Корвет проекта 20380 «Алдар Цыденжапов» вышел на ходовые испытания

Построенный для Тихоокеанского флота новейший корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" начал этап ходовых испытаний, впервые выйдя в акваторию Японского моря. Об этом сообщает Минобороны.
Согласно сообщению, корвет покинул сдаточную базу флота во Владивостоке, где ранее прошел швартовные испытания и вышел в Японское море. В ходе первого этапа экипаж корвета вместе со сдаточной командой проверят корабль на соответствие тактико-техническим характеристикам, а также на надежность и работоспособность систем и оборудования корвета в различных условиях.
Передача корвета в состав ТОФ пройдет до конца этого года.
Корвет проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" был заложен в Комсомольске-на-Амуре 22 июля 2015 года, 12 сентября 2019 года выведен из эллинга в достроечный и транспортно-спусковой плавучий док, 21 октября 2019 года физически спущен на воду из дока. 25 мая 2020 года введен в транспортный плавучий док "Зея" для транспортировки во Владивосток, куда был доставлен в середине июня.
Корветы проекта 20380 классифицируются как многоцелевые боевые надводные корабли 2-го ранга ближней морской зоны. В то же время, НАТО считает проект 20380 слишком большими для корветов, и определяет их как фрегаты. Проект 20380 разработан конструкторским бюро "Алмаз".