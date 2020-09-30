Столкновение с неизвестной подводной лодкой назвали возможной причиной катастрофы парома «Эстония»

Появилась новая версия произошедшего 26 лет назад крушения парома «Эстония». Жертвами катастрофы в Балтийском море тогда стали 852 человека.
В ночь с 27 на 28 сентября 1994 года паром «Эстония» следовал из Таллина в Стокгольм. На борту судна находились 803 пассажира и 186 членов экипажа – граждане 17 государств мира. Под воду паром ушел в 01:48, а в 02:12 на место происшествия прибыло первое судно, принявшее сигнал о помощи - паром «Мариэлла». Лишь в 03:05 на место трагедии прибыл первый спасательный вертолет. Всего удалось спасти лишь 138 человек, один из которых затем скончался в больнице.
Погибло и пропало без вести 852 человека, при этом удалось обнаружить тела лишь 94 погибших. Из 852 жертв катастрофы более половины (501 человек) составляли подданные Швеции, еще 285 человек были гражданами Эстонии. Что интересно, первоначально в список спасенных были внесены 8 имен, однако затем они из него исчезли. Этих людей больше никто не видел. Не исключено, что они были устранены с целью сокрытия информации об истинных причинах трагедии.
В настоящее время паром «Эстония» охраняется законом о покое погибших, запрещены под страхом уголовного преследования погружение к месту гибели парома и любые попытки расследования трагедии. Такая позиция эстонских, шведских и финских властей лишь подогревает всевозможные конспирологические версии крушения парома, в том числе и версию о том, что паром был задействован в перевозке оружия, оставшегося после вывода советских войск из Прибалтики.
Мемориал памяти погибшего парома в Таллине, Эстония
Тем не менее, недавно авторы документального фильма Discovery «Эстония: находка, которая меняет все», посвященного катастрофе 26-летней давности, представили новую и очень интригующую версию причин трагедии. Как заявили авторы фильма, запущенный ими зонд с дистанционным управлением обнаружил в корпусе парома ранее неизвестную дыру высотой в 4 метра и шириной в 1,2 метра.
По мнению документалистов, подобная пробоина могла быть вызвана только мощной внешней силой. Естественно, что такое утверждение тут же было принято во внимание правительствами Швеции и Финляндии. Ведь загадка самой крупной в мирное время морской катастрофы в Европе до сих пор не разгадана.
Маргус Курм, который в свое время возглавлял правительственную комиссию Эстонии по расследованию трагедии, заявил, что наиболее вероятной причиной гибели парома является его столкновение с неизвестной подводной лодкой. По мнению Курма, крайне маловероятно, что пробоина образовалась в результате столкновения с дном или подводной скалой.
Как известно, Швеция, Финляндия и Эстония тщательно препятствуют любым попыткам независимого расследования причин трагедии. Если сейчас речь зашла о том, что паром мог погибнуть в результате столкновения с некой подводной лодкой, то следует ждать два возможных сценария дальнейшего развития событий.
Первый сценарий – информацию, озвученную документалистами, постараются «замолчать», если станет известно, что причиной гибели парома могло стать столкновение с субмариной какой-либо из стран НАТО, либо той же Швеции. Ведь в таком случае окажется, что людей погубила «дружественная» подводная лодка.
Второй сценарий – в катастрофе парома «Эстония» могут обвинить Россию, как это в последнее время очень любят делать на Западе. Достаточно лишь вбросить в медийное пространство версию о том, что паром столкнулся с российской подводной лодкой. Доказательств не будет, но кому они нужны, если вспомнить истории с отравлениями Скрипалей или Навального. Конечно, не может не вызывать вопросов факт того, что тема катастрофы парома «Эстония» вновь была поднята через 26 лет после трагических событий, да еще на фоне продолжающегося противодействия «Северному потоку-2».