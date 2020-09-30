Зеленский уволил представителя Киева из контактной группы за утверждение, что Украина не воюет с РФ

Неприятно поражены личными оценками и комментариями, которые дал первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин в Верховной Раде Украины на заседании Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

На вопрос об участии РФ в войне на Донбассе член украинской делегации в ТКГ контактной группе Витольд Фокин ответил, что никаких признаков российско-украинской войны он пока не замечал. За эти слова его уволили из состава делегации.Незадолго до этого возмущение националистов и президентской команды вызвали слова 87-летнего политика по поводу Донбасса. Он выступал за особый статус этих территорий и полную амнистию участников боевых действий. При этом он (о, ужас!) назвал вооруженные силы республик «повстанцами». Он уже было извинился за свои высказывания, но затем заявил, что Украина не воюет с Россией. Это и стало последней каплей для украинских властей. Они посчитали эти слова возмутительными и решили убрать Витольда Фокина из состава делегации, наказав его за здравомыслие.Политика отстранили от должности на основании президентского указа, который появился на сайте Офиса президента 30 сентября. В формулировке указывалось, что он «отступил от справедливой оценки оккупации Крыма и части Донбасса».- указано в заявлении Офиса президента Украины.