Хоровод вокруг Темного Лорда: без шансов на доказательства

Понятно, что не насмерть. Даже не на смерть Навального, но сошлись.
Гигабайты информации, часы телеэфиров…
Самым таким, линейным зрителям, все давно ясно и понятно. У тех, кто поумнее, возникают вопросы.
Вот у меня, например, возникли. И самый главный вопрос: кому выгодно и где логика?
Ладно, кому выгодно – это вообще отдельная тема. Все зависит от того, кого слушать. Так как вы сейчас читаете меня, то начну я именно с себя, и вам придется сперва ознакомиться с моим мнением, основанным на довольно долгом разглядывании этого террариума в телескоп.
Мнение будет таким: Темный Лорд живет под правилом «мертвой руки». В своей работе по отягощению бытия наших властей и чиновников, он нарыл что-то такое, что при попытке опубликования привело бы его к быстрой ликвидации. Но – после. А в настоящее время получается очень такой своеобразный паритет: Навальный не публикует эти материалы, а власть не трогает его.
Ну в самом деле, все эти «последние китайские» предупреждения, все эти аресты и задержания, которые не приводят ни к чему – все наталкивает именно на такие мысли. Потому что извините, но у нас уже было много примеров, когда за меньшие деяния люди отхватывали вполне себе реальные сроки. И сидели их «от звонка до звонка».
А с Навальным как-то вот нечисто. То на лечение отправят за рубеж, паспорт выдадут, хотя не то что паспорт выдавать – выпускать из страны нельзя, поскольку то под арестом, то под расследованием.
И вообще, все эти попытки как-то ущемить ФБК выглядят просто детским садом. Ну действительно, если бы власть захотела – да следа бы не осталось от всего ФБК, и Запад не помог бы. Распихали бы по «санаториям», и на этом закончилось бы ФБК.
Скажете, нет?
Вместо этого мы имеем какую-то невнятную возню. Власть реально демонстрирует свое полное бессилие перед Навальным и неспособность хоть как-то обезопасить себя от его наездов. Но вообще-то Навальный – пожалуй, единственный в стране, кто хоть как-то пытается расшевелить наше властное болото, погрязшее в коррупции и безделии.
И вот мы имеем совсем уж непонятные пляски вокруг слава богу, живого и теплого Навального.
Пляшут все: наши, европейские, американские. Пляшут задорно и от души. Но – довольно так глупо.
Европейцы обвиняют наших в том, что именно российские представители спецслужб отравили Навального. «Новичком». Наши в ответ как-то так отвечают, но не очень уверенно, в стиле «сами дураки».
На самом деле, ситуация проста до безобразия: обе стороны играют в одну и ту же игру. В моем детстве она называлась «Барыня прислала сто рублей». Все просто: «Да и нет не говорить, черное и белое не покупать».
На политической площадке Европы с участием России нечто такое и происходит. Немцы очень оперативно вывозят Навального. Так оперативно, что поневоле задумаешься на этим. Как будто под парами самолет стоял, и только ждал отмашки. Наши пропускают самолет из коронавирусной Европы, с которой у нас вообще авиасообщение прервано, но ради Навального – пожалуйста.
Можно использовать в качестве аргумента домыслов, приведенных выше.
Могли представить, что начнется потом? Обязаны были. Это просто рисовалось квачом на стене – обвинение во всех смертных грехах. Тем не менее – выпустили, продемонстрировали что-то. Я не понял, что. Странная такая демонстрация, из области садомазохизма.
Но, тем не менее, наши зачем-то подставились по полной программе. Германия схватила Навального в охапку и подняла вой об отравлении «Новичком». Игнорируя любые попытки России вмешаться в процесс, не дав даже консулу встретиться с «отравленным».
И вот здесь два любопытных факта:
- Германия не предоставила ни единого документа о том, что Навальный был отравлен;
- Россия не представила ни единого документа о том, что Навальный не был отравлен.
Все засекречено, а потому кто хочет – тот верит на слово, кто не хочет – не верит. Интересный подход, правда?
«Новичок» - отдельная тема. До сих пор не было ни единого доказательства в том, что он существует. Нет, во всем мире в него с легкой подачи СМИ все верят и знают, что длинная рука русских запросто может намазать этой дрянью любую ручку двери и любого кота.
Честно говоря, очень сильно сам сомневаюсь в наличии у нас этого «чудо-оружия». Нет, какие-то наработки велись, возможно, что все рассказанное сомнительным господином Углевым и правда, но явно от этого «Новичка» больше шума и пиара. Не понятно, чего так от него бесятся на Западе, если уже в 90-е годы там получили образцы соединения и изучили их.
Доказательств применения А-234 или «Новичка» нет. Нормальных таких доказательств. Закрытые отчеты, которые разослали британцы по делу Скрипалей – это не в счет, их никто не видел толком. Да и не умер там никто. Кроме кота.
Остальные случаи отравлений тоже совершенно бездоказательны. То в финской лаборатории образцы пропадут (ну точно русские диверсанты вывезли), то анализы не удались, то какой-то странный диверсант бродит по Британии и разбрасывает по городам флаконы с А-234.
Бредовая ситуация, не находите?
И примерно как с Навальным. Данных, о том, что «Новичок» есть – нет. И результаты применения тоже никто не показал и ничего не стал доказывать.
Британским джентльменам надо верить на слово…
Еще немного о «черном».
Ладно, в Германии любят Навального, примерно, как Горбачева. Потому берегут его и не подпускают никого. Даже консула той страны, гражданином которой является Навальный.
Но другой вопрос: а почему только Навальный? А врачи? Летчики самолета, который вез Навального в Берлин? Сопровождающие лица?
Как-то избирательно и показательно одновременно. Как знали, что отравлен только Навальный с большой долей вероятности и уверенности, потому на всех остальных плюнули.
Когда чем-то похожим отравили банкира Ивана Кивелиди в 1995 году, намазав отраву на трубку телефона, вместе с банкиром погибла его личный секретарь. И десяток человек был госпитализирован. А в нашем случае – никто не пострадал.
Уже начали вспоминать замечательное во всех отношениях отравление Ющенко, которое тоже обросло кучей «подробностей» и несуразиц.
Но в итоге мы имеем то, что имеем: полнейшую чепуху без единого доказательства.
- у России есть запрещенное теперь смертоносное соединение «Новичок». Доказательств нет.
- российские спецслужбы с помощью соединения устраняют неугодных. Доказательств нет.
- «Новичок» летален и смертоносен. А вот тут доказательства есть, но они обратного свойства, ибо единственный, кто погиб по вине «Новичка» - кот Скрипалей, которого зачем-то убили.
- Навальный отравлен «Новичком». Доказательств нет.
- Навальный отравлен не «Новичком». Доказательств нет.
- Навальный не отравлен. Смутные соображения, поскольку у него болячек более чем достаточно.
Зачем все это? Кому выгодно?
Выгодно точно не России. Отравившийся печенюшкой насмерть Навальный был бы выгоден властям. Пока там разберутся, пока передерутся за его место, пока… В общем, была бы тишь и благодать. Можно спокойно пилить, строить дворцы, отжимать красивые куски земли и так далее.
Но живой Навальный, вокруг которого хороводят немцы, французы, шведы… Которые ищут доказательства отравления его «Новичком» - увы, это нам не очень надо.
Тут, наверное, стоит вспомнить пробирку с кристалликами. Порошочек на заседании комиссии ООН. Ведь если А-234 и все остальные – боевые отравляющие средства, значит, Россия не выполнила обязательства в ОЗХО по уничтожению химического оружия.
Ну а как принято поступать с теми, у кого вдруг найдут его (Иран, Ирак, Сирия) уже давно известно. Понятно, что устраивать нам «Бурю в пустыне» кишка тонка, а о всемирном Апокалипсисе речь тоже пока не идет, значит…
Значит – санкции. Очередные. И полюс шанс тем, кто постоянно кричит о том, что надо бы у России отобрать право «вето» в ООН.
Вот, собственно, кому и выгодно. Германия давно уже лелеет мечту о голосе в ООН наравне с Францией. Как вариант, почему бы и нет? Возможно, на этом и был построен расчет. Не зря же немцы так стараются.
Но и наши тоже хороши. Вместо того, чтобы действительно представить фактаж, они выпускают Кракена, то бишь, Киселева. А в окружающем мире этот рупор как раз для всех служит доказательством от обратного.
В итоге – глупые танцы с неясным финалом. Но так как в мире ничего не делается просто так, то результат мы все равно рано или поздно увидим.