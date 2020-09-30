Военное обозрение
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Зеленский уволил представителя Киева из контактной группы за утверждение, что Украина не воюет с РФ

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На вопрос об участии РФ в войне на Донбассе член украинской делегации в ТКГ контактной группе Витольд Фокин ответил, что никаких признаков российско-украинской войны он пока не замечал. За эти слова его уволили из состава делегации.


Незадолго до этого возмущение националистов и президентской команды вызвали слова 87-летнего политика по поводу Донбасса. Он выступал за особый статус этих территорий и полную амнистию участников боевых действий. При этом он (о, ужас!) назвал вооруженные силы республик «повстанцами». Он уже было извинился за свои высказывания, но затем заявил, что Украина не воюет с Россией. Это и стало последней каплей для украинских властей. Они посчитали эти слова возмутительными и решили убрать Витольда Фокина из состава делегации, наказав его за здравомыслие.

Политика отстранили от должности на основании президентского указа, который появился на сайте Офиса президента 30 сентября. В формулировке указывалось, что он «отступил от справедливой оценки оккупации Крыма и части Донбасса».

Неприятно поражены личными оценками и комментариями, которые дал первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин в Верховной Раде Украины на заседании Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

- указано в заявлении Офиса президента Украины.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org, автор Anatoliy Pashko
19 комментариев
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  1. Avior
    Avior Сегодня, 17:40 Новый
    +5
    Известно, как 87 летний скучающий дедушка, бывший премьер министр Украины, попал в ТКГ.
    Как оказалась, его внучка , находится в близких дружеских отношениях с Ермаком, руководителем офиса президента. Она их и познакомила, о чем сама и сказала в интервью..
    О том, что взгляды у Фокина, мягко говоря, не совсем совпадают с официальными, как то никто не выяснял. smile
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 17:52 Новый
      +7
      Прицепились к мужику... там все правительство в "близких отношениях".
    2. nnm
      nnm Сегодня, 17:52 Новый
      +4
      А остальная команда зеленского, конечно, ну совсем не его друзья/партнёры! Да и на то, что взгляды не выяснили - не надо сочинять. Был Сивохо, один из лепших друзей. Но сказал то, что не понравилось нацикам. И где он теперь? Или Зеленский и его взглядов не знал? Все прекрасно он знал, просто он обычная марионетка без собственной воли
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 17:44 Новый
    -3
    Чего-то это все напоминает.....кто не с нами, тот против нас......было уже такое.....
  3. сенька шалый
    сенька шалый Сегодня, 17:44 Новый
    -4
    А в африканском племени, вождь не счатается настоящим, если в процессе посвящения, ему лоб не смазали кровью молодого петуха..
    К чему это все? Сколько можно копипастить ахинею?
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 17:50 Новый
    +2
    возмущение националистов

    Националисты правят бал и Зеленским...
    1. nnm
      nnm Сегодня, 17:54 Новый
      +1
      Это точно - кто националистов ужинает, тот Украину и танцует.
  5. fn34440
    fn34440 Сегодня, 17:51 Новый
    +9
    В ООН завезли рояль. Все с нетерпением ждут выступление Зеленского.
  6. nnm
    nnm Сегодня, 17:56 Новый
    +4
    Да не за слова он его уволил, а за то, что бы никто на Украине и не смел задаваться вопросом почему "воюют" с Россией , а гибнут украинцы. Почему на обмен идут одни украинцы с обеих сторон, почему так и не могут показать заявленные 200 тыс российских военнослужащих и 700 танков...
    За, то, что бы задумавшись не спросили - а не выгодна ли эта война именно украинской власти. Которая под эту марку может спокойно воровать , устраивать правовой беспредел, языковой геноцид и тп. Что бы не спросили о том, что обещал то перед выборами он совсем иное.
  7. Егоза
    Егоза Сегодня, 17:58 Новый
    +5
    правда глаза колет и осиновый кол упырям прямо в сердце вонзает. Вот и увольняют они "переговорщиков". И президент-марионетка боится пойти против нациков. А то ведь всплывет правда, что ОНИ ВСЕ ПРЕСТУПНИКИ.
  8. iouris
    iouris Сегодня, 18:03 Новый
    +4
    "Дедушка бросил гранату в окно: дедушка старый, ему всё равно..."
    Спасибо деду за победу.
  9. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 18:03 Новый
    +3
    Там за правду вообще убивают так что легко отделался.
    1. Кузмицкий
      Кузмицкий Сегодня, 18:11 Новый
      0
      Он на Украине живет, так что еще не отделался. Отморозков там хватает.
  10. 23424636
    23424636 Сегодня, 18:14 Новый
    +1
    днепропетровская синагога неприятно удивлена ,что в ее крыше образовалась дырка в виде звезды Давида.С одной стороны красиво смотреть на Луну через шестигранник.но с другой стороны залетают комары и жалят, и расптространяют лихорадку Западного Нила.среди хасидов .Послали старого кровельщика чтобы залатать дыру .но нет- стало душно и пот заливает пейсики .Убрать старого и поставить молодого айтишника- пусть айфоном прикроет дыру...
  11. Andrea
    Andrea Сегодня, 18:29 Новый
    +3
    Все ништяки от "войны" с Россией обламывает.
    Херои оказываются не херои вовсе,а каратели и санкции вдруг становятся странными потому,что Россия не причастна к выполнению Минских соглашений....а так по этому поводу пятую точку рвут.
  12. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 18:51 Новый
    +2
    наказав его за здравомыслие.
    В точку. Здравый смысл на украине не в почёте. Результаты как говориться на лицо.
  13. Овсиговец
    Овсиговец Сегодня, 19:43 Новый
    0
    Цитата: Avior
    Известно, как 87 летний скучающий дедушка, бывший премьер министр Украины, попал в ТКГ.
    Как оказалась, его внучка , находится в близких дружеских отношениях с Ермаком, руководителем офиса президента. Она их и познакомила, о чем сама и сказала в интервью..
    О том, что взгляды у Фокина, мягко говоря, не совсем совпадают с официальными, как то никто не выяснял. smile

    Цитата: Avior
    Известно, как 87 летний скучающий дедушка, бывший премьер министр Украины, попал в ТКГ.
    Как оказалась, его внучка , находится в близких дружеских отношениях с Ермаком, руководителем офиса президента. Она их и познакомила, о чем сама и сказала в интервью..
    О том, что взгляды у Фокина, мягко говоря, не совсем совпадают с официальными, как то никто не выяснял. smile

    конечно конечно))))) Зеля и Ко святые люди и они "неуниноуные")))) Рафик сам пришел
  14. Овсиговец
    Овсиговец Сегодня, 19:46 Новый
    0
    ну что пани да панове украинцы(ки) мало вас в землю легло))))) не хотите мира.....постреляем господа....пока не увижу на Украине мощное АНТИвоенное движение - не поверю в украинцев жаждущих мира
  15. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 20:20 Новый
    0
    Ой-вей, что же творится на Незалежной: що ни день, - то очередного агента Кремля ловят.