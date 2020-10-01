Разработчики ЗРПК IM-SHORAD сталкиваются с проблемами

Варианты ЗРПК IM-SHORAD на разных шасси. Фото Leonardo DRS
С прошлого года компании General Dynamics Land Systems и Leonardo DRS совместно с армией США проводят испытания перспективного зенитного ракетно-пушечного комплекса IM-SHORAD (Interim Maneuver Short-Range Air Defense). Часть проверок завершена и недавно начался новый этап тестирования. Уже составлены планы по закупкам, но график работ приходится корректировать из-за возникающих затруднений.
Планы на год
Предварительные испытания нескольких опытных IM-SHORAD начались в прошлом году и должны были расшириться в 2020-м. Согласно планам армии, в этом году на испытания должны выйти все заказанные прототипы в количестве 9 ед. В марте сообщалось, что к июню текущий этап испытаний завершится, что позволит начать подготовку к последующим мероприятиям. На осень планировался старт войсковых испытаний.
В середине мая поступили новые сообщения о ходе работ по проекту, о достигнутых успехах и имеющихся затруднениях. К тому времени подрядчик подал на испытания пять машин из девяти требуемых, они проходили испытания на разных полигонах на территории США. Отмечалось, что проект сталкивается с проблемами в контексте интеграции компонентов и программного обеспечения, однако принимаются все необходимые меры.
Всего через несколько недель официальные лица рассказали о других затруднениях. Пандемия COVID-19 и связанные с нею мероприятия мешают проведению опытно-конструкторских работ и испытаний, что приводит к определенным задержкам и отклонениям от установленного графика. Вместе с затруднениями технического характера это могло привести к существенным проблемам. В первую очередь, ожидалось смещение основных событий программы вправо.
В начале августа стало известно, что разработчики завершили доводку программного обеспечения и избавились от технических недочетов. Это позволило продолжать подготовку к новому этапу испытаний, а также уточнять планы на будущее. В частности, не исключалось, что до конца сентября будет подписан первый контракт на серийное производство перспективного ЗРПК.
Один из опытных комплексов. Фото GDLS
Комбинация компонентов
Целью проекта IM-SHORAD является создание нового ЗРПК для оснащения войсковой ПВО. Такой комплекс должен будет работать в одних боевых порядках с бронетехникой и пехотой, отвечая за их защиту от воздушного нападения в ближней зоне. Одно из основных требований заказчика касалось сокращения стоимость производства и эксплуатации за счет максимально широкого использования готовых компонентов.
Представленный на испытания образец является совместной разработкой GDLS и Leonardo DRS. На правах поставщиков различных компонентов к работам привлекались другие организации. Базой для ЗРПК стал четырехосный колесный бронетранспортер Stryker. На нем смонтирован боевой модуль RIwP (Reconfigurable Integrated-weapons Platform) с разнообразным вооружением, средствами поиска целей и управления огнем.
На поворотном основании боевого модуля смонтирован блок оптико-электронного оборудования MX-GCS с дневным, ночным и лазерным каналами. Предусматривается радиоаппаратура опознавания «свой-чужой». По центру модуля располагается качающаяся установка с 30-мм автоматической пушкой M230LF и 7,62-мм спаренным пулеметом. На правом борту находится пусковая установка SVUL с четырьмя зенитными ракетами Stinger. Слева размещается установка M299 под две управляемые ракеты Hellfire.
IM-SHORAD может искать цели самостоятельно или получать внешнее целеуказание. Сопровождение осуществляется при помощи оптики, она же отвечает за наведение ствольных систем и подготовку к пуску ракет. Изделия Stinger и Hellfire используют принцип «запустил-забыл», что позволило отказаться от средств управления ракетами в полете.
Предлагаемый облик зенитного комплекса позволяет решать широкий круг боевых задач. В первую очередь, IM-SHORAD должен выявлять и уничтожать воздушные цели – самолеты и вертолеты тактической авиации, БПЛА и управляемое вооружение. В зависимости от типа цели и дальности до нее, возможно применение ствольного или ракетного вооружения. Максимальная дальность поражения (обеспечивается ракетой Hellfire) превышает 6-8 км. На меньших дальностях используются ракеты Stinger или пушка.
Боевоймодуль RIwP в конфигурации для IM-SHORAD. Фото Wescam.com
При необходимости IM-SHORAD может вести огонь по наземным объектам. 30-мм пушка и спаренный пулемет должны обеспечивать поражение «мягких» целей и легкобронированной техники. Также наземные объекты поражаются ракетой Hellfire.
ЗРПК строится на серийной платформе и вооружается хорошо освоенными боеприпасами. За счет этого обеспечивается мобильность и подвижность на уровне других образцов армейской техники, а также упрощаются процессы снабжения. Проект IM-SHORAD также допускает использование других базовых платформ – по желанию заказчика.
Проблемы интеграции
Весной на ход проекта IM-SHORAD негативно повлияла пандемия. В рамках испытаний достаточно сложно соблюдать все санитарные требования, из-за чего работы пришлось приостановить на некоторое время. Однако затем испытатели получили необходимые средства защиты и изменили организацию труда, что позволило продолжать испытания.
Куда большей проблемой стала интеграция компонентов. Как отмечали официальные лица, все основные компоненты ЗРПК уже отработаны и освоены. Но их соединение в общий комплекс оказалось достаточно сложной задачей. Возникали те или иные трудности в контексте программного обеспечения, борьба с которыми занимала некоторое время.
Проект IM-SHORAD разрабатывался в ускоренном режиме, чтобы сухопутные войска получили готовый образец в минимально возможные сроки. Утверждалось, что ускорение работ приводило к более быстрому проявлению проблем и недочетов. Их исправление требовало времени и затягивало процесс испытаний, и без того не самый простой.
Будущие закупки
В конце мая утверждалось, что все имеющиеся проблемы приводят к пересмотру графика работ. Все будущие этапы проекта смещаются вправо, отставание оценили в несколько месяцев. Тем не менее, заказчик и разработчики оценивают текущее положение дел и перспективы IM-SHORAD с определенным оптимизмом. Они собираются в ближайшее время выполнить оставшиеся мероприятия и приступить к развертыванию техники в войсках.
Пуск ракеты Hellfire. Фото Leonardo DRS
Согласно открытой информации, прямо сейчас несколько опытных ЗРПК находятся на войсковых испытаниях и проверяются в разных районах США в разных условиях. Основные проблемы устранены, и дальнейшая судьба комплекса фактически определена. В ближайшее время должен появиться первый контракт на поставку серийной техники.
В прошлом командование говорило о необходимости закупки 144 систем типа IM-SHORAD. В сентябре 2020 г. планировалось подписать первый контракт на 32 боевые машины, поставки по которому должны были начаться в 2021 г. В связи с общими сложностями подписание контракта сдвигается на несколько недель или месяцев. Тем не менее, принципиальное решение уже принято – осталось только оформить его документально.
Серийные ЗРПК IM-SHORAD будут передаваться частям, базирующимся в Европе. В Пентагоне считают, что ухудшение обстановки в регионе приводит к рискам полномасштабного вооруженного конфликта, в ходе которого сухопутным войскам США понадобится полноценная войсковая ПВО. Таким образом, в течение нескольких следующих лет европейские соединения армии США смогут улучшить свои боевые возможности и снизить риски, связанные с авиацией противника.
От проблем к эксплуатации
Проект зенитного ракетно-пушечного комплекса IM-SHORAD имеет несколько любопытных особенностей и показывает интересные тенденции. Попытка сэкономить за счет использования только готовых комплектующих столкнулась с проблемами на стадии интеграции. Увеличение темпа работ привело к ускорению выявления новых недочетов. Ко всему этому добавился негативный фактор в виде эпидемии.
Как утверждается, все недостатки были устранены и готовый ЗРПК проходит очередной этап испытаний в преддверии запуска серии. Это позволяет говорить об успешном решении основных задач проекта, пусть даже и с определенным опозданием. Впрочем, для максимально упрощенного проекта даже несколько месяцев оказываются серьезной задержкой.