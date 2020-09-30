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«Испытаны при сильном течении»: БМП-3Ф готовят для новых индонезийских кораблей

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БМП-3Ф, созданная для вооружения российских морпехов, служит наряду с бронетранспортёром БТ-3Ф исключительно во благо Индонезии, так и не поступив в ВС РФ. Джакарта по достоинству оценила новую технику и намерена оснастить ею строящиеся на местных верфях десантные корабли.


Как сообщает Корпус морской пехоты, индонезийские военные ведут подготовку к передаче БМП-3Ф на борт новых десантных кораблей-доков (LST) KRI Teluk Kendari 518 и KRI Teluk Kupang 519 проекта Teluk Bintuni. Каждый из них способен вместить 361 чел. десанта, 10 танков Leopard 2A4 или 15 боевых машин пехоты БМП-3Ф.

В преддверии передачи БМП-3Ф кораблям они прошли дополнительные испытания, продемонстрировав сохранение герметичности корпуса при движении в воде с сильным течением. Тем самым была подтверждена возможность их выгрузки с борта корабля и последующего перемещения до береговой линии.

Одновременно было проведено тестирование плавающих танков ПТ-76, которые продолжают нести службу в морской пехоте Индонезии и рассматриваются в качестве одного из её основных вооружений ввиду недостаточного количества альтернативной техники.
Индонезия является единственным оператором БМП-3Ф. По заказам от 2009 и 2012 годов ей было передано 54 машины. Контракт 2019 года предусматривает поставку еще 22 ед.

«Испытаны при сильном течении»: БМП-3Ф готовят для новых индонезийских кораблей


Использованы фотографии:
Корпус морской пехоты Индонезии
4 комментария
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 16:29 Новый
    0
    С индонезийцами пыль в глаза не пустить.....
  2. Лопатов
    Лопатов Сегодня, 16:33 Новый
    0
    Одновременно было проведено тестирование плавающих танков ПТ-76, которые продолжают нести службу в морской пехоте Индонезии и рассматриваются в качестве одного из её основных вооружений ввиду недостаточного количества альтернативной техники.

    Строго говоря "альтернативной техники" там вовсе нет.
    Перспективный средний танк не плавающий, как и закупаемые "Леопарды"
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 16:52 Новый
      0
      Ну все же там не ПТ-76, а "ПТ-90" wassat - они поставили туда 90мм Кокерил пушку + новый стаб - solid-state all-electric gun/turret stabilization + дизелек Detroit Diesel 6V-92T.



      Ну, а так амфибийные силы включают:
      модернизированные ПТ-76
      БМП-3
      БМП-3Ф
      БМП-2
      БТР-50
      Плохо но плавающих АМХ10

      купленных подешевке в Корее - крокодилов ЛВТ7

      Установочной партии БТР-4М в специальном исполнении

      БТР-80
      К61 и ПТСки

      Вполне себе насыщено. Зоопарк слегка, но вполне неплохо.
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:59 Новый
    0
    Хорошим кораблям - хорошие БМП. Леопарды не совсем понятны. Насколько помню школу острова гористые. request Индонезия собирается отстаивать свои территории.