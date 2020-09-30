Макрон в Латвии: Франция обеспокоена воинственными посланиями Турции по Нагорному Карабаху

Франция крайне обеспокоена воинственными посланиями, которые позволяет себе делать Турция в последние дни и часы. По сути, эти послания снимают любые запреты для Азербайджана на отвоевание Нагорного Карабаха – вооружённым путём. Мы этого не принимаем и принять не можем.

Я предпочитаю дождаться установления истинных фактов. Мы обсудим этот вопрос (участия Турции в конфликте) завтра с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Президент Франции продолжает свой вояж по Прибалтийским странам. После посещения Литвы Эммануэль Макрон отправился в соседнюю Латвию, где поблагодарил Ригу за «приверженность европейскому партнёрству» и высказался по вопросу конфликта в Нагорном Карабахе. При этом особенно «досталось» от Макрона Турции.По заявлению президента Франции, от Анкары исходит неприемлемая риторика. Из заявления Макрона:По словам Макрона, он «отметил политические декларации Анкары» и посчитал их «опасными».Латвийские журналисты поинтересовались у французского президента по поводу того, есть ли у него подтверждение заявлений Армении о том, что штурмовик Су-25 был сбит истребителем турецких ВВС.Макрон:Важно отметить, что отношения между Парижем и Анкарой обострились из-за ситуации в Ливии. После этого взаимная риторика становилась только жёстче, в том числе и из-за действий Турции в восточном Средиземноморье. Теперь сложностей во взаимоотношениях двух стран НАТО добавляет ещё и Карабахская проблематика.