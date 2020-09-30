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Столкновение с неизвестной подводной лодкой назвали возможной причиной катастрофы парома «Эстония»

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Появилась новая версия произошедшего 26 лет назад крушения парома «Эстония». Жертвами катастрофы в Балтийском море тогда стали 852 человека.


В ночь с 27 на 28 сентября 1994 года паром «Эстония» следовал из Таллина в Стокгольм. На борту судна находились 803 пассажира и 186 членов экипажа – граждане 17 государств мира. Под воду паром ушел в 01:48, а в 02:12 на место происшествия прибыло первое судно, принявшее сигнал о помощи - паром «Мариэлла». Лишь в 03:05 на место трагедии прибыл первый спасательный вертолет. Всего удалось спасти лишь 138 человек, один из которых затем скончался в больнице.

Погибло и пропало без вести 852 человека, при этом удалось обнаружить тела лишь 94 погибших. Из 852 жертв катастрофы более половины (501 человек) составляли подданные Швеции, еще 285 человек были гражданами Эстонии. Что интересно, первоначально в список спасенных были внесены 8 имен, однако затем они из него исчезли. Этих людей больше никто не видел. Не исключено, что они были устранены с целью сокрытия информации об истинных причинах трагедии.

В настоящее время паром «Эстония» охраняется законом о покое погибших, запрещены под страхом уголовного преследования погружение к месту гибели парома и любые попытки расследования трагедии. Такая позиция эстонских, шведских и финских властей лишь подогревает всевозможные конспирологические версии крушения парома, в том числе и версию о том, что паром был задействован в перевозке оружия, оставшегося после вывода советских войск из Прибалтики.


Мемориал памяти погибшего парома в Таллине, Эстония


Тем не менее, недавно авторы документального фильма Discovery «Эстония: находка, которая меняет все», посвященного катастрофе 26-летней давности, представили новую и очень интригующую версию причин трагедии. Как заявили авторы фильма, запущенный ими зонд с дистанционным управлением обнаружил в корпусе парома ранее неизвестную дыру высотой в 4 метра и шириной в 1,2 метра.

По мнению документалистов, подобная пробоина могла быть вызвана только мощной внешней силой. Естественно, что такое утверждение тут же было принято во внимание правительствами Швеции и Финляндии. Ведь загадка самой крупной в мирное время морской катастрофы в Европе до сих пор не разгадана.

Маргус Курм, который в свое время возглавлял правительственную комиссию Эстонии по расследованию трагедии, заявил, что наиболее вероятной причиной гибели парома является его столкновение с неизвестной подводной лодкой. По мнению Курма, крайне маловероятно, что пробоина образовалась в результате столкновения с дном или подводной скалой.

Как известно, Швеция, Финляндия и Эстония тщательно препятствуют любым попыткам независимого расследования причин трагедии. Если сейчас речь зашла о том, что паром мог погибнуть в результате столкновения с некой подводной лодкой, то следует ждать два возможных сценария дальнейшего развития событий.

Первый сценарий – информацию, озвученную документалистами, постараются «замолчать», если станет известно, что причиной гибели парома могло стать столкновение с субмариной какой-либо из стран НАТО, либо той же Швеции. Ведь в таком случае окажется, что людей погубила «дружественная» подводная лодка.

Второй сценарий – в катастрофе парома «Эстония» могут обвинить Россию, как это в последнее время очень любят делать на Западе. Достаточно лишь вбросить в медийное пространство версию о том, что паром столкнулся с российской подводной лодкой. Доказательств не будет, но кому они нужны, если вспомнить истории с отравлениями Скрипалей или Навального. Конечно, не может не вызывать вопросов факт того, что тема катастрофы парома «Эстония» вновь была поднята через 26 лет после трагических событий, да еще на фоне продолжающегося противодействия «Северному потоку-2».
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Использованы фотографии:
YouTube/M/S Estonia Disaster, Mayday Call ; Википедия / Лилия Мороз
33 комментария
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 18:38 Новый
    +3
    Первый сценарий – информацию, озвученную документалистами, постараются «замолчать», если станет известно, что причиной гибели парома могло стать столкновение с субмариной какой-либо из стран НАТО, либо той же Швеции. Ведь в таком случае окажется, что людей погубила «дружественная» подводная лодка.

    Второй сценарий – в катастрофе парома «Эстония» могут обвинить Россию, как это в последнее время очень любят делать на Западе.

    Да Россия, конечно, виноватой окажется...
    Как-то уж очень вовремя.
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 18:41 Новый
      +5
      Стопудово в свете сегодняшних реалий.... лодка окажется русской...
      Не зря эту тему со дна вытянули...
      1. СРЦ П-15
        СРЦ П-15 Сегодня, 18:43 Новый
        +5
        Ну и обязательно найдётся какой-нибудь выживший, который будет утверждать, что слышал русскую речь из подводной лодки! yes
        1. Комментарий был удален.
          1. Комментарий был удален.
        2. Mouse
          Mouse Сегодня, 18:48 Новый
          +6
          какой-нибудь выживший, который будет утверждать, что слышал русскую речь из подводной лодки!

          И звон граненых стаканов...
          1. СРЦ П-15
            СРЦ П-15 Сегодня, 18:50 Новый
            +3
            Цитата: Mouse
            И звон граненых стаканов..

            stop Русские, в таких случаях, пьют не чокаясь! yes
            1. Mouse
              Mouse Сегодня, 18:55 Новый
              +1
              ........Аминь.... crying
      2. антивирус
        антивирус Сегодня, 19:44 Новый
        +3
        Подлодка --из "3 Рейха". Внук( или правнук?) Бормана вернулся из Антарктиды на секретной лодке; после развала Союза и объединения Германий.
        Пробовал вписаться в политику через тайных агентов нацы зап Германии.
        Пошли рейдоствовать в Балтику, тк Северное море контролировали демократические страны --"страны Добра".
        А флота СССР уже нет, а кормиться надо на чем- на ком-то.... взяли тайно приз с парома и убили тех кто видел морских волчар из рейха.
        Вся дем шиза знает причины затопления парома боится тех вояк.
        Занавес...
    2. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 18:45 Новый
      +6
      При этом пробоина, судя по фото - НАД ватерлинией.
      Каким таким образом ПОДВОДНАЯ ЛОДКА могла так пробить корпус?
      1. nnm
        nnm Сегодня, 18:50 Новый
        +9
        Сэр, вы просто не знаете этих злобных русских! Пробоина над ватерлинией только ещё более явственно доказывает вину этих кровожадных коммунистов - это означает, что эти дикари специально все спланировали - приварили к подлодке таран и атаковали беззащитное судно, двигаясь в надводном положении. Причем судно в этот момент, вероятно, перевозило демократическое оружие исключительно в целях поддержания мира. А русские, как всем известно, ненавидят мир!
        1. Alien From
          Alien From Сегодня, 18:59 Новый
          +2
          В случае такой пробоины, это как минимум Наутилус капитана Немо......
        2. Serg Koma
          Serg Koma Сегодня, 19:08 Новый
          +2
          Цитата: nnm
          перевозило демократическое оружие исключительно в целях поддержания мира.

          Никакого оружия нет, и не было. На паром
          Цитата: nnm
          русские
          ,используя "длинные руки" КГБ, усадили только "свободолюбивых " граждан мира, "безвинно пострадавших" от
          Цитата: nnm
          кровожадных коммунистов
          ... Тем самым КГБ, ГРУ, МО, МИД, "СОВНАРКОМ" и Кремль угробили ценных свидетелей обвинения России в создании "новичка".
          Далее по тексту -
          Цитата: nnm
          приварили к подлодке таран и атаковали беззащитное судно, двигаясь в надводном положении
      2. Victor_B
        Victor_B Сегодня, 19:50 Новый
        +1
        Цитата: Victor_B
        Каким таким образом ПОДВОДНАЯ ЛОДКА могла так пробить корпус?

        Пробоина НАДВОДНАЯ!
      3. пищак
        пищак Сегодня, 20:02 Новый
        +1
        hi Судя по расположению и виду пробоины-это разрыв и коробление( аж "гофра" получилась!) обшивки от деформации корпуса( наверное, при ударе затонувшего парома о морское дно), а не от внешнего удара.
        Да и при кинетическом внешнем ударе( даже относительно "мягкой" антигидроакустической "обрезинкой" обшивки подлодки) были бы видны отчётливые следы содранной краски на борту, а по краям пробоины она практически целая.
        Глядя на эту фотографию пробоины, более-менее технически грамотному человеку будет невозможно поверить в "версию о столкновении парома с подлодкой"! smile
        Но ведь антироссийские геббельсухи при "обработке массового сознания" западных и западоидных обывателей упирают не на поиск истины и здравый рассудок, а на примитивное "разжигание" эмоций и манипулятивные техники с многократным "вдалбливанием в рудименты мозга" своего пропагандистского "контента", как и в "случае( "случайности-не случайны"-слова черепахи-наставника из мультика "Панда-Кунгфу")" с точечно( строго индивидуально! безо всяких последствий для окружающих!) "отравленными смертельным сильнодействующим веществом массового поражения" английскими гражданами Скрипалями и российским "блохером" Сисяем( и, Бог весть, кого ещё из "самозванных борцов и борциц с режимом" наглосаксы и немцы отравят и будут "лечить" этим своим чудодейственным "новичком"?!)!
        ИМХО
      4. Xenofont
        Xenofont Сегодня, 20:05 Новый
        0
        Могла пробить в прыжке. Русские подлодки такие... Секретный проект, "Летучая Рыбка" способна уходить от торпед.
  2. nnm
    nnm Сегодня, 18:39 Новый
    +1
    Это точно ! Тут же назначат Россию виновной. Доказыванием подобных обвинений Запад себя уже давно не утруждает.
  3. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 18:40 Новый
    +5
    Ну началось. Если неполживые эстонцы, говорят "неизвестная подводная лодка", читайте "Российская". Ничего нового. Давно всё расследовано, что причиной гибели, были не плотно закрытые носовые ворота, которые захлёстывали волны. Не прошло и 25-ти лет, как "горячие эстонские парни", решили на таком тухлом материале, опять что то состряпать против России. Наверное "лавры" малайзийского боинга и Скрипалей, покоя не дают. fool
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 19:06 Новый
      +2
      Цитата: orionvitt
      Давно всё расследовано, что причиной гибели, были не плотно закрытые носовые ворота, в которые захлёстывали волны.
      Не прошло и 25-ти лет, как "горячие эстонские парни", решили на таком тухлом материале, опять что то состряпать против России. Наверное "лавры" малайзийского боинга и Скрипалей, покоя не дают.

      good Самый лучший комментариЙ!
  4. kit88
    kit88 Сегодня, 18:41 Новый
    +2
    Не, ту часовню 14 века всё-таки Россия развалила.
  5. Antidote
    Antidote Сегодня, 18:46 Новый
    +2
    Свежие грибы?

  6. iouris
    iouris Сегодня, 18:46 Новый
    +2
    Очень маловероятно. Подводная лодка после столкновения тоже бы утопла. Все эти истории извлечены в ходе подготовке к новому разворовыванию Евразии.
    Политика РФ или резко изменится буквально на днях или...
    Сам не хочу.
  7. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 18:49 Новый
    +1
    Лодка не пережила бы столкновения с таким объектом
  8. prior
    prior Сегодня, 18:50 Новый
    +6
    Ну, так Титаник тоже столкнулся с российской атомной подводной лодкой, очевидцы рассказывали.
    А у арабов, таранивших башни близнецы в Нью-Йорке имелось второе гажданство.
    Ну конечно российское. В интернете врать не будут.
  9. Andrea
    Andrea Сегодня, 18:58 Новый
    +2
    К гадалке не ходи!Нарыли свежую косточку...сейчас начнут обсасывать
    Насколько я помню,причина катастрофы установлена и это оторвавшаяся в шторм аппарель.Даже если паром и получил бы пробоину от столкновения он не смог бы так быстро затонуть.Титаник тонул 2 часа,с дырой в треть корпуса и уж пострадавшие точно не забыли бы о столкновении
  10. Al Asad
    Al Asad Сегодня, 19:01 Новый
    +2
    Цитата: Mouse
    какой-нибудь выживший, который будет утверждать, что слышал русскую речь из подводной лодки!

    И звон граненых стаканов...

    и рёв бурового медведя который уже не мог пить
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 19:19 Новый
      +1
      и рёв бурового медведя который уже не мог пить

      Вот он борт и отгрыз... закусил так сказать... wassat
  11. Пижон
    Пижон Сегодня, 19:05 Новый
    +4
    Любому здравомыслящему человеку понятно, что утонуть за считаные минуты(!), из-за пробоины площадью 4.8 м2, судно такого большого водоизмещения, физически не может.
    Но, когда стоит задача (а это очевидно), обвинить в чём-либо Россию, то здравомыслие не просто вредно, оно противопоказано.
    1. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 19:48 Новый
      +1
      Любому здравомыслящему человеку понятно, что утонуть за считаные минуты(!), из-за пробоины площадью 4.8 м2,
      НАД ВАТЕРЛИНИЕЙ.
      НАДВОДНАЯ пробоина!
      Откуда?
      Чем?
  12. DIM(a)
    DIM(a) Сегодня, 19:20 Новый
    0
    Это где то целый Институт сидит по поиску поводов и придумыванию причин притянуть РФ к чему либо...
    Скоро ещё какая нибудь школьница заявит что, динозавры вымерли сосланные в ГУЛАГ .
  13. alexmach
    alexmach Сегодня, 19:41 Новый
    0
    Ага.. премьера фильма была в понедельник. Я вот все ждал когда же они запоют про возможную вину России. И вот уже, прошло всего двое суток.
  14. Петроградец
    Петроградец Сегодня, 19:47 Новый
    +1
    Обыкновенное разгильдяйство и технические неполадки-не герметичное закрытие носовых створокпытаются на когото взвалить-конечно это российская пл намеренно таранила эту посудину делать же больше нечего злым российским вмф- только топить гражданские суда и тем более суда великих прибалтийских держав
  15. Старый26
    Старый26 Сегодня, 19:53 Новый
    +3
    Цитата: Victor_B
    Каким таким образом ПОДВОДНАЯ ЛОДКА могла так пробить корпус?

    Элементарно. Выпрыгнула из воды, таранила бедный паром и назад, под воду
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 20:01 Новый
      0
      Цитата: Старый26
      Элементарно. Выпрыгнула из воды, таранила бедный паром и назад, под воду

      Да она просто бронетанкового бурята подсадила, а вот он уже и долбанул.
  16. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 20:04 Новый
    0
    Ну, если с российской лодкой - то разве что с "Комсомольцем", затонувшим за 5 лет до этого...