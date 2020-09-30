Путин поручил ввести полный запрет на вывоз из страны необработанной древесины

Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород

Мы предлагаем принять меры к запрету вывоза с территории нашей страны необработанных, т.е. кругляка, и грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород

Россия полностью запретит вывоз из страны необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Соответствующее распоряжение дал президент России Владимир Путин.Полный запрет начнет действовать с 1 января 2022 года. Некоторое время дается, чтобы небольшие компании, для которых лес является единственным источником дохода, успели выйти из тени и с разумной государственной поддержкой смогли наладить переработку древесины.- приводит сайт Кремля слова Путина.Президент потребовал пересмотреть подходы к работе таможни, поручил реформировать систему контроля за лесами, распространить жесткий надзор на транспортировкой, хранением и переработкой древесины.В правительстве России подтвердили начало разработки мер, которые в будущем будут применены для препятствования вывозу древесины, в том числе электронной системы контроля торговли древесиной.- сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.