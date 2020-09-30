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Алиев назвал единственное условие прекращения боёв в Карабахе

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Алиев назвал единственное условие прекращения боёв в Карабахе

Единственным условием прекращения боевых действий в Карабахе является вывод с этой территории подразделений и военной техники армянской армии, другие варианты не рассматриваются. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.


По словам Алиева, посетившего в среду госпиталь в Баку, в случае вывода армянской армии с территории Карабаха бои сразу же будут прекращены.

У нас потери. Но это дело правое. Международное право на нашей стороне... У нас одно условие – безоговорочный вывод ВС Армении из оккупированных территорий. Если армянское правительство исполнит это условие, бои прекратятся, наступит мир

- заявил он.

При этом азербайджанская армия получила указание не предпринимать никаких мер по отношению к армянскому гражданскому населению этой территории. Алиев уточнил, что у армян нет проблем на территории Азербайджана, в республике проживают тысячи этнических армян с азербайджанскими паспортами.

Глава Азербайджана подчеркнул, что Азербайджан все равно восстановит свою территориальную целостность. В призывах к диалогу "нет необходимости", отметил Алиев, переговорный формат по Карабаху не дал результатов.

Мы восстанавливаем историческую справедливость. Карабах является исконной территорией Азербайджана. Достаточно посмотреть историю... Мы хотим восстановить нашу территориальную целостность, делаем и сделаем это

- добавил он.



27 комментариев
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  1. Pytnik
    Pytnik Сегодня, 16:17 Новый
    +1
    БАКУ, 30 сен — РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило, что Армения применила тактический ракетный комплекс "Точка-У" на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
    "Из-за непригодности и низкого качества военной техники противника три из выпущенных ракет не взорвались", — сообщил РИА Новости представитель азербайджанского Минобороны.
    Также в Баку заявили, что нанесли удар по армянскому военному штабу в регионе.
    1. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 16:29 Новый
      +2
      "Из-за непригодности и низкого качества военной техники противника три из выпущенных ракет не взорвались", — сообщил РИА Новости представитель азербайджанского Минобороны.

      Все там нормально с качеством военной техники, а вот с обслуживанием могли быть проблемы
  2. Охотовед 2
    Охотовед 2 Сегодня, 16:18 Новый
    +7
    В переводе на Русский, Алиев войска отводить и прекращать боевые действия не собирается!
    Армяне не уйдут добровольно из Нагорного Карабаха, упрутся и будут наращивать боевые потери «за правое дело, по словам Алиева» как у себя так и у противника.
    1. Злой543
      Злой543 Сегодня, 16:22 Новый
      +1
      Ну, теперь более понятно ради чего затевалось и откуда пошло.
      1. Лопатов
        Лопатов Сегодня, 16:28 Новый
        +2
        Цитата: Злой543
        Ну, теперь более понятно ради чего затевалось и откуда пошло.

        И что понятно?
        laughing
        Пока главный союзник Азербайджана - Турция никак не может ему помочь, Азербайджан, не подумав, решил войнушку начать?
        1. Комментарий был удален.
  3. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 16:23 Новый
    0
    Набивает цену перед предстоящими неминуемо переговорами.
    Нет у них каких либо решающих успехов и перспектив.
    Но если он действительно верит в войну до победного конца, жаль.
    Казался умным и достаточно адекватным политиком.
    1. Лопатов
      Лопатов Сегодня, 16:28 Новый
      +1
      Цитата: Livonetc
      предстоящими неминуемо переговорами.

      laughing
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 16:39 Новый
      +4
      Нет у них каких либо решающих успехов и перспектив.
      У ВС Армении положение безнадежное, одном шаге от катастрофы с падением Мартакерта весь фронт рассыпется, а то что это случится сомнений все меньше.
      Но если он действительно верит в войну до победного конца, жаль.
      Так он говорит уходите сами или мы вас уничтожим, он понимает положение дел на фронте.
  4. vladimirvn
    vladimirvn Сегодня, 16:26 Новый
    +7
    Россия должна помочь!
    Армении армянами, а Азербайджану азербайджанцами.
    1. Лопатов
      Лопатов Сегодня, 16:29 Новый
      +4
      Цитата: vladimirvn
      Россия должна помочь!
      Армении армянами, а Азербайджану азербайджанцами.

      Нельзя, Армения однозначно получит преимущество.
  5. Alien From
    Alien From Сегодня, 16:27 Новый
    +1
    Похоже в этот раз Азербайджан просто так не успокоится...
    1. Ela Myaushkina
      Ela Myaushkina Сегодня, 16:30 Новый
      -1
      Цитата: Alien From
      Похоже в этот раз Азербайджан просто так не успокоится...

      Потому что армяне их уже изрядно достали.
      1. nnm
        nnm Сегодня, 16:40 Новый
        +1
        Если войной решать подобные вопросы, то о мире можно просто забыть
        1. Лопатов
          Лопатов Сегодня, 16:44 Новый
          0
          Цитата: nnm
          Если войной решать подобные вопросы, то о мире можно просто забыть

          Слишком часто конфликт стал обостряться Предыдущее - в июле
  6. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 16:34 Новый
    +4
    России стоит сделать выводы хотя бы из этого конфликта об успешности применения БПЛА.

    Чтобы противостоять таким атакам с воздуха нужны ЗРК сделанные не на одной платформе, а разнесенные - РЛС отдельно, ПУ отдельно и расчет с КП отдельно. Причем на одно КП нужно предусмотреть возможность подключения нескольких РЛС, ОЛС и ПУ. Тогда мы получим устойцивую систему ПВО которая в случае поражения РЛС может использовать другу РЛС или ОЛС, тоже самое и с ПУ. При этом в случае поражения РЛС и ПУ люди останутся целы. А когда на одном шасси и РЛС и ПУ и расчет это хорошо для мобильности, но плохо для обороны, в случае поражения сразу гибнет все и все.
  7. iouris
    iouris Сегодня, 16:35 Новый
    0
    Азербайджанская армия, конечно, получила указания, однако "эксцессы" возможны более чем. Вспоминается будапештская история, "херой", которой дострочно был освобожден, вернулся в Баку, и был объявлен "хероем" лично Алиевым (напомню: офицер азербайджанец "отпилил" голову офицеру армянину в отеле при совместном проживании).
    1. Scorpio05
      Scorpio05 Сегодня, 17:01 Новый
      -1
      Никто никого героем не объявлял. Не надо лгать. Президент Азербайджана совершил очень сильный поступок, вытащив Р.Сафарова из тюрьмы, но героем не того объявлял и вообще не встречался с ним. Это армяне Варужана Карапетяна взорвавшего парижский аэропорт Орли с 8-ю ни в чем неповинными пассажирами разных национальностей, в.т.ч. и детей (десятки покалеченных) приняли как национального героя. Армянского террориста поздравил с освобождением лично премьер министр Армении, его встречала и приветствовала вся "элита" Армении, их так.наз. "интеллигенция". Дали террористу квартиру, работу и тд. Этот армянский террорист ещё встречался со студентами и рассказывал о своём "героизме" как писали армянские газеты, они танцевали со студентами боевые армянские танцы)), распевали песни и он напутствовал их, делясь своим "опытом".
  8. фа2998
    фа2998 Сегодня, 16:36 Новый
    0
    "Переговоры" по Карабаху длятся с конца 80-х годов прошлого столетия!Тут Алиев прав.Свыше 30 лет,думали само собой "рассосется".ДОЛЖНО БЫТЬ ВЗОРВАТСЯ!Так переговоры не ведутся.Если не верят ОДКБ и России,пусть ООН приглашают,будет новое Косово.
  9. Lesorub
    Lesorub Сегодня, 16:37 Новый
    +3
    У нас одно условие – безоговорочный вывод ВС Армении из оккупированных территорий. Если армянское правительство исполнит это условие, бои прекратятся, наступит мир

    Думается мир, с такими настроениями Алиева наступит не скоро (да и Турция подначивает соседа - к активным действиям - помогая и вооружением и боевиками)
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 16:49 Новый
      +1
      мир, с такими настроениями Алиева наступит не скоро
      До не скоро ВС Армении не доживет.
  10. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 16:41 Новый
    +2
    При этом азербайджанская армия получила указание не предпринимать никаких мер по отношению к армянскому гражданскому населению этой территории.
    Для этой целей наверно завезли протурецких отморозков.
  11. solzh
    solzh Сегодня, 16:48 Новый
    +2
    Единственным условием прекращения боевых действий в Карабахе является вывод с этой территории подразделений и военной техники армянской армии, другие варианты не рассматриваются

    Единственное условие прекращение боевых действий является полное уничтожение вторгшихся в Нагорный Карабах сил азербайджанских оккупантов.
    1. Комментарий был удален.
    2. Комментарий был удален.
  12. Рядовой89
    Рядовой89 Сегодня, 16:51 Новый
    0
    Ну так экономический кризис в мире, а вдруг Армяне или Азербайджанцы задумаются, а чего это мы так живем, а наши верхушки жируют? Вот и бросят простых Армян и Азербайджанцев убивать друг друга, а руки будут потирать «элиты» этих стран.
  13. Avior
    Avior Сегодня, 16:51 Новый
    +1
    В начале 90 х армяне имели преимущество, и получали контроль над частью а формально азербайджанской территории.
    Но так не могло длится вечно, в Азербайджане потенциально масштабы больше.
    Сейчас Азербайджан развил армию, и считает, что может получить реванш за 90е.
    Если даже это не так , будет следующая попытка наверняка.
    Азербайджанцы не успокоятся, пока проблема решена не будет
    Воевать ещё и воевать.
    sad

  14. Дмитрий Макаров
    Дмитрий Макаров Сегодня, 16:57 Новый
    0
    Как я понял, азербайджанцы начинают торг?
  15. Scorpio05
    Scorpio05 Сегодня, 17:08 Новый
    0
    Цитата: solzh
    Объясните мне как можно быть "оккупантом" ведя бои во внутренних районах Азербайджана(не говорю об Армении, это даже не Нагорный Карабах), в частности в Физулинском районе, это практически центр Азербайджана в 270 км. от государственной границы Азербайджана с Арменией?


    Объясните мне пожалуйста как можно быть "оккупантом" ведя бои с армянской армией во внутренних районах Азербайджана(не говорю об Армении, это даже не Нагорный Карабах(НК), в частности в Физулинском районе, это практически центр Азербайджана в 270 км. от государственной границы Азербайджана с Арменией? Азербайджан оккупировал Азербайджан, причем свои внутренние районы не относящиеся к НК и населенные исключительно азербайджанцами до оккупации ?
  16. Комментарий был удален.
  17. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:09 Новый
    0
    Вот и почетные условия для мира! what