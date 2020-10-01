Военное обозрение
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Москва торпедировала негласный ультиматум Анкары. Неожиданные контрмеры Кремля в ответ на эскалацию карабахского конфликта

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Нет абсолютно никаких сомнений в том, что подноготная разразившегося четырьмя днями ранее очередного эскалационного витка карабахского конфликта лежит не столько в плоскости вековых этнополитических и территориальных разногласий между Ереваном и Баку, сколько является одной из наиболее дерзких попыток Анкары расширить оперативно-стратегический контроль над Центральным Средиземноморьем в целом и наиболее насыщенной нефтяными полями и магистралями ливийской провинцией Эль-Вахат, которая в данный момент находится под контролем Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.


В частности, умело оперируя пестрой гаммой армяно-азербайджанских противоречий в качестве инструмента военно-политического давления на Кремль, господин Эрдоган и его ближайшее окружение, по всей видимости, вновь изъяли из чертогов разума «имперскую концепцию» участия в оперативно-стратегических «пикировках», пытаясь продемонстрировать российской стороне тот спектр долгоиграющих эскалационных последствий на Южном Кавказе, который последует в случае невыполнения негласного ультиматума, одним из пунктов в списке требований которого является отказ от предоставления «пакетов» военно-технической помощи подразделениям Ливийской национальной армии.

Стоит отметить, что реализованный турецкой стороной сценарий крайне выгоден не только оборонному ведомству Азербайджана, проработавшему генеральный наступательный бросок на укрепрайоны Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики с учётом предоставления информации о тактической наземной и низковысотной воздушной обстановках над Арцахом от ударно-разведывательных БПЛА «Bayraktar TB2» и самолётов ДРЛОиУ Boeing 737 AEW&C «Peace Eagle», но и Североатлантическому альянсу. Ведь в случае выполнения Москвой вышеуказанного ультиматума механизированные подразделения войск Халифы Хафтара с большой долей вероятности были бы вытеснены из стратегически важного города Сирта, отброшены на 350—400 км в восточном операционном направлении (вплоть до Аджабии и Бенгази), а, возможно, и полностью ликвидированы более многочисленными и технически оснащёнными военизированными формированиями Правительства национального единства, заручившимися авиационной и артиллерийской поддержкой ВС Турции.

Очевидно, что данный расклад способен минимизировать, а, возможно, и вовсе исключить вероятность использования авиабазы ВВС ЛНА Бенина (близ Бенгази) в качестве потенциального аэродрома подскока для противолодочных самолётов Ил-38Н ВМФ России, способных осуществлять перманентный мониторинг подводного пространства центральной части Средиземного моря на предмет появления малошумных МАПЛ классов «Вирджиния» и «Эстьют», выдвигающихся на рубежи пуска стратегических крылатых ракет UGM-109E «Tomahawk Block IV» по стратегически важным объектам ВКС России в провинциях Латакия и Тартус.

Первые «звоночки» в небе над Каспием


В свете происходящего наиболее показательным и красноречиво парирующим всю обвинительную патетику Баку в адрес Еревана является тот факт, что примерно за две недели до эскалационного взрыва на Нагорно-Карабахском ТВД имел место немаловажный (как выяснилось сегодня) инцидент с недопущением самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У (регистрационный номер RF-93952) и военно-транспортного самолёта Ил-76МД (р/н RF-76702) ВКС России в восточный сектор воздушного пространства Азербайджана над Каспийским морем во время возвращения последних с авиабазы Хмеймим в пункты постоянной дислокации на территории Российской Федерации.

Хорошо известно, что установленный на самолётах РЛДН А-50У глубоко модернизированный надфюзеляжный радиолокационный комплекс «Шмель-М» на базе волноводно-щелевой антенной решетки обладает повышенным энергетическим потенциалом передающего тракта и более высоким уровнем помехозащищённости и чувствительности приёмного тракта, что в совокупности с применением сантиметрового рабочего Х-диапазона волн обеспечивает операторам «Шмеля-М» возможность обнаружения и классификации групповых наземных целей типа «колонна ОБТ» на удалении около 250—300 км и типа «самоходная ПУ РСЗО/ОТРК» на дистанции 320—350 км в режиме синтезированной апертуры (SAR), предусматривающем получение радиолокационного изображения фотографического качества. Примерно в этот же период времени командование СВ Азербайджана приступило к основному этапу формирования наступательного костяка на карабахском направлении, которое было бы благостно зафиксировано и задокументировано 11 операторами РЛК «Шмель-М» самолёта ДРЛОиУ А-50У. Стало быть, благодаря одному только вышеописанному инциденту предстоящая агрессия азербайджанской стороны была вполне предсказуема…

Между тем, отталкиваясь от поступающей непрерывным потоком со ссылкой на осведомлённые источники в оборонном ведомстве Армении информации о тактической ситуации на Нагорно-Карабахском ТВД, приходишь к окончательному выводу о том, что выполнение негласного ультиматума Анкары совершенно не входит в спектр геостратегических интересов Москвы.

Так, в течение первых же суток с момента нанесения ствольной и реактивной артиллерией СВ Азербайджана первых массированных ударов по населённым пунктам и укрепрайонам Армии обороны НКР, а также начала применения военно-воздушными силами Азербайджана и Турции ударно-разведывательной и тактической авиации командованию сухопутных войск Армении был предоставлен карт-бланш на осуществление полноценной контрбатарейной «ответки» по позициям дальнобойной ствольной и реактивной артиллерии СВ Азербайджана, в то время как командование Военно-воздушных сил Армении получило зеленый свет на развёртывание близ аэропорта Ханкенди определённого количества зенитно-ракетных дивизионов С-300ПТ/ПС (напомним, что на вооружении войск ПВО ВВС Армении состоят 5 ЗРДН С-300ПТ/ПС в модификациях с буксируемыми ПУ 5П85-1 и самоходными ПУ 5П85С/Д соответственно). Ключевой целью последних стало прикрытие мотострелковых подразделений и артиллерийских дивизионов Армии обороны НКР, а также СВ Армении в районах Бердзора и Матахис-Талиша от массированных ракетных, ракетно-артиллерийских и ракетно-авиационных ударов со стороны сухопутных войск и ВВС Азербайджана и Турции.

Между тем стоит отметить, что переброска с мест постоянной дислокации близ Еревана в Нагорно-Карабахскую Республику даже двух 6-канальных зенитно-ракетных комплексов средней дальности С-300ПТ/ПС чревата 40%-ным снижением огневой производительности (целевой канальности) противовоздушного/противоракетного «зонтика», сформированного данными модификациями «трёхсоток» на западном (турецком) воздушном направлении. В подобной ситуации стратегически важные административные и военные объекты Армении в Котайкской, Араратской, Арагацотнской и Армавирской областях могли бы превратиться в ещё более уязвимые цели для ракетных подразделений турецкой армии, располагающих ОТРК J-600T «Yildirim», а также тактической авиации ВВС Турции.

Вывод следующий. По всей видимости, непосредственно перед передислокацией С-300ПС/ПС в НКР оборонное ведомство Армении получило соответствующие гарантии о привлечении 988-го зенитно-ракетного полка войск ПВО СВ России (располагает 4 бригадами войсковых ЗРС С-300В и придан 102-й российской базе в г. Гюмри) к прикрытию вышеуказанных областей Армении от вероятных ракетных ударов с турецкой стороны в случае всеобъемлющего привлечения к конфликту Анкары.

Более того, в первые же часы с момента начала эскалации карабахского конфликта онлайн-портал мониторинга регионального и глобального воздушного трафика «Flightradar24» зафиксировал осуществление нескольких рейсов тяжелых военно-транспортных самолётов Ил-76МД и Ан-124-100 «Руслан» на аэродром Эрибуни, основной целью которых, по всей видимости, была доставка на наиболее ракетоопасные направления дополнительных зенитно-ракетных средств (боекомплектов ЗУР), а также наземных многофункциональных РЛС и средств радиотехнической разведки.
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42 комментария
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  1. ASAD
    ASAD Сегодня, 05:31 Новый
    +1
    В Турции лира обвалилась больше рубля,а нет , всё равно ,,османскую империю,, строят! Пупок не развяжется?
    1. Охотовед 2
      Охотовед 2 Сегодня, 06:39 Новый
      +16
      Развяжется - Нам это точно в плюс!
      Мне из статьи ну очень понравился Заголовок! Вот прям удивляюсь порой, где берут таких мастеров рождающих слоганы и названия? Больше Я правда ничего не понял request
      1. Yngvar
        Yngvar Сегодня, 06:42 Новый
        +12
        Под статьей имя автора - Евгений Даманцев!
        Да, действительно, заголовок зачетный!
        И фсё...
        1. Shuttle
          Shuttle Сегодня, 06:58 Новый
          0
          Цитата: Yngvar
          Под статьей имя автора - Евгений Даманцев!
          Да, действительно, заголовок зачетный!
          И фсё...

          Не знаю кто такой Даманцев, но статья как раз о том, что Москва не осталась в стороне ни в Ливии, ни в Армении как выясняется.
          1. Avior
            Avior Сегодня, 07:10 Новый
            +7
            Как только увидите статью на ВО, так обильно пересыпанную терминологией, что что читать затруднительно- с высокой вероятностью внизу увидите фамилию Даманцев. smile
            1. Злой543
              Злой543 Сегодня, 07:47 Новый
              +3
              Чтоб осмыслить одного раза не достаточно, а потом надоедает
        2. Пиджак в запасе
          Пиджак в запасе Сегодня, 08:14 Новый
          +2
          Да уж, чем больше слов, тем выше гонорар.
          Особо повесилило
          "было бы благостно зафиксировано и задокументировано".
          1. Krasnodar
            Krasnodar Сегодня, 08:58 Новый
            0
            Цитата: Пиджак в запасе
            Да уж, чем больше слов, тем выше гонорар.
            Особо повесилило
            "было бы благостно зафиксировано и задокументировано".

            Изволено учесть для дальнейшего занесения в сокровищницу истории...хе, может статью написать?
          2. Xenofont
            Xenofont Сегодня, 09:52 Новый
            0
            Для создания эпистолярного наследия все слова и выражения хороши. Важно смутить и озадачить читателя, тогда внимание к тексту повышается.
    2. Роман13579
      Роман13579 Сегодня, 08:48 Новый
      +3
      В Турции лира обвалилась больше рубля,а нет , всё равно ,,османскую империю,, строят! Пупок не развяжется?


      Два царька друг друга стоят..))
      Оба забыли и забили про/на свой народ.. и развлекаются, играя в войнушку..

      Кто-то вот прочитав мои слова решит, что это шутка.. но ведь это не шутка..
  2. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 05:53 Новый
    +20
    "исключить вероятность использования авиабазы ВВС ЛНА Бенина (близ Бенгази) в качестве потенциального аэродрома подскока для противолодочных самолётов Ил-38Н ВМФ России, способных осуществлять перманентный мониторинг подводного пространства центральной части Средиземного моря на предмет появления малошумных МАПЛ классов «Вирджиния» и «Эстьют», выдвигающихся на рубежи пуска стратегических крылатых ракет UGM-109E «Tomahawk Block IV» по стратегически важным объектам ВКС России в провинциях Латакия и Тартус."
    Даже спрашивать не хочется, что на сей раз курил автор
    1. Вождь краснокожих
      Вождь краснокожих Сегодня, 06:11 Новый
      +17
      А я из статьи так и не понял как же мы все таки "торпедировали" Анкару?
      1. parusnik
        parusnik Сегодня, 06:21 Новый
        +9
        Что тут не понятного...видите сколько Вам минусов понаставили...Правда не объяснили... laughing
        1. Вождь краснокожих
          Вождь краснокожих Сегодня, 06:50 Новый
          +3
          Ага... Так тогда это меня "торпедировали", а не столицу Турции! laughing
      2. svp67
        svp67 Сегодня, 08:34 Новый
        0
        Цитата: Вождь краснокожих
        А я из статьи так и не понял как же мы все таки "торпедировали" Анкару?

        Да просто стали разворачивать войска Южного ВО на границе... Вот та "торпеда" готовая отправить на дно всех, кто у нее станет на пути. И все это понимают
    2. atalef
      atalef Сегодня, 06:14 Новый
      +9
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Даже спрашивать не хочется, что на сей раз курил автор

      даманцев - он такой -- очень много букафф, крутых словечек , а а толку просто ноль.
      Чего написал . что хотел сказать ,
      заголовок броский . а суть ---
      основной целью которых, по всей видимости, была доставка на наиболее ракетоопасные направления дополнительных зенитно-ракетных средств

      По чьей видимости ?
    3. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 06:18 Новый
      +11
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Даже спрашивать не хочется, что на сей раз курил автор

      у Даманцева, таинственная,но дюже "забористая" смесь...
  3. Вольный ветер
    Вольный ветер Сегодня, 05:55 Новый
    -1
    Разведки профукали все что можно. Вмешиваться туда нам совсем не нужно.
  4. parusnik
    parusnik Сегодня, 06:07 Новый
    +6
    "Все смешалось в доме Облонских"(с)...
  5. Mytholog
    Mytholog Сегодня, 06:08 Новый
    +8
    Помогли Эрдогану остаться у власти. Пожинаем "благодарность"... С другой стороны, ему на смену мог прийти ещё более больной зверёныш, судя по их парламенту.
    1. 9PA
      9PA Сегодня, 07:28 Новый
      +1
      А как нам армению на место ставить?
      1. Mytholog
        Mytholog Сегодня, 08:15 Новый
        +2
        Не переживайте за Армению. Пашинян как-то быстренько забыл, что он хочет быть самостоятельным. Уже звонит Путину...
        P.S. Кстати, да. В этом свете - действия Эрдогана выглядят несколько по-другому )
  6. Варнава
    Варнава Сегодня, 06:14 Новый
    +2
    Какой-то султан у них ненастоящий. Многовекторный.
    Вроде ещё по Сирии договорились, по комплексам договорились, от переворота спасли, ан нет, всё надо где-то подвинуть Россию.
    Вот и думай, может пора все-таки прекратить верить в сказки про славную дружбу между странами.
    1. atalef
      atalef Сегодня, 06:16 Новый
      +3
      Цитата: Варнава
      Вроде ещё по Сирии договорились, по комплексам договорились, от переворота спасли

      Цитата: Варнава
      ан нет, всё надо где-то подвинуть Россию.

    2. 9PA
      9PA Сегодня, 07:31 Новый
      0
      Вы думаете не была согласована с Москвой турецкая авантюра? Какие мы понесем потери если армянам дадут по шапке и напомнят их место, нкр имеет стратегическое значение для РФ?
  7. Полимер
    Полимер Сегодня, 06:22 Новый
    +8
    Каждое утверждение в статье основывается на "хорошо известно", "очевидно", "по всей видимости" и прочих хайли-лайкли. Однако выводы предлагаются как железобетонные. Не слишком самонадеянно, не?
    А с пиритягиванием за уши событий в Ливии - тут, как отмечено выше, явно не обошлось без сильнодействующих веществ. Логичнее было бы с Идлибом связать, где как раз накануне активизировали боевые действия ВКС РФ и ВВС САА. Что, безусловно, сильно не понравилось Эрдогану.
  8. Виталий Цымбал
    Виталий Цымбал Сегодня, 06:25 Новый
    +2
    Москва только призывает к прекращению огня и ждёт, когда вмешается США и её евровассалы... А США может вмешаться, с учётом избирательной кампании, если Трампу понадобятся голоса армянской диаспоры, тогда и на турка надавят. России выгоднее пока только призывать к миру и не играть по турецкому сценарию... чтобы не стать "крайними" или "стрелочниками" виновными в войне двух народов за полное уничтожение друг друга.
  9. Старый танкист
    Старый танкист Сегодня, 06:31 Новый
    +4
    Во у автора больная фантазия воспалилась!
  10. антивирус
    антивирус Сегодня, 06:44 Новый
    +4
    в то время, когда космические корабли бороздят прсторы вселенной... лунный трактор все еще не выехал на столбовую дорогу прогресса всего человечества, а копошится в каком то кратере в поисках следов американских австронавтов
  11. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 07:07 Новый
    +1
    Откуда все эти сведения, кто и что засек, что и куда перебазировали, и уж совсем интересно, это политические выводы и из всего предыдущего?
  12. Avior
    Avior Сегодня, 07:21 Новый
    +5
    Оставляя в стороне завалы терминологии к месту и не к месту, делающей статью Даманцева неудобно читаемой, можно сделать простой вывод- ни Азербайджан, ни Турция не заинтересованы в разрастании конфликта по их инициативе за пределы нынешней зоны боевых действий, охватывающей часть территории Азербайджана.
    Это исключает формальные основания для вмешательства ОДКБ- читай России - в ход событий- военного или политического.
    Формально происходящее сейчас- внутренние события на территории Азербайджана.
    Армения также не может по своей инициативе расширить сферу боевых действий- иначе это будет уже агрессия самой Армении, и под гарантии ОДКБ ситуация с ответными ударами не подпадет.
    Для Армении крайне важно, чтобы боевые действия именно против Армении начал Азербайджан, а ещё лучше- Турция, чтобы втянуть в ситуацию Россию.
    А чем закончится- посмотрим.
    1. Eug
      Eug Сегодня, 07:54 Новый
      +1
      Закончится бОльшей зависимостью Армении от России. И возможно, отставкой Пашиняна и приходом к власти пророссийских политиков.
  13. ButchCassidy
    ButchCassidy Сегодня, 07:35 Новый
    +4
    Блин, не могу читать статьи Даманцева...
  14. Лара Крофт
    Лара Крофт Сегодня, 07:39 Новый
    +3
    о привлечении 988-го зенитно-ракетного полка войск ПВО СВ России (располагает 4 бригадами войсковых ЗРС С-300В и придан 102-й российской базе в г. Гюмри)

    ....может быть дивизионами? fellow
    1. Gato
      Gato Сегодня, 08:22 Новый
      +2
      Не режьте крылья авторской фантазии.
  15. Старый партизан
    Старый партизан Сегодня, 07:40 Новый
    -1
    Совершенно близорукая политика государства Россия. Турция не может являться партнёром а главное союзником нашей страны. Это показал период 17-20 веков. Единственный путь сдерживания имперских Устремлений это поддержка вооруженной оппозиции. Как это делал СССР поддерживая курдское движение тогда будет какой-то толк. Зато как партнерам поставляем почти бесплатный газ и С-400. Ай молодцы какие!
  16. Eug
    Eug Сегодня, 07:51 Новый
    +3
    А что, А-50 осуществляет перелет с работаюшей РЛС? Так в этом случае его ни одна страна в свое воздушное пространство не пустит даже на пролет...
  17. ТОПОР
    ТОПОР Сегодня, 08:10 Новый
    +3
    Разговор зашёл об этом конфликте на лавочке, у подъезда. Практически 100% высказались: - "А нам пофиг. Пускай лупят друг друга. А мы посмотрим"... Взрослые люди, в возрасте. И я с ними. Игорёк, 48 годикофф.
  18. imobile2008
    imobile2008 Сегодня, 08:53 Новый
    0
    Цитата: ASAD
    В Турции лира обвалилась больше рубля,а нет , всё равно ,,османскую империю,, строят! Пупок не развяжется?

    Неправда, рубль лидер по обвалу
  19. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 09:02 Новый
    +1
    Автор: ряд вопросов:
    1. "попыток Анкары расширить оперативно-стратегический контроль над Центральным Средиземноморьем в целом и наиболее насыщенной нефтяными полями и магистралями ливийской провинцией Эль-Вахат" - Эль-Вахат это американская зона влияния, причем тут РФ, Армения и Турки?
    2. "инцидент с недопущением самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У (регистрационный номер RF-93952) и военно-транспортного самолёта Ил-76МД (р/н RF-76702) ВКС России в восточный сектор воздушного пространства Азербайджана над Каспийским морем"- сколько воздушная зона? 26 км вроде.. думаете это расстояние много что решало для А-50у?
    1. Avior
      Avior Сегодня, 09:53 Новый
      +1
      там сложнее
      Каспийское море- это внутреннее море, и все пространство поделено на сектора между прибрежными государствами. там нет международных вод.
  20. север 2
    север 2 Сегодня, 09:45 Новый
    0
    если молчит отдел информации МО России , это не значит что ГШ России растерялся и не знает что
    делать дальше . На оборот , Российская разведка знает , что это не турки сбили армянский самолёт , но этот Пашинян сваливает на Турцию . А это уже вопрос этому Николе автоматически переадресовывается
    не то российских военных а от политического руководства России, - что ты гад делаешь и какие твои
    истинные цели ,Коля , что именно сейчас обострился конфликт в НК и как ты там воюешь .
    Из всех республик бывшего СССР , в первую очередь армянский народ проживающий в Армении , только
    в составе России в качестве субъекта Российского государства может найти защиту . Это и надо обьяснить
    в конце концов этому Пашиняну . А если он этого не поймёт , значить у него другие цели ,чем думы об
    защите и безопасности армянского народа и на сегодняшний день и на века перёд . То же самое Российское руководство должно разъяснить и Лукашенке. Пора восстанавливать Российскую империю .
    Но ни с Пашинянами ни с Лукашенками её не восстановишь . Это если ещё и не хуже и с ними может
    быть. А вы не допускаете , что США и Пашиняна и Лукошенко у власти поставили именно для того ,что
    бы в Армении и в Белоруссии те не допустили появления стопроцентно пророссийского лидера ,который
    и привёл бы эти бывшие республики СССР в состав новой Российской Империи...