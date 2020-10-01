Военное обозрение
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1 октября – День Сухопутных войск России

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Профессиональный праздник военнослужащих Сухопутных войск Российской Федерации имеет многовековую историю и давние традиции. В нашей стране его отмечают каждый год 1 октября.


Сухопутные войска являются самой многочисленной частью российской армии. Именно с них и начиналось появление регулярных вооруженных сил в нашей стране.

Датой рождения российских Сухопутных войск считается 1 октября 1550 года. Именно тогда, ровно 470 лет назад возникло первое регулярное воинское формирование нашей страны. По приговору Государя Всея Руси Ивана Грозного (так в XVI веке называли указы лидера государства) в Москве собрали первую тысячу «служилых людей», которые и положили начало российской профессиональной армии. Позже это подразделения стали называть опричниками.

На Руси и раньше было свое войско, а настоящая регулярная армия появилась уже позже, при Петре Первом. Но именно создание Иваном Грозным первого регулярного воинского подразделения стали считать днем основания Сухопутных войск России. А официальным праздником он стал по инициативе президента РФ Владимира Путина с 2006 года.

Сегодня к Сухопутным войскам Российской Федерации относятся артиллеристы, мотострелки, танкисты, связисты, частично ПВО и т. д. Это самая масштабная и мощная часть наших Вооруженных сил. И хотя Сухопутные войска включают в себя представителей самых разных воинских профессий, всех их объединяет общая цель – защита Отечества.


Редакция «Военного обозрения» поздравляет с профессиональным праздником военнослужащих Сухопутных войск Российской Федерации. Желаем успешной службы, семейного благополучия и мирного неба!
Использованы фотографии:
http://mil.ru/
14 комментариев
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  1. Рагнар лодброк
    Рагнар лодброк Сегодня, 05:23 Новый
    +10
    С Праздником,мужчины!!!
    1. Рагнар лодброк
      Рагнар лодброк Сегодня, 05:28 Новый
      +8
      А сейчас - праздничный концерт,принимайте мужикальное поздравление


    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:36 Новый
      0
      Присоединяюсь к поздравлениям hi soldier продолжателей Славных Дел Сергея Лео́нтьевича Бухво́стова - первого солдата бомбардирской роты Преображенского полка. Ура!

      Из характеристики:
      «Был росту среднего, силен, тверд, скромен и весьма воздержан»...


  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 05:25 Новый
    +4
    Присоединяюсь к поздравлению редакции. С чистой совестью иду отмечать праздник, т.к. в свое время закончил высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ).
  3. Александр1971
    Александр1971 Сегодня, 05:47 Новый
    -6
    День Сухопутный войск России, - а на сопровождающей фотографии точно русский воин?
    1. Alesi13
      Alesi13 Сегодня, 05:59 Новый
      -6
      Чувашский воин
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 06:17 Новый
        +1
        Цитата: Александр1971
        День Сухопутный войск России, - а на сопровождающей фотографии точно русский воин?

        Цитата: Alesi13
        Чувашский воин

        Да ладно Вам... Мордва, чуваши - все люди НАШИ! good

        С праздником, пехота! drinks

        P.S.
        Цитата: Рагнар лодброк
        А сейчас - праздничный концерт
        В ТАКОЙ день - и Стаса Пьеху с его "профессиональным" плоскостопием... negative Вот так куда лучше, по-моему
        1. Alesi13
          Alesi13 Сегодня, 06:22 Новый
          +2
          Ну так человек не в курсе,что в России не только русские
          1. Zoldat_A
            Zoldat_A Сегодня, 06:28 Новый
            +1
            Цитата: Alesi13
            Ну так человек не в курсе,что в России не только русские

            Это только на Западе считают, что в Америке живут американцы (национальность такая laughing ), в Австрии - австрийцы, в Швейцарии - швейцарцы.... Ну, а раз у них Россия - "Руссиа" - так, по их мнению, и живут там одни русские.

            Однозначно на этот вопрос ответил наш великий Василий Филиппович
            "Неважно какой у вас оттенок нашей кожи или разрез глаз - для врагов вы все русские!"


            В 90-е мама подрабатывала переводчицей на одном из заводов. У нас, на Волге. Австрийцы ставили там своё оборудование. Такое же они ставили в Казахстане (в Караганде, если не ошибаюсь). Хозяином завода был наш "олигарх" М.Фридман. Так австрийцы, рассудив, что если они живут в Австрии и называются австрийцами, сказали нашему начальству, что хозяин там "казах Фридман" - ну, типа, они думали, что он в Казахстане живёт. Отсюда и сделали вывод, что Фридман - казах.

            Сначала долго смеялась мама, потом ещё дольше наше начальство, когда она им перевела.
  4. Van 16
    Van 16 Сегодня, 06:26 Новый
    +2
    Что тут можно сказать ... только одно - С праздником! Ура!
  5. георггий
    георггий Сегодня, 07:04 Новый
    -4
    Не статья, какой то бред.
  6. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 07:59 Новый
    +2
    Всех причастных с ПРАЗДНИКОМ! ... остальным тож не хворать ... Удачи нам всем ...
  7. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:38 Новый
    +2
    С праздником, Царица полей! За вами всегда последнее слово и точка в войне. Будьте здоровы, и живите мирно.
    Ну, на Украине спохватились и тоже "праздник" учредили!!!
    Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 417/2020 «О Дне территориальной обороны Украины».

    В пресс-службе отметили, что Зеленский ввел новый праздник, «учитывая важность территориальной обороны в обеспечении обороноспособности и территориальной целостности Украины, роль составляющих сектора безопасности и обороны и других субъектов, привлекаемых к выполнению задач территориальной обороны, а также с целью дальнейшего развития современных военных традиций».

    Согласно указу, он будет отмечаться ежегодно в первое воскресенье октября.

    Источник: https://rusvesna.su/news/1601497692

    Но мы то с вами заем, что он русской пехоты испугался!
  8. Alien From
    Alien From Сегодня, 09:08 Новый
    0
    Ох ребятишки, всех причастных с праздником!!! Всем добра, здоровья и мирного неба))))