Сталин и танки. В поисках адекватного ответа

Источник: bigenc.ru

Танковый рывок

Источник: trv-science.ru

принять все меры к максимальному расширению танкостроения в 1930/31 году с тем, чтобы полученное на пятилетие задание выполнить, по возможности, в большей его части в течение первой половины этого пятилетия.

По чужим лекалам

Немедленно ознакомиться с танком-амфибией на месте. Начать переговоры о покупке пяти танков-амфибий. Немедленно по фотографиям начать самим конструировать эту амфибию…

Источник: cdn1.img.ukraina.ru

Т-37А. Источник: wikimedia.org