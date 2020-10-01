Военное обозрение
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Макеты против превосходства в воздухе: новая видеохроника боёв в Карабахе

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Новый виток противостояния в Карабахе позволяет оценить перемены, которые произошли в тактике ведения боя в связи с изменениями в техническом облике армии, и сделать выводы применительно к собственным войскам. Поэтому в очередной раз обращаем внимание читателей на хронику конфликта между Арменией и Азербайджаном.


Лишь в течение одного дня активное применение барражирующих боеприпасов позволило поразить целый ряд целей: со слов азербайджанской стороны, ими оказались две БМ ЗРК «ОСА-АКМ», по одной РСЗО «Ураган» и БМП, 4 РСЗО «Град», 4 гаубицы Д-20, 16 танков и 2 грузовика с личным составом.



Однако, как было установлено наблюдателями, некоторые цели оказались ложными. Так, на продемонстрированных кадрах заметно, что вместо боевой машины ЗРК «Оса» был уничтожен макет зенитно-ракетной пусковой платформы. Тем не менее данная техника пошла в «копилку» достижений азербайджанской армии.



Также на представленном видео фигурирует РЭБ «Репеллент», что свидетельствует об использовании армянской стороной средств радиоэлектронной борьбы. Данное изделие специально предназначено для обнаружения миниатюрных беспилотников и подавления их каналов управления мощными заградительными или направленными помехами. По всей видимости, на кадрах показано её «добивание»; со слов азербайджанских источников – турецким дроном-«камикадзе» Alpagu. Возможно, что первоначальный урон был нанесён наземными силами.



Можно отметить высокую точность попадания: за небольшим исключением снаряды аккуратно накрывают цель. Ниже представлено редко встречающееся в видеоматериалах отклонение от этого правила.



Обращает на себя внимание то, что на многих кадрах отсутствуют армянские расчёты.



В целом активное применение азербайджанской стороной беспилотников, в том числе барражирующих боеприпасов, создаёт впечатление превосходства в воздухе, которое позволяет эффективно разрушать боевые порядки противника.



Всего лишь одно успешное попадание БПЛА способно вывести из строя отделение противника (в представленном ниже видео – из резервных частей). При этом многие российские «эксперты» совсем недавно утверждали о том, что если беспилотники и требуются армии, то далеко не в первую очередь.




Порою целями воздушной атаки БПЛА становятся целые колонны войск.



В этих условиях Ереван, оперируя главным образом наземными силами, при ликвидации противника на дальних подступах делает ставку на массированные артиллерийские обстрелы.



Армянские военные заявляют об успешном проведении контратак, в ходе которых удаётся захватить позиции противника.



Следует отметить, что обе стороны конфликта обвиняют друг друга в распространении ложной информации. К примеру, Минобороны Армении утверждает о том, что видеоматериал о солдатах, оказавшихся в окопе и кричащих «Нас оставили одних!», является сфабрикованным, на что указывают, в частности, отчётливо различимый акцент и речевые ошибки. Баку, к примеру, называет «фейком» сообщения об уничтожении армянского Су-25 турецким истребителем.
Использованы фотографии:
Минобороны Армении
99 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
      1. БДРМ 667
        БДРМ 667 Сегодня, 04:59 Новый
        +12
        Макеты против превосходства в воздухе и прочие кадры: новая видеохроника боёв в Карабахе

        Макеты,воинская хитроость - это всё хорошо yes ...

        Но дроны-камикадзе what ... Почему мы видим в боевом применении турецкие,китайские,иранские,и ещё чьи-то ещё, но только не российские ?
        Ведь давным-давно заявлено о наличии таких разработок у российских компаний. Например,ещё в том году группа компаний ZALA AERO, входящих в концерн «Калашников» заявила о наличии в её арсенале дрона "Куб-БЛА" (Да и "Ланцет",тоже где-то валяется)...

        Фото "Ланцет".
        Тактико-технические характеристики «КУБ-БЛА» (информация с сайта kalashnikovgroup.ru, кроме массы беспилотника):

        Габаритные размеры: длина – 1210 мм, ширина – 950 мм, высота – 165 мм.
        Скорость полета – 80-130 км/ч.
        Продолжительность полета – до 30 минут.
        Масса полезной нагрузки – до 3 кг.
        Масса беспилотника – до 10-15 кг (предположительно).
        Запуск – с катапульты.


        Почему ТАМ ДЕЛАЮТ и довольно интенсивно(и эффективно) применяют,а У НАС ТОЛЬКО ГОВОРЯТ ?
        Мы на столько отсталы в научной,технологической и производственных сферах,что не в состоянии заполнить рынок подобными устройствами ?

        1. Юджин-Евгений
          Юджин-Евгений Сегодня, 05:14 Новый
          +5
          ZALA наверно уже лет десять кишит миллионом проектов, но в материалах МО РФ видим только Орланы, Форпосты и Элероны. Иногда - Тахионы и Гранаты. Все они разведчики.
          1. БДРМ 667
            БДРМ 667 Сегодня, 05:19 Новый
            +8
            Цитата: Юджин-Евгений
            ZALA наверно уже лет десять кишит миллионом проектов

            Вот я примерно о том же...
            ZALA кишит проектами,а над реальным полем боя кишат БПЛА НЕ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА...

            Шапками, (миллионами проектов),супостата закидывать будем ?
          2. Александр Галактионов
            Александр Галактионов Сегодня, 06:06 Новый
            +1
            Ну вроде как Орион на выставке показали и видов 5 или 7 к нему боеприпасов от 122мм снарядов Град
        2. Nychego
          Nychego Сегодня, 05:22 Новый
          -1
          Цитата: БДРМ 667
          Почему ТАМ ДЕЛАЮТ и довольно интенсивно(и эффективно) применяют,а У НАС ТОЛЬКО ГОВОРЯТ ?

          Честный и полный ответ на этот вопрос приведёт меня к третьему предупреждению модераторов форума, поэтому ограничусь всего тройкой основных аббревиатур:РТ, ЕР, СКШ.
        3. Александр Галактионов
          Александр Галактионов Сегодня, 05:47 Новый
          +1
          Сейчас видно что ударные бпла и камикадзе бпла очень эфективны .У нас пока ударных бпла нет что очень плохо а вот камикадзе бпла уже делает ZALA молодцы good
          1. Грица
            Грица Сегодня, 06:29 Новый
            +3
            Цитата: Александр Галактионов
            Сейчас видно что ударные бпла и камикадзе бпла очень эфективны

            Это видно было еще в Сирии и в Ливии. Но выводов никто не сделал. Думаю, глядя на эти кадры можно представить что бы случилось с нашей хваленой бронетехникой и артиллерией, если бы пришлось нам столкнуться с Турцией. Примерно так же их БПЛА перещелкали бы нас с воздуха. Их не видно, не слышно, а бьют непонятно откуда. И противодействия этому нет. И не нужно меня убеждать, что мол, наше бы ПВО справилось с "тракторами" как с семечками. Я вижу, что сделать с ними ничего не смогли ни в Сирии, ни в Ливии, ни в НК.
            1. Инсургент
              Инсургент Сегодня, 06:48 Новый
              +2
              Цитата: Грица
              лядя на эти кадры можно представить что бы случилось с нашей хваленой бронетехникой и артиллерией, если бы пришлось нам столкнуться с Турцией

              Однозначно хоронить бронетехнику ВС РФ при таком столкновении я бы не стал,ввиду наличия у РФ систем РЭБ и разветвлённой ПВО ,доказавших свою высокую эффективность по устранению угроз от БПЛА.

              Конечно, могут иметь место случаи ,когда из-за головотяпства,или по иной причине войска окажутся без прикрытия средствами РЭБ(и ПВО) - тогда yes ОЙ !
              1. Vol4ara
                Vol4ara Сегодня, 09:21 Новый
                0
                Цитата: Инсургент
                Цитата: Грица
                лядя на эти кадры можно представить что бы случилось с нашей хваленой бронетехникой и артиллерией, если бы пришлось нам столкнуться с Турцией

                Однозначно хоронить бронетехнику ВС РФ при таком столкновении я бы не стал,ввиду наличия у РФ систем РЭБ и разветвлённой ПВО ,доказавших свою высокую эффективность по устранению угроз от БПЛА.

                Конечно, могут иметь место случаи ,когда из-за головотяпства,или по иной причине войска окажутся без прикрытия средствами РЭБ(и ПВО) - тогда yes ОЙ !

                Средства рэб есть и у армян, а у азеров есть видео как его уничтожают бпла. Где это ПВО наше доказал эффективность против беспилотников? Уж не в Сирии где беспилотники это модели сделанные на коленке из г-на и палок с приматанными скотчем тротиловыми шашками?
                1. Инсургент
                  Инсургент Сегодня, 09:27 Новый
                  -1
                  Цитата: Vol4ara
                  Где это ПВО наше доказал эффективность против беспилотников?

                  Даже не российское ПВО,а российские комплексы в экспортном исполнении , не включённые в единую систему ПВО, под управлением непойми каких операторов,в Ливии смогли продемонстрировать свою эффективность...

                  Более чем уверен,что сбалансированная,эшелонированная система российских средств РЭБ и ПВО при умелом командовании будет в разы эффективнее.
                  1. Vol4ara
                    Vol4ara Сегодня, 09:37 Новый
                    -1
                    Цитата: Инсургент
                    Цитата: Vol4ara
                    Где это ПВО наше доказал эффективность против беспилотников?

                    Даже не российское ПВО,а российские комплексы в экспортном исполнении , не включённые в единую систему ПВО, под управлением непойми каких операторов,в Ливии смогли продемонстрировать свою эффективность...

                    Более чем уверен,что сбалансированная,эшелонированная система российских средств РЭБ и ПВО при умелом командовании будет в разы эффективнее.

                    И какую эффективность они там продемонстрировали?) и какие рэб в экспортом исполнении?
                    1. Инсургент
                      Инсургент Сегодня, 09:38 Новый
                      +1
                      Цитата: Vol4ara
                      И какую эффективность они там продемонстрировали?)

                      Поинтересуйтесь самостоятельно о потерях турецких и прочих БПЛА yes
                      1. Vol4ara
                        Vol4ara Сегодня, 09:42 Новый
                        -1
                        Цитата: Инсургент
                        Цитата: Vol4ara
                        И какую эффективность они там продемонстрировали?)

                        Поинтересуйтесь самостоятельно о потерях турецких и прочих БПЛА yes

                        И при чем здесь рэб? И какой рэб? Вы обладаете информацией какой рэб?
            2. Sovpadenie
              Sovpadenie Сегодня, 08:39 Новый
              0
              Что то вы путаете или намеренно утаиваете. Я помню несколько сюжетов об отражении атак дронов/бпла на российскую базу Хмеймим. И именно силами ПВО
      2. Маз
        Маз Сегодня, 08:27 Новый
        0
        Как-то незамеченным остался факт того, что в России появились технологии управления роем БЛА от компании "Геоскан". Просто их продемонстрировали в мирном небе Санкт-Петербурга, но по факту это весьма большое достижение и для военных целей.
      3. Маз
        Маз Сегодня, 08:49 Новый
        0
        Советник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в интервью израильскому журналисту Бараку Равиду ушёл от прямого ответа на вопрос о поставках оружия из Израиля и полётах военных и гражданских транспортных самолётов на военный аэродром Увда близ Эйлата. (https://t.me/new_militarycolumnist/43179)

        По словам советника, между двумя странами существует многолетнее сотрудничество в военной сфере. При этом, Гаджиев отметил активное применение беспилотников израильского производства в ходе продолжающего конфликта в Нагорном Карабахе.
    2. Комментарий был удален.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 05:58 Новый
        +1
        На втором видео подрыв танка ОЧЕНЬ странный.
        Если смотреть покадрово, сначала дым по всей поверхности правой гусеницы, но не снизу, как это было бы при наезде на мину, а сверху. И лишь затем основной подрыв.
        Каким боеприпасом можно такое сделать?
  2. FRoman1984
    FRoman1984 Сегодня, 04:06 Новый
    +2
    Кто правит в воздухе, то заправляет баллом.
    Очередной пример будущих войн, где количество и качество бронетехники ни имеет решающего значения.
  3. Андрей 40
    Андрей 40 Сегодня, 04:36 Новый
    -6
    Остаётся спросить обнуленого. Как у нас дела с беспилотниками по сравнению с потенциальными партнёрами. Или опять скажет ВОВ помешала, как с пенсионной реформой.
    1. Ка-52
      Ка-52 Сегодня, 04:53 Новый
      -1
      Как у нас дела с беспилотниками по сравнению с потенциальными партнёрами.

      ну что бы получить ответ на этот вопрос вам достаточно вытащить палец из носа и набить в гугле "видео российских авиаударов Сирия". Там съемка с дронов, осуществляющих корректировку ударов по бородатым. Или вам только дроны-камикадзе подавай, не меньше?
      1. БДРМ 667
        БДРМ 667 Сегодня, 05:15 Новый
        +8
        Цитата: Ка-52
        Или вам только дроны-камикадзе подавай, не меньше?

        Не передёргивайте. Понятно,что речь нужно вести о сбалансированности систем БПЛА. И пока в ВС РФ этого баланса нет. Если с разведкой - целеуказанием - корректировкой,ещё как-то,то с БПЛА с ударными функциями (как частность "камикадзе") - как-то не очень.

        Заявлены отдельные образцы в предсерийных вариантах,НО...
        1. Ка-52
          Ка-52 Сегодня, 05:28 Новый
          -1
          Если с разведкой - целеуказанием - корректировкой,ещё как-то,то с БПЛА с ударными функциями (как частность "камикадзе") - как-то не очень.

          давайте начнем с того, что разведка и целеуказание считается основной и главной целью беспилотных аппаратов. Это и логично - знание месторасположения противника, его мест сосредоточения сил, направлений выдвижения, размещения средств поражения, позволяет качественно планировать свои стратегические и тактические действия. Что в итоге принесет в 100-крат больше дивидендов, чем хирургические удары дронов-камикадзе или ударных дронов по отдельным объектам. Тем более что поразить разведанную цель другими средствами (артиллерией или авиацией) можно без труда.
          Скажу не в первый и думаю не в последний раз - парк БПЛА у США составляет почти половину всей боевой авиации. Но прагматичные американцы продолжают (вот ведь дураки, не читают ваши комментарии на ВО lol ) использовать в 98% случаев для уничтожения наземных целей именно авиацию. И лишь в 2% случаев удары приходятся на дроны.
          Я не говорю что ударные дроны не нужны, как и дроны-камикадзе. Но считаю, что нужно идти по пути целесообразности - сначала насытить войска тем, что нужно в первую очередь и имеет бОльшую эффективность
          1. БДРМ 667
            БДРМ 667 Сегодня, 05:33 Новый
            +8
            Цитата: Ка-52
            лишь в 2% случаев удары приходятся на дроны

            Вы реально не понимаете,что БПЛА-камикадзе дешевле, далнобойнее,функциональнее и эффективнее целого ряда систем вооружений ? Того же разрекламированного "Джавелин" ?

            Естественно,"не всё дронами едиными",ведь я писал о баллансе...

            Но в любом случае,ЗАДУМАТЬСЯ есть над чем...
            1. Ка-52
              Ка-52 Сегодня, 05:50 Новый
              0
              Вы реально не понимаете,что БПЛА-камикадзе дешевле, далнобойнее,функциональнее и эффективнее целого ряда систем вооружений ?

              это вы не понимаете. Просто включите голову. Объясню на пальцах, раз с трудом доходит: в темную комнату поместили двух человек. У одного супер навороченная гаусс-винтовка. А у другого простенький пистолетик с парой патронов и очки ночного видения. Кто выйдет победителем? Думаю все таки тот, что видит своего противника) Поэтому разведывательные дроны должны проектироваться, производится и поступать в войска в первую очередь.
              что БПЛА-камикадзе дешевле, далнобойнее,функциональнее и эффективнее целого ряда систем вооружений

              дешевле ряда, но не большинства. Тоже касается и эффективности.
              1. Vol4ara
                Vol4ara Сегодня, 09:28 Новый
                0
                Цитата: Ка-52
                Вы реально не понимаете,что БПЛА-камикадзе дешевле, далнобойнее,функциональнее и эффективнее целого ряда систем вооружений ?

                это вы не понимаете. Просто включите голову. Объясню на пальцах, раз с трудом доходит: в темную комнату поместили двух человек. У одного супер навороченная гаусс-винтовка. А у другого простенький пистолетик с парой патронов и очки ночного видения. Кто выйдет победителем? Думаю все таки тот, что видит своего противника) Поэтому разведывательные дроны должны проектироваться, производится и поступать в войска в первую очередь.
                что БПЛА-камикадзе дешевле, далнобойнее,функциональнее и эффективнее целого ряда систем вооружений

                дешевле ряда, но не большинства. Тоже касается и эффективности.

                Прикольно получается когда тебя поместили в тёмную комнату, а у тебя пистолетик и разведывательный дрон, а у противника гаусс винтовка, разведывательный дрон, ударный дрон
                1. Ка-52
                  Ка-52 Сегодня, 09:48 Новый
                  0
                  а у противника гаусс винтовка, разведывательный дрон, ударный дрон

                  а еще яхта и баба с титьками. Давайте продолжайте, вас несет в правильном направлении wassat
            2. Александр Галактионов
              Александр Галактионов Сегодня, 06:00 Новый
              +2
              По ударным бпла пример Сирия Ливия по части уничтожению ПВО показали себя очень хорошо Про ВВС это искать в Сирии террористов с помощью Истребителей или проще послать ударный бпла который и разведует барражировать могут от 12 до 24 ч и уничтожить
              1. Ка-52
                Ка-52 Сегодня, 06:31 Новый
                -1
                пример Сирия Ливия

                вот именно. Этот вид вооружения хорош либо как средство поражения для определенного театра боевых действий либо как дополнение к другим средствам. Но никак не вундерваффе, как многие грезят. Причем нормально поставленная РЭБ сводит потенциал подобных БПЛА к минимуму. ИМХО для многих стран такие дроны-камикадзе это оружие бедных.
                1. Александр Галактионов
                  Александр Галактионов Сегодня, 06:36 Новый
                  -5
                  Дроны камикадзе оружие бедных) это оружие не бедных ,это как тогда зачем нам бпла Охотник?
                  1. Ка-52
                    Ка-52 Сегодня, 06:42 Новый
                    +3
                    это как тогда зачем нам бпла Охотник?

                    ну сравнили хрен с пальцем.... С70 это тяжелый ударный БПЛА, по сути беспилотный бомбардировщик, имеющий свою архитектуру управления, с потенциалом на интеграцию с самолетами типа Су-57.
                    1. Александр Галактионов
                      Александр Галактионов Сегодня, 06:48 Новый
                      -3
                      За чем он? Есть Ту 22м3м Ту 160
                      1. Ка-52
                        Ка-52 Сегодня, 06:54 Новый
                        +2
                        За чем он? Есть Ту 22м3м Ту 160

                        а зачем пистолеты, если есть автоматы? А зачем БТР, если есть танки? Странные вопросы вы задаете... Для каждого вида вооружений есть свое назначение. Кроме того, С70 это имхо даже еще не предсерийная машина, а скорее всего технологическая лаборатория. На базе которой потом будут создаваться строевые машины. На нем обкатываются технологии будущих вооружений.
                2. Александр Галактионов
                  Александр Галактионов Сегодня, 06:52 Новый
                  -2
                  Только и слышно РЭБ то РЭБ сё а по факту кустарные бпла террористов в Сирии сбивали Торы и Панцири при чем по сбитию Панцирями бпла там уж такой малый процент говорят
                  1. Ка-52
                    Ка-52 Сегодня, 07:00 Новый
                    +3
                    Только и слышно РЭБ то РЭБ сё а по факту кустарные бпла террористов в Сирии сбивали Торы и Панцири при чем по сбитию Панцирями бпла там уж такой малый процент говорят

                    потому что вы либо не то слушаете, либо не тем местом слушаете. Хотя могли бы просто логику включить - наиболее успешная для бармалеев была лишь первая атака в 2018году, в ходе которой было повреждено 4 самолета. С тех пор о подобных катастрофических провалах нашей обороны базы не слышно. Либо у бородатых кончились дроны (сомнительно) либо оборона работает успешно.
                3. Vol4ara
                  Vol4ara Сегодня, 09:29 Новый
                  -1
                  Цитата: Ка-52
                  пример Сирия Ливия

                  вот именно. Этот вид вооружения хорош либо как средство поражения для определенного театра боевых действий либо как дополнение к другим средствам. Но никак не вундерваффе, как многие грезят. Причем нормально поставленная РЭБ сводит потенциал подобных БПЛА к минимуму. ИМХО для многих стран такие дроны-камикадзе это оружие бедных.

                  На каком театре нормально поставленная рэб смогла оказать противодействие дронам?
                  1. Ка-52
                    Ка-52 Сегодня, 09:51 Новый
                    0
                    На каком театре нормально поставленная рэб смогла оказать противодействие дронам?

                    В МХТ им Чехова скорее всего. В Ленкоме тоже скорее всего wassat
          2. Грица
            Грица Сегодня, 06:33 Новый
            +4
            Цитата: Ка-52
            Но считаю, что нужно идти по пути целесообразности - сначала насытить войска тем, что нужно в первую очередь и имеет бОльшую эффективность

            Вот и оцените эффективность азербайджанских БПЛА по сравнению с авиацией. Авиация еще даже не взлетала, а добрая часть армянской техники уже перемолочена "никчемными" безпилотниками.
            1. Ка-52
              Ка-52 Сегодня, 06:44 Новый
              -1
              а добрая часть армянской техники уже перемолочена "никчемными" безпилотниками.

              значительная часть азербайджанской техники перемолочена армянскими ПТ средствами, при том, что армяне даже не имеют дронов-камикадзе на вооружении. Вот и оцените сами - в дронах ли дело.
              1. Александр Галактионов
                Александр Галактионов Сегодня, 07:07 Новый
                0
                Техника у них наезжала на миные поля и из птур подбивалась и из арты по пристрелянным районам по этому они сейчас будут выбивать арту с помощью ударных бпла и птурщиков с бпла камикадзе тем более что плохо по видео там месность открытая как в Сирии
                1. Ка-52
                  Ка-52 Сегодня, 07:19 Новый
                  +1
                  Техника у них наезжала на миные поля и из птур подбивалась

                  ну тоесть признаем, что на войне все средства хороши. А не только те, на которые дрочат сопливые школяры, насмотревшиеся роликов в ютюб laughing
                  ни сейчас будут выбивать арту с помощью ударных бпла и птурщиков с бпла камикадзе

                  да, фантазировать вам легко lol цена Орбитра около 700тыс $. Контракт с израильской Ауэронатикс был епним около 15млн $. Итого получаем 21 аппарат. Не густо для более-менее продолжительных боевых действий. А в ваших грезах сейчас азербайджанцы дронами даже велосипедистов в Ереване сбивать начнут laughing
                  1. Александр Галактионов
                    Александр Галактионов Сегодня, 07:26 Новый
                    -1
                    Бпла камикадзе стоят на ровне а то и дешевле Птура или пзрк
                    1. Ка-52
                      Ка-52 Сегодня, 07:36 Новый
                      +1
                      Бпла камикадзе стоят на ровне а то и дешевле Птура или пзрк

                      читать не умеете? Израильский Орбитр стоит порядка 700тыс $. Ракета птрк Корнет - порядка 20тыс.$. Что дешевле сможете посчитать самостоятельно?
                      1. Александр Галактионов
                        Александр Галактионов Сегодня, 07:39 Новый
                        -2
                        Говорю вам сейчас есть дешеле бпла камикадзе
                      2. Ка-52
                        Ка-52 Сегодня, 07:46 Новый
                        +1
                        Говорю вам

                        Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года земля налетит на небесную ось! laughing
                        можно к крышке от унитаза прилепить моторчик и подвесить под нее эфку. Тоже будет дешево, но много ли толку. Не бывает дешевых, но эффективных систем. Хотите большую дальность полета - платите. Хотите использовать телеметрию - платите. Хотите грузоподъемность - платите. А у вас все просто как два пальца под струю fool
                      3. Sentinel-vs
                        Sentinel-vs Сегодня, 08:00 Новый
                        0
                        К чему спорить со школьником? Он даже пишет неграмотно, а вы ему о каких-то военных расходах толкуете.
                  2. donavi49
                    donavi49 Сегодня, 08:17 Новый
                    +1
                    Хароп сейчас доступен:
                    cost around $70,000

                    При этом, Хароп летает себе, выбирает цель и бьет по автосопровождению, даже если сигнал теряется на финальном пикировании (а это часто). А Корнет надо развернуть, подтащить на линию боя, и вести до попадания.
                  3. Ка-52
                    Ка-52 Сегодня, 08:54 Новый
                    -1
                    Хароп сейчас доступен:
                    cost around $70,000

                    не стоит IAI Harop 70 000$. Во всяком случае таких цен я не видел. Американский switchblade, на порядок проще и по дальности и по весу, начинается от сотни тысяч зеленых
        2. Инсургент
          Инсургент Сегодня, 07:09 Новый
          +4
          Цитата: Ка-52
          значительная часть азербайджанской техники перемолочена армянскими ПТ средствами, при том, что армяне даже не имеют дронов-камикадзе на вооружении. Вот и оцените сами - в дронах ли дело.


          А будь в распоряжении армянской стороны ещё и ударные БПЛА(в том числе и "дроны-камикадзе"), то Вы, в свою очередь ,оцените КАК это повлияло бы на расстановку сил и результаты боёв ?
    2. Джунгар
      Джунгар Сегодня, 08:20 Новый
      0
      А вы ничего не слышали про концепцию РУК - Разведывательно-Ударные Комплексы. Когда поражение разведанного объекта происходит сразу же после обнаружения силами этого же разведывательного средства. То есть максимально оперативно. Преимущество налицо
    3. Андрей 40
      Андрей 40 Сегодня, 08:50 Новый
      +2
      Это у вас целеуказание для беспилотников главное. На практике ударные беспилотники уже сейчас дают преимущество на поле боя тому у кого их больше и у кого они могут нанести больше урона противнику. Даже если прочитать эту статью. За ними будующее. В Сирии мы сталкивались лишь с самодельными дорогами. При столкновении с альянсом наши пацаны опять будут гибнуть не за грош,
      в том числе из-за вашей шапкозакидательской позиции. Опять готовитесь к вчерашней войне?
      1. Ка-52
        Ка-52 Сегодня, 09:25 Новый
        -2
        Это у вас целеуказание для беспилотников главное

        а вы спросите у любого офицера, имеющего опыт войны - что он выберет: разведовательный БПЛА или одноразовый дрон-камикадзе. Вот когда получите ответ - не забудьте написать мне yes
        За ними будующее

        будущее возможно за беспилотными системами. Но война это системное применение средств поражение. Чтобы вы там на диване не грезили, но войны еще ни разу не выигрывались одним видом вооружения.
        вашей шапкозакидательской позиции

        может если вы не пустой болтун, то напишите где это я шапкозакидал что то? Может быть когда написал вот это?
        Я не говорю что ударные дроны не нужны, как и дроны-камикадзе. Но считаю, что нужно идти по пути целесообразности - сначала насытить войска тем, что нужно в первую очередь и имеет бОльшую эффективность
    4. слава1974
      слава1974 Сегодня, 09:06 Новый
      +3
      Тем более что поразить разведанную цель другими средствами (артиллерией или авиацией) можно без труда.

      На видео поражены цели в движении. Если бы вы дали целеуказание артиллерии , огневой налет прошел бы в холостую. С помощью дрона достигнут результат ,а значит его действия эффективнее.
      что разведка и целеуказание считается основной и главной целью беспилотных аппаратов.

      Разведка не исключает огневого поражения, наоборот она для этого и проводится. На видео видно ,что разведали цели и тут же поразили. Чем плохо? Господство в воздухе за Азербайджаном, поэтому и есть результаты.
      1. Ка-52
        Ка-52 Сегодня, 09:32 Новый
        -1
        что разведали цели и тут же поразили. Чем плохо?

        а кто сказал что плохо? И азербайджанцы и армяне одинаково выносят друг другу боевую технику, при чем практически в равных количествах, с использованием и ПТРК и артиллерии и БПЛА и минирования танкоопасных направлений. Но школяры увидели только БПЛА и теперь все углы обоссали с убеждением, что это единственно эффективный способ войны fool
        Господство в воздухе за Азербайджаном, поэтому и есть результаты.

        господство в воздухе? вы вот когда такое пишите то чем руководствуетесь, просто интересно? Никто господство в воздухе не завоевывал. Обе стороны держат боевую авиацию на земле.
      2. svoit
        svoit Сегодня, 09:41 Новый
        0
        Под целеуказанием имеется ввиду конечно и наведение, поэтому конечно все цели будут поражены, но только в тактической или может оперативной глубине. Даже если использовать РСЗО дальность не привысет 100 км. Использование авиации тоже не выход, если не подавлена ПВО
    5. chingachguc
      chingachguc Сегодня, 09:12 Новый
      0
      бОльшую эффективность в условиях сильного противодействия в воздух имеют дроны-ударники и барражирующие боеприпасы. У Азербайджана есть, а у нас нет. Позор.
  • Вольный ветер
    Вольный ветер Сегодня, 05:39 Новый
    +5
    Дроны корректировщики, нормальное решение, почему нет. Дрон -камикадзе это небольшая крылатая ракета, точнее даже радиоуправляемая дешевая моделька с 3-5 кг взрывчатки, можно и дома собрать, если тротил найдете. скорость порядка 100 км. Может использоваться с коректировщиком - дроном. Либо с земли , в условиях прямой видимости. Армяне после развала СССР использовали горы оставшегося оружия, с азербайджана после бакинских событий выводили. Затем Азербайджан начал вооружаться. А армянам было все равно. Ну и получили то что получили. Мне собственно все равно, я нисколько не переживаю от ихних стрелялок. Злоба их копится веками, зачем мы должны этому мешать.
  • kot-begemot
    kot-begemot Сегодня, 04:47 Новый
    +6
    Цитата: FRoman1984
    Кто правит в воздухе, то заправляет баллом.
    Очередной пример будущих войн, где количество и качество бронетехники ни имеет решающего значения.

    Не имеет,пишется через "не".
    Колличество и качество бронетехники определяется умением её использовать в комплексе с про,пво,рэб,маскировкой и обучеными экипажами,средствами поддержки и разведкой.
    Если вам дать Ядерную боеголовку,чемодан с кодами и посадить на велосипед,то и ЯО не будет иметь значения.
  • Димон71
    Димон71 Сегодня, 04:50 Новый
    +10
    На BBC появилось видео с интервью с сирийским наёмником воюющим в Карабахе.рассказывает как их везли через Турцию в Аz. За 2000$ в месяц. Думаю ВВС явно не проврмянский канал.
    1. БДРМ 667
      БДРМ 667 Сегодня, 05:27 Новый
      +11
      Цитата: Димон71
      На BBC появилось видео с интервью с сирийским наёмником воюющим в Карабахе.рассказывает как их везли через Турцию в Аz. За 2000$ в месяц. Думаю ВВС явно не проврмянский канал.

      Есть уже масса материалов,подтверждающих участие в атаке на НКАО наёмников из Сирии переброшеных в Азербайджан.

      Тяжело раненый боевик СНА переодетый в форму азербайджанской армии. Через несколько часов скончался.


      Наемник из северной Сирии убитый в Карабахе. Начинал джихад против Асада, воевал в составе ряда джихадистских группировок, но конец свой нашел в Карабахе.


      Боевик Хусейн Талх (родом из Алеппо) из группировки "Нуреддин ан-Зинки" (которая "прославилась" кадрами с отрезанием головы курдскому ребенку) убит в Нагорном Карабахе.

  • viktor_ui
    viktor_ui Сегодня, 05:01 Новый
    +4
    Кто владеет технологиями, у того ключи от мира...или войны. Кстати, а чего не слышно о могучих системах РЭБ и их эффективном применении против БПЛА ??? Признаем, что БПЛА , В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ, имеют боевые порядки образца 20-го века в хвост и гриву в плане эффективности. А ведь это далеко не не Европа или США в плане боевого оснащения технологиями 21 века. Грустно всё это...и где ПЛЕННЫЕ на этой войне - очень хочется спросить ??? Пахнет большим дерьмом.
    1. Nychego
      Nychego Сегодня, 05:29 Новый
      +4
      Цитата: viktor_ui
      и где ПЛЕННЫЕ на этой войне

      Их будет очень немного. И не только потому, что война пока по характеру весьма дистанционная, но и по причине "массовой гибели противника при попытках сдачи в плен".
      1. viktor_ui
        viktor_ui Сегодня, 05:51 Новый
        +3
        Вы так завуалировали свой ответ туманно...что по мне, всё происходящее начинает давать крен в сторону обоюдной этнической чистки. Должны быть пленные, а их нет на всех выложенных видео.
        1. Nychego
          Nychego Сегодня, 06:30 Новый
          +1
          Цитата: viktor_ui
          всё происходящее начинает давать крен в сторону обоюдной этнической чистки.

          Скорее всего, просто чистки, не обоюдной: это Азербайджан хочет вернуть Карабах, а там азербайджанцы уже давно изгнаны, теперь может придти разве что очередь армян тем или иным образом "уйти и не вернуться".
          1. Serg Koma
            Serg Koma Сегодня, 07:37 Новый
            0
            Цитата: Nychego
            теперь может придти разве что очередь армян тем или иным образом "уйти и не вернуться".

            в эфире радиостанции "Говорит Москва" Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в России Вардан Тоганян сообщил:
            "План эвакуации, гуманитарные коридоры - прорабатываются, но надеемся, что до этого не дойдет"

            28.09.2020
            В Степанакерте началась стихийная эвакуация мирного населения

            29.09.2020
            Нагорный Карабах признал эвакуацию жителей в Армению
            Из приграничных районов вывезены вглубь Нагорного Карабаха 1500 человек, сообщили власти. За пределы Нагорного Карабаха люди выезжают лишь в частном порядке, пересекать границу мужчинам призывного возраста запрещено.
            30.09.2020
  • rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 05:20 Новый
    +4
    вместо боевой машины ЗРК «Оса» был уничтожен макет зенитно-ракетной пусковой платформы
    Макеты боевой техники, аэродромов, батарей успешно применялись в период ВОВ и данный прием давал положительные результаты. С учетом сегодняшних технических возможностей макеты трудно отличить от настоящей б/т. В данном случае можно похвалить армянскую сторону. По поводу борьбы с БПЛА военные эксперты с первых дней отмечают, что это уязвимое место армянских ВС. Думаю, что ошибки будут учтены.
    1. БДРМ 667
      БДРМ 667 Сегодня, 05:56 Новый
      +4
      Цитата: rotmistr60
      Макеты боевой техники, аэродромов, батарей успешно применялись в период ВОВ и данный прием давал положительные результаты.


      yes

      "Кис-кис заклинило !" - х/ф "Беспокойное хозяйство"



      1. Александр Галактионов
        Александр Галактионов Сегодня, 06:13 Новый
        -2
        А макеты да даже вспомнить Сирию террористы тоже делали в виде хаммеров которые уничтожали с помошью авиации США
    2. Nychego
      Nychego Сегодня, 06:33 Новый
      -1
      Цитата: rotmistr60
      Думаю, что ошибки будут учтены.

      Учесть-то успеют. Вопрос скорее в ином: успеют ли и смогут ли исправить.
      ПОКА ни одного сбитого Байрактара не видно.
  • Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 05:25 Новый
    +7
    Да, эффективность БЛА и баражирующих боеприпасов доказана войной.
    1. unhappy
      unhappy Сегодня, 06:15 Новый
      +2
      Поспешные выводы. Барраж над тылом или полосой обороны противника возможен если этот противник "отстал от жизни". Современная группировка наземных войск обязана иметь в своём составе системы РЭБ и ПВО для "очистки воздуха".
      Пример, недавно в Сирии американский вертолёт попал в зону действия "Красухи" и не упал только потому что пилоты быстро среагировали и взяли контроль аппарата на себя. Беспилотник этого не смог бы, потому что пилот у него, на удалёнке wink, будет читать сообщение о потери связи.
      1. Вадим237
        Вадим237 Сегодня, 10:02 Новый
        0
        Скоро такие беспилотники будут выпускать в портативном исполнении скажем в гранатомётном контейнере калибра 105мм - на каждую колону блок пост и машину комплексы РЭБ не поставишь а против такой мелочи комплексы ПВО будут бесполезны тем более в горных районах диверсионной группе да же не надо будет близко подходит запустят и на безопасной дистанции обнаружат и поразят все найденные объекты противника.
  • Александр Галактионов
    Александр Галактионов Сегодня, 05:42 Новый
    +1
    РЭБ Реппелент уже был уничтожен вопрос чем? Решили два раза ударить? С мекетом Осы это Армяни молодцы good
    1. БДРМ 667
      БДРМ 667 Сегодня, 06:07 Новый
      +4
      Цитата: Александр Галактионов
      РЭБ Реппелент уже был уничтожен вопрос чем? Решили два раза ударить?

      Есть не проверенная информация,что "Репелент" был повреждён артиллерией,а затем добит дроном...
      1. Александр Галактионов
        Александр Галактионов Сегодня, 06:10 Новый
        0
        Да тоже слышал но факт что его еще второй раз уничтожили) Вообще все средвства РЭБ бпла и прочие проверяються в ходе войн
        1. БДРМ 667
          БДРМ 667 Сегодня, 06:29 Новый
          0
          Цитата: Александр Галактионов
          Да тоже слышал но факт что его еще второй раз уничтожили)


          Очевидно из-за опасений,что его могли эвакуировать и вновь ввести в строй. Решили произвести "контрольный в голову".

          Слишком РЭБ надокучает турецким БПЛА...
      2. Nychego
        Nychego Сегодня, 06:37 Новый
        +2
        Цитата: БДРМ 667
        Есть не проверенная информация,что "Репелент" был повреждён артиллерией,а затем добит дроном...

        Т.е., если информация верна, имеет место факт грамотного командования и успешного взаимодействия различных родов войск. Вот прямо типичный общевойсковой бой, всё как нас учили.
    2. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 09:47 Новый
      0
      Цитата: Александр Галактионов
      С мекетом Осы это Армяни молодцы

      Сербы в Косово ,в условиях господства авиации НАТО. активно использовали макеты и маскировку !
  • Комментарий был удален.
  • Александр Галактионов
    Александр Галактионов Сегодня, 05:52 Новый
    -3
    Тут даже вспомнить не то что бпла а вроде коптер с вогом what в Сирии террористы скинули на склад наш на стадионе и итог всем известен
    1. Nychego
      Nychego Сегодня, 06:25 Новый
      +2
      Цитата: Александр Галактионов
      в Сирии террористы скинули на склад наш на стадионе и итог всем известен

      По счастью, не наш, а иранский, иначе список потер ВС РФ в минуту бы удвоился.
  • Виталий Цымбал
    Виталий Цымбал Сегодня, 06:11 Новый
    +3
    Что происходит в реальности мы пока не знаем. Все предлагаемые нам материалы - это война журналистов-пропагандистов, а не информация от военных. Одни показывают "успехи" дронов-камикадзе, другие - контратаки и взрывы где-то у горизонта. Нам пытаются навязать мнение что победа достигается не людьми, а всякими дронами - чисто как понимают любители всяких компьютерных игр, где никто в реальности не гибнет, где можно "громить" врага нажатием кнопки... Но кто имеет военное образование говорят прежде всего о направлении главного удара, анализе системы обороны, минных полях и др. инж. заграждений, о количестве личного состава и его вооружении... поэтому пока можно комментировать только "киношку", не забывая что войны развязывают политики, а гибнут простые люди - чьи-то отцы, сыновья, мужья, братья...
    1. Александр Галактионов
      Александр Галактионов Сегодня, 06:31 Новый
      0
      Нам показывают что дроны это 21 век управляют ими люди это как послать штурмовик Су 25 и надеятся что его не подобьют из пзрк или ударный бпла послать
      1. Виталий Цымбал
        Виталий Цымбал Сегодня, 06:36 Новый
        0
        Пока пехотинец не подымит свой флаг на земле, оператор дрона не будет считаться победителем!!!! Пока пехотинцев больше, чем операторов и дронов.
        1. Александр Галактионов
          Александр Галактионов Сегодня, 06:46 Новый
          +2
          Та страна которая бережет своих пехотинцев и не только их вперед будут отправлять бпла роботов или машины минеров Вот сами смотрите что с помощью бпла ударных и камикадзе бпла делают Азербайджанские военные уничтодают ПВО Арту Рсзо подвоз боеприпасов личного состава те же танки и бмп
          1. Виталий Цымбал
            Виталий Цымбал Сегодня, 06:56 Новый
            -2
            Пехотинцы быстро учатся... в том числе и от ударов "камикадзе". БПЛА легче обмануть чем простой снаряд из пушки... Эффект БПЛА пока только на видеороликках... Вспомните как "развели" американскую "невидимку" в Югославии. Вот и камикадзе можно направить на ложную цель. Поверьте, лучший и самый дешёвый способ защиты от БПЛА найдут не учёные, а солдаты в окопе...
            1. Александр Галактионов
              Александр Галактионов Сегодня, 07:01 Новый
              -2
              От бпла это только эфективное ПВО поможет ну или РЭБь который его отключит
              1. Виталий Цымбал
                Виталий Цымбал Сегодня, 07:16 Новый
                0
                А ещё поможет голова солдата, который что бы выжить положит на безопасном расстоянии фуфайку набитую травой и палку похожую на автомат, а рядом подожжёт шину что бы огня и дыма было больше... в общем "голь на выдумку хитра"!!! Война это не только ПВО и РЭБ - одно дело воевать против "бармалеев" в Сирии или в Афганистане, другое - против регулярной армии. Опыт Донбасса показал что войну ведут не операторы дронов, а пехота, танкисты, артиллеристы, сапёры, связисты и тд. Именно на земле в прямом боестолкновении определяется, кто будет победителем... Может в будущем БПЛА и будут играть решающую роль в бою, но сегодня это просто страшилка пропагандистов, оказывающая больше психологическое воздействие, чем реальную боевую силу.
                1. Инсургент
                  Инсургент Сегодня, 07:28 Новый
                  +3
                  Цитата: Виталий Цымбал
                  Опыт Донбасса показал что войну ведут не операторы дронов, а пехота, танкисты, артиллеристы, сапёры, связисты и тд. Именно на земле в прямом боестолкновении определяется, кто будет победителем...


                  Видите ли... Ударных БПЛА у нас НЕТ (попросту)...

                  Были бы они у нас,и им бы применение нашли. А так да,кровушкой пехоты...
                2. Александр Галактионов
                  Александр Галактионов Сегодня, 07:32 Новый
                  -1
                  На бпла такие тепляки что отличит что это фуфайка и что горит шина и дым им пофиг
                  1. Виталий Цымбал
                    Виталий Цымбал Сегодня, 07:43 Новый
                    -2
                    Я привёл это для примера, а не как аксиому... повторюсь - эффективный способ защиты от БЛТА найдут в окопе, а не в лаборатории...
                3. слава1974
                  слава1974 Сегодня, 08:59 Новый
                  +2
                  войну ведут не операторы дронов, а пехота, танкисты, артиллеристы, сапёры, связисты и тд.

                  С этим никто и не спорит. Но к вами перечисленным Азербайджан имеет дроны, а у армян их нет. Как и у нас к сожалению.
                  Именно на земле в прямом боестолкновении определяется, кто будет победителем...

                  Именно так и считают наши генералы, поэтому мы подставляем под огонь своих людей.
                  Хотя американцы уже практически показали и доказали ,в Югославии и Ираке, что после завоевания превосходства в воздухе и нанесения огневого поражения противнику, можно добиться своих целей в войне не укладывая сотнями погибших пехотинцев.
                  1. Виталий Цымбал
                    Виталий Цымбал Сегодня, 10:06 Новый
                    0
                    Дроны не помогли американцам в Афганистане, дроны не помогли Израилю в Палестине, дроны не помогли саудитам в борьбе с хуситами... На счёт господства в воздухе - это тоже не всегда залог победы. Насчёт Югославии - там победила политика, а не армия. Ирак - тоже завоевали не дроны, а сухопутные войска. Я не спорю что дроны нужны армии, но это не панацея от уменьшения числа людских потерь. Война дронов - это война американцев, когда после первых ударов ВВС, "взрывается" долларовая бомба на счетах политиков готовых за деньги продать свою страну. Азербайджан пока имея дроны не добился стратегического превосходства над НКР... так мелкие укусы и пропаганда. Да и сколько нужно дронов Азербайджану что бы уничтожить армянских солдат??? Я против этой войны, у меня друзья по обе стороны фронта... Дронами их за одним столом не соберёшь.
  • Александр Галактионов
    Александр Галактионов Сегодня, 06:17 Новый
    -2
    Как не давно новость была МО после учений кавказ 2020 определится с БМПТ стоит или не стоит брать Сирия не показала?
  • Александр Галактионов
    Александр Галактионов Сегодня, 06:21 Новый
    -1
    Или можно как мы в Сирии отправили Ту 22м3 и кидали чугуний хорошо что сейчас вроде на Ту 22м3м будут ракеты Х-50
  • Kapkan
    Kapkan Сегодня, 06:30 Новый
    +3
    Армяне действуют на политическом пространстве не умно. Даже глупо. Ну уже же был признан геноцид со стороны турции в их отношении.
    Ну так и сейчас надо трубить во всех СМИ о том, что снова геноцид моноэтнического народа и снова устраивает турция и азербайджан.
    Они этого не делают, и это стратегический и тактический.... просчёт (тут другое слово).
    1. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 07:55 Новый
      0
      Цитата: Kapkan
      Ну так и сейчас надо трубить во всех СМИ о том, что снова геноцид моноэтнического народа и снова устраивает турция и азербайджан.
      Они этого не делают, и это стратегический и тактический.... просчёт (тут другое слово).

      В Армении власть захватили "соросята"... Которые боролись за власть ( и на то заточены), а воевать за страну их не учили...
  • Маз
    Маз Сегодня, 08:14 Новый
    +1
    Цитата: Грица
    Цитата: Ка-52
    Но считаю, что нужно идти по пути целесообразности - сначала насытить войска тем, что нужно в первую очередь и имеет бОльшую эффективность

    Вот и оцените эффективность азербайджанских БПЛА по сравнению с авиацией. Авиация еще даже не взлетала, а добрая часть армянской техники уже перемолочена "никчемными" безпилотниками.

    Это не азейбарджанские БПЛА, а турецкие и израильские. И видимо количество их не бесконечно, если самолеты из Баку даже в еврейские праздники мотаются в Израиль за новыми компонентами и готовыми изделиями. Вчерась вон прилетел На военную авиабазу УВДА в израиле пятый за неделю ИЛ-76 айзеровских авиалиний. Он там не мацу загружает...
  • егерь650
    егерь650 Сегодня, 08:26 Новый
    0
    СОЦ "Осы" походу мелкие дроны плохо видит. В Сирии новые Панцири "поглазастее". Самоделки бармалейские на ура видит и уничтожает и рэп приземляет.
    Однозначно нужно тему там, на месте мониторить. Нарабатывать опыт, тренироваться. Писать частоты каналов управления, пока есть возможность.
    Кажется, л.с. оповещают, о появлении дронов, т.к. расчетов нет.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 08:44 Новый
      0
      Ну пытаются, однако не всегда выходит sad

      Вот тут на видео видно - вероятно водитель Града погиб или был ранен на 22 секунде.


      А вот тут страйки собирают:



  • donavi49
    donavi49 Сегодня, 08:28 Новый
    0
    Ну макеты используют. Однако уничтожают и реальные Осы. Видно лучше перебдеть, чем пропустить. Вот тоже вчерашнее видео - 2 не макета.


    А вот налет на позиции с выносом всего до чего дотянулись
  • _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 09:10 Новый
    0
    Можно отметить высокую точность попадания: за небольшим исключением снаряды аккуратно накрывают цель.
    правильно, видео своих промахов никто выкладывать не будет (за небольшим исключением)