Самолеты поведут в бой роботы. Программа Skyborg

Проект Skyborg, рендер USAF
До 2030 года в США рассчитывают завершить амбициозную программу Skyborg, которая может изменить современный облик ВВС и способы ведения воздушной войны. Целью программы является создание боевых летательных аппаратов, которые будут управляться искусственным интеллектом. Данные аппараты планируется использовать в качестве ведомых с традиционными боевыми самолетами, в кабине которых по-прежнему будут находиться живые летчики. Сегодня работами в области «беспилотного ведомого» занимаются многие страны мира.
Особенности программы Skyborg
В наши дни беспилотной авиацией или роботизированной наземной и надводной техникой уже никого не удивишь. Подобные образцы прочно вошли в нашу жизнь и прописались в армиях и силовых структурах многих стран. Но программа Skyborg – это не программа создания очередного беспилотника с лучшим набором летно-технических характеристик. Основная особенность программы заключается в наделении нового беспилотника полноценным искусственным интеллектом, который поможет БЛА решать на поле боя самые разные задачи, адаптируясь под изменяющиеся условия боевой обстановки.
Руководитель отдела закупок ВВС США Уилл Ропер полагает, что со временем Skyborg станет настолько же умным, как известный робот-персонаж R2-D2 из мира «Звездных войн». Предполагается, что как и R2-D2, новый искусственный интеллект, управляющий БЛА, сможет автономно решать различные задачи и оперативно передавать информацию, для того чтобы снизить нагрузку на пилотов истребителей. Планируется, что система с открытой архитектурой и самообучающимся ИИ сможет учиться на собственном опыте, чтобы лучше поддерживать пилотов-людей в реальной боевой обстановке.
В отличие от гражданских разработок, в области создания искусственного интеллекта для ВВС понадобится ИИ, сильно отличающийся от тех, что можно встретить сегодня в индустрии развлечений. Если гражданское приложение ошибается и ИИ советует вам не тот фильм или песню, не угадывая ваши предпочтения, ничего страшного не произойдет. В боевой обстановке ошибок допускать нельзя, так как ценой ошибки может быть гибель летчика. При этом в бою будет присутствовать противник, который попытается сбить с толку или помешать работе искусственного интеллекта, именно поэтому ВВС понадобятся совершенно новые системы ИИ, которые будут защищены от вмешательства со стороны противника.
Концептуальный проект Skyborg для недорогого боевого БЛА
Очевидно, что сама программа Skyborg, как это часто и бывает, будет двигать не только военные разработки, но и гражданскую сферу применения искусственного интеллекта. Обновленный ИИ пригодится и в гражданском секторе экономики, в первую очередь для улучшения беспилотных автомобилей и дронов, используемых для доставки товаров. В перспективе такие устройства полностью могут заменить водителей, курьеров и почтальонов. При этом революция происходит буквально на наших глазах, и скоро мы можем стать свидетелями того, как некоторые профессии для людей просто исчезнут.
В то же время полностью заменять и исключать человека из боевых действий в ВВС США на данном этапе еще не планируют. Skyborg – это программа по созданию «беспилотного ведомого». Да, такие аппараты смогут действовать и автономно, но основное их предназначение – действие совместно с летательными аппаратами под управлением живых летчиков. Использование подобных БЛА с продвинутым ИИ сможет значительно умножить и расширить возможности ВВС. В первую очередь в миссиях, которые представляет повышенную опасность для пилотируемых экипажей или сопряжены с большим и длительным напряжением сил и внимания.
Командование ВВС США рассчитывает до 2030 года получить в свое распоряжение БЛА в рамках проекта Skyborg, которые смогут не просто взлетать и садиться под управлением ИИ, но и принимать самостоятельные решения в реальных боевых условиях, занимаясь постоянным анализом и обработкой информации. В перспективе «беспилотные ведомые» должны будут взять на себя большой объем работы, которую в настоящее время выполняют самолеты пилотируемой авиации, выводя последнюю из-под удара вероятного противника. Считается, что подобным БЛА можно будет делегировать большое количество функций: разведку, постановку радиоэлектронных помех, наблюдение за воздушной обстановкой, нанесение ударов по наземным целям и даже полноценный воздушный бой. Правда, на начальном этапе планируется, что решение о поражении целей по-прежнему будет принимать человек.
Концептуальный проект Skyborg для недорогого боевого БЛА
В ВВС США считают, что программа Skyborg поможет не просто улучшить боевые возможности применения авиации, но и изменит способы ведения воздушного боя и методы применения воздушных сил. «Беспилотные ведомые» смогут в реальном времени обрабатывать, анализировать и передавать большие массивы разведывательных данных, выдавая информацию летчикам, другим БЛА и наземному командованию. Двигаясь впереди пилотируемых самолетов, они смогут благодаря установленным на борту датчикам и сенсорам повысить ситуационную осведомленность пилотов о воздушной и наземной обстановке, а также защитить пилотируемый самолет от ракетного оружия противника, в том числе ценой собственной «жизни». В этой связи подобные аппараты не должны быть дорогими, их стоимость не должна превышать пару миллионов долларов. Баланс многоразовости применения таких БЛА и умеренных убытков от возможной потери аппаратов в боевых действиях должен быть соблюден.
Над программой Skyborg работают четыре американских компании
На данном этапе над проектом Skyborg работают четыре крупных американских компании, не нуждающиеся в дополнительном представлении. Контракты между ВВС США и компаниями Boeing, General Atomics Aeronautical Systems, Kratos Unmanned Aerial Systems и Northrop Grumman Systems были заключены в июле 2020 года. Контракт каждой из компаний оценивается в 400 миллионов долларов, и это максимальная сумма, на которую они могут рассчитывать на данном этапе.
Пока что неизвестно, как именно ВВС США распорядятся имеющимся финансированием. Всё будет зависеть от представленных указанными компаниями беспилотников и оценки их достоинств и недостатков. Следующим шагом станет выдача заказа на постройку прототипов новых БЛА. При этом количество компаний-конкурентов может уменьшиться, но в ВВС США не исключают, что продолжат работу не с одной, а сразу с несколькими компаниями.
БЛА XQ-58 Valkyrie, созданный компанией Kratos Unmanned Aerial Systems
По словам бригадного генерала Дейла Уайта, занимающего пост руководителя программного отдела ВВС США по истребителям и перспективным летательным аппаратам, выбор нескольких беспилотников поможет расширить границы проводимых летных экспериментов. Американские военные считают, что летательные аппараты, отличающиеся своими конструктивными особенностями и характеристиками, помогут сделать программу более конкурентоспособной. А отличительные характеристики разрабатываемых беспилотников в перспективе могут оказаться наиболее полезными для выполнения определенных миссий в боевых условиях. К началу летных испытаний новых беспилотников в США рассчитывают приступить в 2021 году. При этом генерал отметил, что, хотя ВВС и испытывают некоторые ограничения в финансировании, план работ на 2020 и 2021 уже утвержден и проблем с его реализацией не возникнет.
В ВВС США рассчитывают, что новые беспилотники, создаваемые в рамках программы Skyborg, смогут воевать не только совместно с самолетами пятого поколения F-22 и F-35, но и с машинами четвертого поколения – по-прежнему многочисленными F-15, F-16 и F/А-18 разных модификаций, а также перспективными моделями пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов.
Программа «беспилотного ведомого» в других странах
Стоит отметить, что развитие вооруженных сил разных стран проходит примерно в одном ключе, несмотря на то, что страны обладают разными военными, финансовыми и политическими возможностями. Над созданием систем искусственного интеллекта, которым можно было бы доверить летательный аппарат, а также созданием полноценных «беспилотных ведомых» работают не только в США.
Наиболее близкий и известный на сегодняшний день проект – летательный аппарат Loyal Wingman, работу над которым продолжает австралийское подразделение авиакосмической корпорации Boeing. Данный беспилотник создается в интересах Королевских ВВС Австралии. При этом существует уже собранный опытный образец, выкатка которого прошла 5 мая 2020 года. Реактивный БЛА Loyal Wingman предназначен для непосредственного взаимодействия с пилотируемыми боевыми самолетами.
Рендер программы Loyal Wingman компании Boeing
С середины 2010-х годов над реализацией проекта «беспилотный ведомый» работают также во Франции, Великобритании и Японии, но именно австралийский проект компании Boeing стал первым, который мир увидел вживую. Loyal Wingman – это не только сам летательный аппарат, но и система Airpower Teaming System, которая и позволяет БЛА действовать в боевых условиях совместно с другими дронами и пилотируемыми самолетами.
В России данное направление развития авиации тоже не осталось без внимания. Наивно было бы считать, что в нашей стране не думают о возможности и необходимости взаимодействия пилотируемых самолетов и беспилотников. Наиболее вероятно, что первым такие возможности может получить активно разрабатываемый тяжелый ударный беспилотник «Охотник», который сможет действовать в режиме самолета сопровождения в звене с пилотируемыми истребителями пятого поколения Су-57. Первый подобный полет БЛА С-70 «Охотник» с отработкой взаимодействия с самолетом-лидером Су-57 состоялся ещё в конце сентября 2019 года. А непосредственно в рамках концепции «беспилотного ведомого» на форуме «Армия 2020» в августе текущего года был анонсирован проект создания скоростного ударного БЛА «Гром».