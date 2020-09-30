Военное обозрение
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На Украине придумали форму официального обращения к Александру Лукашенко

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На Украине придумали форму официального обращения к Александру Лукашенко

На Украине придумали способ как выйти из ситуации с выборами в Белоруссии. Как заявили в МИД страны, для Александра Лукашенко выбрана форма обращения просто "Александр Лукашенко", без упоминания "президент".


В Киеве не будут называть Лукашенко президентом, несмотря на объявленную победу на выборах и проведенную инаугурацию. В официальных документах и обращениях к нему будут обращаться только по имени и фамилии, без указания должности главы белорусского государства.

Александр Лукашенко... Это прекрасные формулировки для медиа, для заголовков, для постов в Facebook, но вы спрашиваете об официальной позиции, и я вам отвечаю, что официальная позиция – "Александр Лукашенко"

- заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В МИД подчеркнули, что не признают выборы президента Белоруссии, прошедшие 9 августа, а также "тайную инаугурацию" Александра Лукашенко. В то же время Киев не будет в отношении Лукашенко применять термины и формулировки типа: "незаконно избранный" или "нелегитимный президент".

На Украине выразили сожаление, что Александр Лукашенко в качестве помощника для преодоления политического кризиса в стране выбрал Москву, а не Киев.
Использованы фотографии:
https://www.dialog.ua/
25 комментариев
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  1. Mitroha
    Mitroha Сегодня, 13:06 Новый
    +6
    форма обращения просто "Александр Лукашенко"
    Просто Зеленский. Просто клоуны. Вот ведь выдумщики
    1. Skarpzd
      Skarpzd Сегодня, 13:09 Новый
      +2
      меня больше удивляет то, что Лукашенко медлит с действиями по украине. прибалтам вроде ответил серьезно.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:18 Новый
        +1
        Адекватной реакцией была бы высылка послов не признавших стран.
        1. Skarpzd
          Skarpzd Сегодня, 13:20 Новый
          0
          не то что адекватной, а просто логически вытекает из ситуации.
        2. НасРать
          НасРать Сегодня, 13:25 Новый
          0
          Цитата: ДымОк_в_дЫмке
          Адекватной реакцией была бы высылка послов не признавших стран.

          Выходит ни каких послов не осталось бы, кроме наших..... А граждане белоруссии перемещаются по миру...
      2. НасРать
        НасРать Сегодня, 13:23 Новый
        0
        Цитата: Skarpzd
        меня больше удивляет то, что Лукашенко медлит с действиями по украине. прибалтам вроде ответил серьезно.

        Все очень просто - прибалтика практически ни чего не покупала в Белоруссии... осуществляя транзит и портовые услуги, которые можно заменить(может по деньгам, там как то не очень, но можно). А Украина покупает в Белоруссии автомашины, те же ГСМ - и главное платит предоплату!! Кто готов взять на себя выпадающий объем? Ни кто, вот потому все эти танцы...
    2. сенька шалый
      сенька шалый Сегодня, 13:11 Новый
      +3
      Цитата: Mitroha
      Просто Зеленский. Просто клоуны. Вот ведь выдумщики

      Просто "404" как форма обращения к окраине. Глосуем? Единогласно.
    3. Сидор Аменподестович
      Сидор Аменподестович Сегодня, 13:27 Новый
      0
      Цитата: Mitroha
      Просто Зеленский. Просто клоуны. Вот ведь выдумщики

  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 13:07 Новый
    +2
    У них больше проблем то нет....., вот и придумывают))
  3. iouris
    iouris Сегодня, 13:08 Новый
    +3
    Форма официального обращения к президенту Украины - "the президент".
    1. g1washntwn
      g1washntwn Сегодня, 13:22 Новый
      0
      - Алло, это господин Трамп?
      - Ни, то Зеленский.
      - Это Украина?
      - Да, а шо вы хотели.
      - ...странно, я набирал того, кто управляет Украиной. Сорри. тууу-тууу-тууу
  4. Tusv
    Tusv Сегодня, 13:08 Новый
    +2
    Мда. О "тайной инаугурации" знают все, кроме свидомых. Для них до сих пор тайна за семью печатями
  5. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 13:08 Новый
    +5
    А руинное государство будет называться по её текущему состоянию.
    Дупа.
    Просто Дупа.
  6. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 13:10 Новый
    +3
    Походу за Рыгоровичем дело не станет. Найдёт и он как называть зелю.
  7. Светлан
    Светлан Сегодня, 13:15 Новый
    0
    Григорьевич забыли. Двоечники.
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 13:21 Новый
      0
      Цитата: Светлан
      Григорьевич забыли.

      Согласно директиве вашингтонского обкома - никаких отчеств не употреблять.
  8. Кот_Кузя
    Кот_Кузя Сегодня, 13:16 Новый
    +2
    Клоуны. Просто клоуны... И заодно американские шестерки. Что-ж, кастрюли заслуживают такого президента, за которого они и скакали laughing
  9. Оператор
    Оператор Сегодня, 13:19 Новый
    +1
    Теперь Зеленского в официальных белорусских документах будут назвать "клоун Зе" laughing
  10. Lester7777
    Lester7777 Сегодня, 13:19 Новый
    +1
    Вот клоуны! И это министр иностранных дел. Впрочем, предшественники были не лучше. Нет, я понимаю, что им чувство собственного величия мозги отключило. Но хоть какое-то понимание должно быть, раз иностранными делами заведовать полез. По дипломатическим нормам, любые украинские писульки, не содержащие официального обращения, будут просто обратно отправлять, не читая. Хотел бы я верительные грамоты почитать - "Саня, мы тут чувака прислали..."
  11. Егоза
    Егоза Сегодня, 13:21 Новый
    0
    Ой еще перепадет Украине! И к кому посол обращаться будет? А вот бизнесмены наверняка правильно обращаться будут, если захотят какие-то договора заключить. И только МИД Украины будет стоять гордо задрав нос. Ну да. ни от них, ни от Зе ничего не будет зависеть. А труба, между прочим, через Беларусь проложена. И вдруг заблокирует ее "просто" Лукашенко?
  12. Старый еврей
    Старый еврей Сегодня, 13:22 Новый
    0
    Да хоть горшком назови, только в печь не сажай. Все равно прибегут решать проблемы к Лукашенко, а не к Тихановской. А там сразу будет видно, Александр Лукашенко или господин Президент.
  13. Сибирский цирюльник
    Сибирский цирюльник Сегодня, 13:23 Новый
    0
    На Украине выразили сожаление, что Александр Лукашенко в качестве помощника для преодоления политического кризиса в стране выбрал Москву, а не Киев.

    Это прикол такой, со стороны кастрюль/ дуршлагов??)))
    Воистину, честолюбие- любимый грех дьявола!!
  14. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 13:24 Новый
    0
    Есть такой фильм "Как потерять друзей и заставить всех себя ненавидеть",и название как нельзя лучше подходит, но не к Лукашенко,а к Украине...
  15. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:25 Новый
    0
    В официальных документах и обращениях к нему будут обращаться только по имени и фамилии, без указания должности главы белорусского государства.

    "И ты Брут продался .... "!!!
    Это не сказка и это не лож ..... а вот будет ли "доброму молодцу" урок, вопрос конечно интэрэсный???
  16. Кушка
    Кушка Сегодня, 13:26 Новый
    0
    На Украине выразили сожаление, что Александр Лукашенко в качестве помощника для преодоления политического кризиса в стране выбрал Москву, а не Киев.
    Во дают! Помощники чем? Как побираться по всему миру?
    (Порошенко даже у румын взял!!!) Или как реформы школ
    и больниц делать? (вызов скорой -400 грн.!!!) Сююююр!