября 2019 года выведен из эллинга в достроечный и транспортно-спусковой плавучий док, 21 октября 2019 года физически спущен на воду из дока. 25 мая 2020 года введен в транспортный плавучий док "Зея" для транспортировки во Владивосток, куда был доставлен в середине июня.

Корветы проекта 20380 классифицируются как многоцелевые боевые надводные корабли 2-го ранга ближней морской зоны. В то же время, НАТО считает проект 20380 слишком большими для корветов, и определяет их как фрегаты. Проект 20380 разработан конструкторским бюро "Алмаз".
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
9 комментариев
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  1. Рагнар лодброк
    Рагнар лодброк Сегодня, 12:32 Новый
    +10
    Хорошая новость,семь футов кораблю и удачи экипажу!!!
    "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов"

    24 сентября 2010 года весь экипаж — 348 человек — был на борту, до выхода в море оставалось немного времени. Машинист котельной команды Алдар Цыденжапов нёс свою вахту согласно боевому расписанию. В самый глухой предрассветный час неожиданно послышался тонкий змеиный свист, а затем негромкий хлопок: в машинном отделении лопнул находившийся под давлением топливный трубопровод. На глазах Алдара попавшее на светильник горючее вспыхнуло, и машинное отделение эсминца «Быстрый» превратилось в жерло вулкана. Алдар Цыденжапов был хорошим матросом. Он понимал, чем грозит экипажу и судну взрыв двух котлов с перегретым паром. Будет уничтожено не только судно, но и весь экипаж, погибнут все боевые товарищи! Не дрогнув, матрос бросился прямо в огонь и быстро перекрыл все вентили, которые должен был перекрыть! Одежда на Алдаре загорелась мгновенно, воздух в помещении уже отсутствовал, и дышать ему было нечем. На всё ему потребовалось 9 секунд, это выше норматива! Он исполнил свой долг до конца и вышел из горящего отсека. Вышел сам. С ожогом 99 процентов поверхности тела. Медики были бессильны…
  2. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 12:32 Новый
    +3
    Ну что тут скажешь? 7 футов под килем...
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 12:40 Новый
      +2
      Красивый корабль, в красивом городе !
  3. Танковый пиджак
    Танковый пиджак Сегодня, 12:33 Новый
    +7
    Вечная Слава Герою Алдару Цыденжапову. Гордимся и помним твой подвиг...Корвету семь футов под килем.
  4. Андрей Великолепный
    Андрей Великолепный Сегодня, 12:33 Новый
    +2
    Семь футов под килем!!!
  5. Охотовед 2
    Охотовед 2 Сегодня, 12:40 Новый
    +1
    Побольше бы таких отличных Новостей! Кораблю семь футов, Командиру и Экипажу - успешного прохождения Государственных испытаний! Ждём новость о передаче Корвета Флоту...
  6. Narak-zempo
    Narak-zempo Сегодня, 12:42 Новый
    -4
    Раз уж пошли называть корабли в честь Героев РФ, надо не забыть отца и сына Кадыровых, а также братьев Ямадаевых.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 12:53 Новый
      -1
      Цитата: Narak-zempo
      Раз уж пошли называть корабли в честь Героев РФ, надо не забыть отца и сына Кадыровых, а также братьев Ямадаевых.

      На Чёрном море десантный корабль Рамзан Кадыров будет совсем не лишним. При его приближении к берегам заклятых друзей их солдат никакие подгузники не спасут, и гуано будет по штанам стекаться прямо в сапоги. Проверено в Грузии в 2008 году.
  7. vic02
    vic02 Сегодня, 12:48 Новый
    +2
    На фото справа дом за кранами - Владивосток, ул. Можжевеловая.