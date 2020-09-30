Военное обозрение
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Чиновник Азербайджана: Два армянских Су-25 врезались в гору

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Продолжают публиковаться противоречивые заявления сторон армяно-азербайджанского конфликта по поводу потери ВВС Армении штурмовика Су-25. Напомним, что накануне пресс-секретарь Минобороны Армении заявила, что истребитель F-16 турецких ВВС из воздушного пространства Азербайджана нанёс удар по Су-25, находившемуся в воздушном пространстве Армении.


Через некоторое время из Турции пришли заявления о том, что турецкая авиация не принимала участия в боевых действиях. А президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью программе «60 минут» на российском телевидении, заявил, что у него нет информации о нанесении турецкими истребителями удара, назвав армянские заявления фейком.

Теперь появилось заявления от помощника азербайджанского президента Хикмета Гаджиева. Гаджиев заявил, что заявления армянской стороны – «абсурд и дезинформация».

По словам помощника Ильхама Алиева, два Су-25 ВВС Армении вчера поднимались в воздух. Далее Гаджиев заявляет:

У нас есть данные о том, что оба самолёта врезались в гору и взорвались. Руководство Армении предоставляет гражданам ложную информацию. Было бы хорошо, если бы официальный Ереван сообщил и о втором самолёте, а также о втором лётчике. Не стоит обвинять других в своих ошибках.

Гаджиев добавил, что Баку рекомендует армянской стороне предоставить все данные, которые бы объяснили, при каких обстоятельствах оба штурмовика «столкнулись с горой».
2 комментария
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  1. Don Karleone
    Don Karleone Сегодня, 13:23 Новый
    +1
    ???самолёт не идёт к горе , тады гора идёт к самолету
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 13:28 Новый
      0
      Вполне может быть.