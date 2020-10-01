Макеты против превосходства в воздухе: новая видеохроника боёв в Карабахе

Новый виток противостояния в Карабахе позволяет оценить перемены, которые произошли в тактике ведения боя в связи с изменениями в техническом облике армии, и сделать выводы применительно к собственным войскам. Поэтому в очередной раз обращаем внимание читателей на хронику конфликта между Арменией и Азербайджаном.
Лишь в течение одного дня активное применение барражирующих боеприпасов позволило поразить целый ряд целей: со слов азербайджанской стороны, ими оказались две БМ ЗРК «ОСА-АКМ», по одной РСЗО «Ураган» и БМП, 4 РСЗО «Град», 4 гаубицы Д-20, 16 танков и 2 грузовика с личным составом.
Однако, как было установлено наблюдателями, некоторые цели оказались ложными. Так, на продемонстрированных кадрах заметно, что вместо боевой машины ЗРК «Оса» был уничтожен макет зенитно-ракетной пусковой платформы. Тем не менее данная техника пошла в «копилку» достижений азербайджанской армии.
Также на представленном видео фигурирует РЭБ «Репеллент», что свидетельствует об использовании армянской стороной средств радиоэлектронной борьбы. Данное изделие специально предназначено для обнаружения миниатюрных беспилотников и подавления их каналов управления мощными заградительными или направленными помехами. По всей видимости, на кадрах показано её «добивание»; со слов азербайджанских источников – турецким дроном-«камикадзе» Alpagu. Возможно, что первоначальный урон был нанесён наземными силами.
Можно отметить высокую точность попадания: за небольшим исключением снаряды аккуратно накрывают цель. Ниже представлено редко встречающееся в видеоматериалах отклонение от этого правила.
Обращает на себя внимание то, что на многих кадрах отсутствуют армянские расчёты.
В целом активное применение азербайджанской стороной беспилотников, в том числе барражирующих боеприпасов, создаёт впечатление превосходства в воздухе, которое позволяет эффективно разрушать боевые порядки противника.
Всего лишь одно успешное попадание БПЛА способно вывести из строя отделение противника (в представленном ниже видео – из резервных частей). При этом многие российские «эксперты» совсем недавно утверждали о том, что если беспилотники и требуются армии, то далеко не в первую очередь.
Порою целями воздушной атаки БПЛА становятся целые колонны войск.
В этих условиях Ереван, оперируя главным образом наземными силами, при ликвидации противника на дальних подступах делает ставку на массированные артиллерийские обстрелы.
Армянские военные заявляют об успешном проведении контратак, в ходе которых удаётся захватить позиции противника.
Следует отметить, что обе стороны конфликта обвиняют друг друга в распространении ложной информации. К примеру, Минобороны Армении утверждает о том, что видеоматериал о солдатах, оказавшихся в окопе и кричащих «Нас оставили одних!», является сфабрикованным, на что указывают, в частности, отчётливо различимый акцент и речевые ошибки. Баку, к примеру, называет «фейком» сообщения об уничтожении армянского Су-25 турецким истребителем.