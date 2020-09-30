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Путин поручил ввести полный запрет на вывоз из страны необработанной древесины

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Путин поручил ввести полный запрет на вывоз из страны необработанной древесины

Россия полностью запретит вывоз из страны необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Соответствующее распоряжение дал президент России Владимир Путин.


Полный запрет начнет действовать с 1 января 2022 года. Некоторое время дается, чтобы небольшие компании, для которых лес является единственным источником дохода, успели выйти из тени и с разумной государственной поддержкой смогли наладить переработку древесины.

Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород

- приводит сайт Кремля слова Путина.

Президент потребовал пересмотреть подходы к работе таможни, поручил реформировать систему контроля за лесами, распространить жесткий надзор на транспортировкой, хранением и переработкой древесины.

В правительстве России подтвердили начало разработки мер, которые в будущем будут применены для препятствования вывозу древесины, в том числе электронной системы контроля торговли древесиной.

Мы предлагаем принять меры к запрету вывоза с территории нашей страны необработанных, т.е. кругляка, и грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород

- сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.
88 комментариев
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  1. V1er
    V1er Сегодня, 14:34 Новый
    +28
    Давно пора было! good
    1. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 14:36 Новый
      +18
      Цитата: V1er
      Давно пора было! good

      Лучше хоть поздно, чем никогда !
      ( Но фотография конечно Жесть ! ) А сколько таких участков было и есть ?!
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 15:01 Новый
        +2
        Самые жуткие фото по вырубка лесов- с самолёта.
        1. pereselenec
          pereselenec Сегодня, 15:04 Новый
          0
          Цитата: Ilya-spb
          Самые жуткие фото по вырубка лесов- с самолёта.

          https://pikabu.ru/story/ob_unichtozhenii_lesov_sibiri_5536750
          1. Shurik70
            Shurik70 Сегодня, 15:14 Новый
            +15
            Не прошло и четверть века.
            Но да, лучше поздно, чем никогда.
            А теперь надо бы ещё и расследование, кто крышевал чёрных лесорубов.

            Сейчас, пока закон не вступил в силу - они активизируются. Как бы всю Тайгу в пустыню не превратили. Думаю, единственное, может это предотвратить - отстрел чёрных лесорубов "неизвестными бандитами". Тайга - такая опасная, в ней до сих пор небось беженцы от царей скрываются ...
            1. Zoldat_A
              Zoldat_A Сегодня, 15:47 Новый
              +3
              Цитата: Shurik70
              Сейчас, пока закон не вступил в силу - они активизируются. Как бы всю Тайгу в пустыню не превратили.

              А сейчас такого закона нет?

              Был по "Россия 1" не то "Специальный репортаж", не то "Честный детектив" на эту тему. Причём уже несколько лет назад. Там проблему "необработанной древесины" эти варвары-вырубщики решали очень просто - всей бригадой шкрябали кругляк электрорубанками и - пожалуйте! Древесина
              "превращается... превращается..." (с)
              в "обработанную"!.

              Единственный путь борьбы с "чёрными лесорубами", "чёрными рыбаками", "чёрными ещё_чёрт_знает_кем" - ввести обратно смертную казнь (благо - теперь понятно, что в Европе, ради которой мы так прогнулись с "вышкой", нас никто не ждёт) и пиратский вывоз стратегического сырья приравнивать к государственной измене с соответствующим приговором. После первой полусотни-сотни смертных приговоров, думаю, мало найдётся желающих по-левому тащить кругляк в Китай и рыбу-крабов в Японию.
              И применять высшую меру не только для "лесорубов", а и для тех их покровителей, которые дерево-то видели только в виде орехового рабочего стола в своём кабинете да в детстве в виде ёлки на Новый год. Потому что сами по себе "лесорубы" и "рыбаки" - расходный материал, как электроды при сварке. А главное зло и главное воровство - в просторных кабинетах.
      2. Runoway
        Runoway Сегодня, 15:01 Новый
        +5
        А сколько таких участков было и есть ?!
        а сколько будет???? Щас до 1января 2022 начнут работать ударными темпами, осталась бы тайга.....
    2. древний
      древний Сегодня, 14:38 Новый
      -12
      Цитата: V1er
      Давно пора было!

      Если бы " партнёры " не перестали бы брать наши "народные достояния", то...так же всё и продолжалось бы... wassat
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 15:21 Новый
        +2
        Ну зачем ерунду пишите. request
        Китай выбил наших производителей качественной фанеры почти со всех рынков и из США в первую очередь. И все благодаря браконьерским поставкам нашего леса. Своей такой древесины у них нет.
        Вся знаменитая финская бумага тоже на нашем лесе.
        На высшем уровне финны упрашивали не запрещать поставки кругляка.
        Даже в НАТО обещали не вступать.
        Но времена поменялись.
        С нефтью проблемы и чем дальше тем их будет больше. С газом - тоже.
        Поэтому учет всего иного добра нужен непременно.
        И с зерном хорошо пошло. И надеюсь все остальное тоже используется как надо.
        1. древний
          древний Сегодня, 15:50 Новый
          +1
          Цитата: Alex777
          И с зерном хорошо пошло. И надеюсь все остальное тоже используется как надо.

          Что это у вас .."хорошо" пошло или .."идёт"? В чём это ..."выражается"? belay
          Озвучте хоть одну "сферу"...где мы не в......" том самом месте"? wassat
          1. Alex777
            Alex777 Сегодня, 15:53 Новый
            0
            Хорошо пошло - это значит производим продукцию в таком количестве и такого качества, что можем продавать за рубеж, предварительно обеспечив собственные потребности.
            С зерном так и есть. В отличии от СССР.
            Я хоть и не древний, но хорошо помню как урожай в 80-х убирал. wink
            1. басмач
              басмач Сегодня, 16:17 Новый
              +1
              Вот с качеством то как раз и проблемы . Если в СССР не хватало фуражного ( 4 и5 классы) , то сейчас 1 и 2 классы пости не производят, 3 идет в загранку. А нам в хлеб по госту разрешено добавлять 4. То есть фуражное-из него и пекут.
        2. Runoway
          Runoway Сегодня, 16:04 Новый
          -1
          С нефтью проблемы и чем дальше тем их будет больше

          Что мешает переработанным продуктом продавать, а не сырую гнать, это тоже другие деньги и рабочие места
          И с зерном хорошо пошло

          Вот только каждую осень
          зерна мало собрали-плохо,хлеб подорожает

          или
          зерна много собрали-плохо переизбыток на рынке,хлеб подорожает

          Причем везде трубят, что и делают его из низкосортного зерна
          В общем аналогично как с бензином, проблема есть, все знают, но никто решать не хочет
      2. древний
        древний Сегодня, 15:42 Новый
        +3
        Цитата: древний
        Если бы " партнёры " не перестали бы брать наши "народные достояния"

        А что...для "минуссатых"это новость?belay ..Или сильно "бьёт по ..скрепам? wassat
        Так welkom , .."расстопыривайте " свой.."кругозор" wassat
        ".....Попытка развернуть российский газовый экспорт на восток с помощью трубопровода «Сила Сибири» оборачивается дополнительной головной болью для «Газпрома», который уже столкнулся с двузначным падение спроса в Европе и практически полной остановкой прокачки в Турцию. wassat
        Запущенный в конце 2019 года газопровод, строительство которого обошлось в 1,1 триллиона рублей, или 15,5 млрд долларов, работает на 60% запланированной мощности, не покрывая даже минимальные объемы контракта по принципу «бери или плати», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные китайской таможни.
        Согласно статистике, в мае «Газпром» прокачал в Китай 281 млн кубометров топлива, что на 12% меньше уровней первых двух месяцев работы «Силы Сибири» (318 млн кубометров в декабре и январе).
        Накопленным итогом за январь-май Китай закупил 1,27 млрд кубов. С апреля объемы поставок держатся на уровне около 9 млн кубометров в сутки, и если эта скорость сохранится, то к концу года «Газпром» поставит 3,1 млрд кубометров.
        Это на 40% меньше как общего контрактного объема (5 млрд кубометров), так и минимального, закрепленного по принципу «бери или плати» (4,25 млрд кубометров)."
        Ссылка на полную версию статьи - https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/kitayu-okazalsya-ne-nuzhen-rossiyskiy-gaz-1029433033.
        Вывод - Текущее финансовое положение Газпрома начинает выглядеть не просто угрожающим, а откровенно предбанкротным.
        Чистая прибыль только во втором квартале год к году рухнула вдвое, всего же за первое полугодие она сократилась на 94(!) процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: 45 млрд в этом году против 713 в прошлом.
        Полугодовая выручка сократилась с 4 трлн рублей менее чем до 3 трлн.
        Сообщается о том, что в июне поставки российского газа на внутренний турецкий рынок составили 2 млн кубометров. Начав этот год с экспорта в 2,2 млрд кубометров в январе, в июне Газпром фактически прекратил поставки газа. Турецкий рынок для него потерян.
        Ссылка - https://kapital-rus.ru/articles/article/turciya_skazala_net_gazu_iz_rossii_tureckii_potok_vysoh/
        То же самое творится и в нефтяном секторе:
        Ссылка - https://kapital-rus.ru/articles/article/turciya_obyavila_boikot_rossiiskoi_nefti/
        Так что, хоть за.."минусуйтесь"....что это изменит7..Мозгов у "влпдельцев народного достояния" прибавится? lol
    3. Svarog
      Svarog Сегодня, 14:45 Новый
      +12
      Цитата: V1er
      Давно пора было! good

      У меня дежавю какое то, каждые пять лет одни и те же новости.. могу ошибаться конечно, но Путин уже поручал это.. Он так же, каждый год про цены на бензин поручения раздает.. и вообще много разных поручений.. Но все они как то игнорируются..
      1. V1er
        V1er Сегодня, 14:46 Новый
        +7
        А можно привести новость про то, что уже год назад было такое поручение? Интересна тема получается.
        1. Svarog
          Svarog Сегодня, 14:53 Новый
          +1
          Цитата: V1er
          А можно привести новость про то, что уже год назад было такое поручение? Интересна тема получается.

          Конечно можно.. но можете и сами поковырять в инете..
          Вот тут ЕР отклонили законопроект о запрете экспорта древесины ..это было 5 марта 20 года.. Было и раньше, искать лень..но это каждый год, два повторяется..
          https://news.rambler.ru/other/43794597-er-otklonila-zakon-o-zaprete-eksporta-drevesiny/
          Тут за 2019 год..
          https://lesprominform.ru/jarticles.html?id=5251
          Каже смешно все это выглядит, одни и те же заходы у президента, которые крутятся 20 лет и до сих пор многие тут на ВО восторженно реагируют.. По делам судить надо.. а не по словам и намерениям..
          1. V1er
            V1er Сегодня, 14:57 Новый
            +2
            Цитата: Svarog
            https://news.rambler.ru/other/43794597-er-otklonila-zakon-o-zaprete-eksporta-drevesiny/
            Тут за 2019 год..
            https://news.rambler.ru/other/43794597-er-otklonila-zakon-o-zaprete-eksporta-drevesiny/

            Спасибо конечно, но вы дали две одинаковые ссылки.
            1. frog
              frog Сегодня, 15:39 Новый
              +2
              Мантуров не нашел необходимости в запрете экспорта круглого леса из РФ

              Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Запрет на экспорт круглого леса из РФ был бы нарушением обязательств перед ВТО, кроме того, в нем нет необходимости, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

              "Наш лесопромышленный комплекс в прошлом году показал наибольшие темпы роста экспорта - выше 20%. Это, в том числе, результат реализации в отрасли почти 150 инвестиционных проектов углубленной переработки леса. Знаю, что многих из вас волнует вопрос вывоза из страны необработанной древесины, и даже есть предложения о введении полного запрета на ее продажу за рубеж", - сказал Мантуров, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации.

              "На сегодняшний день в этом нет необходимости, поскольку с каждым годом доля экспорта круглого леса снижается и сейчас вышла на исторический минимум в 7,8% от общего объема заготовки", - отметил министр.
              11:41, 10 апреля 2019

              Продолжить???
        2. Роман13579
          Роман13579 Сегодня, 15:35 Новый
          +2
          https://pasmi.ru/archive/230647/

          Только не год назад, а 1,5
        3. frog
          frog Сегодня, 15:37 Новый
          +1
          О внесении изм. в ст. 29 Лесного кодекса РФ. - с 1.01.2020 г. до 31.12.2030 г. года заготовка хвойной древесины только в целях переработки на тер. РФ
          Дата принятия закона: 21.05.2018

          Статья 1

          Внести в статью 29 Лесного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 50, ст. 5278; 2015, № 27, ст. 3997) изменение, дополнив частью 6.1 следующего содержания:

          «6.1. До 31 декабря 2030 года заготовка деловой древесины хвойных пород (сосны, ели, пихты, кедра и лиственницы), допускается только в целях переработки на территории Российской Федерации либо использования без переработки на территории Российской Федерации».

          Статья 2 1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

          Президент Российской Федерации
      2. Вождь краснокожих
        Вождь краснокожих Сегодня, 15:01 Новый
        0
        То есть осталось чуть больше года для обогащения?!
        А как быть с китайцами, взявшими в долгосрочную аренду тысячи гектаров леса?
        1. Svarog
          Svarog Сегодня, 15:02 Новый
          0
          Цитата: Вождь краснокожих
          То есть осталось чуть больше года для обогащения?!

          Ну что вы восторженных деток лишаете удовольствие уря прокричать.. Их 20 лет обманывают, а они и рады..
          1. Вождь краснокожих
            Вождь краснокожих Сегодня, 15:15 Новый
            +1
            А... Ну, пусть тешаться... Лишь бы списки в руки не брали.
    4. paul3390
      paul3390 Сегодня, 14:48 Новый
      +1
      Угу.. Лет 20 назад.. Впрочем - думаю, на эту указивку президента возложат болт как обычно.. Кто его в стране слушает-то, особенно когда дело о большом бабле заходит..
    5. nnm
      nnm Сегодня, 14:54 Новый
      +1
      Да вопрос то в неотвратимости наказания...
    6. Венд
      Венд Сегодня, 14:54 Новый
      -2
      Цитата: V1er
      Давно пора было! good

      Для этого надо было принять поправки к Конституции. Обработанная древесина стоит дороже, а если ее еще и распилить на доски или еще что сделать, то будет ещё дороже. У кого там из бывших республик леса хорошие. Вы еще не рубите, тогда идут к вам laughing
      1. Svarog
        Svarog Сегодня, 15:11 Новый
        -1
        Цитата: Венд
        Для этого надо было принять поправки к Конституции.

        Очнитесь уже.. поправки не для этого, а что бы править вечно и за это ничего не было...
        1. Венд
          Венд Сегодня, 15:30 Новый
          -3
          Цитата: Svarog
          Цитата: Венд
          Для этого надо было принять поправки к Конституции.

          Очнитесь уже.. поправки не для этого, а что бы править вечно и за это ничего не было...

          Это вы себе в зеркале скажите laughing тут идиотов нет, вы сайтом ошиблись, вам надо на украинские или прибалтийские сайты laughing
          1. Роман13579
            Роман13579 Сегодня, 15:41 Новый
            +2
            тут идиотов нет


            Анатолий, Анатолий..
            Не пишите больше, что чтобы запретить вырубку и экспорт леса - надо менять Конституцию..
            И мы сделаем вид, что не заметили тут идиотов..))
      2. Роман13579
        Роман13579 Сегодня, 15:38 Новый
        +1
        Для этого надо было принять поправки к Конституции.

        А сделать Ку для этого не надо было??
    7. iouris
      iouris Сегодня, 14:59 Новый
      0
      Не прошло и 40 лет.
    8. сенька шалый
      сенька шалый Сегодня, 15:23 Новый
      0
      Пора было давно, вот только первые 20 лет после развала СССР стране жрать было не за что. Если бы не распродажа "недр" превратились бы в Окраину.. В такой огромной стране как Россия, все процессы должны протекать спокойно и без рывков. Иначе можно по инерции с рельс съехать.
      1. Svarog
        Svarog Сегодня, 15:29 Новый
        +2
        Цитата: сенька шалый
        Если бы не распродажа "недр" превратились бы в Окраину..

        А что, что то поменялось, мы кроме природного достояния еще что то продаем?
        В такой огромной стране как Россия, все процессы должны протекать спокойно и без рывков.

        А может все же рывок необходим? При Сталине за 20 лет страна коренным образом поменялась. А при Путине 20 лет со знаком минус..
        1. сенька шалый
          сенька шалый Сегодня, 16:25 Новый
          0
          Цитата: Svarog
          А что, что то поменялось, мы кроме природного достояния еще что то продаем?

          Продаем, только не кому попало.
          Цитата: Svarog
          А может все же рывок необходим? При Сталине за 20 лет страна коренным образом поменялась. А при Путине 20 лет со знаком минус..

          А при Петре I бороды боярам отрубали, вам ничего не надо подрихтовать, чтобы бы вы засеменили к прогрессу? Минусы в студию, только без всем известных лозунгов, про пенсию и полимеры.
      2. Роман13579
        Роман13579 Сегодня, 15:45 Новый
        +1
        Если бы не распродажа "недр" превратились бы в Окраину..

        А теперь-то в Швейцарию превратились..

        Первое место по инфляции.. с распродажей всего и вся..
    9. халпат
      халпат Сегодня, 16:07 Новый
      0
      Цитата: V1er
      Давно пора было! good

      До 1-го января 2022 года у России есть конкретный шанс остаться без леса вообще.
      Надо было с 1-го октября 2020 года. Все действующие экспортные контракты - под тотальный контроль от делянки до экспортной отправки и сроком для всех не более, чем на 6 месяцев с 1-го же октября 2020 года.
  2. Dave36
    Dave36 Сегодня, 14:35 Новый
    +4
    Жирный Лайкос!
  3. V1er
    V1er Сегодня, 14:36 Новый
    +12
    Ещё бы запретить вывозить необработанную нефть, продавать только конечный продукт.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 15:00 Новый
      -3
      А не получится так что у нас горбыль останется?
    2. Mole
      Mole Сегодня, 15:04 Новый
      +1
      Цитата: V1er
      Ещё бы запретить вывозить необработанную нефть, продавать только конечный продукт.

      Это к сожалению, лишь поручение. За полтора года можно много вывезти успеть.
      Посмотрите спутниковые снимки традиционных мест рубки леса, удивитесь какие плоты по Ангаре сплавляют!!!
  4. Кузнец 55
    Кузнец 55 Сегодня, 14:37 Новый
    +2
    Я бы даже сказал : уже поздно .
  5. Lesorub
    Lesorub Сегодня, 14:37 Новый
    +11
    Полный запрет начнет действовать с 1 января 2022 года

    Еще вчера нужно было вводить запрет! (Да и за два года еще сколько успеют нарезать тайги).
    1. Собеседник
      Собеседник Сегодня, 14:45 Новый
      +1
      Еще вчера нужно было вводить запрет! (Да и за два года еще сколько успеют нарезать тайги).

      Не успеют.
  6. Комментарий был удален.
  7. Antidote
    Antidote Сегодня, 14:39 Новый
    +4
    Распустят на доску/брус/рейку и точно так же повезут жд составами. Что, впрочем, и происходит.
    Запретить вывоз и наладить производство готового продукта, немного разные вещи.
    1. Собеседник
      Собеседник Сегодня, 14:47 Новый
      +8
      Распустят на доску/брус/рейку и точно так же повезут жд составами. Что, впрочем, и происходит.
      Запретить вывоз и наладить производство готового продукта, немного разные вещи.

      Это другие цены и походу уже другие налоги.
      Срезать загрузить и вывезти это одно.
      А вот срезать и пустить на доску это уже стационар. Быстро так не свернешь деятельность. Значит существенный контроль за лицензией н у и прочая фигня сопутствующая. Профессионалам видней.
      1. Zug
        Zug Сегодня, 14:53 Новый
        +4
        Это десятки тысяч рабочих мест в масштабах страны....
        1. Собеседник
          Собеседник Сегодня, 15:18 Новый
          0
          Это десятки тысяч рабочих мест в масштабах страны....

          Воооот good И я о том же.
    2. Охотовед 2
      Охотовед 2 Сегодня, 14:49 Новый
      +4
      Цитата: Antidote
      Распустят на доску/брус/рейку и точно так же повезут жд составами. Что, впрочем, и происходит.
      Запретить вывоз и наладить производство готового продукта, немного разные вещи.

      Доска, Брус, Рейка - это тоже продукты переработки. Как раз многим именно эти продукты и нужны. Или вы предлагаете только мебель экспортировать?
      1. GELEZNII_KAPUT
        GELEZNII_KAPUT Сегодня, 15:07 Новый
        +1
        Цитата: Охотовед 2
        Доска, Брус, Рейка - это тоже продукты переработки. Как раз многим именно эти продукты и нужны. Или вы предлагаете только мебель экспортировать?

        Да так себе переработка это! Единственный тут плюс, что кого то это подтолкнёт к развитию более глубокой переработки в дальнейшем у себя на производстве, как говориться: "втянуться надо"! hi
        1. Охотовед 2
          Охотовед 2 Сегодня, 15:11 Новый
          +2
          Однако ОднозначнО лучше чем продавать «кругляк».
          Простой пример, решил купить профилированный брус для строительства беседки... очень много предложений от финских производителей. С введением запрета - такого точно не будет! hi
    3. _Сергей_
      _Сергей_ Сегодня, 15:10 Новый
      +5
      Лес стоит около 700руб. за куб, а доска обрезная и брус стоят 9500р за куб. А рейка 15000 до 20000 за куб. Горбыль стоит 1500-2000 за куб
      1. Antidote
        Antidote Сегодня, 15:35 Новый
        0
        https://www.italianskaia-mebel.ru/i_48795.htm например.
        но лучше порассуждать о стоимости горбыля, верно?
        1. Охотовед 2
          Охотовед 2 Сегодня, 16:08 Новый
          +2
          Цитата: Antidote
          https://www.italianskaia-mebel.ru/i_48795.htm например.
          но лучше порассуждать о стоимости горбыля, верно?

          Вы представляете какой процент древесины уходит на изготовление мебели? Можете не искать, подскажу менее 3%. На дрова уходит больше в 7 раз! Основная востребованная продукция из древесины - как раз Строительные материалы! Но лучше порассуждать о стоимости итальянского дивана, верно?
  8. Alien From
    Alien From Сегодня, 14:46 Новый
    +4
    Давно пора это сделать, китайцам хвост прищемить!
    1. Zug
      Zug Сегодня, 14:52 Новый
      +3
      А финнам? Я подрядчик Метсялита кроуп.Отводим делянки под рубку...
      1. Alien From
        Alien From Сегодня, 15:09 Новый
        +2
        Да всем, кто присосался к этой теме!!!
  9. svp67
    svp67 Сегодня, 14:47 Новый
    +4
    Полный запрет начнет действовать с 1 января 2022 года
    А почему не с 2021????? Сейчас надо на границу вывести дополнительные кардоны, так думаю, что сейчас начнется "чес" по вывозу остатков деловой древесины
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:51 Новый
    0
    ХА,ХА, янки пробовали сухой закон ввести!!! Шо получилось?
    А у нас что будет???
    Президент потребовал пересмотреть подходы к работе таможни, поручил реформировать систему контроля за лесами, распространить жесткий надзор на транспортировкой, хранением и переработкой древесины.

    Я б по ржал, да как то НЕ СМЕШНО!!!
  11. Zug
    Zug Сегодня, 14:51 Новый
    -1
    Ой! А я деляночки под рубку отвожу!Походу капут моей работенке... request
    1. lucul
      lucul Сегодня, 15:00 Новый
      +2
      Ой! А я деляночки под рубку отвожу!

      И конечно же сможете описать как собственно это происходит ? )))
  12. Вольный ветер
    Вольный ветер Сегодня, 14:53 Новый
    -1
    Он года 4 назад об этом вещал, и что? Китайцы приедут, со своими пилорамами, участок выхватят, распилят. Какая разница. Ленточная пилорама стоит около ляма, есть и мобильные версии. Только после пилорам остается горы корья и опилок, и что с ними делать никто не знает. А они гниют заражая округу, а так же имеют свойства гореть.
  13. Undecim
    Undecim Сегодня, 14:53 Новый
    +4
    Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород
    Вот теперь пилорамы взлетят в цене.
  14. А. Привалов
    А. Привалов Сегодня, 14:55 Новый
    +1
    В конце февраля 2019 года в Государственную думу в очередной раз (это уже 16-я попытка) внесен законопроект о запрете вывоза необработанного и минимально обработанного леса из России.
  15. askort154
    askort154 Сегодня, 14:56 Новый
    0
    З0 лет наблюдали, возмущались, делали спутниковые снимки из космоса, тратили миллионы только на тушение ежегодных пожаро-поджогов. Наконец решились родить что-то, типа запрета. При чём не с 1 января 2021 г,, а с 1 января аж 2022 года.
    То есть, дают официальное разрешение - продолжать в том же духе заниматься беспределом, ещё больше года.
  16. Lontus
    Lontus Сегодня, 14:56 Новый
    -1
    почему не в 1999 году? или хотя бы в 2004?
    Боюсь придумают причину не вводить этот закон.
  17. Kapral Alphыч
    Kapral Alphыч Сегодня, 14:57 Новый
    0
    Свежо придание, да верится с трудом...
  18. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 15:00 Новый
    -2
    Обработанная, это после пилорамы?! Так её в таком виде давно гонят в Китай безбожно!
    1. _Сергей_
      _Сергей_ Сегодня, 15:13 Новый
      +2
      В Китай идет лес кругляк, он обрабатывается уже на месте
      1. GELEZNII_KAPUT
        GELEZNII_KAPUT Сегодня, 15:46 Новый
        0
        Цитата: _Сергей_
        В Китай идет лес кругляк, он обрабатывается уже на месте

        Мы делали систему аспирации на пилораме, которая 100% распиленного леса отправляла в Китай каждую неделю.
  19. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 15:00 Новый
    +2
    Правильная инициатива. Рабочие места появятся в удаленных от центра регионах. Кстати, вчера подыскивая себе пилораму на авито видал много объявлений о наборе пильщиков на пилорамы. Зарплаты озвучены 40-60тыр в месяц. Неплохо для Тверской области.
  20. iouris
    iouris Сегодня, 15:00 Новый
    +3
    А необработанную рыбу, крабов, икру, янтарь вывозить ещё можно?
  21. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:03 Новый
    +2
    Ну на конец то ! Что случилось то ? Почему решили обратить внимание на лесную отрасль .
    1. iouris
      iouris Сегодня, 16:37 Новый
      0
      Наверное, получилось случайно. Там всё равно сделать ничего нельзя: тайга - закон, медведь - хозяин, сто рублей - не деньги...
  22. tovarich-andrey.62goncharov
    tovarich-andrey.62goncharov Сегодня, 15:05 Новый
    +1
    Не жесткий - но жесточайший, и с Персональной ответственностью вплоть до 10 лет без права переписки и конфискацией нажитого тяжким трудом.
    1. iouris
      iouris Сегодня, 16:38 Новый
      0
      Жестокость законов компенсируется необязательностью их применения к своим. А остальным - закон.
  23. viktor_ui
    viktor_ui Сегодня, 15:11 Новый
    +5
    Вот и посмотрим на примере моего города, насколько скукожаться составы с кругляком-сырцом и красными метками на торцах для забугорья от местной лесной мафии. С 2000-х годов сия лесная коза-ностра уж столько таких периодов борьбы пережила...до этого , последний раз на моей памяти, мадамс Матвиенко грозила лесному централу год или полтора назад. Поживём - увидим. А пока, как итог, по гуглкарте кругом залысины от вырубок и пожаров, ветра да смерчи( пока маленькие ещё ). Одно ХОРОШО, теплеет у на не по-детски (ждём ананасов на ёлках вместо шишек).
  24. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 15:12 Новый
    +1
    Глазам не верю, неужели правда? А что раньше думали?
  25. Mark68
    Mark68 Сегодня, 15:20 Новый
    +2
    Наконец-то, очевидное же решение вроде бы, но ждали его так долго, непонятно только почему. Но из поручения Президента пока только на 100 процентов всем понятно, что еще 15 месяцев спокойно можно рубить и вывозить лес-кругляк из России, а запретят вывоз леса-кругляка или нет, будет ясно только через 15 месяцев... Если бы не запрет на вывоз, вскоре бы пришлось вообще мараторий на вырубку леса вводить ....
  26. AlexFly
    AlexFly Сегодня, 15:25 Новый
    +2
    Хахахахаха, об этом уже вещали некоторое время "мужи народа" с телека, а воз и ныне там... Бензоколонкой мира так и останемся или придётся опять в коммунизм двигаться...
  27. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 15:37 Новый
    +3
    Смешно смотреть на слова Путина! laughing
    Да наши прохиднеи 1000 и 1 способ придумают, как вывезти - и по закону будет recourse crying
    Да... Оторван Путин от жизни в России... оторван... вместо того, что бы помочь наладить бизнес в России по тому же лесу организовать, что бы деревообрабатывающую промышленность на мировой уровень вывести, он "запретительством занимается"... Лучше бы сказал, что на 5 лет с 1 января 2021 года с работников и хозяев деревобрабатывающих предприятий ни копейки налогов не возьмет... тогда бы фиг кто сам по своей воле хоть одно дерево из России вывез... мгновенно бы наладили бы переработку... а так... громкий "пук в воздух"...
  28. Dikson
    Dikson Сегодня, 15:37 Новый
    +1
    ... И теперь вместо китайских посёлков лесорубами в тайге появятся китайские лесопилки. переезжающие с места на место...))
  29. Сибирский цирюльник
    Сибирский цирюльник Сегодня, 15:50 Новый
    +1
    Спохватились...
  30. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 16:00 Новый
    +2
    Ещё пилить и пилить. Илимовские пол тайги вырубили уже.
    Вот если бы заставили рекультивировать вырубки, засадить территории лесом, цены бы не было. А так даёт братве фору в год с лишним.
  31. NF68
    NF68 Сегодня, 16:06 Новый
    +1
    Не мешало бы и нечто подобное сделать с нефтью. Пусть и не в полном объеме.
  32. Cottodraton
    Cottodraton Сегодня, 16:27 Новый
    +1
    Частично, их поприжали уже года два как. Раньше, в нашем районе города было штуки четыре лесоплощадки, а недавно последнюю прикрыли.
    Хотя, говорить за всех не буду. Конкретно, на примере моего околотка.
  33. фа2998
    фа2998 Сегодня, 16:57 Новый
    0
    Цитата: Shurik70
    Не прошло и четверть века.

    А вы думаете,что то изменится?Там на "местах" тыс. людей "кормятся".Не столько рабочие,но и менты,таможня,кто то от губернатора итд.Москва далеко,все участвующие-верные соратники,и посадить некого.Ну может кого и посадят(мелочевку),для прессы,дурить головы обывателям. hi
  34. AllBiBek
    AllBiBek Сегодня, 17:03 Новый
    0
    Ну уж фотку то могли нормальную подобрать на новость?
    Это фотка с Западной Украины, Прикарпатье, если точнее.