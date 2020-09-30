Минобороны Украины закрывает недавно созданный «по стандартам НАТО» Центр оборонных закупок

Министерство обороны Украины издало приказ о ликвидации Центра оборонных закупок, созданного в конце декабря прошлого года в рамках программы реформирования системы снабжения вооруженных сил «по стандартам НАТО». Как сообщали в начале 2020 года должностные лица Минобороны, одной из основных задач этой организации являлось приведение оборонных закупочных процедур к стандартам ЕС и НАТО.Начальник Центра Татьяна Коба тогда отмечала, что со временем учреждение должно получить статус центрального закупочного агентства, которое дало бы возможность объединить закупки других органов исполнительной власти, захотевших добровольно присоединиться.Тогда сообщалось, что Центр оборонных закупок должен способствовать внедрению в Министерстве обороны Украины рыночного и профессионального инструмента публичных закупочных операций путем разумной централизации. При этом предполагалась минимизация затрат государственных структур на организацию закупок, обеспечение высокого качества заказываемых товаров, работ и услуг.Но вместо всего этого 21 сентября вышел приказ Минобороны Украины о ликвидации вышеупомянутого Центра. О конкретных причинах пока не сообщается. В сети тем временем появились предположения о том, что деятельность центра была связана с коррупционной деятельностью и приобретением некачественных товаров для военных нужд.