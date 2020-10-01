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Ракета «БраМос» преодолела дистанцию на индийском двигателе

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Ракета «БраМос» преодолела дистанцию на индийском двигателе

Индийская оборонная промышленность сумела справиться с задачей перехода на целый ряд отечественных компонентов при производстве сверхзвуковой крылатой ракеты «БраМос», которая выпускается на совместном с Россией предприятии.


Как утверждается изданием Financial Express, за счёт перехода на собственные двигательную установку, планер и другие критически важные компоненты ракеты удалось достичь локализации в 70%. 30 сентября новый «БраМос» прошёл успешные испытания.

Двигаясь на максимальной скорости 2,8 Маха, высокоточное ударное оружие преодолело заданную максимальную дальность полёта […] Испытание прошло успешно. Ракета прошла расстояние более 400 км без каких-либо сбоев […] Теперь они [отечественные компоненты, включая двигатель] готовы к серийному производству в Индии

- отмечает Financial Express.

Речь идёт о тестировании ракеты в версии LACM – «земля – земля». При этом имеются модификации, предназначенные для запуска с кораблей и самолётов. На флот ракеты поступают с 2005 года. В 2017 году КР отстрелялся истребитель Су-30МКИ, после чего было принято решение об оснащении «БраМос» боевой авиации.

Таким образом, данная КР, созданная на базе «Яхонта» (экспортный вариант российского «Оникса»), стала универсальным и наиболее продвинутым ракетным оружием в индийских войсках.


Испытания локализованной версии КР «БраМос», 30.09.2020 года
Использованы фотографии:
BrahMos Aerospace
3 комментария
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  1. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 05:39 Новый
    +1
    Камуфляжик у них всё-таки весёленький - индусы в своём репертуаре.
    Гирлянд и бахромы не хватает как на известных фотографиях индийских танков.
  2. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 08:29 Новый
    0
    Планер сами. Движок сами. Голова уже даже лучше нашей.
    Так глядишь, и совсем без нас обходиться станут.
    Скоро мы у них покупать начнем, как с Китаем получилось.
    1. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 09:20 Новый
      0
      Что значит сами ? Научили их...вот и сами ! И не только учили ,но и оборудование поставляли ... Например,понадобился индийцам вариант "земля-земля",то в нашем КБ усовершенствовали ГСН и разработали ПО... А дальше индийцы сами пошли...: 1.на базе этой ГСН сделали свою ...;2.доработали ПО...