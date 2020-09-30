«Испытаны при сильном течении»: БМП-3Ф готовят для новых индонезийских кораблей

БМП-3Ф, созданная для вооружения российских морпехов, служит наряду с бронетранспортёром БТ-3Ф исключительно во благо Индонезии, так и не поступив в ВС РФ. Джакарта по достоинству оценила новую технику и намерена оснастить ею строящиеся на местных верфях десантные корабли.
Как сообщает Корпус морской пехоты, индонезийские военные ведут подготовку к передаче БМП-3Ф на борт новых десантных кораблей-доков (LST) KRI Teluk Kendari 518 и KRI Teluk Kupang 519 проекта Teluk Bintuni. Каждый из них способен вместить 361 чел. десанта, 10 танков Leopard 2A4 или 15 боевых машин пехоты БМП-3Ф.
В преддверии передачи БМП-3Ф кораблям они прошли дополнительные испытания, продемонстрировав сохранение герметичности корпуса при движении в воде с сильным течением. Тем самым была подтверждена возможность их выгрузки с борта корабля и последующего перемещения до береговой линии.
Одновременно было проведено тестирование плавающих танков ПТ-76, которые продолжают нести службу в морской пехоте Индонезии и рассматриваются в качестве одного из её основных вооружений ввиду недостаточного количества альтернативной техники.
Индонезия является единственным оператором БМП-3Ф. По заказам от 2009 и 2012 годов ей было передано 54 машины. Контракт 2019 года предусматривает поставку еще 22 ед.