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Боевые расчёты С-300ПТ/ПС войск ПВО Армении готовятся к худшему сценарию. Чем чревато задействование ВС Азербайджана баллистических ракет LORA и КР SOM-1B?

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На фоне заметного осложнения оперативно-тактической обстановки на всех участках Нагорно-Карабахского ТВД, а также с каждым днём всё более ярко выраженного позиционирования Анкары в качестве ключевой стороны карабахского конфликта для Минобороны Армении и командования АО НКР критическую важность приобретает вопрос эффективности тех нескольких зенитно-ракетных дивизионов С-300ПТ/ПС, которые, по данным компетентных источников, могли быть переброшены в район аэропорта Ханкенди (Степанакерт).


Ответ на данный вопрос скрывается как в рельефе местности данного театра военных действий, так и в особенностях полуактивного радиолокационного принципа наведения зенитных ракет 5В55Р, применяемого в системах управления вооружением зенитно-ракетных комплексов линейки С-300ПТ/ПС. Так, в случае развёртывания дивизионов С-300ПТ/ПС (включая антенные посты 5Н63-1/С с радарами подсвета и наведения 30Н6Е) на низменно-равнинных участках Нагорно-Карабахского ТВД, боевые расчёты армянских «трёхсоток» смогут осуществлять перехват исключительно тех средств воздушно-космического нападения азербайджанских и турецких ВВС, которые будут приближаться к целевым районам по баллистическим (под углом пикирования не более 64 градусов) и настильным траекториям, пролегающим в зоне обзора радаров подсвета и наведения 30Н6Е.

Тактически выверенное рассредоточение зенитно-ракетных дивизионов С-300ПТ/ПС в перспективе обеспечит прикрытие подразделений СВ Армении и АО НКР от оперативно-тактических БР LORA и управляемых реактивных снарядов РСЗО «Полонез»


К списку подобных объектов можно причислить, во-первых, 301-мм дальнобойные управляемые реактивные снаряды высокоточной РСЗО «Полонез», на регулярной основе поставляемые сухопутным войскам Азербайджана в рамках многомиллионных оборонных контрактов между Баку и Минском, во-вторых, оперативно-тактические баллистические ракеты (ОТБР) LORA, разработанные израильской авиакосмической корпорацией «Israel Aerospace Industries» и поступившие на вооружение артиллерийских бригад СВ Азербайджана в 2018 году. При этом перехват оперативно-тактических БР LORA может быть реализован лишь в случае территориального рассредоточения двух и/или более дивизионов С-300ПТ/ПС на дистанцию порядка 7 км друг от друга для перекрытия «мёртвых воронок» (непросматриваемых угломестных секторов обзора) над радарами подсвета 30Н6Е, ведь, согласно рекламной инфографике от IAI, терминальный участок траектории ОТБР LORA имеет угол наклона порядка 88—90 градусов, не охватываемый радиолокационными средствами ЗРК С-300ПТ/ПС/ПМ1/2.

Что касается низковысотных средств воздушного нападения, включая турецкие и азербайджанские дроны-камикадзе, оперирующие в режиме огибания рельефа местности многоцелевые истребители F-16C Block 50+, а также малозаметные крылатые ракеты «SOM-1B» (спроектированы турецкой компанией «Roketsan» в кооперации с НИЦ «TUBITAK SAGE»), «подкрадывающиеся» к целевым объектам на сверхнизких высотах от 20 до 50 м, то процесс их заблаговременного уничтожения посредством «трёхсоток» в условиях возвышенного рельефа местности Карабаха будет весьма затруднителен даже в том случае, если целеуказание на пункты боевого управления 5Н63С будет выдаваться оперирующим над Гюмри самолётом РЛДН А-50У, сопряженным с автоматизированной системой управления зенитно-ракетной бригадой «Поляна-Д4М1» по защищённому радиоканалу обмена тактической информацией. Почему?

Зенитные управляемые ракеты 5В55Р, оснащённые полуактивными радиолокационными ГСН, нуждающимися в непрерывном подсвете цели вплоть до срабатывания радиовзрывателя и инициирования БЧ, неспособны перехватывать воздушные объекты противника, находящиеся за пределами радиогоризонта, а также периодически «ныряющие в тень» возвышенностей, холмов и многочисленных ветвей Карабахского хребта.

В данной ситуации наибольшую эффективность возымеет регулярное патрулирование воздушного пространства Армении и НКР звеном Су-30СМ, способных как доминировать в дальних воздушных боях над эпизодически задействуемыми турецкими F-16C Block 50+, так и перехватывать закупленные оборонным ведомством Азербайджана крылатые ракеты SOM-1B благодаря мощному и помехозащищённому бортовому ПФАР-радару Н011М «Барс-Р» (обнаруживающему цель с ЭОП 0,1 кв. м на удалении 70—75 км) и управляемым ракетам класса «воздух-воздух» большой дальности РВВ-СД, лётно-технические параметры которых заметно превосходят показатели состоящих на вооружении турецких ВВС ракет воздушного боя AIM-120C-5/7 AMRAAM.
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15 комментариев
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  1. НЕКСУС
    НЕКСУС Сегодня, 04:43 Новый
    +2
    Как говорится -один в поле не воин. С-300 без прикрытия других комплексов ПВО ,таких как Торы ,Панцири и тд,комплексов РЭБ,станут легкой добычей как для авиации противника,так и для БПЛА-камикадзе,на уничтожение которых ,С-300 тупо не рассчитан.
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 05:31 Новый
      +1
      Тактически выверенное рассредоточение зенитно-ракетных дивизионов С-300ПТ/ПС в перспективе обеспечит прикрытие подразделений СВ Армении и АО НКР от оперативно-тактических БР LORA и управляемых реактивных снарядов РСЗО «Полонез»
      серьёзно ? пара РСЗО "полонез" даёт залп в 16 высокоскоростных ракет...смутно представляю их "перехват" с помощью С-300ПТ/ПС . what
    2. БДРМ 667
      БДРМ 667 Сегодня, 06:22 Новый
      0
      Боевые расчёты С-300ПТ/ПС войск ПВО Армении готовятся к худшему сценарию. Чем чревато задействование ВС Азербайджана баллистических ракет LORA и КР SOM-1B?

      Пока журналисты и политики рассуждают " как оно будет", реальные боевые пуски С-300 уже стали объективной реальностью.

      СМИ Армении сообщают , что в районе Еревана ведут огонь комплексы ПВО С-300.
      По заявлению Пашиняна, в районе Котайка и Гегаркюника силами узла ПВО Еревана сбиты 3 из 4 дронов вторгшихся в воздушное пространство Армении.





  2. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 04:58 Новый
    0
    Сам факт разворачивания С-300 говорит о серьезности положения в районе БД.
    1. FRoman1984
      FRoman1984 Сегодня, 05:13 Новый
      +1
      Цитата: Uncle Lee
      Сам факт разворачивания С-300 говорит о серьезности положения в районе БД.

      В статье в сослагательном наклонении про переброску.
      Правильно сказано, что Су-30СМ, которых сегодня стало 8 в ВВС Армении (ещё 4 пришло), могут дать лучший эффект с Р-77. Единственный вопрос : есть ли у них квалифицированные летчики и эти самые ракеты.
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 06:09 Новый
        0
        Наши ведь в первый день что-то привезли грузовыми. Явно не сухпай.
  3. FRoman1984
    FRoman1984 Сегодня, 05:15 Новый
    +2
    Согласен в том, что Су-30СМ давно пора задействовать Армении и предотвратить безнаказанный расстрел бронетехники, артиллерии и, самое главное, людей.
  4. ASAD
    ASAD Сегодня, 05:19 Новый
    0
    Подскажите пожалуйста,,регулярное патрулирование звеном СУ- 30 СМ воздушного пространства ,,.Азербайджану нечем сбить кроме F-16 Турции?
  5. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 05:30 Новый
    0
    И что, операторы армянских ЗРК даже не смогут благостно зафиксировать азербайджанские ракеты ?
  6. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 05:39 Новый
    +1
    Никакие С300 не спасут от массированного налета РСЗО даже в комплексе с Торами, Панцирями и даже Су-30ми.
    Единственный реально эффективный вариант - это уничтожение пусковых установок.
    1. Тот же ЛЕХА
      Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:56 Новый
      0
      Единственный реально эффективный вариант - это уничтожение пусковых установок.

      Ну почему же...есть вариант с ложными целями и постоянными сменами места дислокации...особый упор надо делать на разведку ударных средств Азербаджана и держать свою технику вне радиуса поражения этих самых Полонезов.
  7. parusnik
    parusnik Сегодня, 05:43 Новый
    0
    Лучше было бы если стороны сели за стол переговоров
    1. Тот же ЛЕХА
      Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:56 Новый
      0
      Лучше было бы если стороны сели за стол переговоров

      smile Мечтать не вредно...турки этому будут мешать всеми силами.
      1. parusnik
        parusnik Сегодня, 06:00 Новый
        0
        Хотелось бы , что бы здравый разум возобладал, а маразм сгинул...Его и так в мире предостаточно...
  8. yuliatreb
    yuliatreb Сегодня, 05:44 Новый
    +1


    Из Израиля на военном самолёте в Баку для азербайджанских военных доставлены системы для уничтожения позиций комплексов ПВО С-300.
    Сообщая сегодня об этом со ссылкой на свои источники, издание Аvia.pro уточняет, что это оружие, предположительно мобильный комплекс «Гарпия», передано бесплатно. Цель – в протестировать его в условиях реальных боевых действий.
    На основе полученных данных израильские инженеры будут пытаться создать новое оружие, способное противодействовать более совершенных ЗРК С-400, российского производства, которым намерены обзавестись арабские страны-соседи Израиля и, особенно, Иран. Поскольку за западе считается, что принцип действия в обоих комплексов очень похож.
    По имеющимся данным, «Гарпия» представляет собой систему их 10 беспилотников-камикадзе, наводящихся на цель по лучам радаров средств ПВО противника.

    Это уже из новостных интернет ресурсов.