В Петербурге спущен на воду тральщик проекта 12700 «Георгий Курбатов»

Сегодня все мы присутствуем при спуске корабля проекта 12700 – тральщика "Георгий Курбатов". Корабли этой серии уже показали на боевом флоте исключительную надежность и выполнение всех свойственных этому проекту задач

В Санкт-Петербурге спустили на воду корабль противоминной обороны проекта 12700 (шифр "Александрит") "Георгий Курбатов". Торжественная церемония прошла на Средне-Невском судостроительном заводе, построившем тральщик.Как заявил генеральный директор верфи Владимир Середохо, "Георгий Курбатов" является вторым тральщиком данного проекта, спущенным на воду на предприятии в этом году. В декабре планируется спустить третий.- заявил начальник технического управления ВМФ России контр-адмирал Игорь Зварич.После достройки и прохождения соответствующих испытаний тральщик "Георгий Курбатов" войдет в состав Черноморского флота."Георгий Курбатов" является первым серийным тральщиком проекта 12700, заложенным после головного корабля серии "Александр Обухов". Заливка корпуса состоялась 26 февраля 2015 года, а официальная закладка - 24 апреля 2015 года. Спуск на воду был запланирован на сентябрь 2017 года, но 7 июня 2016 года на корабле произошел пожар, затронувший около 600 кв. метров. Огонь значительно повредил части обшивки обоих бортов выше верхней палубы, палубу полубака, часть настила ВП с подкрепляющим ее набором и другие связи между 10-м и 90-м шпангоутами. После этого было принято решение о переносе сроков строительства корабля.Тральщики проекта 12700 способны применять новейшие гидроакустические станции, размещаемые как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, и обладают автоматизированной системой управления противоминными действиями. Способны использовать и традиционное тральное вооружение. Корабли серии "Александрит" имеют уникальный корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии.Проект 12700 был разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" для ВМФ РФ. Эти корабли противоминной обороны имеют водоизмещение около 890 тонн, длину - 62 метра и ширину 10 метров, экипаж насчитывает 44 человека.