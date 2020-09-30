Светлана Тихановская начала формирование «теневого правительства» Белоруссии

Режим Александра Лукашенко не только нелегитимен, он больше не справляется со своими задачами. Мы не можем бездействовать и наблюдать, как страна все больше погружается в кризис

Глава Координационного совета белорусской оппозиции и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская начала формирование "теневого правительства" республики. Об этом она сообщила в своем Telegram-канал.Согласно опубликованным данным, уже состоялись первые назначения. Так, за экономические реформы в Белоруссии будет отвечать вице-президент аналитического центра CASE-Belarus Алесь Алехнович. Представителем по правам человека назначен замглавы белорусского Хельсинкского комитета, юрист и правозащитник Гарри Погоняйло.Как заявила пресс-секретарь главы Координационного совета Анна Красулина, Тихановская начала формировать собственную команду. При этом, все действия главы оппозиции согласованы с другими членами Координационного совета, ожидается, что некоторые из них войдут в новое правительство.- заявила Тихановская, добавив, что начинает "объединение всех демократических сил".Ранее Тихановская провела встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который пообещал помощь в переговорах с властями Белоруссии. В ближайшее время глава оппозиции проведет встречу с немецким канцлером Ангелой Меркель.