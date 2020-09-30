Военное обозрение
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Минобороны Украины закрывает недавно созданный «по стандартам НАТО» Центр оборонных закупок

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Министерство обороны Украины издало приказ о ликвидации Центра оборонных закупок, созданного в конце декабря прошлого года в рамках программы реформирования системы снабжения вооруженных сил «по стандартам НАТО». Как сообщали в начале 2020 года должностные лица Минобороны, одной из основных задач этой организации являлось приведение оборонных закупочных процедур к стандартам ЕС и НАТО.


Начальник Центра Татьяна Коба тогда отмечала, что со временем учреждение должно получить статус центрального закупочного агентства, которое дало бы возможность объединить закупки других органов исполнительной власти, захотевших добровольно присоединиться.

Тогда сообщалось, что Центр оборонных закупок должен способствовать внедрению в Министерстве обороны Украины рыночного и профессионального инструмента публичных закупочных операций путем разумной централизации. При этом предполагалась минимизация затрат государственных структур на организацию закупок, обеспечение высокого качества заказываемых товаров, работ и услуг.

Но вместо всего этого 21 сентября вышел приказ Минобороны Украины о ликвидации вышеупомянутого Центра. О конкретных причинах пока не сообщается. В сети тем временем появились предположения о том, что деятельность центра была связана с коррупционной деятельностью и приобретением некачественных товаров для военных нужд.
Использованы фотографии:
Минобороны Украины
13 комментариев
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 16:02 Новый
    +2
    По стандартам НАТО - это по ценам НАТО!
    Вот ворьё-то разгуляется!
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 16:08 Новый
      +1
      Цитата: Victor_B
      По стандартам НАТО - это по ценам НАТО!

      Это у членов НАТО и все это делается через открытый тендер.А на Украине такое не возможно.................причина на поверхности
  2. Machete
    Machete Сегодня, 16:02 Новый
    +1
    Зря, зря..
    НАТО по своим стандартам очень нехило провидит коррупционные схемы. Подучиться только надо было у них.
  3. NF68
    NF68 Сегодня, 16:04 Новый
    +1
    Грошей нема? И заграница не спешит что либо по халявной цене или даром предоставить.
  4. prior
    prior Сегодня, 16:05 Новый
    +2
    Минобороны Украины закрывает недавно созданный ...Центр оборонных закупок

    У Зеклоуна нима золотого запасу. Разворовали.
    1. venik
      venik Сегодня, 16:31 Новый
      +1
      Цитата: prior
      У Зеклоуна нима золотого запасу. Разворовали.

      ==========
      "- У пана атамана нема золотого запасу и хлопцы начинают разбегаться в разные стороны. Если так пойдет дальше, я тоже разбегусь в разные стороны. " ("Свадьба в Малиновке")

      laughing lol
  5. BAI
    BAI Сегодня, 16:08 Новый
    +2
    В сети тем временем появились предположения о том, что деятельность центра была связана с коррупционной деятельностью и приобретением некачественных товаров для военных нужд.

    Это не предположения, это факты, не требующие доказательств. Не может украинская система закупок работать по стандартам НАТО. Масштабы коррупции не те. Не вписывается НАТОвская система в экономические реалии Украины. Не для того на майдан выходили.
  6. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 16:17 Новый
    +2
    Денег нет.
    Закупочные процедуры проводить не на что.
    Все функции снабжения переводятся в давно действующий центр.
    Выпрашивательный некондиционных складских запасов , подлежащих утилизации.
  7. Alien From
    Alien From Сегодня, 16:26 Новый
    0
    Они думали, что все бесплатно будет.....эх, наивные наши бывшие братья....
    1. сенька шалый
      сенька шалый Сегодня, 16:51 Новый
      0
      Тут еще вопрос - кто наивный, наши братья или НАТО с печенюшками.
  8. Fantazer911
    Fantazer911 Сегодня, 16:38 Новый
    +1
    Коррупция по стандартам НАТО, бабки отмыли, все кто имел доступ, дачи построены, яхты куплены, можно и на пенсию валить или по состоянию здоровья уйти, соответственно, так как сотрудники центра опосаются заболеть кароновирусом , центр ликвидируется, всё ушли на само изоляцию, дачи, яхты, девочки и т.п, так что смысл в центре если всё уже украдено, скоро новый центр запустят, новые лица, новые суммы, дачи, яхты, квартиры, девочки! hi
  9. Егоза
    Егоза Сегодня, 16:40 Новый
    0
    Закупка да в одни руки!!! Это ж какие деньжищи и все мимо! Нет уж, давайте не в центре, а каждый сам себе....
  10. Lesorub
    Lesorub Сегодня, 16:41 Новый
    +2
    Но вместо всего этого 21 сентября вышел приказ Минобороны Украины о ликвидации вышеупомянутого Центра.

    Натовцы в последствии все равно переведут на свои стандарты!