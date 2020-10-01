Москва торпедировала негласный ультиматум Анкары. Неожиданные контрмеры Кремля в ответ на эскалацию карабахского конфликта

Нет абсолютно никаких сомнений в том, что подноготная разразившегося четырьмя днями ранее очередного эскалационного витка карабахского конфликта лежит не столько в плоскости вековых этнополитических и территориальных разногласий между Ереваном и Баку, сколько является одной из наиболее дерзких попыток Анкары расширить оперативно-стратегический контроль над Центральным Средиземноморьем в целом и наиболее насыщенной нефтяными полями и магистралями ливийской провинцией Эль-Вахат, которая в данный момент находится под контролем Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.
В частности, умело оперируя пестрой гаммой армяно-азербайджанских противоречий в качестве инструмента военно-политического давления на Кремль, господин Эрдоган и его ближайшее окружение, по всей видимости, вновь изъяли из чертогов разума «имперскую концепцию» участия в оперативно-стратегических «пикировках», пытаясь продемонстрировать российской стороне тот спектр долгоиграющих эскалационных последствий на Южном Кавказе, который последует в случае невыполнения негласного ультиматума, одним из пунктов в списке требований которого является отказ от предоставления «пакетов» военно-технической помощи подразделениям Ливийской национальной армии.
Стоит отметить, что реализованный турецкой стороной сценарий крайне выгоден не только оборонному ведомству Азербайджана, проработавшему генеральный наступательный бросок на укрепрайоны Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики с учётом предоставления информации о тактической наземной и низковысотной воздушной обстановках над Арцахом от ударно-разведывательных БПЛА «Bayraktar TB2» и самолётов ДРЛОиУ Boeing 737 AEW&C «Peace Eagle», но и Североатлантическому альянсу. Ведь в случае выполнения Москвой вышеуказанного ультиматума механизированные подразделения войск Халифы Хафтара с большой долей вероятности были бы вытеснены из стратегически важного города Сирта, отброшены на 350—400 км в восточном операционном направлении (вплоть до Аджабии и Бенгази), а, возможно, и полностью ликвидированы более многочисленными и технически оснащёнными военизированными формированиями Правительства национального единства, заручившимися авиационной и артиллерийской поддержкой ВС Турции.
Очевидно, что данный расклад способен минимизировать, а, возможно, и вовсе исключить вероятность использования авиабазы ВВС ЛНА Бенина (близ Бенгази) в качестве потенциального аэродрома подскока для противолодочных самолётов Ил-38Н ВМФ России, способных осуществлять перманентный мониторинг подводного пространства центральной части Средиземного моря на предмет появления малошумных МАПЛ классов «Вирджиния» и «Эстьют», выдвигающихся на рубежи пуска стратегических крылатых ракет UGM-109E «Tomahawk Block IV» по стратегически важным объектам ВКС России в провинциях Латакия и Тартус.
Первые «звоночки» в небе над Каспием
В свете происходящего наиболее показательным и красноречиво парирующим всю обвинительную патетику Баку в адрес Еревана является тот факт, что примерно за две недели до эскалационного взрыва на Нагорно-Карабахском ТВД имел место немаловажный (как выяснилось сегодня) инцидент с недопущением самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У (регистрационный номер RF-93952) и военно-транспортного самолёта Ил-76МД (р/н RF-76702) ВКС России в восточный сектор воздушного пространства Азербайджана над Каспийским морем во время возвращения последних с авиабазы Хмеймим в пункты постоянной дислокации на территории Российской Федерации.
Хорошо известно, что установленный на самолётах РЛДН А-50У глубоко модернизированный надфюзеляжный радиолокационный комплекс «Шмель-М» на базе волноводно-щелевой антенной решетки обладает повышенным энергетическим потенциалом передающего тракта и более высоким уровнем помехозащищённости и чувствительности приёмного тракта, что в совокупности с применением сантиметрового рабочего Х-диапазона волн обеспечивает операторам «Шмеля-М» возможность обнаружения и классификации групповых наземных целей типа «колонна ОБТ» на удалении около 250—300 км и типа «самоходная ПУ РСЗО/ОТРК» на дистанции 320—350 км в режиме синтезированной апертуры (SAR), предусматривающем получение радиолокационного изображения фотографического качества. Примерно в этот же период времени командование СВ Азербайджана приступило к основному этапу формирования наступательного костяка на карабахском направлении, которое было бы благостно зафиксировано и задокументировано 11 операторами РЛК «Шмель-М» самолёта ДРЛОиУ А-50У. Стало быть, благодаря одному только вышеописанному инциденту предстоящая агрессия азербайджанской стороны была вполне предсказуема…
Между тем, отталкиваясь от поступающей непрерывным потоком со ссылкой на осведомлённые источники в оборонном ведомстве Армении информации о тактической ситуации на Нагорно-Карабахском ТВД, приходишь к окончательному выводу о том, что выполнение негласного ультиматума Анкары совершенно не входит в спектр геостратегических интересов Москвы.
Так, в течение первых же суток с момента нанесения ствольной и реактивной артиллерией СВ Азербайджана первых массированных ударов по населённым пунктам и укрепрайонам Армии обороны НКР, а также начала применения военно-воздушными силами Азербайджана и Турции ударно-разведывательной и тактической авиации командованию сухопутных войск Армении был предоставлен карт-бланш на осуществление полноценной контрбатарейной «ответки» по позициям дальнобойной ствольной и реактивной артиллерии СВ Азербайджана, в то время как командование Военно-воздушных сил Армении получило зеленый свет на развёртывание близ аэропорта Ханкенди определённого количества зенитно-ракетных дивизионов С-300ПТ/ПС (напомним, что на вооружении войск ПВО ВВС Армении состоят 5 ЗРДН С-300ПТ/ПС в модификациях с буксируемыми ПУ 5П85-1 и самоходными ПУ 5П85С/Д соответственно). Ключевой целью последних стало прикрытие мотострелковых подразделений и артиллерийских дивизионов Армии обороны НКР, а также СВ Армении в районах Бердзора и Матахис-Талиша от массированных ракетных, ракетно-артиллерийских и ракетно-авиационных ударов со стороны сухопутных войск и ВВС Азербайджана и Турции.
Между тем стоит отметить, что переброска с мест постоянной дислокации близ Еревана в Нагорно-Карабахскую Республику даже двух 6-канальных зенитно-ракетных комплексов средней дальности С-300ПТ/ПС чревата 40%-ным снижением огневой производительности (целевой канальности) противовоздушного/противоракетного «зонтика», сформированного данными модификациями «трёхсоток» на западном (турецком) воздушном направлении. В подобной ситуации стратегически важные административные и военные объекты Армении в Котайкской, Араратской, Арагацотнской и Армавирской областях могли бы превратиться в ещё более уязвимые цели для ракетных подразделений турецкой армии, располагающих ОТРК J-600T «Yildirim», а также тактической авиации ВВС Турции.
Вывод следующий. По всей видимости, непосредственно перед передислокацией С-300ПС/ПС в НКР оборонное ведомство Армении получило соответствующие гарантии о привлечении 988-го зенитно-ракетного полка войск ПВО СВ России (располагает 4 бригадами войсковых ЗРС С-300В и придан 102-й российской базе в г. Гюмри) к прикрытию вышеуказанных областей Армении от вероятных ракетных ударов с турецкой стороны в случае всеобъемлющего привлечения к конфликту Анкары.
Более того, в первые же часы с момента начала эскалации карабахского конфликта онлайн-портал мониторинга регионального и глобального воздушного трафика «Flightradar24» зафиксировал осуществление нескольких рейсов тяжелых военно-транспортных самолётов Ил-76МД и Ан-124-100 «Руслан» на аэродром Эрибуни, основной целью которых, по всей видимости, была доставка на наиболее ракетоопасные направления дополнительных зенитно-ракетных средств (боекомплектов ЗУР), а также наземных многофункциональных РЛС и средств радиотехнической разведки.