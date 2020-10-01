Дополнительный контингент США в Польше. Вопросы организации и стоимости

Американская техника направляется в Польшу для участия в учениях Defender Europe 2020
15 августа министр обороны Польши Мариуш Блащак и государственный секретарь США Майк Помпео подписали новый договор о военном сотрудничестве. Он предусматривает увеличение американского контингента на польской территории, для чего необходимо провести ряд подготовительных мероприятий. За большую часть этих работ отвечает польская сторона. Перед приемом американских солдат ей предстоит сделать массу дел, а также потратить немало денег.
Иностранный контингент
В настоящее время на территории Польши расквартировано несколько тысяч военных и гражданских служащих из ряда стран НАТО. Основная масса этого контингента – личный состав вооруженных сил США. На польских базах несет службу более 4,5 тыс. американцев. При необходимости Пентагон или другие военные ведомства могут увеличивать свои группировки – это уже отработано в ходе различных учений.
Контингент США в Польше включает мотопехотные, танковые, артиллерийские и др. соединения, а также подразделения специального назначения и обеспечения. Производится постоянная ротация личного состава и материальной части. На вооружении контингента имеются ОБТ M1A1 и M1A2 SEP v.2, боевые машины пехоты M2/M3, САУ M109A6/7 и т.д.
Согласно августовскому договору, в ближайшее время американская группировка увеличится на 1 тыс. человек. Контингент увеличат за счет новых сухопутных подразделений, формирования новых баз и центров управления и т.д. Особое внимание уделят развертыванию пилотируемой и беспилотной авиации разного назначения. Для этого необходимо построить ряд новых объектов, а также провести реконструкцию или перестройку некоторых существующих.
Подготовительные работы
В ходе подписания американо-польского договора подробности административного, организационного и финансового характера не уточнялись. Однако вскоре в Сейм поступил правительственный законопроект, в котором содержалась наиболее интересная информация этого рода. Одновременно с этим часть важных данных не публикуется.
Согласно законопроекту, в ближайшее время Польша подготовит для использования американскими военными несколько десятков объектов в 20 населенных пунктах практически по всей стране. Также предусмотрены меры по совершенствованию инфраструктуры и организации ее совместного использования.
На аэродроме Ласк американская сторона собирается развернуть главную оперативную базу. Для этого необходимо провести ремонт взлетно-посадочной полосы и ангаров для приема самолетов и БПЛА. Также нужно обустроить современные пункты управления и склады на 2 тыс.т боеприпасов. Дополнительную базу для БПЛА организуют на аэродроме Мирославец. Там построят ангары и склад на 90 т вооружений.
Для приема военно-транспортной авиации оборудуют аэродромы Вроцлав, Катовице-Пыжовице и Краков-Балице. Там появятся логистические центры, специализированные пассажирские терминалы, медпункты и т.д. С помощью таких логистических центров обеспечат прием тяжелых самолетов и последующее распределение грузов между другими базами.
В округе Повидз уже имеются базы США и НАТО, а в соответствии с новыми договорами их дополнят новыми объектами. Планируется построить казармы на 2400 чел. и столовые сопоставимых размеров. Новая крупная авиабаза примет самолеты, вертолеты и БПЛА, для чего нуждается в различных объектах разного назначения. Также будет построен 31 подземный склад для хранения в сумме 5 тыс.т вооружений и топливное хранилище на 6 тыс.куб.м.
Строительство или модернизация также запланированы на ряде других существующих или планируемых объектах. Все это позволит создать военную инфраструктуру, соответствующую совместным планам США и Польши. В первую очередь, она сможет обеспечить работу дополнительного контингента. Кроме того, за счет новых объектов удастся расширить возможности группировки в целом.
Вопросы обеспечения
По данным польских СМИ, все строительные работы, ремонт и реконструкцию полностью оплатит принимающая сторона. Кроме того, Минобороны Польши возьмет на себя расходы по приему, размещению и проживанию дополнительного контингента, оплату коммунальных услуг и ресурсов, а также организует вывоз отходов, в т.ч. опасных.
Интересным образом решен вопрос использования транспортной инфраструктуры. Военные США не будут платить за использование аэродромов и железных дорог. Также с них не будут взиматься сборы за стоянку и обслуживание воздушных судов. Все эти расходы берет на себя Польша. Закупку горючего для наземной, морской и авиационной техники стороны разделили, причем польская доля составляет 75%.
Артиллеристы двух стран на учениях
Договор позволяет дополнять список объектов, используемых контингентом США. При возникновении соответствующей необходимости, Польша должна обеспечить деятельность войск за пределами их баз, в т.ч. с использованием государственной и муниципальной собственности, а в ряде случаев и собственности частных лиц и организаций. Все это будет осуществляться на безвозмездной основе – за счет Польши.
Цена взаимодействия
Как сообщает польская пресса, во время обсуждений в Сейме военное ведомство старательно обходило вопрос стоимости предстоящего строительства. Очевидно, что для решения таких задач понадобятся огромные суммы, но даже порядок чисел официально не назван.
В то же время, есть сведения о затратах на содержание зарубежных военных. Ежегодно на содержание усиленного контингента США будет тратиться 500 млн злотых – 130 млн долл. Для сравнения, оборонный бюджет на 2020 ф.г. эквивалентен 12 млрд долл. Таким образом, на американских военных будет уходить чуть более 1% всех военных трат – речь идет о значительных, но все же не решающих суммах.
Необходимость строительства и реконструкции объектов в 20 населенных пунктов, в т.ч. достаточно крупных и сложных сооружений и комплексов может требовать самые серьезные траты. По всей видимости, все эти работы могут потребовать несколько миллиардов долларов. Соответственно, расходы на строительство вполне способны пробить солидную брешь в оборонном бюджете.
В контексте нового договора и связанных с ним затрат вспоминают другие соглашения и ожидаемые контракты. Так, недавно появился контракт на две батареи зенитного ракетного комплекса Patriot стоимостью ок. 5,1 млрд долл. В ближайшем будущем ожидается подписание договора на поставку истребителей F-35, тоже не отличающихся дешевизной.
Все это означает, что в ближайшие годы Минобороны Польши придется оплачивать сразу несколько крупнейших проектов, общая стоимость которых сопоставима с годовым военным бюджетом страны. Как будет решаться этот вопрос – неизвестно.
Недешевое будущее
Согласно заявлениям официальных лиц Польши, новый договор с США необходим для совместного обеспечения безопасности и отражения «российской агрессии». При помощи дополнительной тысячи американских военнослужащих, различной военной техники и новых объектов польские власти намерены укрепить свои рубежи – и отношения с заокеанским партнером.
Предлагаемые меры вполне соответствуют поставленным задачам. Появление новых объектов и дополнительного контингента действительно повысит боеспособность совместных польско-американских сил. Однако такие результаты будут получены за счет высоких трат на строительство и содержание дружеских войск. Точная стоимость этих мероприятий остается неизвестной, но уже понятно, что защита от мифического нападения России будет крайне дорогой и сложной.