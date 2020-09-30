Шойгу подвёл итоги пятилетия военной операции в Сирии

Важнейшим результатом и преимуществом для нас в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке стало развертывание на основании российско-сирийского договора в Сирии на постоянной основе двух российских военных баз

Порой в идущих по сей день обсуждениях возникает вопрос: а правильно ли Россия сделала, взявшись за выполнение той непростой задачи? Но всякий раз можно доказательно утверждать: миссия была в Сирии необходимой, а решение о начале военной операции было верным, если не единственно возможным

Ровно пять лет назад, 30 сентября 2015 года, Россия начала военную операцию в Сирии. Важнейшим результатом этой операции, кроме уничтожения террористов, является развертывание в данном регионе двух военных баз. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.Глава российского военного ведомства, подводя итоги военной операции в Сирии, заявил, что за пять лет удалось уничтожить на территории Сирии более 133 тыс. боевиков, включая 4,5 тыс. выходцев из РФ и стран СНГ. Российские летчики совершили более 44 тыс. боевых вылетов, в ходе которых было уничтожено более 133,5 тыс. объектов террористов, включая топливозаправщики. Сирийская правительственная армия при поддержке ВКС освободила 88% территории Сирии, отбив у боевиков 1024 населенных пункта.Активная фаза российской военной операции продолжалась 804 дня - с 30 сентября 2015 года по 11 декабря 2017 года.За пять лет военных действий боевой опыт в Сирии получили все командующие войсками военных округов, общевойсковых армий, армий ВВС и ПВО, командиры дивизий, бригад и полков, 98% личного состава подразделений военной полиции, 90% лётчиков, 78% военнослужащих инженерных войск, свыше половины специалистов ПВО, более 60% военнослужащих ВМФ России.Важнейшим результатом участия в боевых действиях в Сирии Шойгу назвал развертывание двух военных баз: авиабазы Хмеймим с современной инфраструктурой - аэродромом первого класса, способным принимать все типы летательных аппаратов, а также пункта материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе с закрытой акваторией, новейшими причалами, комплексами обслуживания и малого ремонта.- подчеркнул он.Подводя итоги, министр добавил, что военная операция в Сирии была необходима не только для уничтожения террористов, но и для укрепления авторитета России, усиления международного влияния и срыва планов некоторых стран изолировать Россию.- заявил министр.