Прости, немытая Россия. Об отходах и расходах

Заплатят все

От свалки до свалки

Полигоны жизни

Чиновник не дремлет

Пусть вначале это будет один-два таких комплекса на субъект Федерации, но это уже будет шаг к созданию современной инфраструктуры обращения с ТКО.

вообще освобождено от платы за вывоз мусора. Переработка отходов — высокодоходное дело, которое в конечном счете должно само себя финансировать.

Глобальное потепление грозит России не так сильно, как большинству других стран. А вот задохнуться от собственных отходов мы вполне можем едва ли не первыми. Миллионы тонн мусора расползаются по стране хуже тараканов в старой коммуналке, а благие намерения, с которыми принимались когда-то проекты «Экология» и «Чистая Россия», а также масштабная реформа, ведут нас уж точно не в рай.Реформу обращения с отходами, так называемую мусорную, запущенную только в 2019 году, решили оперативно проверить в Счётной палате, которой по статусу полагается прежде всего вести контроль за расходованием бюджетных средств. С этим дела обстоят неважно, но о деньгах – чуть ниже.Куда печальнее оказались выводы аудиторов СП РФ относительно общей ситуации со свалками, отходами и их переработкой по стране в целом.В отчёте СП РФ сразу отмечается, что начало реализации реформы практически не изменило ситуацию с отходами в России, которая остаётся крайне неблагополучной. По-прежнему более 90% мусора отправляются на полигоны и свалки, под сколько-нибудь реальную переработку попадает не более 7% отходов.Вроде бы оправданием исполнителям реформы, главным из которых числится Минприроды, может служить пандемия COVID-19 и принятые из-за неё жёсткие карантинные меры. Но в таком случае можно вспомнить и то, что реализация реформы обращения с отходами в стране началась чуть больше года назад.Под проверку аудиторов, как известно, в первую очередь, попал федеральный проект «Комплексная система обращения с ТКО», действующий с 2019 года. Он и должен был решить мусорную проблему в масштабах страны, но «если он будет воплощаться в жизнь теми же темпами, что и сейчас, Россия точно будет завалена мусором примерно через 25-30 лет».Это цитата уже не из материалов СП РФ, а из комментариев к ним от ведущих экологов (начиная с академика Данилова-Данильяна). Проект предполагает создание высокотехнологичной инфраструктуры обработки и утилизации отходов, но без конкретных сроков и объёмов переработки.Хотя уже сегодня подсчитано, что на каждого человека в России ежегодно образуется по 450 кг отходов (это данные 2019 года). В сумме это 650 млн. тонн, но не только мусора, но и достаточно ценного сырья, под переработку которого и дальнейшую реализацию в виде металла, древесного сырья, стекловолокна, пластика в разных видах, топлива, нужны мощности. Производственные.Нельзя исключать, что в 2020 году показатель даже снизится просто в силу снижения общей жизненной активности населения из-за коронавируса. Но дальше-то точно будет больше. И исходить при составлении национальных проектов, при разработке реформ надо уже из растущих цифр. А уж под переработку надо планировать никак не меньше 50% отходов.Свалки и даже закрытые мусорные полигоны, весьма многочисленные, продолжают наносить вред природе, отравляя воздух, воду и почву. Не приносят пока реальных результатов как принимаемые во многих регионах меры по стимулированию сортировки отходов, так и попытка переложить мусорные проблемы на плечи других регионов путём эвакуации туда тысяч тонн «своего» мусора.О том же, чтобы вспомнить ещё советский опыт сбора металлолома, стеклотары и макулатуры, по-прежнему нет и речи. Пока реформа сводится, по сути, к «дополнительному обложению населения мусорными сборами, а также к показной демонстрации чистоты в Москве, столицах регионов и местах традиционного значительного скопления публики». Говоря проще, к показухе.Аудиторы Счётной палаты не стали обвинять исполнителей в нецелевом и даже в неэффективном использовании выделенных под реформу средств. Там обратили особое внимание на то, что проект, казалось бы, так необходимый стране, забуксовал уже на старте.Но как ни странно, констатацией этого сотрудники контрольного ведомства не ограничились, считая, что нужно пересмотреть ключевые параметры проекта. И начать с того, что предусмотреть своего рода профилактические меры, которые помогут предотвращать и сокращать объёмы образования отходов.В Росприроднадзоре подсчитали, что, когда начиналась реализация нацпроекта «Экология», в регионах было зарегистрировано 8323 легальных свалки, из которых 916 находились на территории городских округов. Сколько нелегальных точек сброса, больших и не очень, было тогда по стране, вряд ли кто-то мог посчитать. Но то, что с тех пор их стало намного больше, это точно.Зато официальных свалок и полигонов вроде бы стало намного меньше. Сейчас в России действуют 2832 свалки, из них менее половины внесены в реестр. Снижение почти в три раза. Для отчётности чиновникам – показатель хоть куда, только стало ли от этого в России действительно чище? Есть очень большие сомнения.Только теперь специалистам из того же Росприроднадзора всё-таки удалось насчитать в России уже больше 27 тысяч несанкционированных свалок. И при этом из Счётной палаты сообщили, что в 19 регионах операторы по сбору коммунальных отходов грозят прекратить работу из-за низкой собираемости платежей населения.Если бы люди поняли, за что с них хотят взять деньги, они бы их отдали. Вот со сборами на капитальный ремонт худо-бедно удалось что-то устаканить, и даже реально ремонтируется теперь довольно многое.Нельзя не отметить по этому поводу, что нынешняя система прямых сборов с населения по определению не может стимулировать ни к чему и никого. Но как тогда нам уже в ближайшее будущее обойтись без того, чтобы побудить граждан не только использовать многооборотные товары, тару и упаковку, но и активно включиться в меры по раздельному сбору отходов?В профильном ведомстве, Минприроды РФ, уже поспешили с ответом на критику аудиторов. И там чуть ли не первым делом подчеркнули, что некоторые региональные операторы находятся в сложном положении из-за пандемии коронавируса. Вместе с тем в министерстве заявили, что ситуация с переработкой твёрдых коммунальных отходов ТКО (или ТБО, кому это больше нравится) находится под их постоянным контролем.То есть чиновники держат руку на пульсе, хотя количество отходов, с которыми мы по-прежнему не можем справиться ни на федеральном, ни на региональном уровне, продолжает нарастать. Как видим, у российских реформаторов опять всё не слава богу.Насколько оправдан сам подход по выведению свалок из городов, не нам судить. Во всяком случае, по проекту «Чистая страна» поставлена задача по ликвидации и рекультивации только 191 свалки. Это из почти трёх тысяч по стране. Но ликвидировать все свалки в границах городов даже при полном успехе и нацпроекта, и большой мусорной реформы вряд ли реально.Больше всего мусора производит, разумеется, столица. Но у неё хотя бы есть средства на то, чтобы мусор либо «эвакуировать», хотя не все его готовы принимать, либо сжигать, либо даже перерабатывать. Но что делать тем небогатым регионам, в которых уже сложилась критическая ситуация с местами для захоронения мусора?А это Магаданская область и Бурятия, Забайкальский край, Сахалин и Еврейская автономная область. По данным СП РФ, «остаточную вместимость свалок в этих субъектах Федерации исчерпали ещё в начале 2019 года».В отчёте аудиторов сказано также, что «близка к критической и ситуация с официальными полигонами. При существующих темпах роста объёмов твёрдых коммунальных отходов (1–2% в год) в 32 регионах их мощности будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них — до 2022 года. При этом возможностей создать новые полигоны у большинства регионов просто нет».На работу региональных операторов по обращению с ТКО Минприроды удалось выделить более 8 млрд. руб через прямые соглашения с 65 регионами России. Но для того чтобы справиться с 650 миллионами тонн отходов, нужны совсем иные суммы.Более-менее приемлемый «подход к отходам» предполагает, что средняя цена приведения мусора к состоянию, когда вред от него сведён к разумному минимуму, составляет сейчас 500-600 рублей за тонну. Отсюда вывод: под мусорную реформу нужны прямо сейчас 300 миллиардов рублей как минимум. И это без учёта строительства новых перерабатывающих мощностей и рекультивации закрытых полигонов.Тем временем Минприроды занято делом: например, выясняет потребности регионов в контейнерах для раздельного сбора мусора. В ведомстве напомнили, что правительство определило правила предоставления субсидий на закупку контейнеров. Для этого зарезервированы средства экологического сбора на 2020 год в размере 1 млрд. руб.Федеральная схема обращения с ТКО должна определить существующие и планируемые мощности объектов по утилизации, согласованные со всеми субъектами Российской Федерации. Всего в рамках федеральной схемы планируется построить 585 объектов к 2024 году общей мощностью порядка 65 тыс. тонн, отметили в министерстве. Это при наших-то 650 миллионах тонн мусора каждый год!Мало кому сегодня надо доказывать, что пенсионная реформа обернулась пшиком, но там есть хоть какие-то подвижки к лучшему: можно и к стажу что-то добавить, а на будущий год и выходить на пенсию кто-то сможет на год и даже два раньше.Лучше бы, конечно, со ссылкой на пандемию и снова растущую безработицу вообще всё отменить, но такое в современной России точно не проходит. Власть практически никогда не признаёт своих просчётов. С мусорной реформой дела обстоят, по всем признакам, ещё хуже, чем с пенсионной. Деньги от граждан поступают исправно, но мусора от этого меньше не становится.Зато по этой реформе уже поступают предложения взять и отменить не от кого-нибудь, а от самих же законодателей. Хотя и не из правящей партии «Единая Россия». Впрочем, «Справедливая Россия», лидер которой, Сергей Миронов, убеждён, что борьбу за чистую Россию лучше бы начать с нуля, реально оппозиционной назвать непросто. Тем не менее – важен сигнал.«Главное — нужно на федеральные средства, где будет получаться с привлечением частных инвесторов создать мощные комплексы по переработке отходов в ближайшие два года», — считает Миронов.По мнению парламентария, население должно бытьА в природоохранном ведомстве продолжает вещать нам, что министерство «постоянно взаимодействует с регионами для оперативного решения возникающих вопросов, оказывает поддержку в части обращения с отходами, в том числе предпринимают экстренные меры». Только не наступило бы время, когда уже никакие экстренные меры не помогут!