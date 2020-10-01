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Разработчики ЗРПК IM-SHORAD сталкиваются с проблемами

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Варианты ЗРПК IM-SHORAD на разных шасси. Фото Leonardo DRS


С прошлого года компании General Dynamics Land Systems и Leonardo DRS совместно с армией США проводят испытания перспективного зенитного ракетно-пушечного комплекса IM-SHORAD (Interim Maneuver Short-Range Air Defense). Часть проверок завершена и недавно начался новый этап тестирования. Уже составлены планы по закупкам, но график работ приходится корректировать из-за возникающих затруднений.

Планы на год


Предварительные испытания нескольких опытных IM-SHORAD начались в прошлом году и должны были расшириться в 2020-м. Согласно планам армии, в этом году на испытания должны выйти все заказанные прототипы в количестве 9 ед. В марте сообщалось, что к июню текущий этап испытаний завершится, что позволит начать подготовку к последующим мероприятиям. На осень планировался старт войсковых испытаний.

В середине мая поступили новые сообщения о ходе работ по проекту, о достигнутых успехах и имеющихся затруднениях. К тому времени подрядчик подал на испытания пять машин из девяти требуемых, они проходили испытания на разных полигонах на территории США. Отмечалось, что проект сталкивается с проблемами в контексте интеграции компонентов и программного обеспечения, однако принимаются все необходимые меры.

Всего через несколько недель официальные лица рассказали о других затруднениях. Пандемия COVID-19 и связанные с нею мероприятия мешают проведению опытно-конструкторских работ и испытаний, что приводит к определенным задержкам и отклонениям от установленного графика. Вместе с затруднениями технического характера это могло привести к существенным проблемам. В первую очередь, ожидалось смещение основных событий программы вправо.

В начале августа стало известно, что разработчики завершили доводку программного обеспечения и избавились от технических недочетов. Это позволило продолжать подготовку к новому этапу испытаний, а также уточнять планы на будущее. В частности, не исключалось, что до конца сентября будет подписан первый контракт на серийное производство перспективного ЗРПК.


Один из опытных комплексов. Фото GDLS

Комбинация компонентов


Целью проекта IM-SHORAD является создание нового ЗРПК для оснащения войсковой ПВО. Такой комплекс должен будет работать в одних боевых порядках с бронетехникой и пехотой, отвечая за их защиту от воздушного нападения в ближней зоне. Одно из основных требований заказчика касалось сокращения стоимость производства и эксплуатации за счет максимально широкого использования готовых компонентов.

Представленный на испытания образец является совместной разработкой GDLS и Leonardo DRS. На правах поставщиков различных компонентов к работам привлекались другие организации. Базой для ЗРПК стал четырехосный колесный бронетранспортер Stryker. На нем смонтирован боевой модуль RIwP (Reconfigurable Integrated-weapons Platform) с разнообразным вооружением, средствами поиска целей и управления огнем.

На поворотном основании боевого модуля смонтирован блок оптико-электронного оборудования MX-GCS с дневным, ночным и лазерным каналами. Предусматривается радиоаппаратура опознавания «свой-чужой». По центру модуля располагается качающаяся установка с 30-мм автоматической пушкой M230LF и 7,62-мм спаренным пулеметом. На правом борту находится пусковая установка SVUL с четырьмя зенитными ракетами Stinger. Слева размещается установка M299 под две управляемые ракеты Hellfire.

IM-SHORAD может искать цели самостоятельно или получать внешнее целеуказание. Сопровождение осуществляется при помощи оптики, она же отвечает за наведение ствольных систем и подготовку к пуску ракет. Изделия Stinger и Hellfire используют принцип «запустил-забыл», что позволило отказаться от средств управления ракетами в полете.

Предлагаемый облик зенитного комплекса позволяет решать широкий круг боевых задач. В первую очередь, IM-SHORAD должен выявлять и уничтожать воздушные цели – самолеты и вертолеты тактической авиации, БПЛА и управляемое вооружение. В зависимости от типа цели и дальности до нее, возможно применение ствольного или ракетного вооружения. Максимальная дальность поражения (обеспечивается ракетой Hellfire) превышает 6-8 км. На меньших дальностях используются ракеты Stinger или пушка.


Боевоймодуль RIwP в конфигурации для IM-SHORAD. Фото Wescam.com

При необходимости IM-SHORAD может вести огонь по наземным объектам. 30-мм пушка и спаренный пулемет должны обеспечивать поражение «мягких» целей и легкобронированной техники. Также наземные объекты поражаются ракетой Hellfire.

ЗРПК строится на серийной платформе и вооружается хорошо освоенными боеприпасами. За счет этого обеспечивается мобильность и подвижность на уровне других образцов армейской техники, а также упрощаются процессы снабжения. Проект IM-SHORAD также допускает использование других базовых платформ – по желанию заказчика.

Проблемы интеграции


Весной на ход проекта IM-SHORAD негативно повлияла пандемия. В рамках испытаний достаточно сложно соблюдать все санитарные требования, из-за чего работы пришлось приостановить на некоторое время. Однако затем испытатели получили необходимые средства защиты и изменили организацию труда, что позволило продолжать испытания.

Куда большей проблемой стала интеграция компонентов. Как отмечали официальные лица, все основные компоненты ЗРПК уже отработаны и освоены. Но их соединение в общий комплекс оказалось достаточно сложной задачей. Возникали те или иные трудности в контексте программного обеспечения, борьба с которыми занимала некоторое время.

Проект IM-SHORAD разрабатывался в ускоренном режиме, чтобы сухопутные войска получили готовый образец в минимально возможные сроки. Утверждалось, что ускорение работ приводило к более быстрому проявлению проблем и недочетов. Их исправление требовало времени и затягивало процесс испытаний, и без того не самый простой.

Будущие закупки


В конце мая утверждалось, что все имеющиеся проблемы приводят к пересмотру графика работ. Все будущие этапы проекта смещаются вправо, отставание оценили в несколько месяцев. Тем не менее, заказчик и разработчики оценивают текущее положение дел и перспективы IM-SHORAD с определенным оптимизмом. Они собираются в ближайшее время выполнить оставшиеся мероприятия и приступить к развертыванию техники в войсках.


Пуск ракеты Hellfire. Фото Leonardo DRS

Согласно открытой информации, прямо сейчас несколько опытных ЗРПК находятся на войсковых испытаниях и проверяются в разных районах США в разных условиях. Основные проблемы устранены, и дальнейшая судьба комплекса фактически определена. В ближайшее время должен появиться первый контракт на поставку серийной техники.

В прошлом командование говорило о необходимости закупки 144 систем типа IM-SHORAD. В сентябре 2020 г. планировалось подписать первый контракт на 32 боевые машины, поставки по которому должны были начаться в 2021 г. В связи с общими сложностями подписание контракта сдвигается на несколько недель или месяцев. Тем не менее, принципиальное решение уже принято – осталось только оформить его документально.

Серийные ЗРПК IM-SHORAD будут передаваться частям, базирующимся в Европе. В Пентагоне считают, что ухудшение обстановки в регионе приводит к рискам полномасштабного вооруженного конфликта, в ходе которого сухопутным войскам США понадобится полноценная войсковая ПВО. Таким образом, в течение нескольких следующих лет европейские соединения армии США смогут улучшить свои боевые возможности и снизить риски, связанные с авиацией противника.

От проблем к эксплуатации


Проект зенитного ракетно-пушечного комплекса IM-SHORAD имеет несколько любопытных особенностей и показывает интересные тенденции. Попытка сэкономить за счет использования только готовых комплектующих столкнулась с проблемами на стадии интеграции. Увеличение темпа работ привело к ускорению выявления новых недочетов. Ко всему этому добавился негативный фактор в виде эпидемии.

Как утверждается, все недостатки были устранены и готовый ЗРПК проходит очередной этап испытаний в преддверии запуска серии. Это позволяет говорить об успешном решении основных задач проекта, пусть даже и с определенным опозданием. Впрочем, для максимально упрощенного проекта даже несколько месяцев оказываются серьезной задержкой.
Автор:
24 комментария
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  1. Лопатов
    Лопатов Сегодня, 18:12 Новый
    +1
    Н-да.....
    Тут в "новостях" статью выложили. Про огромные проблемы "Осы" в плане борьбы с БПЛА
    1. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Сегодня, 18:18 Новый
      +1
      Против класса MALE естественно нужны другие системы ПВО. У этих беспилотников высоты полёта за 10 км уходят. Классическую эшелонированную систему ПВО ещё ни кто не отменил.
      1. Лопатов
        Лопатов Сегодня, 19:11 Новый
        +1
        Цитата: OgnennyiKotik
        Классическую эшелонированную систему ПВО ещё ни кто не отменил.

        Как это "никто"? А американцы?
    2. Наблюдатель2014
      Наблюдатель2014 Сегодня, 18:22 Новый
      +1
      Цитата: Лопатов
      Н-да.....
      Тут в "новостях" статью выложили. Про огромные проблемы "Осы" в плане борьбы с БПЛА

      Лопатов Ненужно это ЗРПК IM-SHORAD с "Осой" сравнивать. no На борту у них разные средства поражения и между ними временная пропасть. Технологии и всё такое. hi
      1. Лопатов
        Лопатов Сегодня, 19:15 Новый
        +2
        Цитата: Наблюдатель2014
        и между ними временная пропасть.

        Какая разница?
        У них проблем с "досягаемостью" будет ещё больше.
        "Хелфаер" так себе зенитная ракета.
        А "Стингер" слишком "короткорукий"
        1. Наблюдатель2014
          Наблюдатель2014 Сегодня, 19:25 Новый
          0
          А кто сказал что "Хелфаер" В этом боевом модуле позиционируется как ракета ПВО? lol Её возможности в ПВО достаточно известны.Эта статья о боевом модуле США.Винтик в многогранном военном механизме.Вы погорячились в своём первом комментарии сравнивая этот боевой модуль с комплексом ПВО "Оса" yes Я не знаю кто эту статью печатал.Но факт есть факт.Это просто боевой модуль.Устанавливаемый на что угодно С уклоном на ПВО.Всё.
          1. Лопатов
            Лопатов Сегодня, 19:28 Новый
            +2
            Цитата: Наблюдатель2014
            А кто сказал что "Хелфаер" В этом боевом модуле позиционируется как ракета ПВО?

            Американцы.

            Цитата: Наблюдатель2014
            сравнивая этот боевой модуль

            ??????
            1. Наблюдатель2014
              Наблюдатель2014 Сегодня, 19:40 Новый
              +1
              Закрываем дискуссию ни о чём laughing Статья есть статья.А военная техника есть военная.Глупо спорить об одном и том же.Но с разных ракурсов. drinks
              1. Лопатов
                Лопатов Сегодня, 19:41 Новый
                +1
                Цитата: Наблюдатель2014
                Закрываем дискуссию ни о чём

                Самокритично.

                Кстати, в статье речь о ЗРК, а не о "боевом модуле"
                1. Наблюдатель2014
                  Наблюдатель2014 Сегодня, 19:42 Новый
                  +1
                  Да какой там млин это ЗРК wassat Это просто боевой модуль.Всё.
                  1. Лопатов
                    Лопатов Сегодня, 19:43 Новый
                    +1
                    Цитата: Наблюдатель2014
                    Да какой там млин это ЗРК

                    IM-SHORAD is an Air Defense Artillery capability which moves and maneuvers in direct support of Brigade Combat Teams (BCT) to destroy, neutralize or deter low altitude aerial threats.
                    (с)Leonardo
                    1. Наблюдатель2014
                      Наблюдатель2014 Сегодня, 19:50 Новый
                      +1
                      Цитата: Лопатов
                      M-SHORAD is an Air Defense Artillery capability which moves and maneuvers in direct support of Brigade Combat Teams (BCT) to destroy, neutralize or deter low altitude aerial threats.

                      M-SHORAD-это зенитная артиллерийская установка, которая перемещается и маневрирует при непосредственной поддержке бригадных боевых групп (BCT) для уничтожения, нейтрализации или сдерживания низковысотных воздушных угроз.

                      Ну я же сказал что это боевой модуль с возможностью ПВО.А то и что там понаписали "первоисточные писаки" то такое и второстепенное.
                      1. Лопатов
                        Лопатов Сегодня, 19:52 Новый
                        0
                        Цитата: Наблюдатель2014
                        Ну я же сказал что это боевой модуль с возможностью ПВО

                        Э.....
                        Что Вам не понятно в слове "зенитная"?
                      2. Наблюдатель2014
                        Наблюдатель2014 Сегодня, 20:07 Новый
                        +1
                        Цитата: Лопатов
                        Цитата: Наблюдатель2014
                        Ну я же сказал что это боевой модуль с возможностью ПВО

                        Э.....
                        Что Вам не понятно в слове "зенитная"?
                        Серийные ЗРПК IM-SHORAD будут передаваться частям, базирующимся в Европе. В Пентагоне считают, что ухудшение обстановки в регионе приводит к рискам полномасштабного вооруженного конфликта, в ходе которого сухопутным войскам США понадобится полноценная войсковая ПВО. Таким образом, в течение нескольких следующих лет европейские соединения армии США смогут улучшить свои боевые возможности и снизить риски, связанные с авиацией противника.
                        Раньше они целиком и полностью рассчитывали на подавляющее превосходство в воздухе.Так? Так yes Теперь судя по этой статье закрывают брешь на ближних дистанциях.Только маленький нюанс .Вы в первом комментарии ссылались на боевой опыт армии Армении и Азербайджана говорили.А тут боевой модуль качественно другой армии обсуждается. requestИ рассматривать эту приблуду следует в комплексе её применения в составе армии США.Комплексный подход быть обязан в фантазировании боевого применения той или иной продукции ВПК .Любой страны.Я подчёркиваю .Любой.
  • OgnennyiKotik
    OgnennyiKotik Сегодня, 18:15 Новый
    0
    Беспилотники превращаются в главную угрозу, систем направленных против них становится все больше.
    На мой взгляд у данного пепелаца слишком ограниченный боезапас. Конечно у них есть 30 мм снаряды с управляемым подрывом, но не похоже что в этом ЗРПК он предусмотрен.
    Интересен вариант установки APKWS (управляемая Гидра 70) или аналога на подобную технику. Достаточно универсальная и дешевая система.
    1. Лопатов
      Лопатов Сегодня, 19:22 Новый
      -1
      Цитата: OgnennyiKotik
      Достаточно универсальная и дешевая система.

      Универсальная, дешёвая и бесполезная.
      Видимо, пилят...
      Хотя разработки нормальных ЗРК вроде как есть.
    2. garri-lin
      garri-lin Сегодня, 19:24 Новый
      0
      А та Гидра по воздушным целям работать сможет?
      1. eklmn
        eklmn Сегодня, 19:50 Новый
        0
        Может земля-воздух и воздух-земля, но наведение - лазерное. На амерском нет лазера.
        1. garri-lin
          garri-lin Сегодня, 20:03 Новый
          0
          Не слышал про зенитный вариант Гидры. А можно ссылку. Интересно прчитать.
  • Цой
    Цой Сегодня, 18:49 Новый
    0
    Хелфаер по воздуху научили работать? Это что универсальная ракета получается? Или что? Если в качестве вв то какая боевая часть? Обычный фугас это ведь не лучший выбор в качестве зенитки. Я то думал что хелфаер будет только по земле, а стингер возьмет воздух, но в статье написано иное.
    1. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Сегодня, 18:55 Новый
      0
      Куда укажут туда и полетит. Им и катера вооружают.
    2. Лопатов
      Лопатов Сегодня, 19:19 Новый
      0
      Цитата: Цой
      Это что универсальная ракета получается?

      Все ПТРК могут по воздушным целям работать.
  • garri-lin
    garri-lin Сегодня, 19:29 Новый
    0
    Очень странный набор вооружения. Стингер сможет навестись на БПЛА весом в пару десятков кг и эллектродвигателем? Одиностволка 30 мм без управляемого подрыва сможет попасть? Хелфаер как себя поведет при маневрах на восходящей траектории?
  • andrewkor
    andrewkor Сегодня, 19:42 Новый
    0
    Убого как то выглядит по сравнению с российской техникой аналогичного предназначения.Сказывается многолетняя запущеность в разработке войскового ПВО.Я так думаю!
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