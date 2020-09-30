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Светлана Тихановская начала формирование «теневого правительства» Белоруссии

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Светлана Тихановская начала формирование «теневого правительства» Белоруссии

Глава Координационного совета белорусской оппозиции и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская начала формирование "теневого правительства" республики. Об этом она сообщила в своем Telegram-канал.


Согласно опубликованным данным, уже состоялись первые назначения. Так, за экономические реформы в Белоруссии будет отвечать вице-президент аналитического центра CASE-Belarus Алесь Алехнович. Представителем по правам человека назначен замглавы белорусского Хельсинкского комитета, юрист и правозащитник Гарри Погоняйло.

Как заявила пресс-секретарь главы Координационного совета Анна Красулина, Тихановская начала формировать собственную команду. При этом, все действия главы оппозиции согласованы с другими членами Координационного совета, ожидается, что некоторые из них войдут в новое правительство.

Режим Александра Лукашенко не только нелегитимен, он больше не справляется со своими задачами. Мы не можем бездействовать и наблюдать, как страна все больше погружается в кризис

- заявила Тихановская, добавив, что начинает "объединение всех демократических сил".

Ранее Тихановская провела встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который пообещал помощь в переговорах с властями Белоруссии. В ближайшее время глава оппозиции проведет встречу с немецким канцлером Ангелой Меркель.
122 комментария
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  1. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 13:36 Новый
    +13
    Если не ошибаюсь, это будет уже третье правительство в изгнании, точнее, за границей.
    1. Тралл
      Тралл Сегодня, 13:40 Новый
      +26
      Цитата: AlexGa
      Если не ошибаюсь, это будет уже третье правительство в изгнании, точнее, за границей.

      У первых двух не было парабеллума smile
      1. Anatoly 288
        Anatoly 288 Сегодня, 14:43 Новый
        +3
        Эх, пошла Светка по рукам..., а ещё филолог
        1. Ольгович
          Ольгович Сегодня, 15:42 Новый
          +2
          Цитата: Anatoly 288
          Эх, пошла Светка по рукам

          Ей над вместе с Макароном и Меркель , кроме "президента" и правительства в изгнании, организовать и БЕЛАРУСЬ "в изгнании"-для полноты "реальности"

          А то "президент", "правительство" есть, а страны, народа....НЕТ belay request

          И кем "управлять"? what
        2. orionvitt
          orionvitt Сегодня, 16:54 Новый
          0
          Цитата: Anatoly 288
          а ещё филолог

          Если на украине, президент комик, то почему бы "президеншей" Беларуссии в изгнании, не быть филологом. laughing Да и "правительство" у неё под стать. Всякие "аналитики", "правозащитники", блогеры и прочий сброд. Где то я это уже видел, совсем недавно и не иначе как на украине. Где депутаты и министры, не знают таких слов, как экономика, машиностроение, промышленность. А зачем? Клоуны и массовики затейники, на подобное не обучались.
    2. Венд
      Венд Сегодня, 13:41 Новый
      +16
      Вот смотрю я на эту политическую клоунаду и улыбаюсь, как же они технично загоняют Беларусь в состав России, не как страну, а как будущую область России. Их России только на руку laughing
      1. Тралл
        Тралл Сегодня, 13:49 Новый
        +7
        Батька просто своей неожиданной инаугурацией(на которой почему-то оказались все кому положено, в том числе, приглашенные, и никто при этом не слил инфу) выбил почву из под ног у кукловодов наших змагаров. Обезоружил их. И им приходится теперь лихорадочно искать "планы Бэ", но в итоге "светкины котлетки" будут законсервированы до следующих выборов.
      2. aleksejkabanets
        aleksejkabanets Сегодня, 13:54 Новый
        +10
        Цитата: Венд
        Вот смотрю я на эту политическую клоунаду и улыбаюсь

        А я смотрю на эту клоунаду и опасаюсь, что следующую подобную клоунаду постараются устроить уже у нас в России.
        1. Венд
          Венд Сегодня, 13:59 Новый
          +7
          Цитата: aleksejkabanets
          Цитата: Венд
          Вот смотрю я на эту политическую клоунаду и улыбаюсь

          А я смотрю на эту клоунаду и опасаюсь, что следующую подобную клоунаду постараются устроить уже у нас в России.

          В России эту клоунаду устраивать некому, да и не выйдет. Будет разыгран Ельцинский вариант. Путин пойдёт на выборы, потому что этого хотят большинство граждан России, как бы либералы и ненавистники не пытались это опровергнуть. Путин победит на выборах, но через год уйдёт по состоянию здоровья, оставив вместо себя ИО, который за оставшийся срок, убедит большинство граждан России, что продолжит курс Путина на сильную Россию.
          1. AlexGa
            AlexGa Сегодня, 14:09 Новый
            +3
            Не всё так просто, в Белоруссии тоже не было никаких предпосылок для такого цирка, а что получилось. В России есть Хабаровск, а это уже настораживает власть должно.
            1. Венд
              Венд Сегодня, 15:28 Новый
              +1
              Цитата: AlexGa
              Не всё так просто, в Белоруссии тоже не было никаких предпосылок для такого цирка, а что получилось. В России есть Хабаровск, а это уже настораживает власть должно.

              Хабаровск laughing там ничего не было, ну выгнали сотрудников на митинг под страхом увольнения, ну присоединились к ним российские либералы со всей страны, да ещё и с ближнего зарубежья подтянулись, а дальше что? Ничего. В Беларуси предпосылок было хоть отбавляй, например попытка усидеть на двух стульях, потакание националисткам и тд
              1. aleksejkabanets
                aleksejkabanets Сегодня, 15:47 Новый
                0
                Цитата: Венд
                Хабаровск laughing там ничего не было, ну выгнали сотрудников на митинг под страхом увольнения,

                Ну ну, на чем основана Ваша уверенность? Киселев или Скобеева рассказали?
          2. kit88
            kit88 Сегодня, 15:12 Новый
            -2
            А может и не пойдет.
            Этим референдумом все успокоились. Вроде всем дали понять, что ВВП идет на очередной срок, что рыпаться, воду мутить и майданить не надо, что всё стабильно. А году в 23 начнут потихоньку раскручивать какую-нибудь Фигуру (как это было в 2007 Медведев/Иванов). Преемника подготовят, а майданная оппозиция, считая что на Выборы идет сам ВВП и шансов у нее 0,0%, останется у разбитого корыта.
        2. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 15:18 Новый
          +2
          Цитата: aleksejkabanets
          Цитата: Венд
          Вот смотрю я на эту политическую клоунаду и улыбаюсь

          А я смотрю на эту клоунаду и опасаюсь, что следующую подобную клоунаду постараются устроить уже у нас в России.

          "Президента России в изгнании" Киев провозгласит? Или Варшава? laughing Вон, Подвальный - готовый ИХ кандидат. По мнению лимитрофов Подвальный будет ещё "легитимнее", чем Тихановская - та выборы проиграла, этого совсем не допустили... "Жертва аборта отравления" опять же - Ющенко в своё время помогло, а методички "Град на холме" переписывать не любит.
        3. Incvizitor
          Incvizitor Сегодня, 15:28 Новый
          0
          И так анальныши и грудининцы всякие скачут, вереща о "незаконных выборах", "реформах" и подобном, у нас эта клоунада и не прекращалась.
          1. aleksejkabanets
            aleksejkabanets Сегодня, 15:43 Новый
            +1
            Цитата: Incvizitor
            И так анальныши и грудининцы всякие скачут,

            Смешивание последователей Навального с последователями Грудинина выдает Ваше "глубокое знание" данного вопроса.
      3. Пиджак в запасе
        Пиджак в запасе Сегодня, 13:55 Новый
        +1
        А что Россия может предложить белорусам, чтоб они пошли к нам?
        Пока наоборот, в Польше белорусских студентов больше, чем у нас. А в западных райнах чуть не половина имеют карту поляка.
        У Запада монополия на средства доставки информации (помните у Ленина - в первую очередь захватить телефон и телеграф, а уже потом мосты и всё остальное). Мы даже при большом желании не можем им ничего противопоставить.
        И теперь беломайдан лишь вопрос времени.
        Вспомните, когда в 2013м началось в Киеве, тоже не за 2 месяца всё случилось.
        1. Венд
          Венд Сегодня, 14:47 Новый
          +1
          Цитата: Пиджак в запасе
          А что Россия может предложить белорусам, чтоб они пошли к нам?
          Пока наоборот, в Польше белорусских студентов больше, чем у нас. А в западных райнах чуть не половина имеют карту поляка.
          У Запада монополия на средства доставки информации (помните у Ленина - в первую очередь захватить телефон и телеграф, а уже потом мосты и всё остальное). Мы даже при большом желании не можем им ничего противопоставить.
          И теперь беломайдан лишь вопрос времени.
          Вспомните, когда в 2013м началось в Киеве, тоже не за 2 месяца всё случилось.


          Россия может предложить белорусам, то что не сможет предложить никто, это мир и спокойное развитие. Без стоящих на коленях спецнавоцев, без пропаганды ЛГБТ, традиционная семья, без гражданской войны, без унижения ветеранов, без разгула нацистов, без насилия над религией и тд. А Киев я помню, Януковичу было что терять и его легко взяли за одно место западные кураторы.
          1. BAI
            BAI Сегодня, 15:48 Новый
            +1
            Россия может предложить белорусам, то что не сможет предложить никто, это мир и спокойное развитие.

            А это оппозицию и прозападную элиту не интересует. А с РБ РФ повторяет ту же ошибку, что и со всеми другими постсоветскими республиками - не надо вкладывать миллиарды в экономику республик. Надо за миллионы скупить местную элиту. Как США.
            1. Венд
              Венд Сегодня, 16:02 Новый
              -2
              Цитата: BAI
              Россия может предложить белорусам, то что не сможет предложить никто, это мир и спокойное развитие.

              А это оппозицию и прозападную элиту не интересует. А с РБ РФ повторяет ту же ошибку, что и со всеми другими постсоветскими республиками - не надо вкладывать миллиарды в экономику республик. Надо за миллионы скупить местную элиту. Как США.

              Зачем эта прозападная элита нужна? Тут Кудрина купили, так все на экскременты изошли. laughing Не дождутся от России финансирования белорусские либерасты laughing
          2. Ольгович
            Ольгович Сегодня, 15:50 Новый
            +2
            Цитата: Венд
            Россия может предложить белорусам, то что не сможет предложить никто, это мир и спокойное развитие. Без стоящих на коленях спецнавоцев, без пропаганды ЛГБТ, традиционная семья, без гражданской войны, без унижения ветеранов, без разгула нацистов, без насилия над религией

            Если коротко: Россия дает шанс остаться САМИМИ СОБОЙ.

            А это огромнейшая ценность, в сегодняшней Европе недоступная там, практически, никому
        2. Anatoly 288
          Anatoly 288 Сегодня, 14:49 Новый
          +3
          Надо сделать так, для начала дать время подумать, а потом - имеешь карту поляка, прощай гражданство Белоруссии.
      4. Балу
        Балу Сегодня, 14:37 Новый
        +1
        Цитата: Венд
        Вот смотрю я на эту политическую клоунаду и улыбаюсь, как же они технично загоняют Беларусь в состав России, не как страну, а как будущую область России. Их России только на руку laughing

        не надо. Пусть Белорусь будет отдельно, а Россия отдельно. У татар говорят: хороший сосед ближе родственника.... Только вот заборы никто не торопится ломать . У каждого хозяина должно быть свое личное пространство и уважение к чужим границам тьоже.
        1. Венд
          Венд Сегодня, 16:04 Новый
          0
          Цитата: Балу
          Цитата: Венд
          Вот смотрю я на эту политическую клоунаду и улыбаюсь, как же они технично загоняют Беларусь в состав России, не как страну, а как будущую область России. Их России только на руку laughing

          не надо. Пусть Белорусь будет отдельно, а Россия отдельно. У татар говорят: хороший сосед ближе родственника.... Только вот заборы никто не торопится ломать . У каждого хозяина должно быть свое личное пространство и уважение к чужим границам тьоже.

          Да я бы тоже с этим согласился, но западные кураторы видно либо не дальновидные, либо хотят возродить СССР, чтобы опять счастливо жить и пугая своих союзников выкачивать из них бабло laughing Я вот смотрю Армению начинает Турция толкать к России.
    3. Skarpzd
      Skarpzd Сегодня, 13:43 Новый
      +3
      чот я только второе насчитал.. видимо чего то я не знаю)) интересно - чем больше, тем лучше? мож между собой перецапаются. ну скажем на тему: а кто из них наиправительственней? на ум приходит незабвенная сцена из Короны Российской Империи)))
      1. AlexGa
        AlexGa Сегодня, 13:44 Новый
        +6
        Второе правительство организовали те, которые с фашистами драпали. Сейчас они в штатах.
        1. Skarpzd
          Skarpzd Сегодня, 13:45 Новый
          +1
          про него я знаю. а что ли еще есть??
          1. AlexGa
            AlexGa Сегодня, 14:18 Новый
            +4
            Первыми были последователи БНР образца 1918 года. Одним из самых ярких деятелей был по фамилии Ластовский. Его сманили в БССР из-за границы для создания национальной идеи для государственности республики. Кастусь Калиновский - белорусский борец с царизмом, это его труд. Поэтому, человек с начальным образованием стал академиком АН БССР. Вот такие исторически мультики.
      2. prior
        prior Сегодня, 13:53 Новый
        +5
        Вызывает удивление, что Тихановская не претендует сразу на место президента союзного государства.
        А что? Претендовать, так претендовать.
        Света, это вам не какое-то там "гуайдо".
        1. с-т Petrov
          с-т Petrov Сегодня, 14:35 Новый
          -1
          надо угомонить это животное, аннулировав ее паспорт (если это возможно по закону)
    4. Рагнар лодброк
      Рагнар лодброк Сегодня, 13:57 Новый
      +10
      Цитата: AlexGa
      это будет уже третье правительство в изгнании, точнее, за границей.

      Это будет Союз меча и орала))
      1. g1washntwn
        g1washntwn Сегодня, 14:19 Новый
        +7
        Цитата: Рагнар лодброк
        Союз меча и орала

        -Таблетки принимаются пер-орально.
        - Как это?
        - Орите и периодически принимайте .
        smile
        1. Spartanec
          Spartanec Сегодня, 14:57 Новый
          +3
          Ну это из категории. Почему блондинки после того когда выпьют таблетки пищат? Потому что в инструкции к таблеткам написано:"После приема пищи".
      2. Avis
        Avis Сегодня, 14:32 Новый
        +5
        Цитата: Рагнар лодброк

        Это будет Союз меча и орала))

        Ага. Глава "Баллотировка по-европейски".
    5. Ros 56
      Ros 56 Сегодня, 13:58 Новый
      +6
      Думаете заграница им поможет? На мой взгляд вряд-ли, им бы до зимы продержаться.
    6. Spartanec
      Spartanec Сегодня, 14:51 Новый
      +6
      Мне эта клоунада напомнила слова из одной сказки. Я их немного перефразировал: "А флейтистка с поварихой, сватьей бабой Бабарикой"
    7. халпат
      халпат Сегодня, 16:15 Новый
      0
      Макрона - премьер министром
      Меркель - министром финансов
      Дуду - министром по коммуникациям и общественным связям
      Зеленского - министром иностранных дел(он с Трампом ручкался)
      Саакашвили - министром обороны(большой опыт боевых действий против России)
      Ну и так далее:))
    8. Cottodraton
      Cottodraton Сегодня, 16:30 Новый
      0
      Все по канонам О. И.Бендера! Тайный союз "меча и орала"
    9. venik
      venik Сегодня, 16:55 Новый
      0
      Цитата: AlexGa
      Если не ошибаюсь, это будет уже третье правительство в изгнании, точнее, за границей.

      =======
      "Прэзыдэнт" - "Светлана Гуайдо" называется!
  2. Сидор Аменподестович
    Сидор Аменподестович Сегодня, 13:37 Новый
    +7
    Светлана Тихановская начала формирование «теневого правительства» Белоруссии


    Цирк с конями...
  3. iouris
    iouris Сегодня, 13:37 Новый
    +1
    Если так пойдёт, то завтра Св. Тихановская возглавит "теневое правительство объединённого государства".
    1. Храмов
      Храмов Сегодня, 13:47 Новый
      +4
      Цитата: iouris
      завтра Св. Тихановская

      Так больше не сокращай.
      Тихановская не святая.
      Скорее упырь.
    2. bober1982
      bober1982 Сегодня, 13:49 Новый
      +7
      Цитата: iouris
      Св. Тихановская

      Вы не совсем удачно обозначили госпожу Тихановскую,на мой взгляд конечно.
      Правильней было бы - С.Тихановская,а так я сначала подумал,как святая (Св.Тихановская),прости Господи.
      1. Храмов
        Храмов Сегодня, 14:24 Новый
        0
        Цитата: bober1982
        Вы не совсем удачно обозначили госпожу Тихановскую

        Так и вы её госпожой назвали.
        И чуть ниже "прости Господи".

        Это не просто однокоренные слова, это одно и тоже понятие.
        Некоторые люди так себя возвеличивают и требуют от людей так себя называть.
        Мол так принято. Этикет мол такой.

        Атеисты сейчас изойдут на минуса.

        Но это я с Вами поделился.
        1. bober1982
          bober1982 Сегодня, 14:27 Новый
          -1
          Цитата: Храмов
          Так и вы её госпожой назвали

          Всё-таки дама,не называть же её бабёнкой.
          1. Incvizitor
            Incvizitor Сегодня, 15:36 Новый
            0
            Продажных девок дамами называть, такое.
    3. dzvero
      dzvero Сегодня, 14:45 Новый
      0
      возглавит "теневое правительство объединённого государства"

      Не так уж и невероятно... да что там - по западным лекалам станет единственным законным кандидатом в президенты Союзного государства. "никто кроме нее"...
  4. Тралл
    Тралл Сегодня, 13:37 Новый
    +7
    Светлана Тихановская начала формирование «теневого правительства» Белоруссии

    Раз такой флешмоб...
    Тогда я, чтобы не отставать, начинаю миссию по полету первого белоруса на Марс.
    Кто чем ответит нам со Светой-Котлетой? smile
    1. Храмов
      Храмов Сегодня, 14:28 Новый
      0
      Цитата: Тралл
      начинаю миссию по полету первого белоруса на Марс.


      За что Вы так с "первым белорусом"? laughing
      Туда далеко лететь и долго.
      И шанс вернутся здоровым невелик. laughing

      Вы совместите два заявления, ибо они равны по значимости.
      Пусть Светка-котлетка и летит на Марс. Вместе со своим правительством. good

      Я даже лозунг вспомнил

      "Дорогу осилим с Явлинским."

      Можно и его с собой. laughing
  5. soldat-tv
    soldat-tv Сегодня, 13:40 Новый
    +5
    Можно не хило заработать. Пару лярдов. Набрать кредитов, а отдавать будет Лукашенко.
    1. g1washntwn
      g1washntwn Сегодня, 14:23 Новый
      +6
      Для этого надо сперва стибрить у батьки паспорт и кредитку. А у него под рукой автомат Калашникова. Так что маловероятно. lol
  6. Вадим237
    Вадим237 Сегодня, 13:40 Новый
    +10
    Пускай к Ходорковскому присоединяется у него в Прибалтике уже есть одно правительство России в изгнании под названием "Свободная Россия"
  7. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 13:40 Новый
    +1
    Пусть уже сразу формирует правительство для полёта на Марс, будет президентом у гуманоидов.
  8. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 13:41 Новый
    +6
    он больше не справляется со своими задачами...

    А эти ребята обязательно справятся
    ...Алесь Алехнович ...Гарри Погоняйло..
  9. Slon_on
    Slon_on Сегодня, 13:41 Новый
    +4
    Заграница нам поможет! (с)
    Для полного погружения не хватает
    Конрада Карловича Михельсона.
  10. Дмитрий444
    Дмитрий444 Сегодня, 13:44 Новый
    +7
    Я могу министром, замом, на удалёнке. Не дорого, 5-7% от выделенного бюджета.
    1. stalkerwalker
      stalkerwalker Сегодня, 13:47 Новый
      +7
      Вы, батенька, будьте поскромнее...
      Мишка Касьянов больше 2%, от заверенных им сделок, не брал...
      laughing
      1. Дмитрий444
        Дмитрий444 Сегодня, 13:50 Новый
        +3
        Так я думаю и бюджет будет недолгий и не большой.
        1. stalkerwalker
          stalkerwalker Сегодня, 13:50 Новый
          +2
          Да...
          Главное успеть..
          laughing
    2. Skarpzd
      Skarpzd Сегодня, 13:47 Новый
      +1
      боюсь там все вакансии заняты уже)))
    3. Ros 56
      Ros 56 Сегодня, 13:55 Новый
      +3
      Даже Василия Ивановича переплюнул, тот подучиться хотел.
  11. prior
    prior Сегодня, 13:48 Новый
    +8
    Лукашенко
    Приговори-ка ты их всех скопом заочно на пожизненно.
    И пусть дальше по Польшам дурью маются.
    За неконституционный подрыв существующего государственного строя - заслужили.
  12. Alex66
    Alex66 Сегодня, 13:49 Новый
    +5
    Тихановской надо орден дать Дружбы народов, она как ни кто другой столько сделала для объединения Белоруссии и России. Лукашенко теперь будет вынужден сменить многовекторность на реальное объединение.
    1. Тралл
      Тралл Сегодня, 13:54 Новый
      +5
      Цитата: Alex66
      Тихановской надо орден дать Дружбы народов

      И женский вариант ордена Иуды
  13. Skarpzd
    Skarpzd Сегодня, 13:50 Новый
    0
    а если Лукашенео набрать кредитов под гарантии правительства? и пусть тихановская отдает потом. непроканает?
  14. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 13:51 Новый
    +3
    Снова мода на правительства в изгнании.
  15. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 13:52 Новый
    +3
    Гейропа потихоньку превращается в цирк - шапито, но недоделанный, потому что в нем только клоуны.
    1. Кузнец 55
      Кузнец 55 Сегодня, 14:34 Новый
      +1
      В Америке уже давно цирк .
      По RT только передали , Хиллари Клинтон со своими советниками разработала план о вмешательстве России в выборы , что бы убрать с дороги Трампа .
      Информацию разведки зачитали в сенате . Почему не раньше ?
      Весь мир театр .
  16. Alien From
    Alien From Сегодня, 13:53 Новый
    +2
    Начала так начала, толку то.. ))
  17. yehat2
    yehat2 Сегодня, 13:55 Новый
    +6
    Сколько может продолжаться этот балаган?
    Просто посмотрите, какого клоуна поставили на тему реформ.
    И вообще для беларусов, которые могут контролировать свою жадность и анализировать,
    эти оппозиционеры столько раз подставились, что всё с ними уже ясно.
    При всей нафталиновой неуклюжести Лукашенко, он намного лучше, чем эти упыри.
    Беларусы, просто заткните уши от лозунгов и эмоций и начните читать, что вам польские куклы готовят.
    Прямо в их программах и документах всё видно, не надо даже никого спрашивать. просто дочитайте до конца и то, что мелким шрифтом.
  18. Gato
    Gato Сегодня, 13:55 Новый
    +6
    Предлагаю по аналогии сформировать теневое Мировое правительство. Согласен на пост серого (в яблоках) кардинала. bully
    1. cniza
      cniza Сегодня, 14:40 Новый
      +1
      А чего его формировать , оно есть и было всегда...
  19. Алексей 2020
    Алексей 2020 Сегодня, 13:57 Новый
    +1
    Теневой президент страны теней. А что не правительство в изгнании? И звучит круче, и слезу выжимает....да и попрошайничать прибыльней.
  20. HAM
    HAM Сегодня, 13:58 Новый
    +2
    "Три девицы под окном пряли поздно вечерком.
    --Кабы я была царица-говорит одна девица.
    --Я для батюшки-царя,родила б богатыря..."

    Их там вроде как тоже трое...
    Каждой по способностям...
    1. Лесовик
      Лесовик Сегодня, 14:04 Новый
      +3
      Цитата: HAM
      -Кабы я была царица-говорит одна девица.

      А мне на фоне этой фразы
      Светлана Тихановская начала формирование "теневого правительства" республики.
      вспомнилось вот это: "Как править миром не заметно для санитаров". hi
    2. Сибирский цирюльник
      Сибирский цирюльник Сегодня, 14:19 Новый
      0
      " потребности" не огого??))
      Способности,если вычесть домкрат не " ух ты")
  21. Оператор
    Оператор Сегодня, 13:58 Новый
    +2
    Григорычу надо выгнать из Белоруссии французское, немецкое, польское и литовское посольства - нехай они Тихановской в Литве свои верительные грамоты вручают laughing

    А самоперезаражавшихся протестующих оппов отказаться лечить от ковида - типа сами виноваты.
  22. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 14:01 Новый
    +2
    А мне вот не смешно.
    Совсем не смешно.
    С этой "домохозяйкой" имеют дело уже не только клоуны-прибалты, но и вполне себе сильные мира сего.
    Значит для себя они всё решили.
    А при их ресурсах им противостоять очень и очень будет трудно. И средства массовой информации и средства доставки информации контролируют они.
    Тут нада действовать с умом , давать ассиметричные ответы.
    А этого то и нету.
    1. Сибирский цирюльник
      Сибирский цирюльник Сегодня, 14:17 Новый
      0
      Ну МИД и прочия профильные структуры, лично мне не сообщили(
      Надо срочно оформить подписку))
  23. дед_Костя
    дед_Костя Сегодня, 14:01 Новый
    -1
    Цмрк закончится, как только западные дяди реально признают "правительство в изгнании" и откроют ему доступ к иностранным активам Белоруссии.
    1. cniza
      cniza Сегодня, 14:39 Новый
      0
      Как Вы себе это представляете?
      1. дед_Костя
        дед_Костя Сегодня, 17:06 Новый
        0
        Примерно, как в Венесуэле: Мадуро запретили распоряжаться золотом в Британских банках, а на Гуайдо пролился "золотой дождик".
  24. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Сегодня, 14:07 Новый
    +1
    Степашка начал набор новых кукол в передачу "спокойной ночи, малыши" laughing И не надо тут упоминать, чья рука торчит из степашкиной опы.
    "Представителем по правам человека назначен замглавы белорусского Хельсинкского комитета, юрист и правозащитник Гарри Погоняйло." - Отвечу цитатой: "На два слова, Гарри"
  25. Сибирский цирюльник
    Сибирский цирюльник Сегодня, 14:12 Новый
    +1
    Ранее Тихановская провела встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который пообещал помощь в переговорах с властями Белоруссии. В ближайшее время глава оппозиции проведет встречу с немецким канцлером Ангелой Меркель.

    Это типа " благлсловили"??))
    В моём доме,тоже диктат..на кухне,правда))
    Жена " лютует" просто жуть))ну и пусть...) Ну,а если серьезно,то можно и дворников назначить из за бугра))
    И да: какие оклады??)))
  26. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:18 Новый
    0
    Бог сферху:европа вторая волна короновируса идет,зима будет лютая.Посмотрим как вам это правительство в изгнании поможет? fool
  27. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 14:21 Новый
    +1
    Отягощает Светлана свою вину.
    Да и с какими звучными сообщниками она совершает тяжкое преступление в составе группы лиц.
    Какое прекрасное, звучное погонялово -
    Гарри Погоняйло
    1. cniza
      cniza Сегодня, 14:38 Новый
      +1
      Она попала крепко и уже не распоряжается собой.
  28. Абзац Эпитафьевич Ы.
    Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 14:24 Новый
    +3
    и чем оно, это правительство, будет заниматься? Чемпионаты по "монополии" устраивать между собой? Кто-то этих дегенератов всерьёз воспримет?
    - Министр связи, где моя зарядка для хуавея?
    - Не знаю...У министра энергетики спросите...
    - Министр внутренних дел докладывает, что её министр транспорта своим гироскутером переехал.
    1. V1er
      V1er Сегодня, 14:33 Новый
      +1
      Будет издавать законы, которые будут легитимны где-нибудь на интернет-сайте. А она будет там президент-админ.
    2. cniza
      cniza Сегодня, 14:37 Новый
      +1
      Цитата: Абзац Эпитафьевич Ы.
      и чем оно, это правительство, будет заниматься?


      Тратить выделенные деньги "спонсорами" за которые как они предполагают будет рассчитываться народ...
      1. Абзац Эпитафьевич Ы.
        Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 14:45 Новый
        0
        Цитата: cniza
        Тратить выделенные деньги "спонсорами"

        А на что тратить? На "фабрику троллей" разве что. Это и есть "правительство"?
        1. cniza
          cniza Сегодня, 14:52 Новый
          0
          На своё содержание , а оно будет не малым и потом уже на троллей...
  29. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:25 Новый
    +2
    Тихановская начала формирование "теневого правительства" республики.

    какое оно по счёту будет? третье ... пятое правительство в изгнании laughing
    1. Абзац Эпитафьевич Ы.
      Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 14:36 Новый
      +2
      Цитата: rocket757
      какое оно по счёту будет? третье ... пятое правительство в изгнании

      неплохо белорусские экзорцисты работают...
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 14:54 Новый
        0
        Цитата: Абзац Эпитафьевич Ы.
        Цитата: rocket757
        какое оно по счёту будет? третье ... пятое правительство в изгнании

        неплохо белорусские экзорцисты работают...

        Вообще то, нет лучшего специалиста - экзорциста чем комиссар с маузером!!! От него вся нечисть улепётывает быстрее своего визга!
    2. cniza
      cniza Сегодня, 14:36 Новый
      +1
      Похоже третье и последнее... yes
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 14:58 Новый
        +1
        Цитата: cniza
        Похоже третье и последнее... yes

        Бум надеяться ... в очередной раз!
        Так то, вернут заблудшего бар р рсоседа в .... нашу дружную общность, самое то, что НАДО!
        1. cniza
          cniza Сегодня, 15:00 Новый
          +1
          Она делает очень хорошую работу , по скорейшему присоединению Белоруссии к России.
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 15:04 Новый
            +1
            Да эта фэйса ... ни о чём! там радетели посерьёзней суетятся, мудрят, но на данный момент времени они перемудрили и есть шанс их всех обыграть. Но это не на долго, момент нельзя упускать!
            1. cniza
              cniza Сегодня, 16:35 Новый
              0
              Да , там далеко не дураки и быстро поймут на чью мельницу льют воду...
  30. Галеон
    Галеон Сегодня, 14:26 Новый
    +3
    Светлана Тихановская начала формирование «теневого правительства» Белоруссии

    Это значит, что эта оппозиция получила деньги, и не разовый взнос, а долговременное финансирование. А за это финансирование нужно будет потом расплачиваться, и эта расплата белорусам будет на беду. В худшую сторону повернула оппозиция, а-ля Прибалтика.
    1. cniza
      cniza Сегодня, 14:35 Новый
      +2
      Причем расплачиваться придется народу ...
      1. Галеон
        Галеон Сегодня, 16:21 Новый
        +1
        Именно, коллега!
  31. V1er
    V1er Сегодня, 14:32 Новый
    0
    Следующей новостью будет объявление тихановской императрицей новой Российской Империи и признание лидерами НАТО её главной Евразии. А в больничке сейчас ужин... макароны.
    1. Абзац Эпитафьевич Ы.
      Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 14:54 Новый
      0
      Цитата: V1er
      Следующей новостью будет объявление тихановской императрицей новой Российской Империи

      нет...Будет запись в блоге этой кухарки следующего содержания:
      "А этот, прилизанный, с золотой фиксой, представившийся Макроном, оказался не Макроном вовсе, и не французом даже, а цыганом и сутенёром из Албании. Я думала, что меня наградят нобелевкой, а наградили триппером и выбили зуб. Всё, пойду за интернет отрабатывать. Ваша Света. По-прежнему президент."
  32. cniza
    cniza Сегодня, 14:34 Новый
    +2
    Ранее Тихановская провела встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который пообещал помощь в переговорах с властями Белоруссии.


    А будет ли кто встречаться с Макроном?
  33. Вихорь
    Вихорь Сегодня, 14:37 Новый
    +1
    Главнокомандующий "ВС РБ", ясное дело будет.., презент Тихоновская, а кто министр обороны ?
    И за чей счёт будет это шапито..?
    1. Абзац Эпитафьевич Ы.
      Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 14:58 Новый
      0
      Цитата: Вихорь
      И за чей счёт будет это шапито..?

      говорят, в Кот-де-Ивуаре мощная белорусская диаспора. Она будет спонсировать.
  34. Pacifist
    Pacifist Сегодня, 15:01 Новый
    0
    Ну в общем они пусть тешатся, на срок они уже наигрались. Но вообще тупость там просто зашкаливает. Ишаку понятно, что никаких переговоров по поводу всей этой гоптусовки, официальные власти вести не будут, кроме обсуждения вопроса по их выдаче для суда и длительной посадки. Со всеми остальными претензиями они будут посланы.
  35. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:06 Новый
    0
    Какой бюджет у этого "правительства "? Каковы источники финансирования ? Набрать народу и что дальше ,проекты строчить .................
  36. лесник1971
    лесник1971 Сегодня, 15:13 Новый
    +1
    Псевдопрезиденту Белоруссии можно посоветовать, после формирования псевдоправительства, занять побольше денег у МВФ, а также подать заявку на вступление в ЕС и НАТО.
    А может быть страны ЕС ещё и кусочек земли выделят Тихановской для создания альтернативной Белоруссии.
    А вообще и России надо набрать граждан США и стран ЕС и, вместе с Китаем , приступить к формированию правительств этих стран. Работы непочатый край.
  37. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 15:25 Новый
    0
    ... "провела встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который пообещал помощь в переговорах с властями Белоруссии"...
    Подождите, так власть же это Тихоновская?!
    А значит есть ещё и власти Белоруссии!
  38. AlexFly
    AlexFly Сегодня, 15:27 Новый
    0
    Это из серии: мания величия или чего курим начиная с понедельника....
  39. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 15:34 Новый
    0
    Я вот думаю а не агент ли Путина она? Никто так не мог заставить жука запад послать, санкции против него ввести и союзные народы сплотить как эти враги внутри страны...
  40. BAI
    BAI Сегодня, 15:39 Новый
    0
    Мы не можем бездействовать и наблюдать, как страна все больше погружается в кризис

    Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания — она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем.

    И там, и там - "Заграница нам поможет". 100 лет прошло, ничего не меняется. Отцы и матери русской и белорусской демократий в поисках денег.
  41. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 15:43 Новый
    0
    А кто на довольствие сиё правительство возьмёт?
    Госдеп?
    1. solzh
      solzh Сегодня, 16:30 Новый
      0
      Цитата: Ретвизан 8
      А кто на довольствие сиё правительство возьмёт?
      Госдеп?

      Польский сейм yes
  42. инопланетянин
    инопланетянин Сегодня, 15:47 Новый
    0
    Режим Александра Лукашенко не только нелегитимен, он больше не справляется со своими задачами. Мы не можем бездействовать и наблюдать, как страна все больше погружается в кризис
    - заявила Тихановская

    Студией Дисней еще в 1943 году был выпущен мультфильм "Цыпленок Цыпа" (Chicken Little).

    По сценарию, главный злодей - лиса Фокси-Локси действует против обитателей фермы, согласно советам своей книги - «Психология». Фокси-Локси убеждает Цыпленка Цыпу в том, что «Небо падает, Небо падает!» (Америка катится в тартарары), а тот, в свою очередь, убеждает в этом других обитателей фермы. Итог печален: Фокси-Локси съедает всех.

    Изначально в этой короткометражке злодей(Фокси-Локси) читал не книгу "Психология", а "Мою борьбу" Гитлера (Mein Kampf). Также на птичьих могилах должна была быть свастика. Однако Уолт Дисней потребовал убрать эту фашистскую атрибутику, чтобы мультфильм могли смотреть и после войны. А мораль останется на все времена: не верьте всему, что говорят и пишут, и не бегите за толпой, не разобравшись в ситуации.

    Хоть название книги "Моя борьба" и заменили в мультфильме на "Психологию", но текст, который читает Фокси-Локси, взят именно из Mein Kampf Гитлера. Например, "манипулируйте толпой через наименее интеллектуального человека".»
    https://www.liveinternet.ru/community/1019203/post293549090/

    И главное. По сценарию мультфильма, после ряда неудач, Фокси-Локси находит в заветной книге отрывок, который говорит ему, что нужно «подорвать веру масс в своих лидеров». Подговорив на этот шаг цыпленка, в результате, тот выводит запаникованные массы из фермы через лес в пещеру (которая на самом деле является логовом Локси), и как только все оказываются внутри, Локси идет за ними и закрывает вход. Рассказчик заверяет публику, что все будет хорошо, но завершается мультфильм чучелом Локси, ковыряющимся в зубах и расставляющим косточки пожираемых птиц в ряд, напоминающий военное кладбище.
    https://ru.qwe.wiki/wiki/Chicken_Little_(1943_film)#Foxy_Loxy_and_Mein_Kampf

    А теперь перенесите эту ситуацию на Белоруссию, и вы легко узнаете в Светлане Тихановской - Цыпленка Цыпу, который сейчас всем рассказывает, что «Небо падает, Небо падает!» (Белоруссия катится в тартарары)…
    https://www.youtube.com/watch?v=IeWfV3Klu00&feature=youtu.be&t=520

    Почему Запад выбрал в качестве лидера белорусских протестов простую женщину Светлану Тихановскую? Потому что им так советовал Гитлер в Mein Kampf: "манипулируйте толпой через наименее интеллектуального человека".»
  43. NF68
    NF68 Сегодня, 16:07 Новый
    0
    Ей бы в цирке клоуном поработать.
    1. solzh
      solzh Сегодня, 16:22 Новый
      0
      Цитата: NF68
      Ей бы в цирке клоуном поработать.

      Сомневаюсь, что она будет иметь успех... Ей лучше к "тётке, в глушь" и сидеть тихо-тихо.
  44. инопланетянин
    инопланетянин Сегодня, 16:08 Новый
    0


    Гуайдоны
    Поправ устои и законы,
    Как будто вынырнув из тьмы,
    До власти рвутся «гуайдоны»,
    Засланцы Западной Чумы.

    Наследники печальной славы,
    Осадок, поднятый со дна, -
    Их мало, но они кровавы!
    Их цель – Гражданская война!

    А вот и площадь: крики, стоны,
    У пацана в крови лицо…
    Бредут по улицам колонны
    Из одурманенных юнцов.

    На это выделены гранты
    От «закулисы мировой».
    Плывут цветные транспаранты
    С одним лишь лозунгом – «Долой!»

    ***
    Ликуют «пятые колонны»,
    Кромсая Родину ножом.
    А в это время «гуайдоны»
    Нашли приют за рубежом.

    Они оттуда поставляют
    Кастеты, вилы, топоры.
    Но сами не подозревают,
    Что их пригрели до поры.

    Однажды их найдут случайно,
    Лежащих на полу ничком,
    Поскольку кофе в чашках чайных,
    «Отравлен» будет «новичком».

    Славяне! Сила молодая,
    Мир здесь, а не за рубежом.
    Молю, опомнитесь у края!
    Мы вам не обещаем рая.
    Мы вас от ада бережём.

    Константин Фролов-Крымский
  45. solzh
    solzh Сегодня, 16:20 Новый
    0
    Светлана Тихановская начала формирование "теневого правительства" республики

    laughing
    Начать она может, но, вангую, кончит она плохо. yes