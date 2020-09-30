Военное обозрение
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Экипаж эсминца типа «Арли Бёрк» ВМС США опубликовал неожиданные фото

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В сети опубликованы неожиданные фотографии с американского эсминца USS ROSS (DDG 71), который в последние недели выполнял боевые задачи в составе сводной группы кораблей НАТО на Балтике. Ранее «ВО» сообщало, что этот боевой корабль выполнял совместную миссию с фрегатом военно-морских сил Польши Generał Kazimierz Pułaski.


Как пишут сами моряки, команда корабля не только выполняла учебно-боевые задачи, но и «позволила себе некоторое время занимательного отдыха».

В понимании американских моряков «занимательный отдых» может быть связан с тем, кто надует больший по размеру пузырь из жевательной резинки. Также морякам предлагались следующие конкурсы: назвать все 50 американских штатов и отлепить ото лба печенье.



Названо и имя победителя. Это Стефан Джонсон.

Подборка фотографий с борта эсминец типа «Арли Бёрк» при выполнении им патрулирования в Европе.






Доставание конфет из стакана с помощью пластиковой трубочки тоже было в числе развлекательных заданий конкурсной программы:



Победитель, он же счастливый обладатель приза:

Использованы фотографии:
Фейсбук/USS Ross
20 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:11 Новый
    +2
    Ну вот и печеньки вернутся в США. Что они туда принесут? request
    1. СРЦ П-15
      СРЦ П-15 Сегодня, 15:14 Новый
      +10
      Вообще-то, когда коту делать нечего, он свои яйки лижет! yes
      1. фигвам
        фигвам Сегодня, 15:37 Новый
        +3
        Названо и имя победителя. Это Стефан Джонсон.

        Я думаю тут весь мир должен поаплодировать. Атак да, видимо занимаются делами по уровню развития, прав был Задорнов.
      2. Быков.
        Быков. Сегодня, 16:08 Новый
        -2
        Цитата: СРЦ П-15
        Вообще-то, когда коту делать нечего, он свои яйки лижет! yes

        Чтьёб поньять этих дюрацких рюсских - надо вести себья как рюсский.
        1. Петроградец
          Петроградец Сегодня, 16:40 Новый
          0
          Не секрет? А что вы сказать-тохотелине понятно
      3. tovarich-andrey.62goncharov
        tovarich-andrey.62goncharov Сегодня, 17:07 Новый
        0
        или идет в Ленинскую комнату учить Устав и читать труды классиков сами знаете чего...
    2. Megatron
      Megatron Сегодня, 16:12 Новый
      0


      Армяне тоже времени даром не теряют.
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 15:13 Новый
    +6
    У всех моряков юмор будь здоров)))
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:18 Новый
      +4
      Чем бы дитя не тешилось...
      1. СРЦ П-15
        СРЦ П-15 Сегодня, 15:27 Новый
        +3
        Цитата: Uncle Lee
        Чем бы дитя не тешилось...

        ...лишь бы не плавало! yes
  3. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Сегодня, 15:13 Новый
    +6
    Глядя на фото вспомнил анекдот:
    Принимают в ресторан молодого официанта и объясняют:
    - За тем столиком интеллегенты. Им спиртного по меньше, хорошую закуску и не обсчитывай - на чай хорошо дают.
    - За тем столиком алкаши, им водки побольше, закуски по меньше, обсчитывай как хочешь.
    - За тем столиком - глухонемые. Грех их обижать и обсчитывать, а понять легко - поднимут один палец - 100 грамм, два - 200 и так далее...
    Приступил официант к обязанностям, но потом перепуганный прибежал на кухню.
    -???
    - Там с глухонемыми беда!!
    - А в чем дело?
    - Заказали 100, потом 200, потом ещё 200, а потом задрали головы к потолку и рты пораскрывали!!!
    - Не волнуйся, все нормально. Напились и песни поют!)))
  4. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 15:15 Новый
    +1
    Прав был Задорнов
  5. prior
    prior Сегодня, 15:17 Новый
    +1
    Вижу на лбах членов экипажа "черные метки".
    Ну, что ж. Провидению видней. И не говорите потом, что это опять Путин виноват.
    1. We_Smart
      We_Smart Сегодня, 16:16 Новый
      0
      Не толерантно же черные метки.
  6. Skay
    Skay Сегодня, 15:27 Новый
    +5
    Про 50 штатов - нормальный конкурс. Нашим военным для общего развития тоже не помешает знание субъектов РФ.
  7. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 15:27 Новый
    +1
    А я думал эти фото из дурдома, а это у них так экипаж развлекается. Ну что сказать, интеллект так и прет. Уж лучше бы штангу поднимали или отжимались, ну на худой конец в города играли, как Леонов в "Джентльменах удачи".
    1. Avis
      Avis Сегодня, 17:06 Новый
      0
      Цитата: Ros 56
      на худой конец в города играли, как Леонов в "Джентльменах удачи".

      Они в штаты играли.
  8. iouris
    iouris Сегодня, 15:30 Новый
    +2
    Вот такая у них ленинская комната.
  9. Вольный ветер
    Вольный ветер Сегодня, 15:54 Новый
    0
    доска почета какая интересная, надписи есть а фото не все, перемерли?
  10. Комментарий был удален.
  11. Морской Кот
    Морской Кот Сегодня, 16:20 Новый
    +1
    Ну, и на хрена весь этот геморрой, я имею в виду статью, о чём она? ПисАть больше не о чем? Или там одни д е б и л ы, а у нас все подряд в корифеях? Вижу я здесь как эти "корифеи" родной русский язык "знают". laughing С себя бы начали критикой заниматься.