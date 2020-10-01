Военное обозрение
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Хоровод вокруг Темного Лорда: без шансов на доказательства

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Если посмотреть на все происходящее сегодня вокруг нашего Темного Лорда Алексея Навального, это шоу уже явно становится похоже на театр абсурда. Прямо «И треснул мир напополам, кипит разлом», бобер с ослом сошлись в лихой такой схватке.




Понятно, что не насмерть. Даже не на смерть Навального, но сошлись.

Гигабайты информации, часы телеэфиров…

Самым таким, линейным зрителям, все давно ясно и понятно. У тех, кто поумнее, возникают вопросы.

Вот у меня, например, возникли. И самый главный вопрос: кому выгодно и где логика?

Ладно, кому выгодно – это вообще отдельная тема. Все зависит от того, кого слушать. Так как вы сейчас читаете меня, то начну я именно с себя, и вам придется сперва ознакомиться с моим мнением, основанным на довольно долгом разглядывании этого террариума в телескоп.

Мнение будет таким: Темный Лорд живет под правилом «мертвой руки». В своей работе по отягощению бытия наших властей и чиновников, он нарыл что-то такое, что при попытке опубликования привело бы его к быстрой ликвидации. Но – после. А в настоящее время получается очень такой своеобразный паритет: Навальный не публикует эти материалы, а власть не трогает его.

Ну в самом деле, все эти «последние китайские» предупреждения, все эти аресты и задержания, которые не приводят ни к чему – все наталкивает именно на такие мысли. Потому что извините, но у нас уже было много примеров, когда за меньшие деяния люди отхватывали вполне себе реальные сроки. И сидели их «от звонка до звонка».

А с Навальным как-то вот нечисто. То на лечение отправят за рубеж, паспорт выдадут, хотя не то что паспорт выдавать – выпускать из страны нельзя, поскольку то под арестом, то под расследованием.

И вообще, все эти попытки как-то ущемить ФБК выглядят просто детским садом. Ну действительно, если бы власть захотела – да следа бы не осталось от всего ФБК, и Запад не помог бы. Распихали бы по «санаториям», и на этом закончилось бы ФБК.

Скажете, нет?

Вместо этого мы имеем какую-то невнятную возню. Власть реально демонстрирует свое полное бессилие перед Навальным и неспособность хоть как-то обезопасить себя от его наездов. Но вообще-то Навальный – пожалуй, единственный в стране, кто хоть как-то пытается расшевелить наше властное болото, погрязшее в коррупции и безделии.

И вот мы имеем совсем уж непонятные пляски вокруг слава богу, живого и теплого Навального.

Пляшут все: наши, европейские, американские. Пляшут задорно и от души. Но – довольно так глупо.

Европейцы обвиняют наших в том, что именно российские представители спецслужб отравили Навального. «Новичком». Наши в ответ как-то так отвечают, но не очень уверенно, в стиле «сами дураки».

На самом деле, ситуация проста до безобразия: обе стороны играют в одну и ту же игру. В моем детстве она называлась «Барыня прислала сто рублей». Все просто: «Да и нет не говорить, черное и белое не покупать».

На политической площадке Европы с участием России нечто такое и происходит. Немцы очень оперативно вывозят Навального. Так оперативно, что поневоле задумаешься на этим. Как будто под парами самолет стоял, и только ждал отмашки. Наши пропускают самолет из коронавирусной Европы, с которой у нас вообще авиасообщение прервано, но ради Навального – пожалуйста.

Можно использовать в качестве аргумента домыслов, приведенных выше.

Могли представить, что начнется потом? Обязаны были. Это просто рисовалось квачом на стене – обвинение во всех смертных грехах. Тем не менее – выпустили, продемонстрировали что-то. Я не понял, что. Странная такая демонстрация, из области садомазохизма.

Но, тем не менее, наши зачем-то подставились по полной программе. Германия схватила Навального в охапку и подняла вой об отравлении «Новичком». Игнорируя любые попытки России вмешаться в процесс, не дав даже консулу встретиться с «отравленным».

И вот здесь два любопытных факта:
- Германия не предоставила ни единого документа о том, что Навальный был отравлен;
- Россия не представила ни единого документа о том, что Навальный не был отравлен.

Все засекречено, а потому кто хочет – тот верит на слово, кто не хочет – не верит. Интересный подход, правда?

«Новичок» - отдельная тема. До сих пор не было ни единого доказательства в том, что он существует. Нет, во всем мире в него с легкой подачи СМИ все верят и знают, что длинная рука русских запросто может намазать этой дрянью любую ручку двери и любого кота.

Честно говоря, очень сильно сам сомневаюсь в наличии у нас этого «чудо-оружия». Нет, какие-то наработки велись, возможно, что все рассказанное сомнительным господином Углевым и правда, но явно от этого «Новичка» больше шума и пиара. Не понятно, чего так от него бесятся на Западе, если уже в 90-е годы там получили образцы соединения и изучили их.

Доказательств применения А-234 или «Новичка» нет. Нормальных таких доказательств. Закрытые отчеты, которые разослали британцы по делу Скрипалей – это не в счет, их никто не видел толком. Да и не умер там никто. Кроме кота.

Остальные случаи отравлений тоже совершенно бездоказательны. То в финской лаборатории образцы пропадут (ну точно русские диверсанты вывезли), то анализы не удались, то какой-то странный диверсант бродит по Британии и разбрасывает по городам флаконы с А-234.

Бредовая ситуация, не находите?

И примерно как с Навальным. Данных, о том, что «Новичок» есть – нет. И результаты применения тоже никто не показал и ничего не стал доказывать.

Британским джентльменам надо верить на слово…

Еще немного о «черном».

Ладно, в Германии любят Навального, примерно, как Горбачева. Потому берегут его и не подпускают никого. Даже консула той страны, гражданином которой является Навальный.

Но другой вопрос: а почему только Навальный? А врачи? Летчики самолета, который вез Навального в Берлин? Сопровождающие лица?

Как-то избирательно и показательно одновременно. Как знали, что отравлен только Навальный с большой долей вероятности и уверенности, потому на всех остальных плюнули.

Когда чем-то похожим отравили банкира Ивана Кивелиди в 1995 году, намазав отраву на трубку телефона, вместе с банкиром погибла его личный секретарь. И десяток человек был госпитализирован. А в нашем случае – никто не пострадал.

Уже начали вспоминать замечательное во всех отношениях отравление Ющенко, которое тоже обросло кучей «подробностей» и несуразиц.

Но в итоге мы имеем то, что имеем: полнейшую чепуху без единого доказательства.

- у России есть запрещенное теперь смертоносное соединение «Новичок». Доказательств нет.
- российские спецслужбы с помощью соединения устраняют неугодных. Доказательств нет.
- «Новичок» летален и смертоносен. А вот тут доказательства есть, но они обратного свойства, ибо единственный, кто погиб по вине «Новичка» - кот Скрипалей, которого зачем-то убили.
- Навальный отравлен «Новичком». Доказательств нет.
- Навальный отравлен не «Новичком». Доказательств нет.
- Навальный не отравлен. Смутные соображения, поскольку у него болячек более чем достаточно.

Зачем все это? Кому выгодно?

Выгодно точно не России. Отравившийся печенюшкой насмерть Навальный был бы выгоден властям. Пока там разберутся, пока передерутся за его место, пока… В общем, была бы тишь и благодать. Можно спокойно пилить, строить дворцы, отжимать красивые куски земли и так далее.

Но живой Навальный, вокруг которого хороводят немцы, французы, шведы… Которые ищут доказательства отравления его «Новичком» - увы, это нам не очень надо.

Тут, наверное, стоит вспомнить пробирку с кристалликами. Порошочек на заседании комиссии ООН. Ведь если А-234 и все остальные – боевые отравляющие средства, значит, Россия не выполнила обязательства в ОЗХО по уничтожению химического оружия.

Ну а как принято поступать с теми, у кого вдруг найдут его (Иран, Ирак, Сирия) уже давно известно. Понятно, что устраивать нам «Бурю в пустыне» кишка тонка, а о всемирном Апокалипсисе речь тоже пока не идет, значит…

Значит – санкции. Очередные. И полюс шанс тем, кто постоянно кричит о том, что надо бы у России отобрать право «вето» в ООН.

Вот, собственно, кому и выгодно. Германия давно уже лелеет мечту о голосе в ООН наравне с Францией. Как вариант, почему бы и нет? Возможно, на этом и был построен расчет. Не зря же немцы так стараются.

Но и наши тоже хороши. Вместо того, чтобы действительно представить фактаж, они выпускают Кракена, то бишь, Киселева. А в окружающем мире этот рупор как раз для всех служит доказательством от обратного.

В итоге – глупые танцы с неясным финалом. Но так как в мире ничего не делается просто так, то результат мы все равно рано или поздно увидим.
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43 комментария
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  1. Invoce
    Invoce Сегодня, 10:07 Новый
    +2
    Доказательств нет!!!! Да они и не нужны. Бзежинский как то говорил, что ваша (наша) "элита" не наша. Она их, амеровская, т.к. в банках США лежат на счетах из деньги в сумме более 500 млрд. долл., и не важно как в мировой истории все было. Важно то, что будут говорить через 5-10 лет мировые СМИ.
    Для создания общественного мнения западного и амеровского обывателей, Фона так сказать - доказательства не нужны. А в войне все способы ее ведения приемлемы, в той мере к какой не получишь ответку. В данном случае ВСЕ СМИ и у нас и у них в основном Либеральные. Если что и возражают, то вяло, в размере допустимого заказчиками, и не убедительно... Навальный это чей то проект. И не факт, что не тех, кто сидит в Госдуме в т.ч.
    1. Svarog
      Svarog Сегодня, 10:13 Новый
      +2
      Цитата: Invoce
      Навальный это чей то проект. И не факт, что не тех, кто сидит в Госдуме в т.ч.

      А может и повыше.. Пересмотрите его дебаты с Чубайсом.. вот думаю кто за ним стоит.. Ибо Навальный уж очень мягкие вопросы ему задавал и был явно благожелательно настроен..
      А санкции нам и без Навального найдут за что влепить..
    2. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 10:22 Новый
      +5
      Навальный это чей то проект. И не факт, что не тех, кто сидит в Госдуме в т.ч.
      Я вообще считаю что и он и прикормыши газпроммедиа это просто "свечки" для мотыльков. Этак что бы не вылавливать их по всему дому, а что бы их видно было всегда. А мотыльки это не медийные, которые постоянно или в эфире или ютубе толкутся, а(скажем так) "сочуствующие" или уже готовые выйти на площадь с дрекольём.
    3. Кочегаркин
      Кочегаркин Сегодня, 10:51 Новый
      +1
      я думаю не только "чейто проект", но еще и агент, двойной, или тройной. слишком много Алёша натворил и много ему прощено, слишком часто он уходил из под удара, от которого ему не оправится бы уже было, однозначно агент, а то что это не скрывается (многие поговаривают об агенте - АЛЁША), то это есть - часть плана.

      Но на самом деле проблема не в агенте АЛЁША, а в отношении нашей власти, во главе с ТЕМНЕЙШИМ (он же ВВП) в том - что они по прежнему повторяют как мантру - "нам нужно итегрироваться со всем миром", при этом под "всем миром" подразумевают "западныйе страны", а это уже стало не просто вредным, а прямо таки опасным. уж сколько раз обжигались за тыщу лет, а все туда же - в пекло....
      1. Invoce
        Invoce Сегодня, 11:00 Новый
        +1
        good Приятно читать мнение единомышленника!
        И Агент и Проект... Леха разносторонний. Но с этим долго не живут.
        Многие знания порождают проблемы и печали, и как правило создают эти проблемы те, кто не хочет, чтоб информация о чем то стала доступна всем!
        1. Кочегаркин
          Кочегаркин Сегодня, 11:04 Новый
          -1
          Я в новостной ленте оставил комментарий к статье о интервью агента АЛЕША Шпигелю, АЛЕША переходит в наступательную фазу.
    4. WIKI
      WIKI Сегодня, 11:27 Новый
      +1
      Цитата: Invoce
      Навальный это чей то проект.

      Если отбросить на секунду мысль о том , что это забугорье, то внутренний вариант представляется таким. Если предположить , что верхних эшелонах власти существуют две противоборствующие группировки, как то либералы с одной стороны ( Медведев), и сторонники президента с другой. Если связать это с расследованием Навального по имению Медведева, то тот факт , что сьемки данного обьекта были возможны только с разрешения тех, кто охраняет воздушный периметр . А это силовые структуры, которые полностью подчиняются президенту. И Навальный никогда не трогал лично Путина в своих расследованиях. По поводу того, почему у либеральной группировки нет такого же "Навального", для противостояния.

      nnm
      24 сентября 2020 12:22

      0
      возможно, потому, что т.к. они в заведомо более слабой позиции, то ответь они - просто те же материалы навального правоохранители возьмут в работу и тогда писец. А их "материалы" так и будут колыхать только эфир
      Если "Эхо" находится на "прокорме" у государства, то вариант с Навальным "зарубежные ребята" не очевиден. Сдается мне, что это проект ФСБ.
    5. Сидор Аменподестович
      Сидор Аменподестович Сегодня, 14:37 Новый
      +1
      Цитата: Invoce
      Бзежинский как то говорил, что ваша (наша) "элита" не наша. Она их, амеровская, т.к. в банках США лежат на счетах из деньги в сумме более 500 млрд. долл.,

      А можно ещё вспомнить о самом-самом начале девяностых. Когда только и разговоров было о "золоте партии".
      И речь уже тогда шла, как ни странно, о тех же пятистах миллиардах.
      Совпадение?
      Может Бжезинский имел в виду ту самую элиту, партийную, конца восьмидесятых? Которая потом волшебным образом трансоформировалась в новодемократическую?
      Почему никто не вспоминает, что сначала вся эта "элита" была вполне КПССной и ВЛКСМной?
      А ещё не вспоминают о том, что многие народные предприятия были приватизированы очень идейными и убеждёнными коммунистами. Они где свои накопления хранят? Неужели в Сбере или Газпром-банке?
  2. _Сергей_
    _Сергей_ Сегодня, 10:11 Новый
    +3
    Ещё из каждого утюга надо кричать о Навальном. Забыть о нём и не вспоминать. Спокойней будет. Не трогай дерьмо и вонять меньше будет.
  3. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 10:12 Новый
    +5
    Какой там лорд.
    Ему подходит только давно известный в России титул - Человек Морально Опущенный.
    1. Сидор Аменподестович
      Сидор Аменподестович Сегодня, 15:24 Новый
      0
      Цитата: Livonetc
      Какой там лорд.

      Это точно. Скорее уж

      А чилавек малекуло

      Несгибаемый борец со всем плохим!
  4. Комментарий был удален.
  5. Ольгович
    Ольгович Сегодня, 10:17 Новый
    +9
    - Россия не представила ни единого документа о том, что Навальный не был отравлен.

    А...должна? И кому и с какой стати? Кто там "судьи"-Германия, Франция? А КТО их назначал ими, этих доказанных ЛЖЕЦОВ (см. Ющенко, Ливия, Ирак)??

    И да-есть официальные заявления органов СЛЕДСТВИЯ (прокуратуры РФ) после проверки о том, что следов и факта отравления НЕТ.

    Это и есть Документ о том, что он не был отравлен
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 10:52 Новый
      0
      единственный, кто погиб по вине «Новичка» - кот Скрипалей, которого зачем-то убили.
      Он мог выдать правду о отравлении ! fellow
    2. tovarich-andrey.62goncharov
      tovarich-andrey.62goncharov Сегодня, 12:01 Новый
      +3
      "Россия не представила ни единого документа о том, что Навальный не был отравлен" - ну Скоморохов же лучше и больше знает...Увы нам!
      1. Околоточный
        Околоточный Сегодня, 13:02 Новый
        +2
        Россия не представила ни единого документа о том, что Навальный не был отравлен"

        А она обязана была? Нет тела - нет дела. Нет отравления, то какие доказательства его отсутствия?
        1. Fan-Fan
          Fan-Fan Сегодня, 14:31 Новый
          -1
          Что за ерунда, парень пластиковый стаканчик бросил в сторону росгвардейца и сразу дело завели, девчонка фото в соцсети разместила и дело завели, а тут попытка убийства и дела нет. А чего тогда спецслужбы все серверы видеонаблюдения из гостинцы изъяли и прячут, даже Лёхины трусы с носками спрятали.
  6. НасРать
    НасРать Сегодня, 10:18 Новый
    +4
    Темным Лордом назвали - Алешу Навального!!! wassat wassat Это уже анекдот...


    Да уже ни кто не пляшет вокруг Алеши...все забыли... Германия сделала реверанс в сторону США перед финальным актом строительства СП-2... и продолжает готовится к этому потоку...

    Канальный когда очнулся, лично передал Меркель привет и шифровку от Путина !! wassat wassat Она за этим и приезжала к нему в госпиталь....

  7. Танковый пиджак
    Танковый пиджак Сегодня, 10:19 Новый
    +4
    Овальный надоел...Уходи...
    Где про Чубайса, Набиуллину, Силуанова, Волошина расследования?
  8. jekasimf
    jekasimf Сегодня, 10:21 Новый
    +8
    С каких это пор,шестерок стали величать Лордами?
  9. Лесовик
    Лесовик Сегодня, 10:22 Новый
    +5
    У тех, кто поумнее, возникают вопросы.

    Вот у меня, например, возникли.
    Как в народе говорят - "от скромности не умрёт." Ну или "сам себя не похвалишь..."
    Мнение будет таким: Темный Лорд живет под правилом «мертвой руки». В своей работе по отягощению бытия наших властей и чиновников, он нарыл что-то такое, что при попытке опубликования привело бы его к быстрой ликвидации. Но – после. А в настоящее время получается очень такой своеобразный паритет: Навальный не публикует эти материалы, а власть не трогает его.

    Вот это действительно что-то новое. Только верится с трудом. Нарыл бы - уже давно западные СМИ выдали бы на всеобщее обозрение, но не выдают.
    все эти аресты и задержания, которые не приводят ни к чему

    Доказательств применения А-234 или «Новичка» нет. Нормальных таких доказательств.

    Выгодно точно не России.

    Значит – санкции. Очередные

    Собственно всё то, о чём говорилось те, которые "самые такие" и которым
    все давно ясно и понятно

    P.S. Думал, после некоторого затишья, что-то стало известно... Ошибся. Сколько можно из пустого в порожнее переливать одно и тоже.
  10. Alien From
    Alien From Сегодня, 10:26 Новый
    +6
    Да вот такими публикациями они и добиваются того, чтобы его и не забыли. Не интересно am
  11. nnm
    nnm Сегодня, 10:42 Новый
    +2
    Навальный не публикует эти материалы, а власть не трогает его.

    Все именно так! Но с точностью до наоборот! Как у того Ватсона - из правильных предпосылок сделан абсолютно неправильный вывод. Все гораздо проще - Леша работает на одну из властных группировок, потому и закон не для него. Потому то его власть бережёт как национальное достояние.
    1. Малюта
      Малюта Сегодня, 12:24 Новый
      -3
      Цитата: nnm
      Все гораздо проще - Леша работает на одну из властных группировок, потому и закон не для него. Потому то его власть бережёт как национальное достояние.

      Вы читаете , что пишите? На одну из властных и тут же власть его бережёт.
      А вы можете немного рассказать о группировках?
      1. nnm
        nnm Сегодня, 13:03 Новый
        +2
        Вы действительно полагаете власть этаким монолитом, где все люди из одной команды, где никто никого не пытается выдавить, где, гипотетически, силовики не воюют с неолибералами и тд?
  12. Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 10:45 Новый
    +6
    Нашли причину для введения санкций, всего-то. А дело с Навальным потихоньку затихнет. Как с Скрипалями. А эта тема с Навальным , уже поднадоела.Много шума из-за ничего.Тут месяц назад жена Семака, еду экзотическую в ресторанах заказала,и как пишет в Инстаграме , поела, чуть не умерла.Внимания никто не обратил.Да и Германия свою мечту забудет.
  13. Sancho_SP
    Sancho_SP Сегодня, 10:47 Новый
    0
    Овальный - свисток для выхода пара. Нет никакого компромата, просто выгодно иметь таких карманных оппозиционеров, которые заведомо не имеют шансов на победу.
    1. Fan-Fan
      Fan-Fan Сегодня, 14:35 Новый
      -1
      которые заведомо не имеют шансов на победу

      А чего тогда Алексея отказываются даже регистрировать на любых выборах?
  14. tatra
    tatra Сегодня, 10:48 Новый
    -1
    Для Путина Навальный как Ельцин для Горбачева ,он его больше пиарит ,как "борцуна с режимом ", чем репрессирует . И что бы ни случалось с Ельциным в Перестройку ,с Навальным при Путине ,враги коммунистов ,изображающие оппозицию ,сразу же бросались обвинять в этом "кровавый режим ".
  15. сет сетов
    сет сетов Сегодня, 10:48 Новый
    -4
    У меня несколько вариантов.

    1)Навальный собрался на покой(пенсию)и это его последний аккорд.
    2) Его действительно немного траванули(злой план Путина), но , чтоб выжил, и чтоб снова обвинили Путина и Россию. Это для того, чтоб нормальные люди и в России и за рубежом поняли, что из них в очередной раз делают идиотов.
    3)Навального действительно хотели убить, но химик , который готовил эту смесь внезапно ушёл на больничный , а готовил его неопытный помощник. Ну и что-то недосыпал. В итоге Навальный выжил.
  16. Fedorovich
    Fedorovich Сегодня, 11:11 Новый
    +2
    Во всех этих рассуждениях есть один изъян -- они основаны на заведомо ложном предположении, что Наваленный что-то из себя представляет.
    1. Fan-Fan
      Fan-Fan Сегодня, 14:37 Новый
      -1
      Да, он представляет. Лидера оппозиции. И теперь, после попытки убийства, его авторитет будет ещё выше.
  17. faterdom
    faterdom Сегодня, 12:03 Новый
    -1
    Наш МИД должен не мычать и опровергать, а выйти громко сказать всего два слова: "Германия - лжет!"
    Достаточно. Сильному многословие не нужно, оно наоборот вредит. Да, и не отвечать на звонки меркелей и макросов... Как Лука. А вот через месяц можно будет оценить их позиции - они сами себя за этот срок в кипятке сварят, а АДГ будет уже безусловным лидером во всех грядущих выборах.
  18. imobile2008
    imobile2008 Сегодня, 12:18 Новый
    -1
    Вброс статьи и не о чем, с снизу несколько комментариев в поддержку статьи, вы ребята работать не умеете. Никакого креатива! Начнем по прорядку:
    1. Навального отравили боевым отравляющим веществом. Со мной здесь согласились все у кого интеллект выше 10, разъяснить почему это так тем у кого интеллект ниже 10 невозможно, поэтому не буду
    2. МИД заявляет что расследование ведется, а "новичок" у нас не разрабатывали. Разработчики "новичка" говорят обратное, некоторые извиняются. Путин говорит, что Навальный сам отравил себя боевым отравляющим веществом, но расследовать не будем, Песков сказал что тоже расследовать не будем. Полный разброд и шатание во всех ведомствах.
    3. Попытка найти иностранный след в деньгах Навального с привлечением более 100 следователей по особо важным делам не принесли успеха. Более того, Навальный даже не живет на пожертвования ФБК. ФБК оказалось не живет на иностранные деньги. Что бы скомпрометировать, был привлечен агент ФСБ. Но его быстро вычислили, а дальше не понятно, смеяться или плакать, он оказался таким идиотом, что попытались замять. Интересно, кто привлек этого идиота, они еще тупее?
    4. Россиянам в принципе не важно оказалось, на какие деньги живет навальный. Им важнее, почему не сидят
    "герои" его расследований.
    1. Fan-Fan
      Fan-Fan Сегодня, 14:42 Новый
      0
      Спасибо Игорь, и слава богу, что я не в одиночестве на этом сайте, а то подумал, что наступило массовое оглупление народа, а я тут один, как белая ворона.
  19. parusnik
    parusnik Сегодня, 12:25 Новый
    -1
    Одни у кормушки, другие "молодые,незнакомые" к ней рвутся...Как-то позабыли все, когда ЕБН к власти рвался и когда дорвался, как его Запад поддерживал..Как ВВП первые 6 лет правления,тож с Западом дружил,затем вышел из повиновения,молодой российский капитал укрепился, бывшие бандиты стали банкирами и промышленниками, потребовались новые рынки, а места-то заняты, так родилась Мюнхенская речь, но все равно Запад, для нас партнер.А Навальный , новый проект, возможно даже и совместный.
  20. iouris
    iouris Сегодня, 12:29 Новый
    0
    Вину устанавливает суд. Это ценность "западной демократии".
    "Совковый" подход: "Верьте мне, люди!"
  21. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 12:38 Новый
    -1
    Случись вышеописанная реакция властей на деятельность ФБК с "санаториями" и мохнатой лапой,которая хватает и тащит все,что не ускользнуло от "орлиного взора" - и далее начались бы каскадные события ,куда неприятнее Навального и Ко.
    На западе мигом бы заявили о том, что РФ возрождает "в худшем виде" карательные методы Брежневских времен , к этому единичному факту мигом прирасла бы огромная куча выдуманной шизы (по аналогии с развитием Солсберийского дела ) - под этим соусом РФ получила бы неоднократные пакеты санкций от ЕС и США . Возможно был бы поставлен вопрос о целесообразности пребывания нас в ООН в кач-ве члена совбеза (с мотивировкой неоднократное нарушение прав человека ). Поднялась бы массивная буча по байкотированию западными странами каких то важных для нас международных мероприятий, проходящих на территории нашей страны (по аналогии с Олимпиадой-80) , подняли бы сонмы упырей ,которые митинговали бы с разными смачными плакатиками у посольств РФ по всему свету.
    Ряд проектов типа Северного Потока-2 под таким давлением пришлось бы свернуть . Ряд государств, вероятно, отказался бы от приобретения нашей военной и гражданской техники. Эти события позволили бы США (возможно) пропихнуть эмбарго на поставку нам электронных компонент рядом азиатских государств.
    Не сомневаюсь что из этой темы был бы выжат максимум - были бы эти пафосные ,монументальные ООНовско-конгрессовские доклады ,в которых супер-смачно рассказывалось бы о нарастании авторитарных тенденций и милитаризма и прочее,прочее. В итоге степень нашей "парийности" в международных отношениях выросла бы в разы.

    Под экономическим и политическим давлением нашей власти пришлось бы дать задний ход и отпустить какую то часть ФБК , либо идти до конца в этом вопросе и устроить судилище.

    В первом случае это было бы крайне деструктивно для текущей полит. системы в кратко-среднесрочном периоде.
    Во втором - усугубило бы внешнюю изоляцию и усиление репрессивных тенденций во внутренней политике , и , вероятно , было бы даже более деструктивно в среднесрочной перспективе.

    Таким образом - "не трогают" именно потому , что любая парадигма действий кроме непризнания самой проблемы - ведет к очень нехорошим результатам из за предыдущих малопродуманных действий и реакций РФ , и из за нацеленности антироссийского западного лобби на совершение нами новых ошибочных ходов по прогнозируемым направлениям.

    В рамках текущей политической конструкции эта дилемма потенциально неразрешима т.к Навальный и ФБК есть прямой продукт многолетней бездарной деградации нашей системной оппозиции и низкой политической культуры населения идущей об руку с огромным каскадом накопившихся проблем по всем фронтам.
  22. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 13:03 Новый
    +1
    Какой он темный лорд? Расходный материал, шут, который должен радоваться, что живой пока. Настоящие лорды за океаном сидят.
    1. iouris
      iouris Сегодня, 13:26 Новый
      0
      Цитата: Dimy4
      Настоящие лорды за океаном сидят.

      Не за океаном, а за Английским каналом. За океаном сидят республиканцы (ну и демократы). Вообще-то они пока не "сидят", но после выборов кто-то может сесть.
  23. xomaNN
    xomaNN Сегодня, 13:28 Новый
    -1
    В советское время был у властей мощный ход "Лишение гражданства СССР". И высылали за границу диссидентов . А там они тихо пованивали и становились мало интересны хозяевам.

    Сейчас конечно тоньше надо действовать. Но под любыми, даже надуманными предлогами обратно в РФ навала не запускать. Пусть в ФРГ оппозиционирует. Из за этой вши еще Россию дополнительными санкциями гнобят.
  24. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 13:48 Новый
    +2
    "глупые танцы с неясным финалом".
    А что там именно писал Н., как кого обвинял - никто и не заикается.
    Видно в методичках четко прописано.
  25. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 14:31 Новый
    -1
    Что то я думаю с этим "Новичком" Запад перемудрил laughing
    да я в 10 классе средней школы в СССР используя только и исключительно местные магазины и аптеки, мог забабахать такую отраву, что и действенна, и фиг отследишь feel Нафик тут какой там "Новичек" bully tongue
  26. Fan-Fan
    Fan-Fan Сегодня, 14:48 Новый
    0
    Знаете ребята, а я скорее поверю французскому президенту, чем вам и автору статьи у которого доказательств нет. А вот у Макрона и Меркель доказательства есть.