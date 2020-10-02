Боевые расчёты С-300ПТ/ПС войск ПВО Армении готовятся к худшему сценарию. Чем чревато задействование ВС Азербайджана баллистических ракет LORA и КР SOM-1B?

Тактически выверенное рассредоточение зенитно-ракетных дивизионов С-300ПТ/ПС в перспективе обеспечит прикрытие подразделений СВ Армении и АО НКР от оперативно-тактических БР LORA и управляемых реактивных снарядов РСЗО «Полонез»

На фоне заметного осложнения оперативно-тактической обстановки на всех участках Нагорно-Карабахского ТВД, а также с каждым днём всё более ярко выраженного позиционирования Анкары в качестве ключевой стороны карабахского конфликта для Минобороны Армении и командования АО НКР критическую важность приобретает вопрос эффективности тех нескольких зенитно-ракетных дивизионов С-300ПТ/ПС, которые, по данным компетентных источников, могли быть переброшены в район аэропорта Ханкенди (Степанакерт).Ответ на данный вопрос скрывается как в рельефе местности данного театра военных действий, так и в особенностях полуактивного радиолокационного принципа наведения зенитных ракет 5В55Р, применяемого в системах управления вооружением зенитно-ракетных комплексов линейки С-300ПТ/ПС. Так, в случае развёртывания дивизионов С-300ПТ/ПС (включая антенные посты 5Н63-1/С с радарами подсвета и наведения 30Н6Е) на низменно-равнинных участках Нагорно-Карабахского ТВД, боевые расчёты армянских «трёхсоток» смогут осуществлять перехват исключительно тех средств воздушно-космического нападения азербайджанских и турецких ВВС, которые будут приближаться к целевым районам по баллистическим (под углом пикирования не более 64 градусов) и настильным траекториям, пролегающим в зоне обзора радаров подсвета и наведения 30Н6Е.К списку подобных объектов можно причислить, во-первых, 301-мм дальнобойные управляемые реактивные снаряды высокоточной РСЗО «Полонез», на регулярной основе поставляемые сухопутным войскам Азербайджана в рамках многомиллионных оборонных контрактов между Баку и Минском, во-вторых, оперативно-тактические баллистические ракеты (ОТБР) LORA, разработанные израильской авиакосмической корпорацией «Israel Aerospace Industries» и поступившие на вооружение артиллерийских бригад СВ Азербайджана в 2018 году. При этом перехват оперативно-тактических БР LORA может быть реализован лишь в случае территориального рассредоточения двух и/или более дивизионов С-300ПТ/ПС на дистанцию порядка 7 км друг от друга для перекрытия «мёртвых воронок» (непросматриваемых угломестных секторов обзора) над радарами подсвета 30Н6Е, ведь, согласно рекламной инфографике от IAI, терминальный участок траектории ОТБР LORA имеет угол наклона порядка 88—90 градусов, не охватываемый радиолокационными средствами ЗРК С-300ПТ/ПС/ПМ1/2.Что касается низковысотных средств воздушного нападения, включая турецкие и азербайджанские дроны-камикадзе, оперирующие в режиме огибания рельефа местности многоцелевые истребители F-16C Block 50+, а также малозаметные крылатые ракеты «SOM-1B» (спроектированы турецкой компанией «Roketsan» в кооперации с НИЦ «TUBITAK SAGE»), «подкрадывающиеся» к целевым объектам на сверхнизких высотах от 20 до 50 м, то процесс их заблаговременного уничтожения посредством «трёхсоток» в условиях возвышенного рельефа местности Карабаха будет весьма затруднителен даже в том случае, если целеуказание на пункты боевого управления 5Н63С будет выдаваться оперирующим над Гюмри самолётом РЛДН А-50У, сопряженным с автоматизированной системой управления зенитно-ракетной бригадой «Поляна-Д4М1» по защищённому радиоканалу обмена тактической информацией. Почему?Зенитные управляемые ракеты 5В55Р, оснащённые полуактивными радиолокационными ГСН, нуждающимися в непрерывном подсвете цели вплоть до срабатывания радиовзрывателя и инициирования БЧ, неспособны перехватывать воздушные объекты противника, находящиеся за пределами радиогоризонта, а также периодически «ныряющие в тень» возвышенностей, холмов и многочисленных ветвей Карабахского хребта.В данной ситуации наибольшую эффективность возымеет регулярное патрулирование воздушного пространства Армении и НКР звеном Су-30СМ, способных как доминировать в дальних воздушных боях над эпизодически задействуемыми турецкими F-16C Block 50+, так и перехватывать закупленные оборонным ведомством Азербайджана крылатые ракеты SOM-1B благодаря мощному и помехозащищённому бортовому ПФАР-радару Н011М «Барс-Р» (обнаруживающему цель с ЭОП 0,1 кв. м на удалении 70—75 км) и управляемым ракетам класса «воздух-воздух» большой дальности РВВ-СД, лётно-технические параметры которых заметно превосходят показатели состоящих на вооружении турецких ВВС ракет воздушного боя AIM-120C-5/7 AMRAAM.