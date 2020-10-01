1 октября – День Сухопутных войск России

Профессиональный праздник военнослужащих Сухопутных войск Российской Федерации имеет многовековую историю и давние традиции. В нашей стране его отмечают каждый год 1 октября.
Сухопутные войска являются самой многочисленной частью российской армии. Именно с них и начиналось появление регулярных вооруженных сил в нашей стране.
Датой рождения российских Сухопутных войск считается 1 октября 1550 года. Именно тогда, ровно 470 лет назад возникло первое регулярное воинское формирование нашей страны. По приговору Государя Всея Руси Ивана Грозного (так в XVI веке называли указы лидера государства) в Москве собрали первую тысячу «служилых людей», которые и положили начало российской профессиональной армии. Позже это подразделения стали называть опричниками.
На Руси и раньше было свое войско, а настоящая регулярная армия появилась уже позже, при Петре Первом. Но именно создание Иваном Грозным первого регулярного воинского подразделения стали считать днем основания Сухопутных войск России. А официальным праздником он стал по инициативе президента РФ Владимира Путина с 2006 года.
Сегодня к Сухопутным войскам Российской Федерации относятся артиллеристы, мотострелки, танкисты, связисты, частично ПВО и т. д. Это самая масштабная и мощная часть наших Вооруженных сил. И хотя Сухопутные войска включают в себя представителей самых разных воинских профессий, всех их объединяет общая цель – защита Отечества.
Редакция «Военного обозрения» поздравляет с профессиональным праздником военнослужащих Сухопутных войск Российской Федерации. Желаем успешной службы, семейного благополучия и мирного неба!