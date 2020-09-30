Военное обозрение
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Макрон в Латвии: Франция обеспокоена воинственными посланиями Турции по Нагорному Карабаху

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Президент Франции продолжает свой вояж по Прибалтийским странам. После посещения Литвы Эммануэль Макрон отправился в соседнюю Латвию, где поблагодарил Ригу за «приверженность европейскому партнёрству» и высказался по вопросу конфликта в Нагорном Карабахе. При этом особенно «досталось» от Макрона Турции.


По заявлению президента Франции, от Анкары исходит неприемлемая риторика. Из заявления Макрона:

Франция крайне обеспокоена воинственными посланиями, которые позволяет себе делать Турция в последние дни и часы. По сути, эти послания снимают любые запреты для Азербайджана на отвоевание Нагорного Карабаха – вооружённым путём. Мы этого не принимаем и принять не можем.

По словам Макрона, он «отметил политические декларации Анкары» и посчитал их «опасными».

Латвийские журналисты поинтересовались у французского президента по поводу того, есть ли у него подтверждение заявлений Армении о том, что штурмовик Су-25 был сбит истребителем турецких ВВС.

Макрон:

Я предпочитаю дождаться установления истинных фактов. Мы обсудим этот вопрос (участия Турции в конфликте) завтра с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Важно отметить, что отношения между Парижем и Анкарой обострились из-за ситуации в Ливии. После этого взаимная риторика становилась только жёстче, в том числе и из-за действий Турции в восточном Средиземноморье. Теперь сложностей во взаимоотношениях двух стран НАТО добавляет ещё и Карабахская проблематика.
Использованы фотографии:
Фейсбук/президент Франции
35 комментариев
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  1. Canecat
    Canecat Сегодня, 17:54 Новый
    +3
    Первый пошел с обеспокоенностью... на очереди великобриты и матрасно-полосатые.
    1. Венд
      Венд Сегодня, 18:19 Новый
      0
      А заявочка Азербайджана его не беспокоит? А то ведь совсем спать перестанет, будет со всеми лидерами переговоры вести laughing
      1. Храмов
        Храмов Сегодня, 18:28 Новый
        +1
        Мы этого не принимаем и принять не можем.

        А коньячок принимаете?

        Тогда прими и забудься в алкогольном дурмане.

        Турки положили на французов.
        А французы ни чего сделать не могут.

        Вот такая се ля ви. laughing
        1. хрыч
          хрыч Сегодня, 19:52 Новый
          -1
          Не стоит недооценивать Францию. У нее мощная и современная армия с ядерным оружием, МБР и АПЛ. Вес Франции в ЕС после Брексита - она ведущая. У Германии влияние значительно меньше. Также опыт спецопераций и колониального диктата. Будет команда и Эрдоган не проснется. Не забывайте, что идет конкуренция за влияние ЕС и РФ на Армению, а также Ирану просто жизненно необходимо. У нас там база, а у ЕС там режим. Еще блицкриг провалился в Карабахе, а там же предгорье ... скоро мороз и ветра. Крупная группировка азербайджанцев, засыпанная снегом? Сирийские боевики и турки? Это все откровенные южане....
      2. финиш
        финиш Сегодня, 18:36 Новый
        +1
        Минобороны Армении заявляет, что Азербайджан передал управление воздушной операцией в Карабахе турецкой стороне.
        По информации оборонного ведомства, турецкие офицеры управляют всем удалённо с территории северо-восточной Турции.
      3. халпат
        халпат Сегодня, 19:34 Новый
        +2
        Он забавный. Макарончик:)
        В Латвии говорит о Карабахе.
        Пусть летит в Степанакерт. Расскажет им про героическую борьбу Литвы, Латвии и Эстонии против недемократичного Лукашенко и страшной российской угрозы.
    2. Маз
      Маз Сегодня, 18:29 Новый
      +6
      По информации Bloomberg (https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-09-30/armenia-azerbaijan-war-will-draw-in-russia-turkey-u-s), разведывательные оценки НАТО показывают, что армянская сторона с высокой долей вероятности выйдет победителем из вооруженного конфликта, если дело дойдет до полномасштабной войны при условии невмешательства третьей стороны и Турции в частности.

      Издание также отмечает, что Россия поставляла оружие и обучала обе стороны конфликта, при этом выступая в качестве миротворца.

      Про израиль и его поставки оружия айзерам на 5 миллиардов долларов конечно же "забыли"... Четвёртый за последнюю неделю азербайджанский транспортный самолёт Ил-76 прибыл в Израиль, который является одним из основных поставщиков высокоточного оружия, включая барражирующие боеприпасы, для Баку вот же твари
  2. marchcat
    marchcat Сегодня, 17:56 Новый
    +2
    Странно, про Россию забыл упомянуть, мы везде и во всём виноваты.
    1. BrTurin
      BrTurin Сегодня, 18:34 Новый
      0
      Цитата: marchcat
      Странно, про Россию забыл упомянуть, мы везде и во всём виноваты.

      То, что виноваты это.... только когда на дворе проблемы... "Если мы хотим, чтобы мир воцарился на долгое время, нам следует работать с Россией, потому что у нас общая география и прошлое" - это в Литве, "Мы не наивны, и я знаю, что возникнут вопросы. Мы не наивны, но нужно наладить стратегические каналы для переговоров. Это требует времени, но это нужно начать" - это в Латвии... только вот услышат ли это те кому он говорил....
    2. alexmach
      alexmach Сегодня, 18:35 Новый
      0
      Не забыл же - сказал, завтра поговорю с Путиным и Трампом. Ох хорошо бы было их с Эрдоганом лбами столкнуть посильнее..
  3. nnm
    nnm Сегодня, 18:00 Новый
    +7
    Да вертел султан на своем ятагане его озабоченность...
    А что он не сказал о санкциях против Турции, не начал собирать совбез ООН и тп?
    1. сенька шалый
      сенька шалый Сегодня, 18:01 Новый
      +1
      Так это же не толерантно, а по отношению к Макрону еще и ущемляет чего-то там.
    2. сенька шалый
      сенька шалый Сегодня, 18:03 Новый
      -1
      Ну ладно турки "проглотят" кавказ, что у них дальше в рационе? Китайцы пойдут на обрезание?
      1. Храмов
        Храмов Сегодня, 18:30 Новый
        +4
        Цитата: сенька шалый
        Ну ладно турки "проглотят" кавказ

        Турки проглотят, но не Кавказ а иную субстанцию.

        Даже если Вы хотели сказать "поглотят Кавказ", то и в этом не правда Ваша/
    3. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 18:20 Новый
      +6
      Цитата: nnm
      Да вертел султан на своем ятагане его озабоченность...

      Как вариант - в Германии турок навалом. Устроит "султан" немцам "зелёные жилеты", бабушка-соседка всполошится и строго спросит: "Мальчик! Ты не заигрался в самостоятельность? Все молчат - и ты молчи. Вон, есть Россия - её и ругай." Только его, Макрона, "озабоченность" и видели...
      1. nnm
        nnm Сегодня, 18:34 Новый
        +1
        Кстати, да. Более чем реалистичный вариант.
      2. Владимир_6
        Владимир_6 Сегодня, 19:18 Новый
        -1
        Цитата: Zoldat_A
        Как вариант - в Германии турок навалом. Устроит "султан" немцам "зелёные жилеты", бабушка-соседка всполошится и строго спросит: "Мальчик! Ты не заигрался в самостоятельность? Все молчат - и ты молчи.

        На этот вариант есть свой антивариант. В Турции 20 млн. курдов, и еще в Сирии, Иране и Ираке столько же. Как бы "бабушка" вместе с "мальчиком" в ответ не устроили султану "томатную революцию". Тем более, что "мальчик" ставленник Ротшильдов. Заиграется султан на Кавказе, получит домашние проблемы.
  4. iouris
    iouris Сегодня, 18:01 Новый
    +9
    От Анкары исходит не только "риторика", а от Парижа только "риторика".
    А Латвия, конечно, же "партнёр" и "привержена". Сколько у ней дивизий?
    1. nnm
      nnm Сегодня, 18:04 Новый
      +3
      цельных 6 500 штыков )))
  5. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 18:01 Новый
    +2
    Если турки ввяжутся, греки с французами им незамедлительно на полкарася постараются задвинуть!
    1. alexmach
      alexmach Сегодня, 18:43 Новый
      +3
      Где? В Карабахе? Только их там и не хватало.
      А турки везде действуют весьма разумно. Воюют везде где могут, при этом в основном чужими руками. Просто "прикрывают" братьев-партнеров. Ну ещё поставляют может чего. Это не особо затратно и не особо рисково, а потенциальная прибыть - огромная.
  6. Егоза
    Егоза Сегодня, 18:01 Новый
    +4
    Макрон! Хватит по прибалтам кататься! Тебе дома надо порядок наводить. А то возьмут "жилеты" власть в свои руки, пока у тебя "вояж"...Что делать будешь?
    1. сенька шалый
      сенька шалый Сегодня, 18:05 Новый
      +5
      Цитата: Егоза
      Макрон! Хватит по прибалтам кататься! Тебе дома надо порядок наводить. А то возьмут "жилеты" власть в свои руки, пока у тебя "вояж"...Что делать будешь?

      Боюсь его нет в чате, но раз он в Латвии шоркается, позовем и сюда.
    2. orionvitt
      orionvitt Сегодня, 18:49 Новый
      +2
      Цитата: Егоза
      Что делать будешь?

      С Тихановской вместе домик в пригороде Варшавы будут обживать. laughing
  7. Mouse
    Mouse Сегодня, 18:05 Новый
    +1
    Мы обсудим этот вопрос (участия Турции в конфликте) завтра с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом

    Такая своеобразная прокладка... feel
    1. nnm
      nnm Сегодня, 18:08 Новый
      +4
      Ну должен же кто то круасаны Высоким Договаривающимся Сторонам подавать...
      Я думаю, что он мотается по всяким латвиям - лишь бы подольше домой к бабушке не возвращаться.
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 18:12 Новый
        +2
        Ну да..... Тихановская помоложе будет и всяко не против.... lol
        1. nnm
          nnm Сегодня, 18:14 Новый
          +3
          Так на ней котлеты ! Может везде не успеть....
          Да и Трамп - явно тот ещё затейник, может ее более детально отинструктировать в вопросе международного положения.
          1. Mouse
            Mouse Сегодня, 18:18 Новый
            +2
            Придется покрутится... политика сэр! Та еще девушка с низкой социальной ответственностью..
            . wassat
            1. nnm
              nnm Сегодня, 18:21 Новый
              +1
              good так точно! Или пользуешь ты, или пользуют тебя.
  8. 23424636
    23424636 Сегодня, 18:08 Новый
    +5
    армянская диаспора во Франции ждет от Макрона реальных действий.Но товарищ увлекся бабой сбежавшей из Белоруссии ,Какие турки ,какие армяне.Есть еврейка тиковская ,и ее тупая ,глупая морда.
  9. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 18:25 Новый
    +6
    Макрон, как погремушка, лишь бы брякнуть, на этом всё заканчивается.
    Про Навального брякнул, нашим по фиг, про Луку брякнул тот его послал, сейчас по Турции чего-то бубнит, Эрдогану тоже до лампочки!
  10. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 18:44 Новый
    0
    а вобше реально РФ подавить пво и авиацию и корабли и командные штаба турции за 1 сутки ? без вхождения воиск в турцию
  11. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 18:44 Новый
    0
    где поблагодарил Ригу за «приверженность европейскому партнёрству»
    А денег дал? Понятно, просто "любимую болонку" по головке погладил. Хватит с прибалтов и этого. laughing
  12. Егоза
    Егоза Сегодня, 19:11 Новый
    0
    Там вроде Меркель к Тихановской собралась. Ну-ну, видать сильно бабулю прищемили. Или это она в обмен на Северный поток -2 с американцами договорилась?