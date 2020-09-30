На Украине придумали форму официального обращения к Александру Лукашенко

Александр Лукашенко... Это прекрасные формулировки для медиа, для заголовков, для постов в Facebook, но вы спрашиваете об официальной позиции, и я вам отвечаю, что официальная позиция – "Александр Лукашенко"

На Украине придумали способ как выйти из ситуации с выборами в Белоруссии. Как заявили в МИД страны, для Александра Лукашенко выбрана форма обращения просто "Александр Лукашенко", без упоминания "президент".В Киеве не будут называть Лукашенко президентом, несмотря на объявленную победу на выборах и проведенную инаугурацию. В официальных документах и обращениях к нему будут обращаться только по имени и фамилии, без указания должности главы белорусского государства.- заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.В МИД подчеркнули, что не признают выборы президента Белоруссии, прошедшие 9 августа, а также "тайную инаугурацию" Александра Лукашенко. В то же время Киев не будет в отношении Лукашенко применять термины и формулировки типа: "незаконно избранный" или "нелегитимный президент".На Украине выразили сожаление, что Александр Лукашенко в качестве помощника для преодоления политического кризиса в стране выбрал Москву, а не Киев.