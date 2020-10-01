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Как Иван Грозный создал первые сухопутные войска России

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Как Иван Грозный создал первые сухопутные войска России

Стрельцы. Фрагмент картины С. В. Иванова «Царь. XVI в.» (1902)


470 лет назад, 1 октября 1550 года, царь Иван Грозный заложил основы русской регулярной армии. В этот день русский государь издал Приговор (Указ) «Об испомещении в Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей». В этом же году было сформировано стрелецкое войско.

В результате Иван Грозный, по сути, заложил основы первого постоянного войска. В честь этого исторического события 1 октября в современной России отмечается профессиональный праздник — День сухопутных войск.

Иван IV Васильевич активно проводил военные реформы, было создано стрелецкое войско, постоянная сторожевая служба, артиллерия («наряд») выделена в самостоятельный род войск. Также было проведено упорядочение системы комплектования и военной службы в поместном войске, организовано централизованное управление армией и ее снабжение, активно развивалась артиллерия, минное дело и ручное огнестрельное оружие.

Расцвет Русского государства


В конце XV—XVI вв. упрочилась экономическая база Руси, в период правления Ивана Васильевича (1533—1584 гг.) завершилось создание централизованного государства. Быстро строились и росли уже существовавшие города. Русь была страной городов, в которых жило до 20% населения. Развитие ремесла привело к качественному и количественному росту производства оружия, особенно огнестрельного. Служилое дворянство стало прочной военно-политической основой русского самодержавия. Также опорой царя были церковь и посадское население, заинтересованное в укреплении государства, которое олицетворял государь.

Иван IV в 1547 году принял титул царя, стал неограниченным самодержавным правителем. При нём были ликвидированы остатки феодальной раздробленности. Чтобы подавить сопротивление сторонников феодальной раздробленности (князей и боярства), был создан институт опричнины – специальная военно-экономическая организация. В опричники отбирали малоземельных дворян. В 1565 году было отобрано «1000 голов» дворян, которые порывали всякую связь с земщиной (владельцами и поместьями, которые не входили в опричнину). Земли опричнины принадлежали лично государю и его людям. В них отходили наиболее развитые торгово-экономические центры и земли, которые ранее принадлежали аристократии. Скоро в опричнину вошло до половины территории государства. В результате царь подавил политическую оппозицию (в том числе и экономически), ликвидировал остатки удельных дружин и создал себе военную опору в лице служилых людей, которые полностью зависели от милости государя. Также Иван Грозный дополнил «вертикаль» власти «горизонталью» — системой земского самоуправления. Её вершиной были земские соборы, где делегаты от разных городов и сословий решали важнейшие вопросы. Такая политика встречала поддержку большей части населения державы. Это дало Руси большую устойчивость и позволило выжить в годы будущей Смуты.

Это не могло не сказаться на военно-политических успехах Русской державы. Русь значительно расширилась на юг и восток, включая всё Поволжье, Урал и Западную Сибирь. При этом движение на юг и восток продолжалось. Значительно укрепилась оборона южных и восточных рубежей, где основную линию стали играть укрепленные линии (засеки) и казачьи войска. Русское государство смогло отразить очередной «крестовый поход» Запада – Речи Посполитой, Швеции при поддержке Рима и Германской империи.

Военные реформы


Государь Иван Грозный активно совершенствовал вооруженные силы Русского государства. Возникшая в XV столетии поместная система окончательно была оформлена указами Ивана IV. В 1550 году 1071 человек «детей боярских», «лучших» слуг был «испомещен» в районе столицы. «Избранная тысяча» московских дворян стала основой для командных кадров армии и высшим разрядом служилого сословия. В 1555 г. было издано «Уложение о службе», уравнивающее вотчины и поместья, военная служба высшей знати (князей и бояр) и дворян стала обязательной и наследственной. Уложение определяло служебные обязанности в зависимости от размера поместья. За службу давался земельный участок размером от 150 до 3 тыс. га. Также за службу полагалось денежное жалованье в зависимости от разряда (от 4 руб. до 1500 руб.). С каждых 100 четей (около 50 га) доброй земли дворяне должны были снарядить одного конного воина, готового к дальнему походу. Выставивших больше воинов награждали, уклонистов наказывали. Поместье (и служба) переходили от отца к сыну. Служба начиналась примерно с 15 лет. Для учёта и проверки дворян проводились смотры, где уточнялись служилые списки («десятня»).

По мнению западных авторов, Московия («Тартария») могла выставить от 80 до 150 тыс. всадников. Однако это явно сильно завышенные данные. Русские военные историки приводят цифру около 20 тыс. боярских и дворян, которые числились в разрядных списках. К примеру, в богатой и большой Новгородской земле было более 2 тыс. дворян, в Переяславле-Залесском немногим более сотни, в Коломне – 283 и т. д. То есть поместная конница могла насчитывать 30 – 35 тыс. бойцов. Но при этом часть оставалась в резерве, прикрывала другие направления, то есть в поход выступали не все. Понятно, что в войске было большое количество обслуживающего и обеспечивающего персонала (некомбатанты), поэтому русская армия казалась иностранцам огромной. Отборной частью поместной конницы считался царский полк, который, по данным источников, насчитывал 15—20 тыс. человек (эта цифра явно сильно завышена).

Также частью поместного войска была татарская конница (около 10 тыс. всадников), воины татарской (бывшей ордынской) знати, ставшей частью общерусской элиты. Частью конного войска были «городовые» казаки, донские, днепровские, волжские, яицкие (уральские), терские, черкасские и сибирские казаки. Чаще всего казаки несли пограничную службу. Казачьи войска были мощными наступательно-оборонительными плацдармами Русской земли, выдвинутыми на самые опасные направления. При необходимости в крестьянских и посадских дворах набирали даточных конных людей.

Русская пехота и артиллерия


Второй частью русской армии была пехота. В начале XVI появился новый вид пехоты – пищальщики. Они имели на вооружении огнестрельное оружие (пищаль). Калибр ручных пищалей в среднем колебался от 11 до 15 мм. Также существовали пищали-орудия. Пищальщиков выставляла Москва, Новгород, Псков и другие города. Так новгородцы снаряжали одного пищальщика с 3—5 дворов.

В 1550 г. был сформирован отряд численностью в 3 тыс. «выборных стрельцов из пищалей», состоявший из шести «статей», по 500 солдат в каждой «статье». Каждая «статья» делилась на сотни. Головами (командирами) у них были дворяне. Стрелецкое войско содержалось не только во время войны, но и в мирное время. Стрельцы бил одинаково вооружены и обмундированы. Это было начало постоянной (регулярной армии). В летописях стрельцы упоминаются ранее 1550 года, но окончательно этот вид войск был оформлен именно в это время. Стрельцы набирались из вольных людей, за службу получали жалованье, участки земли в районе города, имели право в свободное время заниматься торгово-ремесленной деятельностью. За это несли пожизненную службу, которая могла передаваться по наследству. Жили в своих особых слободах. В мирное время несли сторожевую службу. Из лучших стрельцов был создан особый конный отряд (стремянные). На вооружении воины имели пищаль, бердыш (длиннодревковый боевой топор с очень широким лезвием) и саблю. Бердыш использовался не только как холодное оружие, но и подставка для пищали (стрелять из пищали без подставки было нельзя из-за её большого веса).

По данным иностранцев, в Московском царстве было 10—12 тыс. стрельцов, включая 2 тыс. стремянных, 5 московских и 5 тыс. городовых (в других городах. В последней четверти XVI столетия гарнизоны северо-западных городов России в основном состояли из стрельцов, пушкарей, казаков, воротников (охрана ворот и башен с пушками) и т. д. Стрельцы становятся одним из основных родов войска.

Третьей важнейшей частью русской армии была артиллерия («наряд»). На вооружении крепостей и в арсеналах были сотни пушек. Имели квалифицированные кадры для их производства и обслуживания. Это были пушкари – московские и городовые. Их положение было схожим со стрельцами. Получали жалованье: при Иване Васильевиче 2 руб. с гривной в год деньгами и полуосьмину муки в месяц; московские же пушкари, кроме того, еще получали в год по сукну по доброму, по 2 руб. сукно. Получали участки земли в городах, вели хозяйственную деятельность, жили своими слободами, судились в особом Пушкарском приказе. В пушкари поступали вольные люди. Служба переходила от отца к сыну. Очевидно, что пушкари проходили определенное обучение. В состав «наряда» также входили воротники, кузнецы и плотники.

Строительством крепостей и осадными работами на Руси руководили «розмыслы» (инженеры). Они стали зачатком инженерных войск. Также в составе русской армии были отряды профессиональных наемников – это была традиция Западной Европы. Их было немного (несколько сотен) и они не оказали существенного влияния на развитие русской армии.

В этот же период сложилось высшее военное управление: Поместный, Разрядный, Стрелецкий и Пушкарский приказы. Армия была хорошо организована, состояла из 3—7 полков. Полки делились на сотни, сотни – на десятки. Стрельцы в мирное время состояли из приказов (500 человек), они делились на сотни, полусотни и десятки. Ратью (армией) командовал большой воевода, полками – полковые воеводы, также имелись начальники разведки, артиллерии и гуляй-города (подвижное полевое укрепление). При Иване Грозном Русь активно возрождала древние оборонительные линии и строила новые Черты (засеки). Их обороняла засечная стража, которая имела свою разведку-сторожу. Так родилась пограничная служба.

Таким образом, при Иване Васильевиче на Руси были созданы основы регулярной русской армии. Это позволило Русскому царству успешно разгромить обломки Орды на Волге – Казань и Астрахань, присоединить Волжский торговый путь, Урал и Сибирь. На первом этапе Ливонской войны разгромить в пух и прах Ливонию, а затем выстоять перед объединенной мощью тогдашнего «мирового сообщества». На юге противостоять Крымскому ханству и Османской империи.


Взятие Нарвы Иваном Грозным. Б. А. Чориков, 1836
Автор:
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/
11 комментариев
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  1. Коте пане Коханка
    Коте пане Коханка Сегодня, 05:22 Новый
    +2
    До этого витязи Олега, Игоря, Святослава, Владимира Красное Солнышко, Владимира Мономаха над полем боя пархали аки пташки!
    Ёрничаю, название статьи сподвигло!
    Всем доброго дня!!!
    1. Бар1
      Бар1 Сегодня, 08:53 Новый
      +3
      странная постановка вопроса,а скажем тот же Рюрик или Олег ,они что не имели постоянного войска или как в те времена говорили -дружины? Новгородские ушкуйники ,так те имели и войско и флоты и по современной аналогии -морскую пехоту.
      Постоянное войско должно быть с самого начала зарождения любого государства,дружина имела в те времена ,как функции обороны от внешнего врага,так и функции охраны правопорядка.
  2. Рагнар лодброк
    Рагнар лодброк Сегодня, 05:31 Новый
    +10
    В результате Иван Грозный, по сути, заложил основы первого постоянного войска. В честь этого исторического события 1 октября в современной России отмечается профессиональный праздник — День сухопутных войск.

    С Праздником,царица полей!
  3. parusnik
    parusnik Сегодня, 06:03 Новый
    +5
    По мнению западных авторов, Московия («Тартария»)
    ....Как же без этого.. laughing
    1. Boris55
      Boris55 Сегодня, 08:22 Новый
      -4
      Цитата: parusnik
      ..Как же без этого..

      А как быть с этим: Петром I был издан именной указ №1735 о переходе на Юлианский календарь.

      "1735. — Декабря 19. Именный. — О писании впредь Генваря с 1 числа 1700 года, во всех бумагах лета от Рождества Христова, а не от сотворения миpa.

      В Розряде и во Вcеx приказах, в пометах, записках, в грамотах и во всяких Наших Великаго Государя указах о всяких делах и в приказных и на площадях во всяких крепостях и в городах Воеводам в списках и в пометах и в сметных и пометных списках и во всяких приказных и мирских делах лета писать и числить годы Генваря с 1 числа 7208 года и считать сего от Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 1700 году, а год спустя Генваря с 1 числа с предбудущего 7209 году писать от Рождества Христова Генваря с 1 числа 1701 году и в предбудущих чинить по тому ж, а с того нового года Генваря месяца и иные месяцы и числа писать сряду до Генваря непременно и в прочия лета, счисляя лета от Рождества Христова потому ж. А то указали Мы Великий Государь учинить, для того что во многих Христианских окрестных народах, которые православную Христианскую Восточную веру держат с нами согласно, лета пишут числом от Рождества Христова. А буде кто похочет писать и от сотворения миpa: и им писать оба те лета от сотворения миpa и от Рождества Христова сряду свободно".

      Если кто не в курсе, то у нас на дворе 7528-е лето.
      1. Boris55
        Boris55 Сегодня, 08:53 Новый
        -1
        Интересно, минус это мне или Петру I ? laughing
  4. Вольный ветер
    Вольный ветер Сегодня, 07:37 Новый
    +1
    Картинка первая интересная. Горнист пытается оторвать горн ото рта, глаза аж выпучил,примерз наверное. Рядом с ним идет командир, саблю вытащил. ну все , вам трындец. На заднем плане сидит дед, полуголый, рис перебирает. Что с этими пушками, почему у них казенная часть вся в дерьме. А с каких щей армия Сибирь брала. Там Ермак со своей ватагой начинал в Сибири воевать, Грозный собственно приказал их наказать, расстрелом из рогаток по яйцам. Вот уж где переписывают историю, так это у нас.
    1. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 08:48 Новый
      +2
      Видимо автор хотел донести мысль, что Иван IV (Великий/Грозный) заложил основы - регулярную армию (стрелецкие полки).
      Касательно освоения Сибири Ермаком Тимофеевичем по новому стилю 1581-1585 г.г. (Сибирский поход), то известно что в 1586 году был основан будущий город Тюмень, пока как острог, царским воеводой Василием Сукиным, посланным с казаками и стрельцами в помощь...

      wink
      Часть моей родни в Сибири носят фамилию Ермаковы, считают себя потомками Ермака, мы шутим, что наша фамилия, в отличие от их, самая мирная и семейная...
      1. Коте пане Коханка
        Коте пане Коханка Сегодня, 09:38 Новый
        0
        Немного все сложнее. Во второй год «взятия Сибири» на помощь Ермаку, первым пришёл отряд Болохова (стрельцы, городские казаки и дети боярские). Но по Скрытникову зиму пережили немногие, в том числе и «воевода».
  5. ee2100
    ee2100 Сегодня, 07:56 Новый
    0
    Интересно, а когда был "очередной «крестовый поход» Запада – Речи Посполитой, Швеции при поддержке Рима и Германской империи."?
    Может автор и даты укажет.
    1. Cartalon
      Cartalon Сегодня, 08:44 Новый
      +3
      Он вечный, с Бронзового века идёт