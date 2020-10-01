Ракета «БраМос» преодолела дистанцию на индийском двигателе

Индийская оборонная промышленность сумела справиться с задачей перехода на целый ряд отечественных компонентов при производстве сверхзвуковой крылатой ракеты «БраМос», которая выпускается на совместном с Россией предприятии.
Как утверждается изданием Financial Express, за счёт перехода на собственные двигательную установку, планер и другие критически важные компоненты ракеты удалось достичь локализации в 70%. 30 сентября новый «БраМос» прошёл успешные испытания.
Двигаясь на максимальной скорости 2,8 Маха, высокоточное ударное оружие преодолело заданную максимальную дальность полёта […] Испытание прошло успешно. Ракета прошла расстояние более 400 км без каких-либо сбоев […] Теперь они [отечественные компоненты, включая двигатель] готовы к серийному производству в Индии
- отмечает Financial Express.
Речь идёт о тестировании ракеты в версии LACM – «земля – земля». При этом имеются модификации, предназначенные для запуска с кораблей и самолётов. На флот ракеты поступают с 2005 года. В 2017 году КР отстрелялся истребитель Су-30МКИ, после чего было принято решение об оснащении «БраМос» боевой авиации.
Таким образом, данная КР, созданная на базе «Яхонта» (экспортный вариант российского «Оникса»), стала универсальным и наиболее продвинутым ракетным оружием в индийских войсках.
Испытания локализованной версии КР «БраМос», 30.09.2020 года