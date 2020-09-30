Алиев назвал единственное условие прекращения боёв в Карабахе

У нас потери. Но это дело правое. Международное право на нашей стороне... У нас одно условие – безоговорочный вывод ВС Армении из оккупированных территорий. Если армянское правительство исполнит это условие, бои прекратятся, наступит мир

Мы восстанавливаем историческую справедливость. Карабах является исконной территорией Азербайджана. Достаточно посмотреть историю... Мы хотим восстановить нашу территориальную целостность, делаем и сделаем это

Единственным условием прекращения боевых действий в Карабахе является вывод с этой территории подразделений и военной техники армянской армии, другие варианты не рассматриваются. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.По словам Алиева, посетившего в среду госпиталь в Баку, в случае вывода армянской армии с территории Карабаха бои сразу же будут прекращены.- заявил он.При этом азербайджанская армия получила указание не предпринимать никаких мер по отношению к армянскому гражданскому населению этой территории. Алиев уточнил, что у армян нет проблем на территории Азербайджана, в республике проживают тысячи этнических армян с азербайджанскими паспортами.Глава Азербайджана подчеркнул, что Азербайджан все равно восстановит свою территориальную целостность. В призывах к диалогу "нет необходимости", отметил Алиев, переговорный формат по Карабаху не дал результатов.- добавил он.