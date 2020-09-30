Экипаж эсминца типа «Арли Бёрк» ВМС США опубликовал неожиданные фото

В сети опубликованы неожиданные фотографии с американского эсминца USS ROSS (DDG 71), который в последние недели выполнял боевые задачи в составе сводной группы кораблей НАТО на Балтике. Ранее «ВО» сообщало, что этот боевой корабль выполнял совместную миссию с фрегатом военно-морских сил Польши Generał Kazimierz Pułaski.Как пишут сами моряки, команда корабля не только выполняла учебно-боевые задачи, но и «позволила себе некоторое время занимательного отдыха».В понимании американских моряков «занимательный отдых» может быть связан с тем, кто надует больший по размеру пузырь из жевательной резинки. Также морякам предлагались следующие конкурсы: назвать все 50 американских штатов и отлепить ото лба печенье.Названо и имя победителя. Это Стефан Джонсон.Подборка фотографий с борта эсминец типа «Арли Бёрк» при выполнении им патрулирования в Европе.Доставание конфет из стакана с помощью пластиковой трубочки тоже было в числе развлекательных заданий конкурсной программы:Победитель, он же счастливый обладатель приза: